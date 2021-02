Vi tester snøfreser på batteri

Kan den erstatte bensin-varianten vi allerede har?

24 Jan 2021

For mange er den største ulempen med vinter at man må måke snø. Spesielt når den er vått og kram, kan dette være både kjedelig og slitsomt arbeid.

Men det finnes redskaper som forenkler jobben, og til og med gjør det ganske moro å få jobben unnagjort.

Tidligere har vi testet elektriske snøskuffer og billige snøfresere du bruker med skjøteledning. Begge delene viste seg å være overraskende sterke og gode til de oppgavene de ble satt til. Men til de tyngste oppgavene må det kraftig skyts til.

Nå har vi fått inn den første snøfreseren med batterier som skal kunne bryne seg på tradisjonelle, store snøfresere med bensindrift. Modellen kommer fra EGO, den samme produsenten som vi tidligere har testet batteridreven gressklipper fra.

Vil en batteridreven freser kunne avløse vår trofaste maskin med bensin? Ole Henrik Johansen / Tek.no

Modellen det er snakk om heter EGO SNT2400E, og den koster fra 17 990 kroner, alt ettersom du allerede har batterier og lader fra EGO eller ikke. I vår test har vi valgt en pakke med to 7,5 Ah batterier og hurtiglader til disse, hvor totalen koster deg 24 990 kroner.

Men vil den være en verdig erstatter for den bensindrevne freseren vi allerede har? En noe eldre Ariens 9526DLET Pro, som i sin tid kostet en god del mer enn hva den batteridrevene utfordreren gjør.

Ego SNT2400E annonse Sjekk prisen Fordeler Har krefter i massevis

Holder godt på batteriet. Vi klarte cirka 450 m2 med 15 centimeter snø

Rask lading

Enkel å bruke

Lite servicebehov

Skraper godt

Virker solid bygget

Godt med lys

Lett å håndtere

Slynger snøen langt Ting å tenke på Dyr

Hender den "butter" i underlaget fordi den er lett

Justeringen av hvor snøen kastes burde hatt en låsefunksjon

Freseren virker solid bygget. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Byggekvalitet og størrelse

Snøfreseren fra EGO er for en lettvekter å regne sammenlignet med Ariens-freseren vi har fra før. Vektnålen stopper på 68 kilogram uten batterier, og selv med to 7,5 Ah batterier er den omtrent halve vekten av den bensindrevne «tanksen» fra Ariens.

Før du kommer i gang må du montere freseren - en veldig enkel prosess du ikke trenger noe verktøy til. Du må nemlig feste kontrollerne, samt utkastet. Begge deler festes enkelt med store muttere som du fint kan skru til for hånd.

Selve freseren består av en del metall, men også en del hardplast. Delen som huser batterier og motorer er laget i hardplast, samt kontrollpanelet, mens utkastet og selve freseaggregatet er i metall. Vi testet freseren på flere underlag og til tider på krevende forhold, og vi kan ikke si å ha merket noen svakheter ved konstruksjonen.

Den er også som nevnt ganske lett til en freser å være. Og den kan vel betegnes som en mellomstor modell. I alle fall sammenlignet med Ariens-freseren vi allerede har.

EGO-freseren kan ta hånd om inntil 61 centimeter med snø i bredden av gangen, og maksimalt 51 centimeter i høyden. Ser vi på alternativer med bensindrift i samme prisklasse, så er dette innenfor, selv om du kan få maskiner som klarer å jafse i seg enda mer.

Under lokket sitter begge batteriene klare til dyst. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Batterier, lading og kjøretid

Du kan velge å kjøpe freseren i ulike konfigurasjoner. Har du allerede noen produkter fra EGO, kan du bruke de samme batteriene og laderne du allerede har. Men du kan altså bruke både mindre eller større batterier, hvor utvalget spenner seg mellom 2,5 til 10 Ah kapasitet. Alle med 56 volts spenning.

Med 7,5 Ah-batteriene oppgir EGO at maskinen skal holde det gående slik at du kan måke unna 223 m² med gårdsplass om snøen er 15 centimeter. Under vår testperiode klarte vi, ved flere anledninger, å måke et område som var rett over dobbelt så stort, med nokså lik snøhøyde. Så anslaget til produsenten er nok av det forsiktige slaget hvor maskinen nok er testet med alt på maks effekt.

Batteriet lengst vekk er den typen som vanligvis følger med. Nærmest har du forrige generasjon. Begge lyser og viser hvor mye kapasitet du har igjen med farge. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Det skal sies at vi regulerte ned hastigheten på utkastet med et knepp, og det samme med fremdriften, men lysene var fortsatt på. Da var snøen ganske lett, så det var ingen behov for å ha utkastet på maks. Senere testet vi med klissvåt snø, og da var behovet for mer krefter til stede.

Ladetiden er om lag en times tid om batteriene er helt flate.

Freseren har godt med krefter å by på. Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Overraskende kraftig

Det er mange ting vi liker ved denne freseren. For det første er den lett å håndtere, i alle fall sammenlignet med den beltegående freseren vi vanligvis bruker, som er både ganske treg og ikke minst tung.

EGO-freseren er rask og kvikk av seg. Når du setter den i maksimal fart fremover strener den av gårde i et real tempo som gjør at gårdsplassen blir raskt måket om snøen ikke er for tung – og du får et aldri så lite treningspass med på kjøpet.

Utkastet er det heller ikke noe å si på. Maskinen har børsteløs motor og massive elektriske krefter å spa på med.

Under testperioden testet vi på flere ulike typer snø, og med vanlig, lett snø hiver maskinen snøen langt av gårde. Vi målte aldri dette, men produsenten oppgir 15 meter, og det virker å være reelt.

