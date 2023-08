Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Gaming Test HTC Vive XR Elite

Vive XR Elite: Bedre enn vi trodde

HTC Vive XR Elite kan brukes som en ren VR-brille og ser dessuten nesten ut som noe du kunne rasket med deg fra en velassortert solbrillebutikk. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

I den virtuelle sfæren har HTC lenge vært en sterk aktør. Sammen med Oculus Rift – som nå sorterer under Metas romslige paraply – gjorde HTC Vive et virkelig godt inntrykk da det kom på markedet for over syv år siden.

Men ting har skjedd siden 2016. De gode Vive-produktene har blitt dyrere, mens det som nå er Meta Quest har holdt en mer overkommelig pris – samt blitt enklere å bruke. Meta har satset på hodesett som hverken trenger eksterne kameraer eller må pares med en PC for å virke. Det hjelper på lommeboken og kjøpelysten.

I forbrukersegmentet har derfor Oculus/Quest-plattformen en markedsandel på godt over femti prosent, om vi da ser på tall fra spillplattformen Steam.

HTC har derfor fått en idé om en mindre og lettere VR-løsning, og dagens testobjekt er forsøk nummer to på dette. Den første var Vive Flow, en lettvekter av en VR-brille vi ærlig talt ikke ble helt klok på.

7 Bra

HTC Vive XR Elite

En lett og allsidig VR-løsning som gir både flere muligheter og konkurrenter

Fordeler
+ Lett, sammenleggbar, portabel, konvertibel VR-løsning

+ Justerbare linser, også i bredden

+ Kan bruke eksterne strømkilder

+ Romsporing uten basestasjoner

+ Kan brukes frittstående eller kablet

+ Kamera som gir «gjennomføring» i farger

+ Den lystette maskedelen kan enkelt fjernes/byttes

+ Oppladbare kontrollere gjør en god jobb Ting å tenke på — Håndsporing er ikke spesielt nøyaktig

— Viftesus kan muligens irritere noen

— Lite kjente spilltitler i Viveport-butikken

— Virker ikke med gammel romsporingsteknologi

Med Vive XR Elite har HTC kastet ut idéen om basestasjoner for romsporing, mens en PC nå også er valgfritt. Bruksmåten ligner altså mer Oculus Quest enn eldre Vive-løsninger.

For å holde kontroll på omgivelsene har hodesettet en dybdesensor og fire kameraer. Innvendig sitter en Qualcomm Snapdragon XR2-brikke og 128 GB lagringsminne for spill og annen moro. Den ser også mer ut som en brille enn en maske – slik VR-hodesett ofte er utformet.

Hvis du synes dette ser veldig kjent ut, skal det innrømmes at vi fikk en kjapp sniktitt av Vive XR Elite allerede i våres. Men dette var en mildt sagt ustabil opplevelse. Heldigvis har vi etter mye om og men nå fått låne et eksemplar, og i tillegg har HTC nå hatt noen måneder på seg til å pusse på både fastvare og tilhørende programvare.

Brille eller hodesett

Som «brille» kan Vive XR Elite foldes sammen og får plass i medfølgende pussepose. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Med XR Elite har HTC uten tvil tatt lærdom av den nevnte Vive Flow. I sin enkleste form kan «brillestengene» foldes inn – og vips får den lett plass i en veske eller bag. I denne konfigurasjonen veier den også bare litt over 270 gram, og selv om den har litt mer pondus enn Flow kan du fint ha den på som en brille.

Dette krever riktignok bruk av en ekstern strømforsyning eller batteribank, siden det interne batteriet kun er der for holde ting i dvale slik at du kan bytte batteri uten å måtte starte alt på nytt. Det kan også diskuteres hvor behagelig XR Elite er å bruke i «brillemodus» over tid, da all vekten ligger over nesen.

Noen fordeler er det likevel – uten en stropp eller noe annet i bakhodet vil det også være mulig å bruke Vive XR Elite til å se film eller lignende når man ligger eller sitter i en stol.

Batteristroppen sørger for bedre vektfordeling, muligheter for å stramme festet og ikke minst strøm. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

For mer aktiv bruk – og en helt kabelfri tilværelse – kan Vive XR Elite konverteres til et mer eller mindre fullverdig hodesett. Ved å feste på den medfølgende batteristroppen får vi både strøm og en løsning som sitter bedre på hodet. Med batteriet bak får vi bedre balanse og et skruhjul som gjør det enkelt å justere hvor godt ting sitter.

Klart, dette øker også vekten. Med brillefront og batteristropp kommer vi opp i 600 gram totalt. Konkurrenten Quest Pro er stadig tyngre med sine 722 gram, men forskjellen er ikke så stor.

Hurra, justerbare linser

En annen ting HTC har tatt videre fra Vive Flow er de justerbare linsene – supert for deg som er litt nærsynt. De to linsene kan stilles uavhengig av hverandre, og på XR Elite kan vi også justere avstanden mellom øynene – fritt mellom 57 og 70 millimeter.

Hver linse har en justerbar diopter. HTCs programvare hjelper til med justeringen, men verdiene kan være smart å huske på hvis flere skal bruke hodesettet. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

For en del mennesker løser denne typen linser problemet med å bruke briller sammen med et slikt hodesett, og derfor er dette noe vi gjerne ser på flere fremtidige VR-løsninger.

Vive XR Elite byr også på en solid oppløsning – hakket høyere enn Meta Quest Pro, men ikke like bra som Vive Pro 2. Det er likevel mer enn ren oppløsning som gjør det visuelle, noe vi merket spesielt godt under testen av Quest Pro.

Oppløsning Bildefrekvens (opp til) SoC / RAM HTC Vive XR Elite 3840 x 1920 piksler (1920 x 1920 per øye) 90 Hz XR2 / 12 GB Meta Quest Pro 3600 x 1920 piksler (1800 x 1920 per øye) 90 Hz XR2+ / 12 GB Meta Quest 2 3664 x 1920 piksler (1832 x 1920 per øye) 120 Hz XR2 / 6 GB HTC Vive Pro 2 4896 x 2448 piksler (2448 x 2448 per øye) 120 Hz Ingen HP Reverb G2 4320 x 2160 piksler (2160 x 2160 per øye) 90 Hz Ingen Åpne fullskjerm Mer +

HTC har på sin side ikke kjørt like hardt på ny teknologi som Meta har gjort med sitt VR-flaggskip. Bevares, vi har ikke så mye å klage på da «fokusområdet» for linsene ikke er så snevert som med Vive Pro 2.

Vi får derfor lett et skarpt bilde med helt greie farger og lysnivå, men kan stadig merke oss et lite problem med lysbrytningen fra sterke lyskilder mot sentrum av bildet. Vi mener også å erindre bedre sortnivå hos Quest Pro, men vi har dessverre ikke fått sammenlignet direkte.

Nye kontrollere

For en god virtuell opplevelse må vi kunne manipulere ting, og i pakken følger det to kontrollere. Her var det også på høy tid at vi fikk noe litt mer sofistikert enn de gamle Vive-kontrollerne som strengt tatt har vært de samme siden 2016. Og uten SteamVR-basestasjoner får vi heller ikke brukt Valves Index-kontrollere her.

Noe like avansert som Touch Pro-kontrollerne til Meta får vi likevel ikke. Derfor har nykommerne de sedvanlige ringene som står litt ut. Vi synes egentlig heller ikke at de er like nette og behagelige som Touch-kontrollerne til Meta Quest, men vi tror også mange med litt større hender vil sette pris på at de faktisk har fysisk større grep.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Det vanker nok ingen designpris, men kombinasjonen av knapper, ergonomi og nokså lav vekt (145 gram) gjør dette til fine kontrollere som uten problemer kan brukes i timevis uten trøbbel. De har selvsagt haptisk tilbakemelding også.

Kameraene på hodesettet kan også brukes til å spore hendene dine. Vi synes dette fungerer så som så, og per nå tenker vi at dette mer er en reserveløsning enn noe annet. De fleste spill krever uansett at man i hvert fall aktiverer kontrollerne, og i raske spill er kontrollere en nødvendighet – håndsporing er ikke nøyaktig nok.

Meta eksperimenterer med det samme, og de har heller ikke fått det helt til.

Vi må også nevne at Vive XR Elite byr på «pass-through» i farger. HTC har oversatt dette til «gjennomføring» i sin programvare, og tja – hvorfor ikke? Dette betyr at bildet fra det ene kameraet kan mates inn i displayet ditt og at du ikke trenger å ta av hodesettet for å se deg rundt. Vi kan også «stikke hodet ut» av vårt definerte virtuelle område for å se hvor i rommet vi er.

Sporingskameraene må vite hvor gulvet er, så et par av dem peker til siden og nedover. Her ser vi også skyveknappen som justerer avstanden mellom linsene. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Gjennomføring kan også brukes til å blande VR med faktiske elementer i en såkalt «mixed reality». Problemet er at dette i liten grad faktisk brukes i applikasjoner, men her kommer det sikkert muligheter fremover.

God passform – for meg

VR-hodesett og komfort er selvsagt individuelt, men for undertegnede har XR Elite en relativt god passform med den medfølgende (og lystette) foringen rundt brillene.

Men selv med relativt lav vekt og god balanse har hodesettet en tendens til å presse litt på neseroten. Heldigvis følger det med en ekstra stropp i pakken som valgfritt kan festes over hodet og hjelper til med å avlaste vekten. Dette fører i hvert fall til at Vive XR Elite sitter bedre på akkurat mitt hode enn konkurrenten Meta Quest Pro, der vekten fokuseres på pannen.

Stroppen/strikken på midten er valgfri å bruke. Vi testet den først mot slutten av testperioden, og fant da ut at den hjelper mer til enn den ser ut som å gjøre. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Det medfølgende batteriet holder ikke til mer enn rundt et par timers moro avhengig av opplevelse og intensitet. Men man kan som nevnt få hjelp av eksterne batteripakker også.

Et av de store ankepunktene mot Vive Flow var den nokså plagsomme viften. Vive XR Elite har også en vifte, men denne er hakket mer skjermet, og de små høyttalerne integrert i «brillestengene» gjør en litt bedre jobb.

Så veldig mye lyd skal derfor ikke til for å overdøve viften under normal operasjon. Men det hender jo at hodesettet i korte perioder må jobbe ekstra hardt også, og da blir det nærmest umulig å ikke legge merke til dette. For det meste av tiden synes vi likevel viften er til å leve med.

De integrerte høyttalerne er åpne og sitter i «brillestengene» over øret, noe som selvsagt begrenser dynamikken. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

De integrerte høyttalerne er for øvrig stadig åpne løsninger som duger best til bakgrunnsmusikk, tale eller systemlyder. Fordelen med dem er at du ikke trenger å surre med noe annet for å få litt lyd.

Her synes vi Meta har bedre løsninger, da Qualcomm Snapdragon XR2+-brikken i Quest Pro trenger mindre kjøling for samme ytelse. Dessuten mener vi at de integrerte høyttalerne også er hakket bedre, og Meta Quest Pro er faktisk utstyrt med minijack-utganger for kablede propper.

På Vive XR Elite er det ørepropper over Bluetooth som er greia. Kablede propper kan benyttes, men uten lydkontakt må du bruke en overgang fra USB-C. Samtidig lager dette problemer hvis du skal koble hodesettet til en PC med kabel.

Lite kjent i spillbutikken

Som nevnt har HTC gjort som Meta med Vive XR Elite. Altså kan du bruke den frittstående eller den kan kobles mot en PC for å spille tyngre VR-titler.

Men her er det bare å innse at HTC er litt sent ute til festen. For frittstående bruk må vi til selskapets spillbutikk Viveport for XR Elite. Der kan de dessverre ikke skilte med en eneste virkelig kjent tittel.

Jo, det er mye ymse i Oculus-butikken også, men her finner vi i det minste VR-klassikere som Beat Saber, Moss og Tilt Brush, mens vi hos Viveport finner... ting som kanskje ligner litt.

Men det trenger jo ikke nødvendigvis å være dumt. Vi hadde det for eksempel veldig gøy med å leke dirigent i spillet Maestro, der vi styrer et orkester med både kontroller og håndbevegelser. Problemet her er som nevnt at håndsporing stadig må bli mer nøyaktig før det virkelig blir salgbart.

Heldigvis kan Vive XR Elite også kobles direkte til en VR-kapabel PC med kjapp nok USB-port, og HTC selger faktisk en fem meter lang USB-C-kabel nettopp for dette formålet.

Dette åpner selvsagt for mer habile opplevelser som ikke kan drives av brillene selv: For eksempel Half-Life: Alyx, som med tre år på baken stadig er VR-spillet alt annet må måle seg mot.

Hodesettet kan godt drives av en ekstern strømkilde, som jo er standard for «brillemodus». Men en strømbank kan også plugges rett i batteristroppens USB-port for å fylle på med strøm. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

I tillegg støtter Vive XR Elite også slik strømming via Wi-Fi, men da må datamaskinen som driver VR-opplevelsen i det minste kobles til trådløsruteren med kabel. Foruten dette er du anbefalt å både bruke en nyere standard og helst ha ruteren i rommet du spiller i. Høy båndbredde og lav forsinkelse er essensielt.

Dette fungerte i hvert fall stort sett bra hos oss, og det er selvsagt en ren fryd – om enn litt uvant – å spille heftig VR via PC uten hverken «navlestreng» eller ekstra antenne på skallen.

Men trådløs strømming vil alltid være mer utsatt enn kablede løsninger, og til tider ble vi også oppmerksom på litt mer grynete grafikk på grunn av lav båndbredde. Ved et par tilfeller lagde også forbindelsen en pause slik at vi måtte vente på at det hentet seg inn igjen.

Vi må også legge til at Quest Pro og Quest 2 også kan kobles trådløst til en PC med «Air Link», som Meta selv kaller det. Teknologien, fremgangsmåten og begrensningene er stort sett de samme som med Vive XR Elite.

Konklusjon

HTC Vive XR Elite er tydelig er inspirert av suksessen til Metas nyere Quest-hodesett. Her får vi en VR-løsning som kan brukes for seg selv eller sammen med en PC, og i sistnevnte tilfelle kan den strømme tunge VR-titler via kabel eller trådløst.

Egentlig en god pakke: HTC Vive XR Elite med batteristropp og kontrollere. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Vive XR Elite har også et par klare fordeler sammenlignet med Metas kandidater. For det første kan det brukes enten i ren «brillemodus» eller konverteres til et komplett hodesett med stropp og batteri ved bakhodet for bedre balanse og ergonomi. Det andre vi vil trekke fram er de justerbare linsene som gjør det langt enklere for en del brillebrukere.

Når det er sagt, fisker HTC her i en dam der nettopp Meta nesten er å regne som grunneier. De har masse tilbehør på markedet allerede, mer moden programvare og en spillbutikk med flere og mer kjente titler. Håndsporing? Trådløs strømming fra PC? Jo da, Meta har det også – da selv snart tre år gamle Oculus Quest 2 har den samme Snapdragon XR2-brikken vi finner i Vive XR Elite.

Visuelt sett har vi egentlig ikke så mye å direkte klage på, men helt der oppe på nivå med Meta Quest Pro er XR Elite likevel ikke.

Og det er et problem, med mindre du lar deg selge på dette med justerbare linser og bedre portabilitet med ren brillemodus, ettersom akkurat Quest Pro ikke har en så veldig mye høyere pris.

Det som likevel virkelig burde få deg til å vente og se det hele an er den kommende Meta Quest 3, som visstnok vil være lettere og få bedre kameraer enn Quest 2. Nykommeren skal etter alt å dømme være i handelen mot slutten av september måned, og da til halve prisen av Vive XR Elite.

Oppdatert 20. august 2023, 11:37