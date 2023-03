Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Ryobi Max Power snøfreser - 53 og 61 cm

Vi tester to elektriske snøfresere fra Ryobi

Én av dem liker vi spesielt godt.

Det er fint å se hvordan landskapet forandrer seg når snøen laver ned. Men etterpå venter jobben med å fjerne snø fra gårdsplass, terrasse og andre steder hvor du vil slippe å «vasse» med snø til knærne.

Skal du gå løs på litt større områder hvor det kanskje ligger 30–40 centimeter med snø, må kraftig skyts til. Da har man tradisjonelt kjøpt seg en bensindreven freser for å få jobben gjort.

Men det finnes alternativer som bruker batterier, slik at du slipper å stå frustrert med startsnoren i hånden mens maskinen krangler og kulden biter i kinnene.

Vi har derfor testet to maskiner fra Ryobi, selskapet som har gjort det til et varemerke å lage mange ulike maskiner som kan bruke ett og samme batteri.

Modellene heter Ryobi Max Power 53 cm og Ryobi Max Power 61 cm, hvor den rimeligste modellen koster deg 10.500 kroner, mens storebroren nesten bikker 22.000 kroner.

Altså koster det en solid slump penger å kvitte seg med bensindriften, men det betyr også at du kjøper deg noen fordeler. Og minst én ulempe.

PS: Vi har testet disse snøfreserne over en lengre periode. Bildene som er tatt er etter en av de mer beskjedne snøfallene i perioden.

Ryobi Max Power 53 cm Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Til hvert sitt bruk

Ryobi Max Power 53 cm:

Du får kjøpt mindre, håndholdte snøfresere fra for eksempel Biltema og Stiga. Men disse er myntet på lettere bruk.

Trenger du heller en mellomting, som i tillegg ikke er for stor og tung, kan denne modellen fra Ryobi være et solid alternativ.

Max Power 53 cm har et lys i fronten som hjelper deg når mørket trenger på. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Denne modellen kommer med relativt store hjul, men har ingen fremdrift på egen hånd, så du må belage deg på å dytte den selv for å få den fremover. I tillegg har maskinen et hendig lys foran som lar deg se hvor du kjører om du skal ut og måke etter mørkets frembrudd.

Selve maskinen kan måke med en bredde på rundt 50 centimeter, og takler fint om det har lagt seg 25–30 centimeter med snø. I alle fall om den er lett og tørr.

Prisen på 10.500 kroner inkluderer for øvrig et batteri på fem amperetimer og en lader.

Ryobi Max Power 61 cm Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Ryobi Max Power 61 cm:

Den største Ryobi-varianten vi har tatt inn til test er klar for å måle krefter mot store, bensindrevne fresere. Her får du en maskin som har kraftig børsteløs motor, som skal kunne gi såkalte to-stegs maskiner med bensinmotor kamp om beinet.

Maskinen har egen fremdrift, hvor du også kan rygge ut om du har kjørt deg inn i en snøfonn. I tillegg har maskinen varme i håndtakene, slik at du slipper å fryse på hendene som du skulle ha glemt vottene inne.

Max Power 61 cm har også lys i fronten, i tillegg til på selve styrekonsollen. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Denne maskinen kan ta unna enda litt mer snø av gangen, hvor du ligger på cirka 60 centimeter med arbeidsbredde. Den har heller ingen problemer med å håndtere opp mot en halvmeter med snø.

Prisen på maskinen ligger på rett under 22.000 kroner, og da følger det med lader og to stykk batterier på fem amperetimer hver seg.

Solide maskiner

Ryobi Max Power 53 cm:

Vi har tidligere testet et par modeller som er i samme størrelse og klasse som denne modellen fra Ryobi. Protech 3241 +62 VOLT og Ontario PRO 84v.

Men vi må si at Ryobi byr på en langt bedre kvalitet på maskinen sin. Selv om også denne er laget i mye plast, så er byggekvaliteten et par hakk hvassere etter vår mening.

En av tingene vi liker spesielt godt er at den har langt større hjul enn de to andre modellene. Det gjør at det er enklere å trille maskinen over gårdsplassen.

Videre har du et utkast hvor du manuelt justerer hvor høyt snøen skal kastes. Retningen derimot kontrollerer du med en egen spak på «styret» til maskinen.

Mens du justerer retningen på utkastet på høyre side, når du står bak maskinen, har du justering av hastigheten på utkastet på venstre side. Ved siden av denne spaken har du knapp som du må trykke ned før du trekker til deg spaken for å starte maskinen.

