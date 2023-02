Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Samsung HW-S810B/HW-S811B

Det er knapt så man tror denne lille flisa kan lage lyd i det hele tatt

Samsungs «Ultra Slim»-lydplanke produserer imponerende lyd til sine veldig begrensede fysiske dimensjoner. Men du betaler også for fornøyelsen. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

TV-ene har de siste årene blitt mer og mer som møbler, kanskje spesielt takket være Samsungs «The Frame». Den henger du på veggen som et bilde, og så kan du eventuelt bruke den til å vise kunst når du ikke aktivt bruker TV-en.

Samtidig har kanskje ikke TV-lyden helt fulgt i samme spor. Lydplanker er i hovedsak fortsatt små rektangler med fronter i enten tøy eller aluminium, og de kan sjelden regne som så veldig pene å se på. Det gjør kanskje ikke dagens testprodukt heller, men Samsungs «ultratynne» lydplanke med det litt kryptiske navnet HW-S810B utfordrer i alle fall konseptet om hva en lydplanke kan være.

Denne er nemlig bare noen få centimeter høy og ditto dyp, og i tillegg paret med en søt liten subwoofer som skal ta seg av de tunge løftene. Målgrupper er naturligvis dem med en vegghengt TV som vil ha en mindre prangende måte å oppgradere TV-lyden på, og det følger med enkle braketter for veggoppheng i esken.

+ Trådløs overføring fra TV til lydplanke om du har en nyere Samsung-TV

+ Høyt og bredt lydbilde: Imponerende lyd til størrelsen

+ Relativt god musikklyd Ting å tenke på — Ekstern strømforsyning

— Kun ARC, ikke eARC: Støtter ikke Dolby Digital TrueHD

— Kun én HDMI-inngang, og den er micro-HDMI

— Litt slank i mellomtonen og litt begrenset hva subwooferen kan gjøre

— Ingen stor surroundeffekt

Kun én - og forminsket - HDMI-port

Lydplanken er faktisk såpass kompakt at man har sett seg nødt til å bytte ut den vanlige HDMI-porten med en krympet variant, og strømforsyningen er dessuten ekstern - som betyr at du får en liten klump som kan minne om en PC-lader på veien mellom lydplanke og stikkontakt. Det er et lite minus.

Den ene HDMI-porten er også det eneste du får av fysiske tilkoblinger. Den har også et lite minus i at den ikke støtter eARC (enhanced Audio Return Channel), kun den mer grunnleggende ARC-standarden. Du får fortsatt Dolby Atmos, men kun den komprimerte Dolby Digital Plus-varianten som strømmetjenestene bruker - ikke det tapsløse TrueHD-formatet som du kan få fra 4K Bluray-plater, for eksempel.

Vi antar at det nok betyr lite for dem som er i markedet for en lydplanke av dette formatet, hvor estetikk nok er vel så viktig som ren og skjær lydkvalitet. Har du en nyere Samsung-TV kan du for øvrig også sende signalet trådløst fra TV-en, men om du vil ha trådløs Dolby Atmos (igjen bare Plus) må du ha en TV som er 2022-modell eller nyere.

Små knapper pryder toppen av planken, i tillegg til at små dioder i front gir deg en viss bekreftelse på at noe skjer. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Har stort sett teknologien du trenger

Selv om den er såpass kompakt oppgis nemlig S810B (eller S811B for den hvite utgaven, som ellers er samme produkt) å være et såkalt 3.1.2-kanals system. Det betyr at den har en senterkanal foran, i tillegg til de vanlige stereokanalene, en basskanal som dekkes av subwooferen og to høydekanaler takket være oppadfyrende elementer i selve lydplanken.

Det er også mulig å koble til «trådløse» bakhøyttalere i form av Samsungs SWA-9100S eller 9200S, men når vi skriver trådløse i hermetegn er det fordi den ene har en trådløs mottaker og kobles til høyttalerne med kabler og den andre krever også at du har en kabel som går mellom de to bakhøyttalerne.

