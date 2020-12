Motorola Razr 5G er en veldig annerledes telefon

Den er altfor dyr, men den sjarmerer deg i senk.

Med en ytterskjerm som er stor nok til å faktisk bruke til enkle gjøremål slipper du å åpne Razr 5G hver gang du skal noe. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 6 Des 2020 06:00

Hvem trenger egentlig bøyemobiler? Og er det ikke bare en gimmick?

Det er lett å tenke slik, og lett å avfeie denne nye formfaktoren som overpriset og unødvendig. Men det er helt til du har brukt en telefon av denne typen som gir mening. Og et slikt eksemplar er Motorolas Razr 5G som ligger i lommen min akkurat nå.

Der tar den opp kjempelite plass – helt til jeg velger å vippe den ut for å bruke storskjermen på innsiden. I tillegg ser den annerledes ut enn omtrent alle andre telefoner på markedet. Her må du ikke inntil med forstørrelsesglass for å skille en Samsung fra en OnePlus eller en iPhone. Det er helt åpenbart at dette er noe annet.

Razr 5G er til og med ganske annerledes enn den eneste andre telefonen basert på samme konsept – Samsungs Galaxy Z Flip . Og her ligger også litt av moroa. Det er nær uendelige variasjonsmuligheter når man ikke må designe alt rundt et statisk glassvindu av en skjerm lenger.

Om ikke Razr 5G viser seg å være fasit på hvor mobilene skal i fremtiden, er den i hvert fall et knakende godt forslag.

8 Meget bra Motorola Razr 5G annonse Sjekk prisen Nå begynner klappmobilene å bli skikkelig gode igjen! Fordeler Lekker design

Rask og fin i bruk

Godt nok kamera

Ytterskjerm stor nok til å brukes

Utrolig liten og nett

Grei batteritid tross lite batteri Ting å tenke på Ingen 90- eller 120Hz

Føles ikke veldig solid

Kan ikke være sitt eget kamerastativ

Fislete og boksete høyttalerlyd

Laaang skjerm passer ikke all video

Litt bølgete bøyeskjerm

Sammenklappet tar den nesten ikke opp plass. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Motorola Razr var det som gjerne ble omtalt som «designmobil». Telefoner der utseendet var viktigst – ofte viktigere enn både brukervennlighet, funksjon og ergonomi. Ytterpunktene, der mobildesignerne tok seg sine største friheter var knapt mulige å bruke. Men de telefonene som «vant» var de som traff en nerve designmessig, samtidig som de tross alt ikke hadde noen skikkelig dårlige sider.

Motorola Razr V3 fra 2004 var syltynn, laget i metall og klappet sammen til en flat, liten pakke som omtrent ikke tok opp plass i lommen. Den hadde fargeskjerm på innsiden og på utsiden av telefonen. Metalltastatur med stilige små riller i og helt ok brukervennlighet gjorde at de forskjellige utgavene av den og telefoner som slektet på den solgte i bøtter og spann. Selv om de var dyre, selv om batteritiden kunne vært bedre og selv om det fantes telefoner som gjorde mer.

Innerskjermen er lyssterk og fin i fargene. Den egner seg perfekt til ekstrabredt innhold som film og musikkvideoer ofte er. Serier vil ofte være i 16:9 og ikke i 21:9, som Razr-skjermen er i. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Razr var god nok. Og så skikkelig, skikkelig bra ut. For femten år siden var produktplassering for lengst blitt et vanlig syn, og de kuleste heltene på film og i TV-serier hadde gjerne en Razr, som de tankefullt klappet sammen, rett før de skulle dele ordentlig interessante selvfølgeligheter med detektivpartneren på skjermen.

På godt og vondt er 2020-modellen av Razr skremmende lik. Og den er jaggu like lett å bli glad i også.