Vi testet også med klissvåt snø, da vi fikk et væromslag. Da ga vi maskinen en skikkelig utfordring ved å måke et parti med 20–25 centimeter med blaut snø. Og vi må si at vi er mektig imponert over hvordan maskinen taklet dette. Riktig nok så pakket det seg litt ved én anledning, men sammenlignet med bensin-freseren vi har fra før, som også må betegnes som en skikkelig kraftpakke, klarte EGO seg minst like bra.

Det skal sies at batteriene fikk kjørt seg kraftig under denne seansen og etter rundt 20 minutter blinket begge batteriene rødt og måtte lades.

Lys er kjekt å ha. Her er de som er plassert ved kontrollerne. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Det kan være verdt å merke seg at freseren er langt fra «lydløs», slik man for eksempel har blitt vant til med robotklipperen som bruker batterier. Vi målte freseren til rundt 80 desibel ved flere anledninger. Det i seg selv er ikke mye sammenlignet med vår bensindrevne maskin, men likevel ikke så lydløst som man kanskje skulle tro.

Freseren er god til å skrape med seg snø, noe som er viktig for å ikke bli sittende igjen med en massiv såle av snø og is. Men, når du møter på en kant eller spesielt harde partier, merker du at freseren er lett av seg. For mens den store Ariens-freseren da «brøyter» seg vei videre takket være sin høye vekt, butter EGO-freseren mer.

Freseren kommer med hjul som har godt med mønster på seg, og grepet er det lite å utsette på. Under perioden med veldig våt snø så pakket det seg litt rundt knastene da vi kjørte i dyp snø, og da ble naturlig nok grepet litt dårlig. Men dette var også noe beltene på Ariens-freseren ikke likte spesielt godt. Når vi holdt oss til litt mindre snø på gårdsplassen, var ikke grepet noe å utsette på.

Freseren betjenes som en vanlige fresere. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ryddige kontrollere

Når det kommer til kontrollene så er disse ganske like de du finner på en hvilken som helst freser. Du har en egen hendel for å aktivere fremdrift, og en tilsvarende for utkast. Men for å aktivere utkastet må du holde en knapp inne før du trykker ned hendelen. Dette er litt uvant i starten, men blir fort vane når du kommer litt inn i det. Når du først har aktivert utkastet og har presset ned hendelen for fremdrift, låses utkastet frem til du slipper fremdriften igjen.

Utenom dette har du justering for hvor høyt snøen skal kastes, og ikke minst i hvilken retning den skal sendes. I testperioden opplevde vi at retningen vred seg litt ut av stillingen vi ønsket når det ble veldig mye snø som skulle kastes ut. Så en mulighet til å låse posisjonen hadde vært å foretrekke i disse situasjonene.

Lysene helt foran lar deg se bedre hva som er rett foran freseren. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Utkastet har en rolig og «sindig» måte å starte i gang på. Selv når du har satt den på det aller mest energiske. Fremdriften på sin side er rett på sak, og her kunne man kanskje ønsket seg en litt mer rolig overgang i enkelte situasjoner. Men på den andre siden, kan den roes betraktelig ned ved å justere ned hastigheten. Den har også revers.

Det er også verdt å merke seg at freseren har gode lys. Både oppe ved kontrollpanelet, men også helt fremme ved aggregatet. Vi testet dette i stummende mørke, og da kom lyset godt med, hvor de ved kontrollpanelet tar for seg omgivelsene, mens de i fronten på fresen lar deg se hva som foregår rett foran deg.

Er strøm et godt alternativ til bensin? Ole Henrik Johansen / Tek.no

Konklusjon: Vil vi heller ha batteri enn bensin?

Som redaksjonens dinosaur, med en forkjærlighet for alt som durer og lukter totaktsolje, sitter det ofte litt langt inne å skifte ut bensindrevne produkter til fordel for noe som går på strøm. Men hadde jeg trengt en ny snøfreser i dag, ville jeg nok valgt en som går på batteri.

Prisen for pakken vi har testet, inkludert to 7,5 Ah-batterier og to hurtigladere, havner på rett under 25 000 kroner. I denne prisklassen er det mye gromt å velge mellom, også blant bensinalternativene. Fordelen med at den er drevet av batteriet er at du strengt talt ikke trenger å passe på så mye mer enn at batteriene er ladet når du skal bruke den. Riktig nok trenger selve aggregatet litt smøring og service innimellom, men du slipper unna resten av vedlikeholdet som en bensindreven maskin fører med seg.

61 cm arbeidsbredde holder for mange, selv om det ikke er blant de aller største på markedet. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Og EGO SNT2400E har vært minst like god som freseren jeg allerede har til det aller meste. Du får en freser som er enkel å håndtere, med en lav vekt, og som likevel har massivt med krefter når snøen er vått og sørpete. Og den holder lenge nok til at vi fint rakk å ta unna en gårdsplass på 450 m² med 15 centimeter tørr snø på før vi måtte lade. Så for veldig mange vil en lading rekke fint til det du trenger å måke unna.

En av ulempene freseren har er at den er litt lett når du skal skrape litt hardt underlag. Eller om det stikker opp en ujevnhet du vil fjerne. Da må du hjelpe til, for ellers butter den i hinderet, der vår langt tyngre bensinfreser gjør kort prosess og fortsetter på ferden sin helt uanfektet.

Alt i alt er likevel dette et produkt vi lar oss imponere av.. Siden dette er den aller første, normale freseren på batteri vi har testet, har vi lite å sammenligne med, og velger derfor å ikke gi karakter. Det kommer så fort vi eventuelt får testet flere konkurrerende modeller. Men samtidig så har vi ingen betenkeligheter med å anbefale deg dette produktet.

