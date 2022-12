Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Topp lyd til både trening og hverdags

Sennheiser Sport True Wireless har et helt særegent triks - men elendig mikrofon.

Sennheisers Sport Wireless har Sennheisers sedvanlige godlyd, men pakket på en måte som skal gjøre den mer treningsvennlig. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Har du vært innom Tek med jevne mellomrom de siste par årene, har du sikkert fått med deg at vi har vært begeistret for Sennheisers trådløse ørepropper - sist med Momentum True Wireless 3 og Momentum 4.

Sennheiser tilbyr også et mer treningsfokusert par som rett og slett er kalt Sennheiser Sport True Wireless - og som for oss fremsto som et meget spennende par, i alle fall på papiret.

Da tenker vi på Sennheiser-lyd med potensielt enda bedre passform enn før, og ikke minst at de koster betydelig mindre enn Momentum TW 3 - spesielt nå som de i skrivende stund er på tilbud hos flere aktører til under tusen kroner (990,-) eller 1090 kroner hos Sennheiser selv.

Sennheiser Sport True Wireless Produkttype: True wireless-ørepropper

Frekvensrespons: 5 Hz - 21 kHz

Elementstørrelse: 7 mm

Batteri: 55 mAh, ni timers avspilling

Etui: To fulladinger (27 timer)

Aktiv støydemping: Nei

Vekt per propp: 6,8 gram

Festeanordning: Vinger (fire størrelser følger med)

Bluetooth-versjon: 5.2

Kodekstøtte: SBC, AAC, Aptx

IP-sertifisering: IP54

Pris testet: 990 kr Mer +

Ingen aktiv støydemping

Én ting må vi imidlertid avklare med én gang, og det er at Sport TW ikke har aktiv støydemping, slik Momentum-serien har - og de har heller ingen «omgivelsesmodus» slik vi vanligvis tenker på den.

I stedet har Sennheiser kommet opp med et system hvor proppene leveres med to ulike typer gummitupper, henholdsvis «Focus» og «Aware». Førstnevnte er ment å gi mest mulig passiv støydemping for å stenge omgivelsene ute, mens de andre er åpnere og gir deg mer av omgivelseslyden.

Vinger og to forskjellige typer gummitupper følger med i esken. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sammen med gummituppene kommer også to ulike lydmoduser med samme navn som skal skreddersy lyden du får servert til gummituppen du har valgt. Aware-modusen er betydelig mer basstung for å kompensere for den manglende forseglingen mot ørekanalen, mens Focus-modusen er mer diskantfokusert og har en litt mer nedtonet bass.

I tillegg har du mulighet til å gjøre individuelle justeringer gjennom en equalizer i Sennheiser-appen, og du kan eventuelt bruke Sennheisers «Sound Check»-funksjon til å hjelpe deg til en skreddersydd lydprofil for deg - men det krever Sennheiser-konto.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Sennheiser Sport True Wireless In-ear annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1329 hos Komplett Sjekk nå 8 Meget bra sitat Sennheiser-lyd i mer treningsvennlig og billigere format Fordeler + Utmerket lydkvalitet, spesielt til prisen. Både AAC og Aptx

+ Smart løsning med egne tupper for åpen og lukket bruk

+ Vingene gjør at de stort sett sitter godt på plass

+ IP54-sertifisering: Tåler regn og litt vannsprut

+ God batteritid Ting å tenke på — Ganske elendig samtalekvalitet i støyete omgivelser

— Ingen aktiv støydemping

— Litt for store propper og stive vinger for optimal passform

— Ingen multipoint

God passform, kunne vært litt mindre

Fire par med vinger eller finner følger med, hvorav den minste er helt uten «kroken» som går inn i øreviken og den største har en ganske markant krok. Den nest største størrelsen er satt på som standard, og for meg står det mellom den og den hakket mindre vingen som den som sitter best - alternativt den som gir det beste kompromisset mellom heft og komfort.

