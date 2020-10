Årets beste Galaxy

Hvorfor kunne ikke bare alle topp-Galaxyene vært som denne?

Baksiden på S20 FE 5G er i plast. Kamerahumpen minner mer om den du finner i Galaxy Note 20 enn i en som pryder de øvrige S20-modellene. Hele pakken er fortsatt vanntett, noe som er fint i klassisk norsk uvær. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 17 Okt 2020 06:00

Du vet følelsen av å komme hjem når du har vært lenge ute i regnet?

Det er tørt, varmt og lukten av kaffe sprer seg i kåken mens de kalde og våte fillene byttes i en tørr joggis. Om litt er kaffen klar, som det heter.

Det er akkurat den følelsen Samsung Galaxy S20 FE 5G gir (FE står for «Fan Edition», om du lurte). Den føles som å komme hjem. Hjem til den perfekte middelvei for en toppmodell fra Samsung. Inn fra regnet og bort fra Galaxy S- og Note-serienes dyre gimmicks - bort også fra Galaxy A-seriens altfor kjipe kompromisser.

Galaxy S20 FE 5G er rett og slett Samsung på sitt aller beste. Synd det tok så lang tid å komme hit, og synd at også denne koster en del mer enn konkurrentene. Men det er en uvanlig godt gjennomført telefon fra koreanerne dette her.

9 Imponerende Samsung Galaxy S20 FE 5G SM-G781B 128GB annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Usedvanlig god Galaxy for pengene. Fordeler Ikke altfor stor

Holder et par dager på en lading

Trådløs lading med reverslading

Hurtiglader i esken

Særdeles bra skjerm

Ukomplisert kamerarigg som tar gode bilder

Vanntett

Greie stereohøyttalere

Super ytelse - bedre enn i S20 og Note 20 Ting å tenke på Noen få bugs

Bakside i plast

Minste modell kunne vært mer fremtidssikker (6GB RAM)

Lett å bli forvirret av 4G-versjonen - en helt annen mobil

Hvor ble HDR-støtten av?

Denne testen gjelder bare 5G-versjonen

For en gangs skyld velger vi å være helt tydelige på at denne testen kun gjelder halvparten av telefonene i en serie som deler navn. 5G-versjonene av disse telefonene har nemlig svært annerledes maskinvare enn 4G-versjonene, og alle de andre S20-ene og Note 20-ene som har kommet i år. Det er udelt positivt for S20 FE 5G.

Samsung valgt å tilgodese oss med topprosessoren fra Qualcomm i S20 FE 5G. Den yter vesentlig bedre og spiser mindre strøm enn Samsungs egen Exynos-serie for tiden. Derfor føles hele telefonen friskere.

Det er ikke bare den fysiske sammensetningen av produktet som gjør det så bra - det er også den mest velfungerende programvaren i en Samsung på lang tid som bidrar.

Inntrykket er ikke unikt; vi opplevde det samme med Galaxy Z Fold2 for noen uker siden.

