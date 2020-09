I virkeligheten blir ikke mobiler bedre av at James Bond bruker dem

Nokia 8.3 blir for dyr og for blek mot beinharde konkurrenter.

Nokia 8.3s konkurrenter koster fire-fem tusenlapper - ikke syv-åtte, som denne telefonen koster. Men i det minste får du en bakside av glass her, der de rimeligere mobilene byr på plast. Men ellers har du alt å vinne på å gå ned i pris fra 8.3, eller kjøpe noe annet rundt 8.000 kroner. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 26 Sept 2020 16:00

Nokia 8.3 er den nye toppmobilen fra Finland. Den er uvanlig rimelig til toppmodell å være - den koster enten 7.000 eller 8.000 kroner, avhengig av hvilken versjon du velger, og den har ganske ålreite egenskaper. På papiret. Men der 2020 kanskje ikke har levd opp til forventningene på alle punkter, så har det levert på rimelige og gode telefoner. Så er Nokia 8.3 like gunstig som produsenten vil at den skal være?

Det er verdt å peke på konkurrenter som Apples iPhone SE som koster rundt 5.000 kroner, OnePlus Nord som koster rundt 4.700 kroner og Motorola Moto G 5G som ligger i samme nabolag. Alle tre knallbra telefoner for deg som ikke vil betale for mye. For at Nokia 8.3 skal være god knall må den komme noenlunde helskinnet ut av sammenlikningen mot de nevnte.

6.5 Helt greit Nokia 8.3 Dual SIM 128GB Sjekk prisen Mobiler blir dessverre ikke bedre bare fordi Bond bruker dem. Fordeler Stor og grei nok skjerm

God batteritid

Hodetelefonkontakt

Bra opplevd ytelse

5G Ting å tenke på Ikke like behagelig skjerm som 90- og 120-hertzalternativene

Middels kamera

Elendig ekstern høyttaler

I største laget for mange

Ingen trådløs lading

En del bugs tross ren Android

Ikke vanntett

Dårlig berøringsavvisning langs kantene på skjermen

Corona-rammet Bond-mobil

Denne Nokiaen skulle egentlig hatt en stor lansering i vår, og fikk det også delvis, ved at spesifikasjoner og alt ble kjent. Men James Bond-filmen den skulle virkelig vises frem i ble utsatt, sammen med mye annet i 2020.

Sånn kan det gå. Samtidig kunne ikke telefonen blitt solgt før august uansett - siden maskinvaren inni først ble tilgjengelig rundt da. Mobilprodusenter flest har sluttet med lang ventetid mellom lansering og salg, siden folk rett og slett glemmer modellene, og ofte går for det nyeste og mest spennende fremfor det som ble vist frem for månedsvis siden. Antakeligvis var utsettelsen til det beste uansett.

Selskapet skryter like fullt av at telefonen skal pryde de fleste lanker i den kommende James Bond-filmen. Jeg spurte ikke om det betyr at alle i filmen er skurker, siden vi vet at Apple ikke tillater slemminger å bruke iPhone i film.

Nokia 8.3 Dual SIM 128GB Pris 7240 NOK Skjerm Farge Skjermstørrelse 6.81 Tommer Trykkskjerm (touchscreen) Ja Bredde 78.56 mm Dybde 8.99 mm Høyde 171.9 mm Produktvekt 220 g Innebygde sensorer Accelerometer, Gyroskop Støtte for to SIM-kort Ja Type SIM-kort Nano sim 2G (GSM) Ja Bluetooth Ja Innebygget satelittnavigasjonssystem Ja System GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS NFC Ja Trådløst nettverk Ja Trådløs nettverksstandard 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5) Intern lagringsplass (størrelse) 128 GB Operativsystem (Den siste versjonen) Android 10 (Android Q) Prosessorhastighet 2.4 GHz Batterikapasitet 4500 mAh Lanseringsår 2020

Enorm telefon

Telefonen er en forholdsvis stor klump med hele 6,8 tommer stor skjerm. Baksiden er i glass med fargegraderinger over. Midt på en relativt beskjeden Nokia-logo, og en sirkulær kamerahump dominerer øverst på baksiden, ved siden av en innfelt LED-blits.

Forsiden har relativt smal ramme hele veien rundt, om enn tykkere i bunnen av skjermen. Produsenten har gått for frontkamera som hull i skjermen fremfor full busslomme. Apropos kamera; det er fire øyne i kamerahumpen bak - men kun to av dem har egentlig en spesielt viktig jobb, noe som gjør sitt for å senke inntrykket noe. Avstandskameraet og det nær ubrukelige makrokameraet har hvert sitt bittelille hull, mens du helt tydelig ser de bedre kameraenes langt større areal til venstre på sirkelen.

Her mistenker jeg at Nokia 8.3 hadde tålt en betraktelig mer kompakt kamerahump, selv om et godt hovedkamera gjerne krever plass til stor kamerabrikke og ålreite linser i objektivet uansett.

Svakere skjerm enn konkurrentene

For en telefon som starter på 7.000 kroner er skjermen her problematisk. Den har HDR-funksjon og kan «oppskalere» eldre innhold til høyere dynamikk. Det er kjekt å ha, og en funksjon vi aller først så i Samsungs toppmodeller for noen år siden. Her kalles den PureDisplay.

Men problemet handler om en annen funksjon vi har blitt vant til i år; raske skjermer som gjør at skrolling går svært jevnt, og at bildet blir behagelig for øynene om du leser lenge av gangen. En mobil med denne typen skjerm kan du nå kjøpe helt ned i mellom 4.500 og 4.700 kroner fra Motorola eller OnePlus.

Selfiekameraet tar helt greie bilder, og er plassert på en måte som tar opp lite av skjermen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Til en pris som er 2.500 kroner høyere enn de nylig lanserte 5G-telefonene fra de to selskapene, og med omtrent like spesifikasjoner på resten av telefonen, er det underlig at ikke litt ekstra innsats er lagt ned på dette området. Men vi snakker også om en telefon som ble lansert i mars i år. Det er samtidig underlig at maskinvaren som tross alt er inni her ikke kunne blitt solgt før i august. HMD, som utvikler disse telefonene, må da ha visst at det ville komme en rad av mobiler de måtte konkurrere med på det halvåret som gikk fra lansering til salg?

Nokia 8.3 er i det hele tatt et litt underlig prosjekt, som knapt innfrir fullt ut på noen områder.

Grusom lyd

Høyttaleren i Nokia 8.3 er en simpel og grusom affære. Den er så boksete, skingrete og pipete at selv varslingslydene fra denne telefonen er irriterende. Å se en TikTok-snutt er omtrent det maksimale av hva som går an før ørene får fnatt. Det er naturlig nok ingen stereolyd her - bare den dårlige enkelthøyttaleren i bånn.

Det bidrar til irritasjonen at omtrent alle deler av Nokia 8.3 har lyst til å lage lyd, og selv da jeg hadde slått av alle lydene i appene jeg vanligvis bruker - fortsatte denne telefonen å spille av lyd fra dem. Akkurat hva det kommer av vet jeg ikke - og jeg endte til slutt med å sette hele mobilen i lydløs modus, for å slippe å høre på de skingrende måkeskrikene.

For å veie litt opp er det en fysisk hodetelefonkontakt her, som iallfall gjør det lett å koble til kablede hodetelefoner, hvis du stadig har sånne.

På den gode siden er ytelsen fra prosessoren god nok i massevis til å spille det du måtte finne av mobilspill i Google Play, og strømmetjenester tas på strak arm. Det er slett ikke ytelsen det står på her. Prosessoren er forøvrig den samme som du finner i nevnte Moto G 5G og OnePlus Nord.

Skjermen er alltid på ... på feil måte

Den sideplasserte fingerleseren har den også til felles med Moto G 5G. Men i motsetning til Motoen er dette en av de dårligere jeg har vært borti. Det er uforklarlig stor variasjon i kvaliteten på disse smale leserne, og denne leser støtt feil, i tillegg til at den er såpass tett på rammen rundt telefonen at å bære telefonen med grep rundt hele konstant vekker den.

Og apropos det; denne telefonen skrur omtrent aldri av skjermen. Det sørger en godt utstikkende Assistent-knapp for. Inntil jeg slo av hele taleassistenten på telefonen hørte det til unntakene at jeg fisket Nokia 8.3 opp av sekken eller lommen og skjermen ikke sto på med assistenten pent ventende på en eller annen instruks. Irriterende.