Motorola Razr 5G Pris 15990 NOK Datatilkobling USB Type USB-kontakt USB (Typ C) Pikseltetthet 373 PPI Skjerm funksjoner Motstandsdyktig mot riper på skjerm Skjerm Farge Skjermstørrelse 6.2 Tommer Skjermteknologi OLED (AMOLED) Trykkskjerm (touchscreen) Ja Farge Sort, Sølv, Grå Bredde 72.6 mm Dybde 7.9 mm Høyde 169.2 mm Produktvekt 192 g Funksjoner eSIM Innebygde sensorer Accelerometer, Gyroskop Innebygget trådløs lading Nei Med støtte for hurtiglading Ja Type hurtiglading Motorola TurboPower Sikkerhet Fingeravtrykklesere Støtte for to SIM-kort Ja Type SIM-kort Nano sim Innebygget kamera Ja Frontkamera Ja Antall frontkameraer 1 stk Effektivt antall piksler frontkamera 20 megapiksler Effektivt antall piksler 48 megapiksler Kameraegenskaper Innebygget blits Maksimal blenderåpning 1.7 Videoinnspilling Ja Maks bildefrekvens (uavhengig av oppløsning) 120 fps Maks oppløsning (høyeste bildefrekvens) 1920x1080 (HD 1080) piksler 2G (GSM) Ja 3G (UMTS) Ja 4G (LTE) Ja Bluetooth Ja Bluetooth-versjon 5.1 Innebygget satelittnavigasjonssystem Ja System GPS, Galileo, GLONASS NFC Ja Trådløst nettverk Ja Trådløs nettverksstandard 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5) Intern lagringsplass (størrelse) 8 GB Minnekortleser Nei RAM-minne 8GB Operativsystem (Den siste versjonen) Android 10 (Android Q) Prosessorhastighet 2.4 GHz Batterikapasitet 2800 mAh Lanseringsår 2020

Innerskjermen er ikke helt jevn, men snarere litt bølgete. Det stort sett kun synlig fra riktig vinkel og i riktig lys. Denne egenskapen er Samsungs Galaxy Z Flip bedre på.

Den enkle høyttaleren er svært lett å dekke over med hendene.

Du kan besvare tekstmeldinger rett fra utsiden av telefonen.

Du kan også se Youtube (!) på ytterskjermen.

Midtveis i utfoldingen tar innerskjermen over. Du kan velge ut apper som fortsetter å fungere fra en skjerm til den andre.

Låsetasten er nesten helt øverst på telefonen. Jeg har store hender, men tomlene mine er litt i korteste laget til at dette er praktisk. Heldigvis brukes den ikke ofte, siden mobilen åpnes og lukkes i stedet.

En solid tilbehørspakke med utmerkede hodetelefoner og hurtiglader følger med. Det forventer vi til et slikt produkt.

Skjerm på innsiden og utsiden

Motorola Razr 5G er allerede den andre versjonen av den tredje Razr-serien. Mobilprodusenten hadde også en syltynn serie Android-telefoner under Razr-navnet i 2011. Denne gangen er ikke telefonen oppsiktsvekkende tynn, men den er likevel svært kompakt, siden den brettes sammen på midten. I likhet med originalene er det en liten utvidelse nederst på telefonen, som du folder øvre delen av telefonen ned i. I motsetning til Samsungs konkurrent, Galaxy Z Flip, har du altså ikke to ender av «bananen» som brettes så de møtes likt. I stedet samles mobilen litt lenger opp og avsluttes i ett stykke nederst, der høyttalerne og USB-C-kontakten sitter. Her sitter også SIM-kortluken.

På utsiden av telefonen er det ett enkelt kamera, og en fargeskjerm på 2,7 tommer. På innsiden skjuler det seg en plast-OLED-skjerm på 6,2 tommer. Det er en skjerm av den laaaange sorten med et aspekt på 21:9. Det er like fullt ikke spektakulært langt – det er det samme formatet som Sony har valgt på sine helt ordinære Xperiaer de siste par årene. Det er fortsatt litt i lengste laget for en del innhold, der du vil få store svarte sørgekanter på for eksempel 16:9 eller spesielt gammelt 4:3-innhold, mens nyere kinofilmer og musikkvideoer ofte er i nettopp 21:9 og passer perfekt.

Øverst over innerskjermen er det et lite felt som kan minne vagt om busslommen på en iPhone, der selfiekameraet skjuler seg. Det er for øvrig det eneste ved denne telefonen som minner om noen annen telefon.

Ingen av skjermene har høyere enn 60 hertz oppfriskingstempo, og de oppleves som litt mindre jevne i bevegelser og skrolling enn de beste mobilskjermene.

