Mye for pengene, rett og slett

Skullcandy Dime True Wireless er billige og bra – så lenge du kan leve med et par ulemper.

Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 19 Juni 2021 06:00

Det er ikke veldig ofte vi tester billige, trådløse ørepropper her på Tek – men innimellom finner vi noen gullkorn også i denne kategorien. Eksempelvis var det opptil flere gode alternativer i denne samletesten , og nylig satte 1More en ny standard i segmentet med sine Pistonbuds .

I dag hiver en ny konkurrent seg med i kappløpet om billigpropp-kundene. Skullcandy lover i reklamemateriellet at deres Dime True Wireless Earbuds er mer enn summen av sine deler: «Little Earbuds. Big Attitude».

Så gjenstår det å se om holdningen, eh, «attituden», er holdbar – eller om det dreier seg om et Attitudeproblem .

Skullcandy Dime True Wireless

Overraskende god lyd

Motstandsdyktige mot vannsprut og støv

Mikrofonlyden er ålreit

Etuiet er veldig kompakt

Individuelle mikrofoner og tilkobling gjør multitasking lettere

Intuitive og gode kontroller på proppene Ting å tenke på Etuiet er vanskelig å åpne

Rusk kan samle seg i etuiet

Middels batteritid

Burde hatt USB Type-C

Lader sakte med Micro-USB

For å ta det ytre først, så skiller faktisk Dime seg kraftig ut her sett mot omtrent alle andre trådløse propper vi har sett. Etuiet er nemlig helt unikt, i den forstand at proppene i seg selv er en del av etuiet. I lokket på etuiet er det nemlig to avlange hull, der proppenes signalpinner stikker ut langs langsiden. Slik danner de to sammen en sammenhengende overflate når etuiet er lukket:

Proppene er en del av etuiet. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Når etuiet er åpent kan du derimot se at det er tydelige hull i lokket, der proppene dekker til når enheten er lukket:

Slik ser det ut når etuiet er åpent. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Hullene gjør at etuiet er veldig kompakt. Ja, mer kompakt enn de aller fleste proppeetuier undertegnede har sett, og betydelig mer kompakt enn eksempelvis 1More Pistonbuds sitt etui.

Samtidig opplevde vi i testperioden at det falt rusk og hår inn gjennom hullene når etuiet ble båret rundt i lomma, så det er en nedside med dette også. En annen ting som er verdt å nevne er at lokket er både magnetisk og festet med klips, og er veldig hardt å åpne.

Det er mulig dette går seg til over tid, men vi tenker nå at en helmagnetisk løsning ville vært bedre. Dette er per nå et etui du må ha to hender og rett og slett litt styrke for å åpne.

Den kompakte størrelsen på totalpakken gjør også at batteritiden ikke er den aller mest imponerende; du får rundt tre timer med lytting på én proppelading, og rundt åtte-ni timer ekstra med etuiet.

Det er et festepunkt for nøkkelknipper eller lignende på etuiet. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Dette er ikke uvanlig på disse billigproduktene, men hadde vært lettere å svelge dersom det hadde vært rask lading på plass, men det er det definitivt ikke. Her er det treg, gammeldags lading over Micro-USB.

Hverken høyttalere, mobiltelefoner eller andre dingser bruker noe annet enn USB Type-C i disse dager, så det kan være småirriterende å ha en ekstra standard å forholde seg til om du kjøper Dime True Wireless.

Overraskende åpen og fyldig lyd

Proppene sitter godt og trygt i øret, og bygger ikke mye ut. De har også vann- og støvbeskyttelse, etter IP4X-standarden. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Noe som definitivt ikke irriterte oss var lyden, dog. Den er faktisk veldig, veldig god for prisen – med både åpenhet og fylde godt utover det vi ville forventet til 399 kroner. Ja, faktisk synes vi at lyden er åpnere enn i Pistonbuds, men kanskje uten helt den samme dypbassen (i den grad du får dette i propper).