Jeg heller nok mot størrelse to av fire, som sitter godt på plass uten å gnage like mye i øret som størrelse tre gjør - men det er selvfølgelig individuelt. Med riktig vinge og riktig tupp (det følger med S, M og L i hver av de to typene, totalt seks forskjellige par) sitter Sport TW godt på plass hos meg, enten det er til hverdagsbruk eller trening.

Sennheiser-proppene er ikke blant de mest kompakte, og har en god del av vekten utenfor øret. Det teller litt negativt for passformen. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Optimalt sett skulle nok proppene vært litt mindre og lettere og hatt mindre vekt på utsiden av øret, og akkurat på passformen er det fortsatt Jaybird Vista 2 og Bose Sport Earbuds som er sjef til trening.

Noen ganger tar det også litt tid å få lirket vingen på Sennheiser-proppene plass der den skal sitte, samtidig som du ikke skyver gummituppen for langt inn i øret og ender opp med å ikke høre noe av det som spiller.

Typisk Sennheiser-lyd

Lydkvaliteten er som sedvanlig fra Sennheiser helt utmerket: Nøytralt og velbalansert, men samtidig ganske fyldig og engasjerende. Elementene er sju millimeter store, det samme som i Momentum TW3 - og lyden står heller ikke mye tilbake for lyden fra Sennheisers toppmodell.

Sennheiser-lyd betyr vanligvis utpreget balansert og veloppløst lyd med kjapp, presis - men for noen litt forsiktig - bass. Det får du definitivt også her, og eventuelle forskjeller på lyden her og i Momentum TW3 tror jeg må skyldes støydempingselektronikken i sistnevnte.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Kort fortalt: Det låter fabelaktig, og det skal godt gjøres å finne bedre lyd enn dette i true wireless-propper til under tusenlappen. Sennheiser-appen har også en equalizer som gjør det enkelt å gjøre justeringer, om du for eksempel (som meg) vil ha litt mer bass i lydbildet.

Sennheiser har også gjort en meget god jobb med å skru de to lydmodusene: Velger du de åpne proppene får du tilnærmet samme lyd når du kombinerer med Aware-modusen i appen som du gjør med lukkede propper og Focus-modusen.

Førstnevnte har kanskje ørlite mer diskantfokus og dermed litt større risiko for å bli litt slitsom å lytte til, så optimalt sett burde det ha vært mulig med en egen equalizer-innstilling per modus. Samtidig ser vi nok for oss at kjøpere i hovedsak vil velge seg en modus og holde seg til den, så det er nok i hovedsak en anmelder-utfordring.

En dempet virkelighet

Så hvor åpne er de egentlig? Aware-proppene slipper definitivt inn mer omgivelseslyd, men det er snakk om en litt dempet versjon av omgivelsene, all den tid du fortsatt sperrer deler av øregangen med gummi. Samtidig synes vi forsåvidt det er et ganske fint kompromiss: De er ikke like åpne som for eksempel Apples AirPods, men samtidig åpne nok til at du får med deg hva som skjer rundt deg.

Velger du lukkede propper og Focus-modusen får du en helt ålreit passiv støydemping. Ikke like god som godt tilpassede skumtupper kan gi, men samtidig nok til at savnet etter aktiv støydemping ikke blir så altfor stort.

Sennheiser-appen byr som vanlig på gode muligheter til å tilpasse hvordan du kontrollerer hodetelefonene, for eksempel. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Batteritiden er på sin side solid, med hele ni timer på en lading og ytterligere to fulladinger i etuiet, totalt 27 timer. Kanskje kunne man ønsket seg enda en opplading i (det ganske store og klumpete) etuiet, men ni timer på en lading er uansett det viktigste - og veldig bra sammenliknet med konkurrentene.

Samtalekvaliteten er dog mildt sagt et minus her - i alle fall når det er snakk om utfordrende omgivelser med mye støy. Vår mikrofontestrute går langs en ganske trafikkert vei og forbi en rundkjøring sentralt i Oslo, så det er utfordrende for enhver, men Sport TW er kanskje de verste vi har vært borti.

