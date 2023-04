Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Netatmo Smart Værstasjon

Med denne får du full oversikt over været

Vi har tatt en ny titt på Netatmos værstasjon.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen

NB! Dette produktet har tidligere vært med i en liten og nå utdatert samletest, men siden den gang har værstasjonen fått noen fikser og oppdateringer. Vi har derfor justert teksten og hevet karakteren et lite hakk.

Lite interesserer oss nordmenn like mye som været.

Dersom vi ikke diskuterer været, ser vi på det, lurer på det og ikke minst opplever det.

Noen ganger er det heller ikke bare et spørsmål om hva slags vær det er, men også hvor mye det er av det.

De mer værinteresserte av oss vil da kunne ønske å gjøre noen målinger selv, og da er det greit å ha litt bedre utstyr enn en gradestokk utenfor kjøkkenvinduet og et ukalibrert barometer på stueveggen.

Værstasjoner flest er bygd opp av flere moduler og sensorer. Noen sitter samlet, mens andre er knyttet sammen gjennom en kablet forbindelse. Det mest praktiske og fleksible er nok likevel de batteridrevne sensorene som trådløst knyttes til en basestasjon – eller en hovedenhet om du vil.

I denne testen tar vi for oss en av de mest populære løsningene for å holde styr på været: Netamo Smart Værstasjon.

Når vi sammenligner basestasjonen eller hovedmodulen til Netatmo og værstasjoner flest er det et par umiddelbare forskjeller. Det mest åpenbare er at den ikke har noen skjerm eller display. Netatmos løsning er i tillegg skybasert – som betyr at den er avhengig av internett og Wi-Fi for å kommunisere med deg og selskapets servere.

Dette krever litt mer strøm enn det som er praktisk å drifte på kun batterier, og basestasjonen må derfor være koblet til strømnettet. En USB-strømforsyning følger med i pakken.

Her har vi hovedmodulen eller basestasjonen som nettopp har tatt en CO₂-måling. Gult er kult nok i dette tilfellet. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Netatmos aluminiumskledde og sylinderformede hovedmodul har et statuslys og berøringsfølsom topp. Et lite trykk på den vil få modulen til å ta en CO₂-måling, og den markerer da om nivået er lavt, middels eller høyt med henholdsvis grønn, gul og rød farge.

Normalt sett vil du også via appen få en advarsel på mobilen din dersom CO₂-nivået går over til neste nivå, men dette kan du også slå av. Netatmo-appen brukes for øvrig også til å sette opp værstasjonen gjennom en visuell «trinn-for-trinn»-guide.

Foruten CO₂-nivået i lufta, måler modulen temperatur (termometer), luftfuktighet (hygrometer), lufttrykk (barometer) og lydnivå – som totalt sett bør gi et greit inntrykk av inneklimaet der modulen står.

Været er utendørs

Utendørsmodulen er metallkledd og drives av to AA-batterier. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Med unntak av lufttrykket, som grovt sett er det samme inne og ute, dreier været seg i stor grad om det som skjer utenfor hjemmets fire vegger. Derfor kommer naturligvis også værstasjonen med en modul som skal plasseres utendørs.

Dette er en batteridrevet, trådløs enhet som måler luftfuktighet og temperatur. Ifølge spesifikasjonene kan den kommunisere med basestasjonen på opptil hundre meters avstand, men det er i så fall med helt fri sikt og ingen hindringer. Når signalene skal gå gjennom vegger og slikt blir det straks mindre å gå på.

En stakkars utendørsmodul med termometer og hygrometer er ikke all verden for en værstasjon. Men siden hovedmodulen er koblet opp mot internett, bruker den noen triks for å virke enda mer avansert. Appen henter nemlig ned værmeldingen fra MeteoGroup for den kommende uken. I tillegg hentes data som skal si noe om utendørs luftkvalitet fra The Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS).

Uten blygsel viser den altså data den på ingen måte har målt selv. Men det er samtidig klinkende klart at Netatmo ikke har lagd denne værstasjonen for å stå helt alene.