Likevel: det er godt med tyngde i bunnen her, og lydbildet er fyldig og engasjerende. Det er også godt med volum, så du trenger ikke å ha mobilen makset ut for å lytte på proppene; rundt 80 prosent holder i massevis. Og dét kan vi definitivt ikke si om alle billige propper.

Joda, kompakt etui. Men Micro-USB...? Torstein Norum Bugge, Tek.no

Den tidligere nevnte bassen overdøver ikke resten av lydbildet, og gir rom for både mellomtone og diskant. Som ofte er med propper kunne vi ønsket oss noe mer oppløsning i toppen, men det er også småpirk. Totalt sett er dette propper med særdeles god lyd for prisen, spesielt gitt at de også oppleves såpass åpne og fyldige. Kudos, Skullcandy!

Verdt å nevne er også at mikrofonlyden er overraskende ålreit, og at begge proppene har mikrofoner og separat tilkobling. Dette betyr at du kan ta ut én av proppene og la kun en av dem styre en samtale, uten at lyden avbrytes eller at lyden din blir fjern. Slett ikke standard i prissegmentet, og veldig gledelig.

Det er for øvrig ikke støtte for noen «high-res»-standarder her, kun vanlig blåtann og SBC. Til gjengjeld er blåtannversjonen Bluetooth 5.0, så du får lengre rekkevidde og kapasiteten som følger med denne standarden.

Enkle og intuitive kontroller på øreproppene

Det er gummiknapper på begge proppene. Torstein Norum Bugge, Tek.no

En annen ting Skullcandy må få ros for er hvordan kontrollene er implementert på selve proppene. Hver propp har en trykkbar knapp, og du har en rekke ulike funksjoner som er bundet til hver knapp separat eller til begge i kombinasjon. De er som følger:

Starte/stoppe musikk – Ett klikk på enten høyre eller venstre side

Ta/legge på telefonen – Ett klikk på enten høyre eller venstre side

Volum – To klikk på høyre for høyere volum, to klikk på venstre for lavere

Stemmeassistent – Tre klikk på enten høyre eller venstre side

Neste/forrige låt – Trykk og hold kort på høyre side for neste låt, trykk og hold kort på venstre side for forrige låt

Alt i alt var dette svært enkelt for undertegnede å lære seg, og alt du trenger av funksjonalitet er på plass. Enkelte propper har vage og upraktiske touch-kontroller, ingen volumstyring, ingen stemmeassistent og/eller kun knapp på én side. Her er det derimot enkelt og forståelig lagt opp.

Med Skullcandy Dime True Wireless får du enkelt og greit i både pose og sekk på denne fronten.

Konklusjon – Et sett veldig gode propper med noen småfeil

Et sett gode propper, rett og slett. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Skullcandy Dime True Wireless har imponert undertegnede stort med det de kan tilby, spesielt gitt at prisen i skrivende stund er skarve 399 kroner. Det er fortsatt en krølla femtilapp mer enn de 349 kronene du må betale for 1More Pistonbuds akkurat nå, men prosentforskjellen er nokså neglisjérbar i dette prissegmentet.

Det er mange fordeler med Dime True Wireless over konkurrentene. Både lyden, det kompakte etuiet og de gode kontrollene taler for Skullcandy her, samt også den utmerkede mikrofonkvaliteten.

Lokket kan være utfordrende å åpne, spesielt med én hånd. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Samtidig er det ikke helt skavankefritt. Som nevnt er batteritiden kun middels, og Micro-USB-porten er definitivt ikke noe pluss. Det noe usamarbeidsvillige lokket er også verdt å nevne, men vi tror da også at det vil gå seg til med noe slitasje over tid.

Totalt sett synes vi egentlig ikke at du kan gå feil i denne prisklassen, enten du velger Pistonbuds eller Dime True Wireless. Begge er supre, og begge gir mye for pengene. De har bare litt ulike skavanker, og atter igjen ulike fordeler. Men begge er definitivt mye propp for pengene.

Om det kompakte etuiet og bærestroppen som kommer ferdigmontert er viktig for deg ville vi imidlertid definitivt sett nøyere på Skullcandy. Ellers kan du jo også ta en titt på alternativene under:

