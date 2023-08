Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Samsung Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Fold5 er mobilen som har «alt»

En fantastisk brettemobil.

Samsung har lovet mye for Galaxy Fold-serien i mange år. I år er den endelig finpolert nok til at fokuset tvinges over fra små irritasjoner til fascinasjon over mulighetene. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Liker du en mobiltelefon med absolutt alt? I så fall er du på riktig sted. Vi har fått inn nye Galaxy Z Fold5 til test. Det er Samsungs desiderte toppmodell for deg som vil presse mest mulig inn i en mobil.

Mobilen er brettbar, og der Flip-modellene forsøker å gjøre en vanlig mobil kompakt når den ikke er i bruk, går Fold motsatt vei. Den har størrelse nesten som en vanlig mobil når den ikke er i bruk, men nærmer seg nettbrettstørrelse når du bretter den ut.

Og på innsiden har den alt du kan tenke deg av maskinvare. Her er pennestøtte, vanntetthet og et solid og fleksibelt kameraarsenal.

Hvis alt dette høres utrolig riktig ut, får du heller si «lalalalala» mens vi andre funderer litt over at den koster 21.000 kroner.

+ Fold5 kan (endelig) foldes flatt

+ Telefonen er vanntett (IPX8)

+ Batteritiden er god nok

+ Supre kamera

+ Massevis av funksjoner rundt bøyeskjermen

+ Topp ytelse

+ Lang oppdateringslevetid

+ Trådløs lading

+ Kraftige eksterne høyttalere

+ Fantastiske skjermer på innsiden og utsiden

+ Støtter digital penn Ting å tenke på — Fortsatt den tyngste mobilen på markedet

— Lader i sakteste laget

— Tåler ikke støv og sand

— Digital penn fungerer bare på innsiden

Knallbra ytterskjerm

Her er det AMOLED fra innerst til ytterst, og en rask ytterskjerm på 6,2 tommer er der du vil oppholde deg mest når du er på farten. Fingerleseren sitter imidlertid i låsetasten. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Galaxy Z Fold5 har en stor ytterskjerm på 6,2 tommer. Den er rask med sine 120 hertz, og den er lyssterk og fin. Den går tett ut i kantene på telefonen, og er så godt som en fullverdig mobilopplevelse i seg selv.

I den grad den har noen ulemper er det aspektet. Skjermen er meget høy og smal, som gjør at video typisk blir et frimerke midt på. Høyden er sammenliknbar med skjermen til en Galaxy S23 Ultra eller iPhone 14 Pro Max, mens bredden kun er rundt tre fjerdedeler av disse.

Dermed føler jeg av og til trang til å åpne Fold5 for vanlige gjøremål, men slett ikke ofte.

Flott innerskjerm også

Det er støtte for digital penn på innerskjermen, men ikke på ytterskjermen. Løsningen funker imidlertid svært godt med flere tilpassede apper. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Inni skjuler det seg en 7,6-tommers bretteskjerm med liknende spesifikasjoner som ytterskjermen. Den har imidlertid plast ytterst på skjermen, selv om det er såkalt UTG-glass lenger ned i lagene. Den tåler altså ikke innmari mye nærkontakt med negler eller spisse ting.

Igjen lyver størrelsesmålet litt, for her er aspektet 21,6:18 - vi snakker nært kvadratisk. Så selv om skjermen er stor, vil den igjen ikke passe perfekt til alt innhold, og denne gangen vil de svarte stripene gjerne komme over og under bildet.

Samsung Galaxy Z Fold5 Pris: Fra 20.999 kroner Dimensjoner: 15,49 x 12,99 x 0,61 / 15,49 x 6,71 x 1,34 cm (lukket) Vekt: 253 gram Byggematerialer: Glass, plast, aluminium Vannsikring: IPX8(værtett) Ytterskjerm: OLED, 6,2", 120 Hz, 2316 x 904 px Innerskjerm: OLED, 7,6", 120 Hz, 2176 x 1812, HDR10+ Skjermglass: Samsung UTG-glass + plastfilm inni, Victus 2 utenpå Fingerleser: Sidemontert i låsetast Prosessor: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 Lagringsplass / RAM: 256 + 12 GB / 512 + 12 GB / 1 TB + 12 GB Hovedkamera: 50 MP, f/1.8, OIS Vidvinkelkamera: 12 MP, f/2.2 Zoomkamera: 10 MP, f/2.4, PDAF, OIS, 3x zoomfaktor Selfiekamera: 10 MP, f/2.2 + 4 MP, f/1.8 (under skjerm) Batteristørrelse: 4400 mAh Lader inkludert: Nei, lader inntil 25 W med USB-C PD Trådløs lading: Støttet inntil 15W, trådløs reverslading inntil 4,5W Mer +

Apper utnytter størrelsen best

Når skjermstørrelsen skal utnyttes skjer det aller best med en app. Film gir store svarte striper - eller så går du glipp av innhold utenfor skjermkantene. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Samtidig vil apper som tilpasser seg ulike skjermer og aspekter flyte greit utover og fylle opp all den ledige plassen. Så alt fra spill til regneark storkoser seg på skjermen.

Her kan du dessuten drodle og notere med digital «S-Pen», som du kan kjøpe som del av et sett med deksler til telefonen. Og til en såpass heftig telefon er dette kanskje et tilbehør som bør bli med.

«Bøyen» er fortsatt med oss

På midten av skjermen er det stadig synlig en liten bøy. Den «forsvinner» fort hvis du synker ned i innholdet og ikke holder den midt i det hardeste lyset. Men flatt er det fortsatt ikke. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

På midten av skjermen får du den sedvanlige «bøyen» som de aller fleste brettemobiler så langt har hatt. Det er vanskelig å kreve at materialteknikk skal bli bedre bare fordi vi ønsker oss det, men forventningene om at den bøyen før eller siden skal bli borte øker for hver generasjon Galaxy.

Samtidig er den ikke til stor sjenanse. Men den er en (liten) imperfeksjon som vi stadig vekk må unnskylde at er der i et veldig dyrt produkt.

Det skal bli flatt!

En ulempe med Fold-telefonene har så langt vært hvor veldig tjukke de er i forhold til vanlige mobiler. Når den endelig kan foldes helt flatt og kileformen er vekk hjelper det mye på «mursteinsinntrykket». Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Samsung sa «La det bli flatt», og det ble flatt.

Begge årets nye brettemobiler fra Samsung er endelig uten tidligere generasjoners kileform. Dermed er det ingen åpning nær hengselet som du kan titte inn gjennom.

Det er en særdeles god nyhet for disse steindyre telefonene. Kosmetisk ser det bedre ut, men enda viktigere er det at lommerusk og skrot ikke slipper så lett til de sårbare plastflatene i Fold5-skjermen.

Telefonen er i tillegg vanntett med IPX8-sertifisering. X-en innebærer likevel at sand og støv kan trenge inn, så vær forsiktig med å ta den med til stranda.

De største ulempene, bokstavelig talt

Størrelsen er enkelt og greit denne telefonens største ulempe. Og det skal sies at Samsung åpenbart er klar over den; de har krympet gram og millimeter så godt som mulig over generasjonene. Og femmern er lettere og mindre enn de to foregående.

På den ene siden er det godt jobbet å komme ned i 253 gram, som kun er 15–20 gram over de aller tyngste vanlige telefonene. Samtidig må du nok beregne noen ekstra gram deksel.

Er det en Galaxy Z Fold5 i lommen din, eller ...

Fold5 er stadig en av de største mobilene du har brukt. Men den har blitt mer håndterbar, og alt ved den er pusset opp litt og litt - til den nå er forbi de fleste barnesykdommene til formfaktoren. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

For en lang og smal telefon som denne blir ikke naturlig liggende «nedi» lommen, slik bredere telefoner gjerne blir. I stedet har den stort sett lyst til å stikke ut av lommen.

Det kan by på trøbbel når du setter deg. Jeg har ikke tall på antallet ganger Fold5 har seget ut av lommen og enten blitt liggende på sofaen ved siden av meg eller på bilgulvet. Noen ganger har jeg rukket å berge den midtveis i rømmingen. Dette problemet utløses av formfaktor og vekt i kombinasjon, og er nok ikke så enkelt å unngå hvis man ikke lager en kortere brettemobil, slik for eksempel Google har gjort med sin Pixel Fold.

Utnytter potensialet godt

Tre forskjellige ting på samme store skjerm? Jepp. Og oppgavelinjen nederst melder seg med en gang du begynner å jobbe aktivt på innerskjermen. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Samsung har tilpasset OneUI-menyene sine til Fold-mobilene gjennom mange år nå, og du finner solide og gode notatapplikasjoner for pennen og en mer eller mindre fullblods «desktop»-opplevelse når du bretter ut telefonen.

Her føles det som du er i en slags konkurrent til Windows og MacOS, bare at det tross alt er Android, med de fordeler og ulemper det har - der apputvalget sorterer under begge beskrivelsene. For det finnes tross alt en nærmest utømmelig mengde apper du kan kjøre, samtidig er det ikke alltid mobilappene er av like god kvalitet som de større appene du bruker på PC-er.