For det første var det knapt mulig å gjøre seg forstått gjennom biler og litt vind, men verre er kanskje at proppene har en tendens til å produsere høye lyder som ikke har noe med virkeligheten å gjøre og virkelig kan svi om motparten for eksempel snakker med deg i ørepropper eller hodetelefoner selv.

Vi har vanligvis ikke for vane å ta opp testsamtalene vi gjør fordi det er vanskelig å gjenskape like forhold for alle, men her er et lite klipp fra min samtale med kollega Finn Jarle Kvalheim. Dette foregikk altså utendørs i noen få sekundmeters vind og med en middels trafikkert vei noen meter unna (pass på volumet, og spesielt hvis du lytter med hodetelefoner):

Det må sies at det fungerer betydelig bedre innendørs og i stillere omgivelser, men heller ikke her er det sylskarpt for motparten.

Multipoint er for øvrig ikke støttet, så er det også nevnt. Det er forsåvidt ikke så vanlig i true wireless-propper generelt, og kanskje spesielt ikke i denne prisklassen - men det er også eksempler på konkurrenter som har det.

Sennheiser Sport TW sammen med Bose Sport Earbuds og Jaybird Vista. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Sennheiser melder seg på for alvor i kampen om å tilby de beste sportsproppene, og tilbyr i praksis den samme lydkvaliteten som vi kjenner fra Momentum-proppene i en langt rimeligere innpakning. Dette er ganske sikkert den beste lydkvaliteten du får til rundt tusenlappen.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ørevingene gjør at forutsetningene for å få dem til å sitte godt på plass er større enn noen gang, selv om vi veldig gjerne skulle sett at selve proppene var hakket mindre og hadde vekten litt mindre utenfor øret. Likevel - etter litt fikling sitter de stort sett meget godt på plass, og det bør være uproblematisk å ta dem med på løpetur eller på treningssenteret. IP54-sertifisering gjør også at de skal tåle svette eller regn, selv om enkelte av konkurrentene også har betydelig bedre vannsikring enn dette.

Batteritiden er god og løsningen med ulike gummitupper og lydprofiler for åpen og lukket bruk er smart, men samtalekvaliteten i støyete omgivelser trekker betydelig ned om du verdsetter å kunne ta en samtale ute på gata. Alt i alt er dette et alternativ som bør med i betraktningen uansett om du vil ha propper til trening eller hverdagsbruk.

De beste konkurrentene ser du under karakterboksen.

Gode alternativer

Mykere vinger og semiåpne propper Bose Sport Earbuds fra 1779 :- Boses Sport Earbuds har en utforming som passer spesielt for deg som ikke liker å få gummitupper helt inn i øregangen, med sin semiåpne og traktformede løsning. De sitter dessuten bedre fast, takket være en mykere og mer fleksibel type vinge. Lyden er også god, men du får ingen støydemping - og de koster også mer enn både Sennheiser og Jaybird. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt JBL Reflect Mini NC fra 1490 :- Vinger, aktiv støydemping og IPX7 er alle faktorer som bør gjøre JBL Reflect Mini aktuelle hvis du ser etter treningspropper, men vi opplevde etuiet som et lite irritasjonsmoment, takket være at proppene iblant kan finne på å ikke skru seg av når du setter dem inn. Samtidig er lyden og batteritiden god, så totalpakken er ikke så verst. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt Støydemping til samme pris Jaybird Vista 2 fra 990 :- Jaybirds Vista 2 gir deg aktiv støydemping og enda bedre passform for omtrent samme pris som Sennheiser-proppene. De har ikke helt like god lydkvalitet eller like god batteritid, men kompenserer med et betydelig mindre etui og likevel ganske engasjerende og morsom lyd med riktig equalizer-innstilling. De er dessuten betydelig bedre vannsikret, med IP68. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt