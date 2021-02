MX Anywhere 3 er prototypen på en trådløs mus

Den er enkel og velfungerende, men litt dyr.

MX Anywhere 3 er en kompakt mus, som er ergonomisk i bruk enten du har store eller små hender - den er dermed mer allsidig enn de store musene i Master-serien som du skal ha ganske store lanker for å traktere. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 31 Jan 2021 15:00

Like mye som merkenavnet Thermos sier varmeflaske, sier Logitech mus og tastatur. Den sveitsiske dingseprodusenten har øyeblikkelig holdt på i 40 år, og MX Anywhere-serien er «toppmodellene» av trådløse mus for deg med små hender, eller som har behov for å flytte mye på deg. MX Anywhere 3 kom på markedet i fjor høst, og har funksjoner som er svært like de du finner i toppmodellen, MX Master 3.

MX Master og MX Anywhere er i praksis kontor- og reiseversjonene av omtrent det samme konseptet; en trådløs arbeidsmus med alt av funksjoner. Du kan spille med den også, men til det formålet finnes det bedre - først og fremst raskere - utstyr fra Logitech såvel som andre produsenter. MX-serien er aller mest for nettsurfing, regneark og alt det man gjerne omtaler som arbeid. Det betyr først og fremst at den har litt andre egenskaper enn en spillmus.

For deg som kjenner MX-serien overrasker det kanskje ikke at Anywhere 3 ikke er dramatisk annerledes enn Anywhere 2 fra 2015. Men den har likevel blitt bedre der det teller mest.

9 Imponerende Logitech MX Anywhere 3 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Fordeler Virker på alle underlag

Automatisk "evighetsskroll"

USB-C-lading

Lang batteritid

Enkelt bytte mellom tre enheter

Unifying eller Bluetooth

Ergonomisk for små og store hender

Stabil og langtrekkende forbindelse Ting å tenke på I minste laget for enkelte

Ganske traust design

Ikke rask nok for gaming

Praktiske egenskaper

Logitech MX Anywhere 3 har i motsetning til sin forgjenger fått USB-C-tilkobling, slik at det er lett å lade musen. Ladekabel kan virke som en liten og pirkete greie; man har jo bare kabelen liggende der? Men når du må lade så sjelden som du må med MX Anywhere 3, det går gjerne et par måneder mellom hver gang, blir det gjerne til at kabelen ryddes vekk mellom ladinger. Og man glemmer fort å ta den med på tur. Da er det irriterende hvis musen bruker en annen standard enn alt det andre utstyret du har med deg, eller den ladekabelen du har enkel tilgang på.

MX-musene har et annet triks som strengt tatt ikke er nytt - men det er svært praktisk. Du kan lett bytte mellom ulike tilkoblede dingser. En knapp under musen veksler mellom tre forskjellige tilkoblinger der én av dem er Unifying-mottakeren som følger med musa - en bitteliten USB-plugg som knapt tar opp plass når du plugger den i datamaskinen. Du kan også sette opp musa med Bluetooth og veksle mellom et par ulike enheter ved siden av Unifying-tilkoblinga.

Skulle du miste Unifying-pluggen er det også så enkelt som at du kan kjøpe en ny for relativt få penger. Praktisk og lettvint.

Det obligatoriske profilbildet. Foruten knappene på venstresiden er musen symmetrisk, og bør kunne brukes noenlunde fornuftig også av venstrehendte. Det finnes imidlertid ingen utgave laget for venstrehendte, med knapper på høyresiden. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Virker på alle underlag

I motsetning til en spillmus er ikke alt fokus på millimeterpresisjon her. Men det er på en god måte. MX-musene er i stedet orientert mot å virke på alle underlag - også glass.

Uten ekstrempresis sensor eller krav om lynrask respons, er de mindre «nervøse» på ulike underlag enn spillmus ofte er. Det skjer ikke at musepekeren danser rundt på skjermen hvis du bruker MX Anywhere 3 på en duk eller på et litt støvete underlag, for eksempel - en situasjon en portabel mus må kunne takle, men som den raskere spillmusen min liker heller dårlig.

På glassbordet i stua holder også musen lovnadene, og fungerer helt uten provisorisk musmatte.

Forgjengeren: MX Anywhere 2S er en nesten like god mus, men den har et mindre allsidig skrollehjul og den lades med Micro-USB. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Har fått evighetsskroll

En egenskap jeg savner litt fra MX Master-musene mine er sidelengs skroll. Det er kanskje den viktigste egenskapen fra de store kontormusene som mangler i Anywhere 3. Utover det er det først og fremst den ekstra knappen under «tommelhylla» som du hviler hånden på som ikke er her - her er det jo ingen slik hylle i utgangspunktet.

Det som derimot er nytt er den automatiske evighetsskrollen hvis du tar i litt hardt på musehjulet. Da løser den magnetiske bremsen ut, og hjulet kan trille deg langt ned gjennom nettsiden du ser på, uten at du må gjøre det klikk for klikk. Greit hvis du skal kjapt til bunns i noe.

Hvis du vil kan du aktivere og deaktivere magnetbremsen permanent med en knapp rett over hjulet.

Det er stor størrelsesforskjell på MX Anywhere 3 og MX Master 3. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Mange funksjoner i Logitech Options

Gjennom programvare kan musen brukes på for eksempel to PC-er samtidig. Forutsetningen er at du installerer Logitech Options på begge maskinene, og kobler maskinene til samme nettverk. Da kan musen bytte sømløst mellom PC-skjermene. Dette har fungert siden forrige generasjon MX-mus, og er et kjekt tillegg for deg som jobber på to PC-er samtidig.

Undertegnede synes kanskje det virker som en litt mer uvanlig problemstilling enn å jobbe på flere skjermer samtidig, og savner langt oftere at for eksempel apper eller dialogbokser dukker opp på den skjermen der muspekeren er, fremfor på den skjermen der borte, eller den som er skrudd av.

Utover det kan du også sette opp egne makroer for ulike apper, så som Word og Photoshop med MX Anywhere 3. Det har jeg ikke valgt å gjøre med denne musen, og heller ikke for lange perioder med noen av de tidligere MX Anywhere-variantene jeg har brukt. Med bare to ekstra knapper er det for få knapper på musen til at det egentlig er praktisk - frem- og tilbakeknapp på siden av musen er som regel utmerket til standardfunksjonen de er utstyrt med. Unntaket er selvfølgelig i apper der frem og tilbake ikke gir noen mening, i motsetning til i for eksempel nettlesere eller mappevisningen i Windows.

Under er MX Master 3 og Anywhere 3 ganske like - systemet som veksler mellom ulike tilkoblede dingser er helt likt på de to musene. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En mus til alt

MX Anywhere 3 er «prototypen» på en trådløs mus som er god på det meste. Til en knapp tusenlapp er den dyr, men så har den egentlig ikke dårlige sider heller. Du får nesten all funksjonaliteten fra en mye større mus, i en som er håndterlig for små hender og for reising. Den er heller ikke høyrehåndsspesifikk, slik mange ergonomiske mus er, men funker like godt i «høyra» som i «venstra».

For meg som har store pailabber er egentlig MX Master-serien optimal for stasjonær bruk, men ergonomien i Anywhere 3 gjør at der Master-musene fyller hele håndflaten min, legger Anywhere 3 seg primært under fingrene, med hånden for det meste tom. Det føles også hånd i hanske på sitt vis, og jeg opplever ikke at det mangler noe på ergonomien selv om man skulle tro at mine hender ble for store. Slik er det imidlertid også for Anywhere 2, som jeg har lang erfaring med fra før.

De viktigste egenskapene er ergonomien og de praktiske løsningene, med flere samtidige tilkoblinger og lang batteritid med USB-C-lading som står høyt i kurs her. For en gamer blir neppe dette raskt nok til de mest intense spillene, men til solospill og mindre klikkintensiv strategi, for eksempel kan MX Anywhere 3 også fungere greit.

Den er, som nevnt, god på det meste.