Topp brukeropplevelse

Men den store skjermen og muligheten til å kjøre flere oppgaver samtidig, og å kopiere innhold sømløst mellom apper gjør at det er en fryd å bruke Galaxy Z Fold5 tungt når man trenger det.

Ytelsesmessig har dessuten Samsungs telefoner blitt veldig gode. Så enten du jobber på utsiden, eller åpner telefonen og fortsetter på innsiden går det radig. For deg som mest oppholder deg på utsiden er den som en hvilken som helst annen Samsung-mobil i bruk.

Under ser du ytelsestestene. Her er det nok av guffe også for en del års bruk.

Penn kun på én skjerm

En liten irritasjon for deg som har S-Pen-dekselet er at pennen kun fungerer på innsiden. Det er et litt underlig valg, siden jeg innimellom har hatt lyst til å notere ting raskt også uten å åpne telefonen.

Foruten at det trengs en ekstra sensor i telefonen er det formodentlig ingenting teknisk i veien for å ha pennesensor også utenpå. Det hadde fått skrive- og tegneegenskapene til telefonen til å føles mer helhetlige.

Godt og fleksibelt kamera

Kameraene i Z Fold 5 er de samme som du finner i Galaxy S23 og S23+. De er meget gode. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Det er en mengde kamera på Fold5 - hele fem stykker. Det er tre «hovedkamera» på baksiden utenpå. I tillegg er det selfiekamera på forsiden utenpå, og et kamera «gjemt» under bøyeskjermen inni. Løsningen der har blitt å legge et antall veldig store piksler over kamerahullet. Ved første øyekast kan det være vanskelig å se, men avhengig av hva som vises på de ekstra store pikslene vil det tidvis være ganske synlig hvor innerkameraet er. Det indre kameraet har svært lave spesifikasjoner og er mest tiltenkt videokonferanser og slike ting.

De tre hovedkameraene består av et øye som knipser med 50 megapiksler, samme tolv megapiksels vidvinkel som i Z Flip5 og et ti megapiksels zoomkamera som tar deg 3x nærmere det du sikter på.

En relativ overflod av piksler i hovedkameraet og et optisk telekamera gjør at du kommer mye nærmere med Fold5 enn Flip5, selv om det er mulig å blåse opp de 12 megapikslene i hovedkameraet på Flip5 hele ti ganger.

Bildekvaliteten oppfatter jeg som god. Kameraet jobber fort og gir relativt sjelden uklare bilder, selv av dyr og mennesker i bevegelse. Det gir fornuftige, raske eksponeringer også innendørs, og det tar fine bilder når lyset svikter også.

Skal du ha bedre kamera enn i Fold5 må du over på mer reine kameramonster, så som S23 Ultra eller iPhone 14 Pro. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Som alltid med Samsung - forvent gode eksponeringer i vanskelig, variert lys. Men forvent også litt «overdrive» på fargene, der Samsung gjerne er glad i en knallblå himmel, selv om den kanskje bare var lyseblå.

Fold5 er ikke først og fremst en kameratelefon, men den er også det, og dette trekløveret av kamera er likt det du finner i de vanlige Galaxy S23-modellene - altså utenom Ultra-utgaven som har oppgraderinger over hele fjøla.

På forsiden av omslaget har du et ti megapiksels selfiekamera som er en del mer kompetent enn innerkameraet, men fortsatt et litt «til nøds» selfiekamera. Som med andre brettemobiler kan du bruke hovedkameraene på Z Fold5 til å ta selfier, og det er her du får den beste kvaliteten. Ulempen er at telefonen er stor og litt uhåndterbar når den er utbrettet, slik den må være for at du skal se både skjerm og linser.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Funker som telefon også

En klassisk morsomhet om svinedyre telefoner som denne er om de også kan fungere som telefon. Og det kan Z Fold5 absolutt. Den støtter alle de riktige standardene for å snakke over WiFi eller i best mulig kvalitet i mobilnettet.

Lydkvaliteten i stereohøyttalerne er kjempegod og funker like fint til håndfrihøyttaler som til TikTok-videoer.

Grei batteritid, treg lading

Galaxy Z Fold5 til venstre, iPhone 14 Pro Max til høyre. Vektforskjellen mellom disse er beskjedne 13 gram. Det er fortsatt markedets tyngste «vanlige» mobiler, men Fold er ikke lenger håpløst mye tyngre. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Batteritiden synes jeg er grei nok selv om innerskjermen er stor. Det er aldri noe problem å få Fold5 til å vare hele dagen, og den er også strømsnill i hvilemodus, så hvis den må vare lenger enn den obligatoriske dagen kan den ligge i standby lenge.