Foreløpig er ingen brettemobiler vanntette, så man bør være forsiktig med å ta Razr 5G frem når det regner. Det sagt de fleste av dem har vannavstøtende innmat, så de skal tåle litt før de kapitulerer. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Utmerket utenpå

Der Galaxy Z Flip har en knøttliten ytterskjerm som knapt er nyttig til noen ting er ytterskjermen på Moto Razr 5G faktisk ganske god. Den kan ikke kjøre alle tenkelige apper, men noen apper fremheves av telefonen selv som bedre tilpasset enn andre, noen få vil ikke kjøre i det hele tatt – og det store flertallet er det opp til deg å prøve og feile eller lykkes med. Om det funker eller ikke handler nok mest om appen er tilpasset små skjermer og den lave oppløsningen på 800 x 600 piksler.

Mange apper fungerer fint. Å besvare en tekstmelding fra en lukket Razr 5G går helt fint. Å styre musikken i Spotify likeså. Det er fullt mulig å se YouTube på utsiden av telefonen. Men avanserte spill vil naturligvis ikke gi så mye mening på en så liten skjerm, og Chrome er et opplagt unntak å nevne som rett og slett ikke virker på ytterskjermen.

Du kan redigere to menyer på utsiden av telefonen – den ene for apper du vil ha rask tilgang på, og den andre for telefonfunksjoner. Løsningen fungerer tålelig bra, selv om det er litt uvant å ikke ha full kontroll over oppsettet på en Android-telefon.

Blar du ett hakk til venstre i yttermenyen, der du ofte vil finne nyhetsoppdateringen på andre Android-skjermer, finner du i stedet kamerasøkeren som du kan ta selfier med, siden hovedkameraet er rettet direkte mot deg når du bruker ytterskjermen.

En litt bortgjemt funksjon kan få Razr 5G til å etterlikne originalen, Razr V3 fra 2004. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Utmerket inni og

Skjermen på innsiden er stor og lyssterk. Den gir meget gode farger og som alle OLED-skjermer blir den kølsvart ved behov. Det er ikke glass i skjermen her, slik det er i Samsung sine. Det gjør at den er bitte litt bølgete. Det er ikke mer enn at det fint er til å leve med, og det føles ikke som om skjermen «flekser» mer enn ønskelig under fingeren. Samtidig er nok ikke dette en skjerm du bør game med liv og lyst på, selv om telefonen i og for seg er sterk nok til å kjøre spill. Vi er fortsatt et stykke unna at denne typer skjermer bør behandles hardhendt, men vanlig dagligdags tasting og skrolling og menynavigering tåler den naturligvis uten problemer.

En særegenhet med telefonen er at Youtube-appen nekter å spille av video i høyere enn 720p-oppløsning. Full-HD får jeg ikke samme hva jeg gjør – men det er imidlertid ikke noe problem å få toppers kvalitet i Netflix og andre strømmetjenester. Kan hende er det skjermaspektet og en litt uvanlig oppløsning som spiller YouTube et puss. Men når skjermen er så avlang som den er, er den mange tommer uten å ha veldig stort areal. 720-oppløsning er greit nok tross alt.

I motsetning til Motorolas middels forsøk på å lage nesten rammeløse skjermer, er det godt med ramme rundt Razr-skjermen. Og det fungerer faktisk meget bra. Det skjer omtrent aldri at jeg får ufrivillige feiltrykk på denne skjermen. Selv den tykke leppen nederst er ikke til hinder for at jeg klarer å sveipe opp fra bunnen av skjermen, slik jeg må for å navigere menyene.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Godt nok kamera

Kameraet i Motorola Razr er akkurat som du forventer. The end.

Å ja – mer informasjon? Greit. Det er ikke overraskende bra, men det er heller ikke for dårlig for prisklassen. Det tar bilder inntil 48 megapiksler store, og på sitt aller beste er bildene skarpe, godt eksponerte og fine i fargene. En automatisk HDR-funksjon gjør at også noe mer utfordrende motiver blir fine. Men ikke alltid. Det er spesielt bevegelser som noen ganger setter Razr 5G ut, og det gjelder både hoved- og selfiekamera og uansett lys – så man kan mistenke at bedre optimalisert programvare vil kurere det på sikt.

Og nattmodusen gjør en grei nok jobb – slik at noen bilder blir skarpe selv om det er skikkelig dårlig lys. Jeg tok flere bilder side om side med den utmerkede iPhone 12 Pro Max, og der kom iPhonen alltid best ut, mens Razr en gang iblant ikke var langt etter. Men det var kun de gangene jeg var ganske heldig. Her ser vi også tegn til at kameraet lager nesten umerkelige striper i bildene for å fremheve kontraster og få bildet til å se ekstra skarpt ut. Og noen ganger sliter kameraet med undereksponering av motivet i motlys – noe som de beste HDR-funksjonene rydder greit opp i.