I tillegg har håndtaket et behagelig skumbelegg som gjør at du får et solid grep. Hele håndtaket kan enkelt løsnes og foldes slik at maskinen tar mye mindre plass når den ikke er i bruk.

Ryobi Max Power 61 cm:

Vi har også testet en fullblods snøfreser tidligere, EGO SNT2400E, som viste seg å være en meget solid maskin.

Og det samme må vi si om Max Power 61 cm. Dette er en maskin som minner mer om tradisjonelle snøfresere som går på bensin, og selv om det er noe plast å spore her og der, må vi si at byggekvaliteten er helt på høyde med «vanlige» snøfresere.

Igjen har Ryobi satt på store hjul og det gir bedre grep og bedre manøvrerbarhet når du skal håndtere maskinen. Med tanke på at vekten er på omtrent 78 kilogram, er det befriende å ha kombinasjonen av store hjul og drift, så den er relativt enkel å manøvrere.

Maskinen leveres med en del smådetaljer som vi liker godt. Du får et solid og godt lys, både foran ved inntaket til maskinen, samt rundt kontrollpanelet der du styrer maskinen.

I tillegg liker vi godt at du har varme i holkene, samt at resten av kontrollene virker å holde god kvalitet. Maskinen har to hendler som trykkes ned mot holkene, som altså aktiverer utkastet på maskinen eller slår inn driften på hjulene. Utenom dette har du en knapp som kobler til eller fra lysene, samt en ved siden av som aktiverer varmen i holkene.

Samtidig har du en egen spak for å justere hastigheten på driften, hvor du har revers samt flere trinn fremover. På motsatt side har du også en spak som justerer hastigheten på utkastet, slik at du kan spare litt strøm dersom det ikke er mye snø, eller at den er lett og tørr.

Til slutt har du to spaker som justerer retningen og høyden på utkastet. Disse trekker du frem og tilbake, og låser disse i ulike hakk. En enkel og velprøvd løsning som får jobben gjort.

En liten detalj som også er kjekk, er at du har en egen holder til bryteboltene smart plassert på baksiden av utkastet. For du vil på ett eller annet tidspunkt knekke noen av disse, og da er det kjekt å vite hvor du har reservene klare.

I bruk

Max Power 53 cm har godt med krefter. Her ser du maskinen på halv effekt i litt våt snø. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Ryobi Max Power 53 cm:

Når det kommer til praktisk bruk så liker denne maskinen på flere måter. Men den har likevel noen klare begrensninger som det kan være greit å vite om.

Batteritiden vil variere veldig basert på forholdene, men under vår testperiode så måkte vi cirka 15 minutter på ett batteri med litt våt snø som var ca. 14–15 centimeter høy.

Da skal det sies at vi kjørte maskinen med maksimal effekt på skovlene. Du kan fint skru ned denne hastigheten om snøen ikke er for våt, og fortsatt ha mer enn nok krefter til å få lempet snøen langt nok unna.

Det betyr at du kan få mer brukstid om du handler med deg et ekstra batteri. Det er jo tross alt plass til to like batterier under luken på maskinen, men du må altså punge ut et par tusenlapper til.

Men når du først har ladet batteriene så er det lite problemer med å ha nok krefter. Maskinen hiver snøen ganske uanstrengt opp mot rundt 10 meter, i alle fall om ikke snøen er for våt.

Vi liker at maskinen er såpass lett at du enkelt kan dytte den foran deg. De store hjulene, i alle fall sammenlignet med de andre maskinene i samme prisklasse vi har testet fra før, gjør den enkel å bruke. Men innimellom vil du oppleve at det trengs litt mer pondus om du for eksempel tenker å prøve deg på en brøytekant eller lignende. Men til normalt bruk er det lite problemer til tross for at maskinen er såpass lett.

En annen ting vi liker godt er at selve skovel-bladene er laget av gummi. Dette har vi sett på de andre modellene i tilsvarende prisklasse også. Det gjør at man får en skånsom løsning som lar deg brøyte snø på en terrasse uten å måtte å bekymre deg for treverket under. Vi testet også maskinen på belegningsstein, og her kommer også skånsomheten til nytte.

Alt i alt er dette en maskin som passer fint om du vil ta unna en gårdsplass om ikke er for gigantisk, og du ikke bor et sted hvor det kommer mye mer enn 20–30 centimeter av gangen.