Med Netatmos internettoppkoblede app kan du se hvordan været har vært også.

Ikke minst bekreftes dette av at enheten støtter Apple HomeKit og fungerer med en rekke smarthusløsninger – blant annet Futurehome, Homey og SmartThings. Så sent som i mars måned 2023 kom også støtten for Google Home.

En annen ting som så avgjort må nevnes er Netatmos «weathermap»-tjeneste, hvor alle med en slik værstasjon – og som ønsker det – kan dele sine værdata offentlig.

Ved siden av at tjenesten har et kart det kan være artig å se på for å plukke opp lokale variasjoner i været, er det også lagt opp til at andre kan benytte seg av dataene. Faktisk benytter Meteorologisk institutt seg av dette for mer nøyaktige værmeldinger.

Den gjengen har også noen gode råd om plassering av utendørssensorer. Du trenger naturligvis ikke snekre deg et hvitmalt bur av den grunn, men å skjerme sensoren fra regn og direkte sollys er et godt utgangspunkt.

Netatmo liker ekstrautstyr

At Netatmos værstasjon «kun» kommer med to moduler betyr på ingen måte at det må stoppe der. To moduler er bare grunnpakken.

En ekstra innendørsmodul kan for eksempel følge med på CO₂-nivået på soverommet. Eller temperaturen i boden. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Har du et stort hus, eller ganske enkelt ønsker bedre kontroll i visse rom, er det mulig å legge til opptil tre ekstra innendørsmoduler. Disse går på batterier og har sensorer for temperatur, luftfuktighet og CO₂.

Foruten dette har vi måling av vind og regn – her vil Netatmo være med på moroa og selger tilleggsmoduler som kan måle dette.

Men når vi inkluderer pluviometer, anemometer og festene som er ment å brukes – disse festene er ekstrautstyr til ekstrautstyret – ender totalprisen på et helt annet nivå.

Og da har vi ikke kalkulert inn at man dessuten trenger tilgang til internett for å bruke utstyret. De fleste har riktignok nett hjemme i dag, men det kan gjøre det problematisk å for eksempel ha en slik løsning på en øde hytte.

Basestasjonen og mobiltelefon med Netatmos vær-app. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Uten en skjerm er det også vanskelig å vite noe særlig om dataene, så du må ha en mobil, nettbrett eller PC tilgjengelig – om du da ikke har ordnet deg til slik at du spør Google eller Siri om slikt som temperaturer.

Samtidig er det noen klare fordeler med å ha en nettbasert værstasjon. Du trenger for eksempel ikke å stå opp eller reise deg fra godstolen foran peisen for å vite hvor kaldt det er ute – det kan du få vite med et lite blikk på mobiltelefonen eller en spørring til taleassistenten.

Faktisk kan du være hvor som helst, så lenge du har nettilgang. Du kan også la hvem du enn ville ønske få tilgang på dine værdata.

Men vi savner også det å kunne gå forbi basestasjonen og samtidig få en kjapp oversikt, slik man kan med en del andre værstasjoner.

Vindretning er ingen spøk

Ideelt sett skal du ha vindmåleren ti meter over bakken. Hvis det høres lite praktisk ut, kan du ta høyde for dette i appen. Kamera Netatmo

Netatmos vindmåler, inkludert festeanordning, koster omtrent like mye som du må ut med for selve værstasjonspakken. Her er det ingen bevegelige deler, i stedet brukes ultralydomformere og signalvariasjoner for å måle vindhastighet og -retning.

Med anemometeret må også en bestemt del peke mot nord, men da apparatet er rundt og festet sitter på undersiden – det er et standard kamerafestehull – er det en enkel prosess å få denne montert korrekt.

