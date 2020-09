Vi tester Pioners elektriske båt

En hendig pakke for deg som vil ut og fiske på mindre vann.

Vi tester elektrisk båt. Vegar Jansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 6 Sept 2020 06:00

En liten båt kan være nyttig til flere ting. Enten du skal fiske i mindre vann, eller trenger noe å transportere deg til og fra hytta.

Nå har norske Pioner laget en pakke med en 12 fots båt, Pioner 12 GreenLine, som kommer ferdig med elektrisk fremdrift. Pakken er først og fremst ment som et alternativ til en robåt, men den kan også være et fint alternativ til deg som vil fiske i mindre vann, der det ofte kan være restriksjoner på hvor stor motor du kan bruke.

Pakken koster i skrivende stund 34.990 kroner, og det inkluderer altså båten, motor og batteripakke. I tillegg hadde vårt testeksemplar årer. Sistnevnte er nemlig fornuftig å ha uansett hva slags motor du har.

Pioner 12 GreenLine annonse Sjekk prisen Solid og enkel båtpakke for deg som ønsker en enkel elektrisk båt Fordeler Robust og stabil båt

Enkel å rengjøre

Praktisk lader med mulighet for bluetooth

Enkel å bruke

Motoren er meget stillegående

Egen koffert til batteriet som passer på og gjør det enklere å transportere

Grei batteritid/rekkevidde

Helt kurant å ro

Kurant å vippe opp motor, eller justere høyden. Ting å tenke på Hullet til å tre inn kabelen i oppbevaringskassen burde vært større

Gassrulla kunne vært litt tregere og hardere

Uvant å vri gassen fra seg for å kjøre fremover

Kunne gjerne hatt en bedre løsning for hvor mye batteri som er igjen

Slik så båten vi testet ut fra siden. Vegar Jansen / Tek.no

«Dorge»-oppsett

Med til denne båten får du altså med en elektrisk motor. Slike motorer har vært på markedet en stund, men her kommer den altså med som en del av en komplett pakke med båt og det du trenger.

Motoren er fra MotorGuide, og er en MotorGuide R3-55 HT 36″. Dette er det man kan omtale som en «dorgemotor», og er altså laget for å operere i hastigheter mellom en til tre knop . Det er en fart som passer for mange typer fiske om du har planer om å dorge med for eksempel sluk, spinner eller wobbler bak båten - eller om du skal kjøre kortere distanser for å transportere noen.

Motoren har trinnløs regulering av farten, og kobles til batteriet ved hjelp av en egen, rund tilkobling med tre kontaktpunkter i.

Husk at når du bestiller denne båten, må du velge mellom motor for ferskvann eller saltvann. Under vår testperiode var det i ferskvann båten ble brukt.

Slik ser batteriet ut inne i kofferten. Vegar Jansen / Tek.no

Batteriet kommer i egen koffert

Sammen med motoren får du en egen koffert som inneholder batteriet. Dette batteriet er på 640 wattimer (0,64 kWh), og er altså lagt i en egen innpakning som gjør det bestandig mot slag og vann.

Samtidig så gjør denne kofferten det enklere å ta med seg batteriet. Vekten er heller ikke avskrekkende, hvor den med sine 9,3 kilo veier om lag det samme som en liten kanne med bensin. Og det er absolutt ingen ulempe å slippe å ha en bensinkanne i bilen.

Batteriet ligger beskyttet mot vann og slag i denne kofferten. Vegar Jansen / Tek.no

I tillegg så følger det naturligvis med en lader. Denne lader med to eller syv ampere, og den bruker da cirka syv timer på å lade batteriet opp om det er helt tomt. Vi tok aldri tiden på dette, men lot batteriet bare lades opp etter at fisketuren var over.

Men du kan holde kontroll på dette også om du vil. Laderen har nemlig mulighet for å kommunisere via bluetooth. Det betyr at du ved hjelp av en egen app kan følge med på hvor langt i prosessen ladningen er kommet, såfremt laderen er innen bluetooth-rekkevidde.

Laderen kan kommunisere via bluetooth for å gi deg en oppdatering på hvordan det går med oppladingen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Merk også at du som tilleggsutstyr kan få et eget solcellepanel i båten som kan hjelpe med å utvide kjøretiden til båten på solfylte dager. Dette koster 3.990 kroner, men i båten vi testet hadde dessverre ikke dette panelet, så vi fikk aldri prøvd det ut. Ekstra batteri koster 7.990 kroner.