Ellers støtter S810B det meste av teknologi man kan ønske seg i 2023. Du får Spotify Connect, Airplay 2, Google Cast og den fungerer med Google Assistant om du har andre høyttalere med mikrofon eller bruker den på mobilen. Lydplanken har nemlig ingen mikrofon til taleassistent selv.

Subwooferen (til venstre) er også av den kompakte sorten, og har selve elementet (6,5 tommer) på den ene siden og en passiv radiator på andre siden. Her sammen med Sonos Sub Mini. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Samsung S810B/S811B Dimensjoner: 1160 x 38 x 39,9 mm Subwoofer: Ja (238 x 240,8 x 238 mm) Bakhøyttalere: Nei. Men kan kjøpes til. Dolby Atmos: Ja (men kun komprimert) Antall kanaler: 3.1.2 Tilkoblinger: 1 x Micro-HDMI, USB (kun service) Bluetooth: Ja Trådløst: Spotify Connect, Airplay 2, Google Cast Fjernkontroll: Ja Pris testet: 6990 kr Mer +

Overraskende god lyd

Den har heller ingen manuell romkalibrering, selv om den etter sigende kan gjøre det automatisk. Lydplanken gjør likevel en overraskende god jobb med lyden, til tross for sine begrensede dimensjoner. Den har i utgangspunktet en lydmodus kalt «Adaptiv», hvor lydplanken selv skal være i stand til å avgjøre hva det er slags innhold du ser på og tilpasse lyden deretter.

Om du ikke er fornøyd med den kan du velge «Standard», «Surround», «Spill» eller «DTS: Virtual X» - selv om det må sies at det er litt begrenset nytte i disse, all den tid du ikke kan gjøre all verden med lyden når det er såpass få kanaler. Holder du deg til standard eller adaptiv bør du nok være godt forsynt for den meste av bruken, selv om vi har opplevd at lydplanken har en tendens til å velge spillmodus ofte og forbli i den til du velger noe annet.

SmartThings-appen kjenner vi fra andre Samsung-lydplanker. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

I Netflix-filmen The Midnight Sky inneholder de par-tre første scenene både tunge helikopterdrønn med dialog som forsøker å nå gjennom, i tillegg til raust med både høyde- og surroundeffekter. Her klarer S810B seg godt. De oppadfyrende elementene gjør en god jobb med å forstørre lydbildet i høyden når helikopterne fyker over oss, selv om det unektelig er litt begrenset med surroundeffekt å spore uten bakhøyttalere. Dialogen kommer også relativt godt frem i lydbildet, selv om det skjer mye og uten den spesifikke dialogmodusen aktivert.

I «Rødt lys, grønt lys» i den første Squid Game-episoden er inntrykket mye av det samme. S810B tegner bredt og ganske høyt, men den klarer ikke få lyden til å bre seg rundt deg i noen særlig stor grad. Standardinnstillingen for subwooferen er også ganske forsiktig, noe vi også har sett med andre Samsung-lydplanker, så mange vil nok ønske å dra på litt mer - i alle fall til litt mer actionfylt innhold.

Samsung kunne nok fått plass til en vanlig HDMI-inngang her om de hadde prøvd litt hardere. Nå må du ta til takke med en forminsket HDMI-plugg, men heldigvis følger kabelen med i eska. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Subwooferen kan justeres fra minus 12 (som i praksis er helt avskrudd) til pluss seks, og jeg havnet stort sett et sted rundt pluss fire. Den lille subwooferen er åpenbart langt fra noen kraftpakke, men den fyller ut lydbildet på en god måte og gir ganske bra med smell og drønn der det er påkrevd. Om du har en liten stue eller et soverom å fylle vil nok denne gjøre en tilfredsstillende jobb for de fleste.

Jeg klarer likevel ikke helt å kvitte meg med følelsen av at det er noe som mangler i lydbildet. Bassen er dekket av subwooferen og diskanten av lydplanken, men mellom der er blir det iblant litt i overkant slankt. Det er nok også en grunn til at appen ikke har en separat mellomtone-innstilling.