Selv om det ikke er ekstrakamera hverken inni eller bak har mobilen en portrettmodus som faktisk fungerer helt greit uten de ørten hjelpekameraene som mange mobilprodusenter mener man trenger. Og den virker på begge kameraene telefonen har.

Kameraet er fint, men ikke fantastisk. Omtrent som forventet i denne typen telefon. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Jeg hadde forventet mer av et kamera i en så dyr tradisjonell telefon. Men i Razr er dette helt ok. Jeg tror ikke noen forventer at kameraet i denne telefonen skal være høydepunktet ved den.

Et par rene ulemper er det dog her; kameraet har ingen tegn til ekstra trivselsfunksjoner, og det er i særdeleshet to jeg savner. Vidvinkelkameraet er alltid kjekt å ha, og selv om vi ofte er alene i 2020, skal vi være sammen igjen i 2021, og da er det litt greit med optikk som får plass til hele flokken.

Et fantastisk påfunn fra Samsungs Galaxy Z Flip er muligheten til å folde den bare halvveis ut. Den muligheten har ikke Razr 5G. Dermed kan den ikke være sitt eget stativ til hovedkameraet eller til videosamtaler. Det er nok den enkle funksjonen jeg savner mest fra andre brettemobiler i denne her.

Selfiene den tar er greie nok – hverken mer eller mindre. De blir imidlertid fort litt detaljløse i svak belysning.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

De (litt) dårlige nyhetene

For en Razr er det nesten et spørsmål om ære at ikke alt er fantastisk. En designtelefon skal ikke være for god. Den skal ha noen sjarmerende lyter til å gå med det oppsiktsvekkende ytret. En av Moto Razr 5Gs lyter er at høyttaleren er ganske ræva. Og det er tidvis vanskelig å holde telefonen uten å dekke høyttaleren, slik at du ikke hører noen ting.

Det betyr at høyttaleren her som den vi fant i telefoner for fem år og litt til siden; det er først og fremst en ringehøyttaler. Den fungerer utmerket til akkurat det, og den kan gjøre nytten i en knipe, hvis du bare vil vise frem en TikTok. Men stereolyd? Nei, glem det. Hvis du skal se en lang videosnutt bør du ha hodetelefoner attåt.

Batteritiden kunne vært bedre, og de 2800 mAh-ene den har er blant de minste batteriene du får servert i denne prisklassen. Det er langt vanligere med 4000–5000 mAh i store og dyre telefoner som Note 20 Ultra fra Samsung. Men det er ikke alle telefoner som bruker strømressursene sine likt. Note 20 Ultra forvalter dem ganske dårlig og varer dermed ikke merkbart lenger i bruk enn Razr 5G.

Men de beste med så store batterier gjør det. Her får du en dags bruk, og bør nok regne med å lade hver kveld. Hurtiglader følger heldigvis med i den fjonge eska.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

De middels gode nyhetene

Ikke alt er dårlig ved designtelefoner. Noen ting er bare midt på treet. De er gode nok, men vi blir ikke overlykkelige av dem. Kameraet er allerede nevnt. Men det er flere ting. Blant annet samtalelyden. Den er helt ok, men den er ikke mer. Ikke nok til at jeg ville vært misfornøyd, men du vet – jeg har hørt krispere og klarere andre plasser.

Og sensorene som skrur av og på skjermen gjør ikke alltid en fantastisk jobb, så noen ganger lyser ikke skjermen opp på en god stund etter at du har tatt mobilen fra øret. I mellomtiden sitter muligens mottageren der og lurer på hvem av dere som skal legge på først. Og selv om det er hyggelig nok hvis det er kjæresten, er det jo litt teit å leke legge-på-sisten med kemneren.

Fingerleseren ligger bittelitt lavt på baksiden av telefonen. Samtidig ligger låse- og volumknappene litt for høyt langs sidene. Ergonomien er ikke perfekt, men man blir vant til den. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ergonomien her er på tur, og det handler ikke bare om høyttaleren. Knappene langs siden er også litt upraktisk plassert. Og det samme er fingersensoren på baksiden. Naturlig nok – perfekt plassering hadde vært midt i bøyeleddet, men der er det jo ikke plass til en fingeravtrykkssensor. Dermed må tommelen bøyes inn i en litt unaturlig vinkel for å bli lest. Volum- og låsetast er også vanskelig å venne seg til plasseringen på. Det er ikke dårlig, men det er litt sånn – du vet ... «o-okei?».