Skjermen i Galaxy S20 FE 5G har lavere oppløsning enn i den vanlige S20-serien. Men der får du uansett ikke brukt 1440p-oppløsningen hvis du vil ha 120 hertz-funksjonen på. I praksis oppleves mobilene som jevngode på dette området, ettersom 120 hertz fremstår som viktigere enn absolutt høyest mulig oppløsning. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Samsung Galaxy S20 FE 5G SM-G781B 128GB Pris 8490 NOK Serie Galaxy S20 Datatilkobling USB Type USB-kontakt USB (Typ C) USB On-The-Go (OTG) Ja USB-versjon 3 (Gen 1) Hodetelefonutgang (2,5/3,5 mm) Nei Bildeforhold 20:9 Pikseltetthet 407 PPI Skjerm funksjoner Motstandsdyktig mot riper på skjerm, 120Hz oppdateringsfrekvens Skjerm Farge Antall farger 16 777 216 Farger Skjermoppløsning 1080x2400 piksler Skjermstørrelse 6.5 Tommer Skjermteknologi OLED (AMOLED) Trykkskjerm (touchscreen) Ja Farge Sort, Blå, Hvit, Rød, Grønn, Lilla, Orange, Rosa Fysiskt tastatur Nei Seniortilpasset Nei Bredde 74.5 mm Dybde 8.4 mm Høyde 159.8 mm Produktvekt 190 g Funksjoner Innebygde stereohøyttalere Innebygde sensorer Nærhetssensor, Accelerometer, Gyroskop, Barometer Innebygget trådløs lading Ja Trådløs standard QI Med støtte for hurtiglading Ja Type hurtiglading Samsung Adaptive Fast Charge Sikkerhet Fingeravtrykklesere, Ansiktsgjennkjenning Støtte for to SIM-kort Ja Hybridholder til SIM Ja Type SIM-kort Nano sim Vannavstøtende Ja IP-klassifisering (grad av beskyttelse og vann / støvtett) IP68 Innebygget kamera Ja Frontkamera Ja Antall frontkameraer 1 stk Effektivt antall piksler frontkamera 32 megapiksler Antall bakkameraer 3 stk Effektivt antall piksler 12 megapiksler Kameraegenskaper Autofokus, Innebygget blits, Optisk bildestabilisering, Optisk zoom Maksimal blenderåpning 1.8 Sensorformat 1/1,76 Videoinnspilling Ja Maks bildefrekvens (uavhengig av oppløsning) 960 fps Maks oppløsning (høyeste bildefrekvens) 1280x720 (HD 720) piksler Maks oppløsning 7680x4320 (8K Ultra HD) piksler 2G (GSM) Ja 3G (UMTS) Ja HSPA+ Ja 4G (LTE) Ja 4G: Hastighet (ned/opp) Cat.19/18: 1600/200 Mbit/s 5G (NR) Ja Frekvensområde (5G) FR1 (Sub-6 GHz) Bluetooth Ja Bluetooth-kodek aptX, SBC Bluetooth-profil A2DP, AVRCP, OPP, HFP, HSP, PBAP Bluetooth-versjon 5.0 Innebygget satelittnavigasjonssystem Ja System GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS NFC Ja Trådløst nettverk Ja Trådløs nettverksstandard 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6) Intern lagringsplass (størrelse) 128 GB Minnekortleser Ja Kompatible minnekort microSD, microSDHC, microSDXC Maksimal minnekapasitet 1TB Materiale (deksel/chassis) Aluminium, Plast RAM-minne 6GB Operativsystem (Den siste versjonen) Android 10 (Android Q) Større for alternativ firmware Android One Prosessor for grafikk (GPU) Ja Grafikkprosessortype Adreno 650 Prosessorhastighet 2.84 GHz Prosessorkjernetype 8 (Octa) Core SoC/CPU (System on Chip) Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 Batterikapasitet 4500 mAh Utskiftbart batteri Nei Lanseringsår 2020

«Vinbeskrivelsen» av to raske telefoner

Som du sikkert vet, omtaler både vi og de fleste andre medier flertallet av årets Galaxy-telefoner som smidige og raske. Og det er de. Men her må det en teit metafor til for å forklare forskjellen på Galaxy S20 FE 5G og på de fleste av de andre telefonene.

Du vet hvordan både små og digre biler kan være raske, sant? Det finnes mange store biler som matcher en kompakt Golf Rs 0–100-tid på 4,8 sekunder. Men de føles helt annerledes. En liten Golf føles kvikk og kastbar, mens de større bilene som regel avslører vekten på det ene eller det andre viset. De smeller deg gjerne tilbake i setet når alle hestene våkner fra dvalen, men de kan bruke litt tid på å våkne når du trykker ned gassen, og du merker at her flytter ting på seg til tross for den høye vekta - ikke fordi vekten er lav og overkommelig.

I denne metaforen er Samsung Galaxy S20 FE 5G den lille og smidige Golfen, mens Galaxy Note 20 Ultra er den enorme, men nesten like raske, Mercedes S500.

Brukeropplevelsen er rett og slett litt «tightere» på alle områder.

Fingerleseren er optisk i Galaxy S20 FE 5G. Det betyr at den lyser opp når du låser opp telefonen, og bruker et øyeblikk eller to ekstra på å bli sikker på at det er deg. Løsningen fungerer ellers prima. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Små forskjeller

For de fleste praktiske formål er en Galaxy S20 FE 5G ment å være lik den rimeligste modellen i S20-serien . Prisen er skrudd noe ned - iallfall om du handler i offisielle kanaler. Men det er noen forskjeller også. I korte trekk er dette ulikhetene:

S20 har batteri på 4.000 mAh - FE-modellen har mer, med sine 4.500 mAh

Selfiekameraet har høyere oppløsning i S20 FE-modellene

Litt større skjerm, men med lavere oppløsning i FE-utgaven, 120 hertz i begge

Bakside i plast på Galaxy S20 FE mot glass i S20

S20 FE-modellene finnes i versjon med mindre RAM (6 gigabyte mot 8 i S20)

Snapdragon 865 i S20 FE 5G mot Exynos 990 i Galaxy S20. Den første er vesentlig bedre

Fingerleseren i S20 FE-modellene er optisk, ikke ultrasonisk - bittelitt tregere fingerlesing

Ingen HDR-støtte i S20 FE-skjermene

Det er varianten med 6 gigabyte RAM og med 5G-støtte jeg har testet. Vi mistenker som nevnt at varianten med 4G ikke er lik nok til at denne testen er gyldig for også den modellen - her er det altså snakk om svært ulik prosessor på innsiden av mobilen.

Menyene er raske og gode, og de fleste steder er de lagt opp slik at du ikke trenger å strekke tommelen langt for å rekke ting. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Plast som tåler litt slitasje

Plastbaksiden føles faktisk ikke så gæren, alt tatt i betraktning. Og etter et par uker med telefonen opp og ned av sekken og lommene mine har jeg ikke lagt merke til synlig slitasje på baksiden. Den fortoner seg noe mer slitesterk enn jeg fryktet. I tillegg vet vi jo at plast som regel ikke knuser ved støt.

Størrelsesmessig havner telefonen midt mellom minste S20 og S20+ fra tidligere i år. I mine hender er det en perfekt størrelse. Vekten er merkelig nok bittelitt høyere enn for S20+, som har samme batteristørrelse som Fan Edition-varianten og ellers er en litt større mobil. Kanskje er det plasten og det litt annerledes skjermpanelet som bidrar? En litt større kamerahump på baksiden, i stil mer med Galaxy Note-modellene enn med S20-modellene, kan også tilføre noen ekstra gram rundt midjen for S20 FE.

Alt i alt knurrer jeg litt når jeg hører om plastbaksider på telefoner som koster 8.000 eller mer. Samtidig er pakken her så god at det er vanskelig å irritere seg så veldig i praksis.

En fingerfettete og halvskitten bakside - helt uten store, synlige riper. Dette er etter drøyt to uker med plastbaksiden slengende rundt i sekken og i lomma sammen med nøkler og annen nips. Det er forholdsvis imponerende slitestyrke på Samsung-plasten. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Skjermen: det perfekte kompromiss

Skjermen er utmerket, med sin variable oppfriskingsrate som gjør at den er uanstrengende å se på over lange perioder. Jeg merker ikke noe særlig til den lavere oppløsningen enn i S20-modellene. Så skal det sies at de uansett ikke kan kombinere 120 hertz og maksimal oppløsning, så de viser som regel bare full-HD, de også. Valget av skjerm her er rett og slett meget godt. Hvis du er av typen som ser forskjell på full-HD og 1440p-oppløsning i en 6,5-tommers skjerm vet du det nok selv, og min vurdering vil være mindre relevant for deg.

En viktig forskjell mot de vanlige S20-modellene er at S20 FE 5G ikke har HDR-støtte i skjermen. Det er svært underlig, gitt at vi snakker om en moderne 120 hertz-skjerm, som burde ha alle forutsetninger for å vise HDR.

De fleste nettsteder oppgir at skjermen har dette, men Samsungs eget materiale gjør det ikke. Da jeg undersøkte hvorfor Netflix ikke ville gi HDR-innhold og hva det kom av at Samsungs klassiske videoforbedring er utelatt fra menyene fikk jeg ikke noe klart svar på om støtten faktisk finnes i skjermen eller ikke. Men Samsung bekreftet at du per dags dato ikke får ett HDR-video på skjermen.

Skjermen støtter 120 hertz, slik de større S20-modellene gjør, men HDR-støtten har ikke blitt med. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

OneUI er bra, men ikke feilfritt

Som alltid er to ting sanne om Samsung; de er flinke til å lage et tiltalende og gjennomtenkt menysystem - men de har også en tendens til å være slurvete med programvaren sin.

One UI er godt å bruke, og som nevnt tidligere - spesielt kvikt på labben i denne telefonen. I tillegg er det organisert sånn at jeg sjelden må strekke tommelen ut av ledd for å nå deler av menyen. Knappene jeg bruker hyppigst er på nedre halvdel av skjermen. Menyene har nyttige «leter du etter?»-lister i bånn, slik at det er lett å finne frem med bare en omtrentlig anelse om hvilken funksjon man leter etter.

Det verste jeg kan si om utformingen til One UI er at noen ganger ligger ikke funksjonene der man forventer det, og i tillegg er designen begynt å få noen år på baken. Kanskje kunne de forbedret det ytterligere? Nuvel. Det er viktigere at Samsung forbedrer stabiliteten.

Med kurante stereohøyttalere og rask og god skjerm er Galaxy S20 FE 5G en fornøyelse å se film på, selv uten HDR-støtte på plass. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er kun 6 gigabyte RAM i telefonen jeg har testet. De fleste på dette prisnivået nå har 8 gigabyte, eller til og med 10 til 12 gigabyte. Hadde du spurt meg om jeg kom til å like en Samsung-telefon med så «lite» RAM på tidligere i år, hadde jeg rynket på nesen og krevd å få bruke den.

Nå har jeg brukt den, og jeg er overrasket. Som regel står det ikke på RAM-mengdene. Det er sjelden denne telefonen stenger apper på ... eh, normalt grunnlag - altså fordi den trenger det. Men jeg opplever at den noen ganger bugger. Spesielt når kameraet hentes frem

Med rundt 2-3 gigabyte RAM ledig, som den har mesteparten av tiden, slår det likevel av og til krøll på seg når kameraet kommer på. Enten krever kameraappen til Samsung vanvittige mengder RAM akkurat mens det er på skjermen, eller så er det fortsatt den mest bug-plagede delen av en Samsung-telefon.

Stort sett funker alt bra. Men når alle bakgrunnsapper stenges fordi Samsungs egen kameraapp får fnatt er det irriterende. Spesielt siden det tross alt er en bitteliten fare for at noe et sted i telefonen plutselig har lyst til å bruke mer RAM enn den har.

Et lett redigert bilde fra S20 FE 5G. Bildet har fått endret litt på eksponering og fargetoner. Originalen finner du i karusellen under. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kamera - som på S20...ish

S20 FE 5G er som en vanlig Galaxy S20. Den har klin likt hovedkamera, med super nattfunksjon og det som oppleves som Googles HDR+-funksjon - altså at bildene blir litt mørke i første omgang, men lyses opp etter noen sekunder i bildegalleriet.

Også vidvinkelkameraet her er samme som i S20. Zoom-kameraet derimot har vesentlig lavere oppløsning, og oppleves ikke som like godt. Jeg er glad i et godt zoom-kamera, men alt i alt er antakeligvis vidvinkelkameraet det som flest mobilbrukere bryr seg om av ekstrakameraene på en telefon. Naturlig nok i tillegg til selfiekameraet.

Designen på kameratuten bak minner mer om den du ser på Galaxy Note 20-modellene enn på S20-serien. Men den har aller mest til felles med S20-serien, denne telefonen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Og selfiekameraet her er prima i de fleste sammenhenger. Det er en større bildebrikke enn i S20, men den har mer enn tre ganger så mange piksler på seg. I praksis merker jeg ikke allverdens forskjell på de to variantene - og opplever at samtlige S20-er har tilstrekkelig detaljnivå på selfiene. Men hvis man har mye lys til rådighet er jeg ingen motstander mot større bilder, som du altså kan få fra denne.

Verdt å merke seg er den lynraske fokusen og kamerahastigheten til Samsung-mobil å være. Her treffer selv de fleste knipseforsøk på viltre dyr eller småbarn så lenge lyset er godt nok.

Ytelse:

Ytelsen er, ikke overraskende, betydelig bedre enn for selv de dyreste vanlige Samsungene i år. Hverken S20 Ultra eller Galaxy Note 20 Ultra når opp til resultatene fra S20 FE 5G. 4G-versjonen av S20 FE vil derimot yte tilsvarende som de to nevnte modellene, fordi den deler prosessor med dem.

Enda mer tydelig er forskjellen i ytelse når vi ser at den eneste Samsungen på våre breddegrader som matcher Galaxy S20 FE 5G i år er den også temmelig utmerkede Galaxy Z Fold2, hvis største ulempe er den vanvittige prisen på 23.000 ernadollars.

Det er bare Fold2 som har Snapdragon 865 av Samsungene som selges i Norge. I USA har derimot hele toppmodellfamilien til Samsung denne prosessoren. Det kan synes som en liten ting, men det er viktig å få med seg; for det forklarer ulike oppgitte batteritider, omtaler av bugs og testkonklusjoner. For Samsungs produkter er det lurest å holde seg til europeiske tester, siden de amerikanske produktene generelt er så forskjellige.

Men akkurat Galaxy S20 FE 5G er en bitteliten oase som gir oss all den deilige uanstrengte ytelsen som amerikanerne får i sine S20-modeller.

PS! Dette handler ikke så mye om de rene ytelsestallene som det gjør om batteritid, og at telefoner bygget på denne prosessoren rett og slett oppleves som mer velfungerende.

S20 FE 5G har relativt passelig størrelse for mine lanker, spesielt sammenliknet med gigantiske S20 Ultra, som de færreste har hender til å bære. Det finnes likevel enkelte mindre mobiler på markedet, inkludert Samsungs egen, vanlige, Galaxy S20. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Galaxyen jeg hadde kjøpt

De andre S20-modellene er flashy, med glass og fancy farger. Galaxy S20 FE 5G derimot er ikke like billedskjønn.

Men den har den uanstrengte ytelsen som du kanskje kjenner fra en OnePlus eller en iPhone. Den der tendensen til at ting skjer akkurat idet du trykker på knappen. Du trenger ikke å løfte fingeren fra skjermen for å se at ting skal skje.

Batteritiden bare varer og varer og varer. Galaxy S20 Ultra har større batteri, men oppleves som langt dårligere enn S20 FE 5G. Det er spesielt hviletiden som er virkelig bra på S20 FE 5G, som ikke virker å bruke strøm i det hele tatt når den er inaktiv. Men også når skjermen står på krymper prosenttallet i sneglefart sammenliknet med dyrere slektninger.

Og du får nesten alt du forventer av S20-familien. Det er en vanntett telefon, med stereohøyttalere og rask trådløs lading. Den kan reverslade til Samsungs øreplugger eller andre telefoner. Skrur du på en hvilken som helst Bluetooth-dings i nærheten av den spør den om du vil koble til - akkurat som en iPhone mot AirPods, bare at det ikke må være samme merke hodetelefoner.

Det er fantastisk mye å like ved denne telefonen. Og hvis du vurderer hvor høyt du skal gå i Samsungs utvalg akkurat nå, vil jeg oppfordre deg til å heller fundere på om du kanskje skulle gått litt ned. For ser vi bort fra glassbaksiden på de andre S20-ene, og de mange nyttige pennefunksjonene på Galaxy Note 20-telefonene, har du alt å vinne på å velge en Samsung med denne prosessoren.

Dette var S20-en Samsung skulle lansert her i utgangspunktet.

PS! Igjen må jeg få med at dette gjelder bare 5G-versjonen av S20 FE. 4G-versjonen har samme Samsung Exynos-prosessor som de andre S20-modellene og Note 20 Ultra. Det betyr svakere ytelse og vesentlig svakere batteritid. Vil du være helt fremtidssikker går du for S20 FE 5G med 256 gigabyte lagring og 8 gigabyte RAM. Da slipper du helt usikkerheten rundt 6 gigabyte.