Regn, ikke nedbør

Med mer ekstremvær og ikke minst nedbør vil nok mange like å ha et pluviometer, som altså måler hvor mye det regner og har regnet. Noen vil kanskje reagere på at vi ikke kaller dette for en nedbørsmåler, men den vil ikke fungere med snø, så regnmåler virker mer riktig.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Denne fungerer slik at regn samles opp og via en «trakt» renner ned i en «vippeskål» inne i målerens kropp. Når vekten av vannet når et visst punkt, vil mekanismen tippe over og tømmes. Så er det ikke verre enn at måleren bare teller hvor mange ganger dette tipper frem og tilbake. Oppsamleren har en diameter på 12,5 centimeter, mens skålene som måler mengden er relativt små, slik at den kan melde inn data med kortere intervaller.

Men den mangler bein å feste den til underlaget med. Det er riktignok litt klaring til dreneringshullene, men akkurat som med vindmåleren er det eneste festepunktet på undersiden. Igjen er nok poenget at du skal kjøpe Netatmos egen festeanordning til noen hundrelapper. Vi nevner nok en gang at festehullet passer til kamerastativer også.

Alt kan kalibreres

En fordel med å ha en appbasert løsning som Netatmo har, er at alle utdata i teorien kan kalibreres. Det vil si at data fra sensorene kan justeres opp eller ned dersom du har tilgang på enda mer nøyaktige målinger. Eller du kan bruke denne muligheten dersom du må plassere hovedmodulen på et sted som holder et par grader over eller under temperaturen som er typisk for rommet.

Via appen kan vi altså justere inne- og utetemperatur med intervaller på 0,1 grad celsius dersom vi mener at Netatmos enheter ikke er godt nok kalibrert fra fabrikken. I samme ånd har vi mulighet til å finstille på både luftfuktighet og lufttrykk.

For vårt (litt gamle) testeksemplar lå for eksempel værstasjonen tilnærmet konsekvent 10 hPa over lufttrykket meldt av Yr, så det er kjekt å ha slike justeringsmuligheter. Ellers tar appen selvsagt hensyn til høyden over havet.

I tillegg har stasjonen automatisk kalibrering av CO₂-nivået så lenge det synker til under 400 ppm en gang iblant.

Regnmåleren kan dessuten kalibreres ved hjelp av «vanning» med en kjent mengde væske, mens du med vindmåleren kan taste inn høydekompensasjon dersom du ikke faktisk har den i ti meters høyde over bakken.

Konklusjon

Netatmos smarte værstasjon er en ganske kjekk sak som også lar seg integrere med et knippe smarthjemsløsninger. Sånn sett er den glimrende for deg som alltid har nett og smartmobilen for hånden, eller foretrekker å bruke Google eller Siri for å sjekke statusen.

Du trenger ikke engang være hjemme for å se aktuelle værdata. Og skulle du være hjemme, er det heller ikke noen grunn til å stå opp for å sjekke om det har blitt kuldegrader – det er bare å ta en kikk på mobilen eller nettbrettet. Ikke at du har noe valg, ettersom basemodulen mangler display, og for noen kan det være en god nok grunn til å styre unna akkurat denne løsningen.

Men for deg som liker apper og smarthjemsløsninger er ikke dette nødvendigvis noe tap. Netatmos hybridløsning sørger for å mikse dine lokale data med nedlastede værmeldinger og varsler om utendørs luftkvalitet. Du har kontroll på det meste og tilgang på historikk. Dataene dine kan du dessuten dele med hvem du vil – det være seg enkeltpersoner eller offentlig.

Som bonus måler innendørsmodulen CO₂- og støynivået der den er plassert også, sånn at du vet når det er på tide å lufte eller skru ned festmusikken. Stort hus? Du kan bygge på med flere innendørsmoduler.

Selve grunnpakken med to moduler koster rundt 1500 kroner, men det baller fort på seg dersom du ønsker å bygge på med regnmåler, vindmåler og vil ha fester til disse også. Da kommer vi fort opp i mange tusenlapper for hele pakken.

Vår anbefaling er derfor å starte med de to grunnmodulene og se om dette er noe for deg, før du eventuelt bygger på med nye enheter.