En underlighet er måten biometrien i denne telefonen funker. Du kan nemlig bruke fingeravtrykk så mye du vil uten å taste kode. Men ansiktslåsen slutter å virke etter et døgn uten at du taster kode. På andre telefoner slutter all biometri å virke med jevne mellomrom, slik at du må taste kode nå og da. Det skal sikre at du også har kontroll på den strammeste sikkerhetsmekanismen i telefonen din, og at ikke en fremmed bare låser opp telefonen med et utskrevet Facebook-bilde fra profilen din til evig tid. Men det sagt – det er ikke helt unaturlig at det er sånn. Fingerleseren er sikrere enn ansiktslås fra ett enkelt kamera. Så dette er kanskje en av de første telefonene som differensierer tydelig på det også i tid mellom kodekrav, slik mange andre telefoner skiller mellom mer og mindre sikker biometri ved for eksempel bruk av banktjenester og betaling sammenlignet med brukerinnlogging for mindre kritiske ting.

Ytelsen: Knall i praksis

Denne telefonen er utstyrt med Snapdragon 765G-prosessoren som vi også finner i fabelaktige telefoner som OnePlus Nord. Men det er jo likevel noe som skurrer litt. OnePlus Nord koster 4.500 kroner, mot Razr 5Gs 16.000 kroner. Ser vi bort fra de spektakulære skjermene og den ytre utformingen på Razr er telefonene svært like. Selv på skjermfronten biter Nord litt fra seg, med raskere 90-hertz skjerm som er mer behagelig å se på.

Men det er ikke alt som handler om reinspikka ytelse per krone. Og når alt kommer til alt er denne prosessoren mer enn rask nok til å gi en overbevisende brukeropplevelse. Akkurat som OnePlus Nord føles som en toppmodell i bruk, gjør Motorola Razr 5G det. Selv om innmaten altså ikke er det ypperste du kan få.

Ytelsestestene understreker det samme. Du får ikke bånn pinne innenfor Android-feltet med denne – og Apples iPhoner er umåtelig langt oppover i ytelse. Men – den er mer enn rask nok til å kjøre alt av apper både nå og en god stund inn i fremtiden uten forsinkelser. Spill kjører også fint, så lenge du er litt forsiktig med skjermen.

Jeg kan liksom ikke knurre på Moto Razr 5G fordi den ikke er rask nok per krone. Det føles litt som å rynke på nesen over å få kjøre Highway One i en åpen Jaguar E-type – fordi den ikke har nok hestekrefter. Denne er ikke laget for å være raskest, men den er rask nok.

Det er lettvint å åpne og lukke Razren med én hånd. Denne telefonen har en spesielt stor fordel; du kan legge på med intensitet. «Nå erre nok undersøkelser fuglefrø og kraftleverandører for i dag» - klappp! Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Razr 5G er en sjarmbombe

Hadde dette vært en vanlig telefon til 16.000 kroner hadde jeg vært temmelig middels fornøyd.

Dårlig høyttaler? Middels til svak batteritid? Kamera som ikke kan yppe mot de beste? Skjerm uten 120 hertz-oppdatering? Den er jo ikke vanntett engang, og den er neppe særlig solid heller. Prosessoren? Den får du i telefoner til 4.000 kroner – en fjerdedel av det Razr 5G koster.

Bare sorgen. Eller er det så enkelt? Nei – det er langt fra så enkelt.

For med konseptmobiler og designtelefoner er det en litt annen målestokk som gjelder. Er det noe her som er for dårlig? Fungerer det produsenten tross alt har prøvd på?

Razr 5G svarer oppskriftsmessig nei på det første, mens den roper et rungende ja på det andre.

Noen toppkarakter blir det heller ikke. Men den bør bære åtteren den får med stolthet. Den føles ikke som et stort skritt frem fra Samsungs Z Flip, men den føles som et par skritt til siden. Konseptet er likt, utførelsen er veldig annerledes. Hver har sine store fordeler, og sine mindre ulemper.

Og neste generasjon blir utvilsomt enda bedre. Om det ikke er tydelig så langt, er kanskje Moto Razr 5Gs aller største fortrinn at den er spennende. Og folk har betalt 16.000 kroner for telefoner som har fått teknoblodet til å bruse vesentlig mindre enn dette.