Den lett uønskede oppførselen fortsetter hvis du stryker fingrene opp og ned helt i ytterkanten av skjermen. Da begynner telefonen å jobbe som om du trykket rett på skjermen. Avvisning av kantberøringer er ikke noe denne telefonen gjør godt, selv om den ikke har bøy langs kantene av skjermen.

Du kan stille ned følsomheten for navigasjonssveip inn på skjermen, men det hjelper ikke så mye mot mer generelle utsilsiktede trykk mens du bare holder en så stor telefon som dette.

På plussida; denne telefonen kan ha skjermen på omtrent i det uendelige. Et ganske stort batteri på 4.500 mAh og det som må være rimelig effektiv programvare med nyeste maskinvare og lavere enn 90 hertz skjerm sørger for at du fint har telefon i to døgn per opplading her.

Noen irriterende bugs

Jeg vet ikke riktig hvorfor Nokia innimellom klarer å levere buggete telefoner. Spesielt ikke når det er mer enn et halvt år siden lansering, slik det er nå.

Noe av det første som skjedde da jeg tok 8.3 i bruk var at jeg fikk en melding over Facebook Messenger, som kvitterte med en gnålete høy lyd fra Nokia 8.3, og en av disse chatteboblene som legger seg over resten av skjerminnholdet. Det viste seg raskt at denne typen pop-opp-innhold også dekker over selveste Android-navigasjonsstreken i bånn av skjermen, og også deaktiverer tilbakesveip inn fra siden på skjermen.

Så samme hvor mye jeg sveiper opp kommer jeg meg ikke ut av Messenger-vinduet. Eneste mulighet var å trykke utenfor oversikten over aktive samtaler øverst på skjermen. Hadde listen vært full hadde jeg ikke hatt noe sted å trykke for å gå ut.

Telefonen kjører så godt som ren Android rett fra Google - et stykke programvare som burde være noenlunde gjennomarbeidet lenge før HMD Global får den. HMD er navnet på selskapet som utvikler og forvalter Nokia-merket på mobilfronten for tiden - et selskap som i stor grad også består av tidligere Nokia-ansatte.

Ingen applaus for kameraet

Kameraene her er en klassisk pose blanda drops fra mobiler i mellomste prisklasse. En prisklasse som Nokia 8.3 dessverre er nært ved å melde seg ut av, med priser på 7.000 eller 8.000 kroner.

Det mest irriterende er at de finske utviklerne har brukt tid på en kinesisk trend få har bruk for; et fullstendig elendig makrokramera på tilnærmet ubrukelige 2 megapiksler. Telefonen skal støtt minne deg på at det eksisterer, så du ikke «går i fella» og bruker 64-megapikselskameraet til å faktisk ta et skarpt bilde av det du ser på.

Det låter kanskje urettferdig overfor Nokia 8.3. Men når du overtales til å bytte kameramodus, kameraet forteller deg at du må passe på å være fire centimeter unna, og det er klin umulig å treffe med fokusen hverken på to, fire, eller ti centimeters avstand er det lett å bli irritert. I hvert fall hvis det var den ene anledningen du hadde til å ta akkurat det bildet.

Makrokameraet tar ikke bilder med oppløsning nok til at de lett kan brukes til noe, og det er nesten umulig å treffe med fokus. Da er det mye bedre å ignorere fotoappens gnål og holde seg til hovedkameraet.

Hovedkameraet tar til gjengjeld relativt greie stillbilder og gjør en ok jobb på kveldstid i halvmørket. I vanlig automodus blir bildene på ni til 12 megapiksler, avhengig av aspekt. Vil du utnytte kameraets fulle 64 megapiksler må du bytte til proffmodus. Irriterende nok blir likevel ikke bildene fryktelig mye mer detaljerte - grumset som ofte dukker opp i de 12 megapikslene gjør seg tydelig gjeldende også i 64. «Relativt greit» er altså det vi får fra denne telefonen på sitt beste.

Et vidvinkelkamera på 12 megapiksler hjelper til og gjør nytten omtrent som forventet - uten å levere hverken mer eller mindre kvalitet enn vi hadde forventet. Her er ofte tilstandene riktig middels langt opp i prisklassene uansett.

Ofte får vi en testguide med produktene, som skal vise oss hva produsenten mener er det viktigste. I beste fall benyttes gjerne disse som oppslagsverk for å jakte på nye funksjoner. Det var ikke mulig denne gangen - siden testguiden i sin helhet er viet til det HMD kaller Zeiss Cinema Capture.

Ifølge både reklamer og guide er noe av det råeste du skal kunne gjøre med den å legge inn blåskjær i filmene dine. I tillegg tar telefonen opp såkalt Ozo-lyd som er et spennende konsept Nokia har jobbet med i mange år og også brukt på kjempedyre VR-kamera under samme navn tidligere.

Videokvaliteten kan enklest beskrives som grei nok. Spesielt ved 4K-opptak i 60 hertz merkes det at telefonen sliter litt med opptaket, og det begynner å hakke litt. I tillegg dukker det opp effekter, så som at trær viskes litt ut ved panoreringer. Nå er det ikke fryktelig vanlig med fantastiske videoegenskaper i rimelige Android-telefoner. Men så er jo ikke dette en rimelig Android-telefon. Hvis video er prioritet bør du heller se på de to rimeligste iPhone-modellene, eller minstemann i Galaxy S20-familien.

Blant tingene som skiller seg fra mengden her er for eksempel knappen som gir vindstøyreduksjon. En grei funksjon å ha, ettersom slikt ofte kan ødelegge videoene.

Totoro på en litt disig fredag. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hovedkameraet tar greie nok bilder i godt lys, men det er litt tregt og man får fort bevegelsesuskarphet. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Selfiekameraet er faktisk ikke så verst. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Du kan få helt ok bilder av ting på ganske nært hold med hovedkameraet. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Enda et bilde fra hovedkameraet. Disse kan du klippe kraftig i før du kommer ned til to megapiksler. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Slik ser resultatene fra makrokameraet ut. På sitt beste. Vi har luket ut enkelte resultater der fargene er fullstendig på tur. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Inndendørsbilder kan bli greie hvis lyset er godt nok. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Apropos lys. Riktig eksponering er ikke en øvelse denne telefonen er god på. Her ble det altfor lyst. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Og dette vidvinkelbildet ble altfor mørkt. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er en helt ok vidvinkel på denne telefonen, men i mørket sliter den voldsomt. I bitteliten versjon ser dette bildet overraskende bra ut - men det er bare til du gjør det bittelitt større og ser hvor detaljløst det er. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hovedkameraet leverer noe bedre bilder i mørket, men er heller ingen vinner. Det blir liksom aldri helt skarpt. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ytelsestestene

Nokia går på isfjell fra OnePlus og Motorola

Motorola Moto G 5G og OnePlus Nord to solide isfjell for en Nokia-telefon som så ganske spenstig ut da den først ble lansert i mars i år. For de deler spesifikasjoner nesten over det hele ellers også, men koster altså 2.500 kroner mindre, og oppleves som ferdigere og bedre i bruk.

Når så selskapet også sper på med et hav av annonser om at Nokia 8.3 er den «eneste dingsen du trenger» og livsstilsbilder fra Bond-innspillingen går tankene aller mest tilbake til den halvkokte Marshall-telefonen London.

Dette er ikke en forferdelig dårlig telefon. Den gjør jobben greit nok - den er tross alt veldig lik de to gode telefonene fra Motorola og OnePlus. Men Nokia 8.3 er noe som er uendelig mye verre i 2020; den er for dyr og uinteressant.

Jeg kan ikke komme på et scenario jeg hadde kjøpt Nokia 8.3 fremfor OnePlus Nord eller Moto G 5G Plus i. Bedre skjermer, mer gjennomført brukeropplevelse og betydelig lavere pris er ikke noe vi bare kan se bort fra.

Da ser jeg mye heller bort fra hva britiske filmagenter later til å synes om mobilen.

Vil du ikke ned til konkurrentenes plastbaksider i samme prisklasse? I så fall må vi minne om at Samsung Galaxy S20 starter på rundt 8.000 kroner - og er bedre på alt annet enn batteritid sammenliknet med denne Nokiaen.