Med batteriet som følger med har du om lag én times bruk på full gass, altså ved rundt tre knop. Det tilsvarer rundt fem kilometer. Reduserer du farten til rundt to knop, vil brukstiden øke til rundt fem timer. Går du ned til rundt 1,5 knops fart, vil du kunne kjøre båten i opp mot ti timer uten å lade.

En ting vi ikke fikk til, var å koble sammen motoren og batteriet når batteriet var plassert inne i kassen bak i båten. Det er laget et stort hull, men om vi satte batteriet oppreist inne i kassen, så var likevel tilkoblingen lavere enn hullet.

Koblingen på kabelen som går inn i motoren har to store ører som gjør at du får godt grep om kabelen når du skal trekke den ut, men de er så store at vi ikke fikk hele tilkoblingen igjennom hullet i kassen. Det er heller ingen kanal i kassen under lokket, slik at kabelen kunne legges inn i kassen via denne.

Kontakten får vi ikke igjennom hullet. Og den er ikke bøyelig nok til at vi kan få det til med makt heller. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vi endte derfor opp med å ha batterikassen i rommet mellom kassen og festeplaten til motoren. Det går for all del helt fint, men gjør jo at kassen står mer utsatt til. Her ville vi nok forstørret hullet slik at koblingen kan tres inn i kassen, og heller ha batteriet her.

Elektrisk motor gir en utrolig behagelig opplevelse når du tar deg rundt på vannet. Vegar Jansen / Tek.no

Stillheten gir sansene spillerom

Under vår testperiode så testet vi båten i litt ulike hastigheter. Men, vi kjørte ved flere anledninger på full spiker i rundt 30–40 minutter, og likevel hadde vi nok batteri til å dorge etter fisk i halvannen til to knop i flere timer utenom dette. Så vår erfaring er at batteritiden produsenten opplyser nok er litt på den sikre siden, men det skal også legges til at det var marginalt med vind de dagene vi var ute, og dette spiller nok også inn en del på regnestykket.

Motoren har en liten batteri-indikator på toppen, og du kjører frem og tilbake ved å vri på gassrullen. Vegar Jansen / Tek.no

Motoren har en enkel batteri-indikator på toppen, men utover dette er det ingen flere indikatorer som sier noe om hvor mye batteri du har igjen. Her hadde vi ønsket oss en dioderekke eller tilsvarende som sa noe mer spesifikt om hvor mye strøm du har til rådighet.

Motoren i seg selv er meget stillegående. Litt som når du ror, er det bruset fra kjølvannet som er det som «støyer» mest.

Spesielt når du ligger i «dorgefart» er det rett og slett deilig å skli så stille over vannet, mens du kan innta fuglekvitter og andre lyder fra omgivelsene dine. Selv om nye firetakts forbrenningsmotorer ikke støyer mye de heller, er det fortsatt markant forskjell mot elektrisk drift.

Motoren er sterk nok til at båten fint klarer tre knop. Og den er veldig enkel å styre med et solid utslag. Vegar Jansen / Tek.no

Motoren er utformet på tradisjonelt vis hva gjelder elektriske påhengsmotorer, og du gir gass forover eller bakover ved å vri håndtaket. I starten hadde vi tilvenningsproblemer med nettopp dette, nettopp fordi man må vri fra seg for å kjøre fremover - motsatt av hva vi er vant med fra vanlige påhengsmotorer.

Likevel er det bare snakk om å venne seg til det. Du har en trinnløs justering av gassen, og det er forsåvidt en grei løsning, men det er fort gjort å skumpe borti håndtaket slik at farten justeres. Her hadde vi ønsket oss en litt tregere og tyngre gassrulle.

Propellen er grei å skifte. Og alltid grei å inspisere etter bruk. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Utover det så er det enkelt og kurant å justere motoren for øvrig. Du kan selv velge hvor hardt du vil det skal være å styre retningen ved å stramme festet som holder rundt stammen. Samtidig så er det en enkel mekanisme for å vippe propellen opp av vannet.