Noe Samsung ikke har fått plass til i lydplanken er strømforsyningen, som er en ekstern liten klump. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Varierende dialogmodus

Standardmodusen er nok også litt «soft» for min smak, med litt lite definisjon til dialog og effekter. Du kan selvfølgelig aktivere dialogmodusen med fjernkontroll eller app, men den blir fort litt for mye av det gode - spesielt til innhold med et lydspor som har en dedikert senterkanal. Da låter det fort litt syntetisk og i overkant skarpt.

Til typisk TV-stereoinnhold er den mer nyttig, og min opplevelse var at for eksempel Mesternes Mester og Melodi Grand Prix fikk et løft av dialogmodusen (men så er også NRK notorisk dårlige på lyd). Likevel ble den varige løsningen å droppe dialogmodusen og heller justere opp diskanten litt i SmartThings-appens equalizer, som jeg følte var en løsning som dekket både TV, Atmos og spillinnhold bedre.

Det følger med en fjernkontroll, men den behøves sjelden. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

En åpenbar konkurrent til S810B er Sonos Beam kombinert med Sonos Sub Mini, som til sammen koster rundt 10.000 kroner. Sonosen har et litt fyldigere og mer helhetlig lydbilde uten den samme følelsen av at mellomtonen ofte kunne vært mer veldefinert, men Samsung-planken har et bedre stereoperspektiv og tegner nok også litt tydeligere i høyden.

Beam har imidlertid aldri vært noen god musikkhøyttaler, og her er Samsungen bedre. Den spiller større og åpnere enn den litt innelukkede Beam, selv om subwooferinnstillingen som fungerer til TV og film kanskje blir litt mye til musikk.

Selve lydplanken er like bred som en 65-tommers TV. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Samsungs «Ultraslim»-lydplanke S810B er et produkt som åpenbart er innrettet mot deg som har en vegghengt TV og synes en vanlig lydplanke blir litt for voldsom til å henge under TV-en. Den er nemlig bare noen få centimeter dyp og høy, og vil ikke bygge stort mer utenfor veggen enn selve TV-en gjør - og det følger med et enkelt veggoppheng i eska.

Noen åpenbare kompromisser må du gjøre - du får bare én HDMI-port (og attpåtil en krympet en) og strømforsyningen er plassert i en ekstern «klump» som kan være et problem for estetikken i det hele om du har ikke noen mulighet til å gjemme den bort.

Samtidig finnes det også egne «skins» som matcher rammene du kan få til Samsungs The Frame-TV-er og gir et ekstra helhetlig uttrykk på selve lydplanken, så dette bør være et godt valg for de som er mer enn gjennomsnittlig opptatt av estetikken.

Dessuten: Samsung har gjort en god jobb med lyden her. Planken tegner et høyt og bredt lydbilde, og den lille subwooferen fyller ut rimelig godt i bassområdet, og totalen blir en lydkvalitet som kan konkurrere med ganske mye annet i denne prisklassen.

Samtidig er det ikke til å komme unna at Samsung tar seg relativt godt betalt for denne lille saken. Vanlig pris har vært 9000 kroner, selv om vi har sett den på tilbud enkelte steder til 7000 kroner i det siste. Har du TV-en stående på en benk og ikke bryr deg så mye om lydplanken er fire eller ti centimeter dyp er det en rekke andre modeller som gir deg bedre lydkvalitet for pengene.

For deg som har en vegghengt TV og gjerne vil ha en tynnest mulig lydplanke under er dog Samsungs S810B/S811B et utmerket valg. Det gjelder kanskje spesielt om du har en Samsung-TV og kan slippe kabelen mellom TV og lydplanke.

+ Trådløs overføring fra TV til lydplanke om du har en nyere Samsung-TV

+ Høyt og bredt lydbilde: Imponerende lyd til størrelsen

+ Relativt god musikklyd Ting å tenke på — Ekstern strømforsyning

— Kun ARC, ikke eARC: Støtter ikke Dolby Digital TrueHD

— Kun én HDMI-inngang, og den er micro-HDMI

— Litt slank i mellomtonen og litt begrenset hva subwooferen kan gjøre

— Ingen stor surroundeffekt