For øvrig lades det 4400 mAh ved maksimalt 25 watt effekt. Det er ikke allverden i dag, og jeg har faktisk reagert på at det ikke går innmari fort. Samsungs lovnader om 50 prosent batterifylling på en halvtime er ikke veldig imponerende, med konkurrenter som kan lade over 100 watt. Det følger ikke med lader i esken, men kabel får du med. Du kan lade Fold5 trådløst ved inntil 15 watt.

Som for alle dyrere Samsung-mobiler for tiden er det fem år med oppdateringer som gjelder. Og at mobilen er vanntett betyr ekstra gode muligheter for at den varer så lenge også.

Konklusjon: Enda noen knepp bedre enn før

Hengselet er ett av telefonens noe mer sårbare punkter, og antakeligvis årsaken til X-en i IPX8-sertifiseringen. Men pent er det. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Dette er den soleklart mest luksuriøse brettemobilen Samsung, og muligens noen, har laget til dags dato.

Selv om noen av ulempene er kjente, så som størrelse og vekt, fortsetter Samsung å slipe dem ned - litt her, litt der. Dette er en tung telefon, men mye lettere enn Foldene før den, og den er ikke lenger så mye tyngre enn en Ultra-modell fra samme merke.

Kileformen er borte, og mobilen blir endelig flat når den foldes helt. Fantastiske skjermer, høyttalere og opplevd byggekvalitet - vanntetthet inkludert - gjør at den føles topp i hånden. Når du åpner den blir den til det mange av oss drømte om for 15 år siden da vi så for oss en PC i lomma.

Kamerautvalget som sitter på baksiden gjør en prima jobb, og gjør at savnet etter Galaxy S23 Ultra stagges - iallfall litt.

Løsningen for å oppbevare S-Pen i det nye Fold-dekselet er særdeles praktisk. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Det merkes at Samsung rett og slett knar og masserer produktet sitt år for år, og tross valutakurser og inflasjon har ikke den innmari dyre telefonen gått opp så mye mer enn tusingen fra i fjor.

Samsung gjør så godt de kan for å få et skikkelig dyrt nisjeprodukt til å passe flest mulig. Og jeg synes de gjør en god jobb.

Samtidig er det ulemper; skjermbøyen er fortsatt synlig. Det samme er konferansekameraet som er «gjemt» under bøyeskjermen på innsiden av telefonen.

Fold5 er smal som en banan, og minst like tung som en - den har alltid lyst å komme ut av lommen.

Vi ønsker oss alltid større batterier i telefoner av denne typen, selv om det er godkjent pluss, det som er her. Og ladehastigheten er dårlig sammenliknet med det meste av konkurrerende telefoner i dag.

Men samtidig blir en del av ulempene litt som å kritisere en fet motorsykkel for å ikke kunne trekke campingvogn. Selv i dagens økonomiske klima har det aldri vært flere grunner til å vurdere en Galaxy Fold.

Tre gode alternativ til Galaxy Z Fold5:

Galaxy S23 Ultra er telefonen for deg som vil ha en mer tradisjonell formfaktor og enda bedre kamera. Telefonen tåler enda litt mer, men kommer med en god del av de samme verktøyene - men den er tynnere i lommen og kan nødvendigvis ikke brettes ut til «nettbrett».

Motorola Razr 40 Ultra er telefonen som gjør en vanlig telefon liten når den ikke er i bruk. Den passer superenkelt i lommen og den har fått en utmerket utvendig skjerm som kan ta over mye av jobben fra den innvendige skjermen. Den ser også svært spesiell ut med flere ulike farger tilgjengelig, inkludert en med skinn på baksiden. Verdt å merke seg er at også Z Flip5 fra Samsung oppfyller mye av det samme.

Nothing Phone (2) er et alternativ om du «bare» vil ha en telefon som skiller seg ut i mengden. Her får du lekkert design, topp ytelse og en dings der nye tanker om den «vanlige mursteinen» er tent. Legger du en Nothing på bordet vet du at få andre vil ha noe som likner. Og prisen er godt under det halve av Fold5.

+ Fold5 kan (endelig) foldes flatt

+ Telefonen er vanntett (IPX8)

+ Batteritiden er god nok

+ Supre kamera

+ Massevis av funksjoner rundt bøyeskjermen

+ Topp ytelse

+ Lang oppdateringslevetid

+ Trådløs lading

+ Kraftige eksterne høyttalere

+ Fantastiske skjermer på innsiden og utsiden

+ Støtter digital penn Ting å tenke på — Fortsatt den tyngste mobilen på markedet

— Lader i sakteste laget

— Tåler ikke støv og sand

— Digital penn fungerer bare på innsiden

Publisert 10. august 2023, 16:38