Merk også at det er veldig kurant skuring å løsne propellen på motoren. Denne bør du alltid ta en kikk på etter bruk, slik at du vet om den har fått noen skader, eller om fiskesnører eller annet raskt har viklet seg i den.

Det er klart enklest å sette ut eller frakte båten med henger. Denne fra Respo passer båten som hånd i hanske. Vegar Jansen / Tek.no

Robust og tung

Pioner har laget båter i over 60 år. Mange forbinder nok det norske båtmerket med mindre båter, gjerne røde. Testeksemplaret vi fikk låne var hvitt, men du kan også velge sort, grønn eller rød.

Båten er det lite å utsette på i våre øyne, annet enn vekten. Båten måler «bare» tolv fot, men likevel stopper ikke vektnålen før du passerer 160 kilogram. Så dette er en båt som enklest å flytte og sette ut med en båthenger.

Under testperioden fikk vi prøve en båthenger fra Respo, som lager hengere som er tilpasset nettopp Pioner sine båter. Og denne imponerte oss. Et rullesystem gjorde det veldig enkelt å legge ut eller trekke opp båten alene. Og den ble liggende rett på hengeren hver gang. Denne koster rundt 14.000 kroner.

Båten er på 12 fot, og har en god løsning innvendig. Vegar Jansen / Tek.no

Utover vekten så er dette en meget solid og robust båt som ligger stabilt i vannet. Bunnen er ganske beskjeden i vinkel, og det hjelper til slik at du fint kan stå i båten og fiske. Båten er en D-sertifisert båt, altså passer den best på mindre ferskvann eller «innaskjærs» om du skal bruke den i saltvann.

Det er plass til fire personer, og båten kan laste imponerende 500 kilo. Det er like mye som undertegnedes 18 fot store skjærgårdsjeep.

Båten er støpt i et plastmateriale som virker å tåle mye røff behandling. I baugen på båten så har du en innvendig «øy» som gjør at to personer fint kan sitte i midten av båten med beina ut mot hver sin side. I tillegg er det fint mulig å legge seg ned og sole seg litt helt fremst om man ønsker det her også.

Bak har du en sort kasse som kan låses, som du kan oppbevare ting borte fra vær og vind.

Under vår testperiode brukte vi båten primært til å fiske. Og her imponerer den med en solid stabilitet. Samtidig så er overflaten i båten enkel å holde ren. Her kan du gå på med høytrykksspyler når fisketuren er over.

Pioner 12 GreenLine er en solid og enkel pakke. Vegar Jansen / Tek.no

Konklusjon

Dette er som tidligere nevnt først og fremst en erstatning for en robåt eller en mindre båt med liten forbrenningsmotor. For eksempel på mindre vann der det er begrenset ned til motorer på fem hestekrefter.

Pioner finner på ingen måte opp hjulet med sin nye elektriske båt. Man har lenge kunnet kjøpe tilsvarende elektriske motorer og batterier hver for seg. Men Pioner 12 GreenLine gjør det likevel enkelt for deg.

Du får nemlig en komplett pakke med en meget god båt, samtidig som motoren er kraftig nok til det den skal klare, nemlig holde en fart på opp mot tre knop. Samtidig som du kan kose deg med natur og fuglekvitter med fiskestangen i hånden. Motoren er nemlig meget stillegående.

Selve båten er noe tung, men annet enn det oser det kvalitet av den, samtidig som den er enkel å holde ren. Og ikke minst er den stabil og har særdeles god bæreevne til størrelsen. Her har vi lite å utsette.

Resten av systemet er også godt gjennomtenkt. Med unntak av hvordan man skal få koblet kabelen til motoren sammen med batteripakken, om sistnevnte er satt inne i oppbevaringskassen i bakre del av båten. Her virker hullet å være for lite, eller plassert for langt opp.

Foruten det så hadde vi ønsket oss et litt mer tregt gasshåndtak, samt at det krever litt tilvenning hvilken vei du vrir for å kjøre fremover eller bakover. Motoren har utover dette godt med justeringsmuligheter, og kombinert med en enkel batterikasse, får du flere timer med bruk såfremt du ikke kjører på full gass.

Alt i alt er dette en størrelse hvor en elektrisk motor fint kan håndtere jobben, og totalt får du en velfungerende løsning.