Max Power 61 cm har nok krefter til det aller meste. Her ser du maskinen på halv effekt, og fortsatt kaster den nokså våt snø langt av gårde. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Ryobi Max Power 61 cm:

Under testperioden vokste Ryobis digre snøfreser på oss. For har du en stor gårdsplass, og vil ha muligheten til å gyve løs på betydelige mengder med snø, fikser denne maskinen det uten store problemer. Så lenge batteriene holder.

For i likhet med vår trofaste Ariens, som har en svær firetakts bensinmotor og belter, har også denne Ryobien massivt med krefter å by på. Vi klarte i alle fall ikke å skape nevneverdig hodebry for den selv om vi sto og kjørte den inn i en stor haug med fuktig snø. Den bare tygger unna det du hiver mot den.

I flere tilfeller kunne vi fint skru ned skovelhastigheten, spesielt med lett og tørr snø, uten at det var noe problem å hive snøen langt nok. Vi målte samtidig lengden når du vrir effekten opp til maks, og da kan den klare opp mot 17 meter under riktige forhold.

Vi liker at maskinen er lett. Selv om 78 kilo er tungt nok i seg selv, er det fortsatt nesten halvparten av matchvekten til Ariens-maskinen vi har stående. Dekkene på maskinen er store og relativt smale, og dette kombinert med gode knaster gjør at maskinen er ganske standhaftig til å ta seg frem.

Men igjen kan du møte på situasjoner hvor litt mer pondus hadde gjort det enklere å komme seg forbi en hard snøkant eller lignende, men stort sett «jogger» denne maskinen avgårde i et forrykende tempo på det tyngste giret fremover.

Samtidig er alt av spaker og justeringen innenfor kort rekkevidde av holkene du holder imens du bruker maskinen.

Maskinen leveres med to stykk batterier på fem amperetimer, og det gir en brukstid på cirka 15 minutter. Men det er mange variabler som kan spille inn her. I vårt tilfelle var snøen ganske våt, så dette vil kunne variere noe.

Du har imidlertid mulighet til å spe på med ytterligere to batterier, og da endte vi opp med å kjøre på i en solid halvtime, hvor gårdsplassen og brøytekantene rundt ble fjernet.

Så brukstiden er ikke nødvendigvis noe problem. Men klart, går du først tom må du lade to batterier før du er klar igjen. Laderen som følger med lader et av disse batteriene helt opp på cirka en time. Så vil du måtte ta en ufrivillige pause på noen timer med mindre du har flere ladere.

Konklusjon

Batteridrevne fresere for vanlige husholdninger er på full fart inn, og det er lite tvil om at det er en del fordeler med disse maskinene. Men også noen ting som kan forbedres.

Det er lite som er mer frustrerende enn å prøve å få fyr på en tradisjonell bensindrevne freser, når den har «bestemt» seg for å være tverr i kulden. Samtidig så slipper du å tenke på oljeskift og vedlikehold med en elektrisk maskin.

En annen ting disse maskinene bringer til torgs er mer enn nok krefter. Elektriske motorer har den fordelen at de kan klemme til med maks dreiemoment fra første omdreining, og i denne sammenhengen kommer det godt med.

Prisen på modellene er jo noe stiv om man skal sammenligne med et bensindrevet alternativ. I tillegg må du huske å lade batteriene før snøværet har svevd forbi. Men dette er nok en vane det bør være mulig å legge ved seg.

Skal du ha «nok» driftstid på spesielt den største maskinen, som jo er laget og myntet på tyngre bruk, vil du være tjent med å skaffe deg både to ekstra batterier og muligens en ekstra lader. Det vil jo gi en merkostnad på noen tusenlapper i tillegg til prisen av maskinen, som allerede har bikket 21.000 kroner med et par batterier - gitt at du ikke har Ryobi-batterier fra før.

Men alt avhenger av forhold og hvor stort areal du normalt må rydde for snø. I vårt tilfelle klarte vi oss greit med to batterier, men det var betryggende å ha tilgang på to til.

Så hovedproblemet for noen vil være driftstid. Men alt i alt holdt likevel maskinene under vår testperiode mer enn lenge nok til at vi rakk å få nok av både snøføyk i ansiktet og glede oss over en ferdig måket gårdsplass på 200 kvadratmeter.

Begge modellene er som nevnt til sitt bruk, men totalt sett vil vi si at storebroren er den blant de to som gjør den beste figuren. Og en maskin vi trygt kan anbefale deg.

Det betyr at lillebror ikke lander langt bak, og vil for mange være et fint alternativ om behovet ikke er så voldsomt, og som sparer lommeboken for en god del tusenlapper.

