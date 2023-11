Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test OnePlus Open

OnePlus Open angriper Samsung der det svir

Bedre brukeropplevelse, med noen kompromiss.

Den ser skikkelig bra ut, men den eeenorme kameratuten gjør det lett for at OnePlus Open henger seg fast i ting. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Finn Jarle Kvalheim Publisert i går 16:59 Lagre

OnePlus Open kan kanskje ikke anklages for å treffe tidsånden. Selskapets første brettemobil skal koste fattige 22.000 kroner. Om du er en seksbarnsfamilie kan du kjøpe telefoner til alle mann for samme sum.

Så da blir spørsmålet da. Får du nok telefon her til å ta hele mobilbudsjettet selv, og henvise unga til røyksignaler?

Vel, egentlig ikke. Samtidig er OnePlus sitt argument for at du skal bruke masse penger litt annleis enn Samsungs - som tross alt er den eneste andre aktøren som selger store foldetelefoner i Norge.

Det er først og fremst unike valg på skjermfronten gjør OnePlus Open til et spennende produkt. I tillegg til at de kniper Samsung på områder som hurtig lading og kamera.

Sammenlign OnePlus Open

+ Enorm ytterskjerm - som en vanlig mobil

+ Gode kamera

+ Lynrask lader inkludert

+ Meget gode skjermer både inni og utenpå

+ Lydbryteren fra OnePlus er her

+ Kraftige høyttalere

+ OnePlus garanterer ytelsen i fire år

+ Brukervennlig løsning for multitasking Ting å tenke på — "Bare" sprutsikker (IPX4)

— Enorm, irriterende kameratut (som ikke tar mye bedre bilder)

— Proprietær USB-A til USB-C-lader og kabel for rask lading

OnePlus Open vs. Samsung Galaxy Z Fold5 OnePlus Open er lettere (240 gram)

OnePlus Open har vesentlig større ytterskjerm

Samsung Galaxy Z Fold5 er vanntett, OnePlus’ er bare IPX4 (sprutsikker)

Periskopkamera med 3x zoom hos OnePlus, 3x vanlig zoom hos Samsung

Kameratuten på OnePlus Open er mye større enn hos Samsung

OnePlus Open lader over dobbelt så raskt som Z Fold5

... men OnePlus Open lader ikke trådløst

OnePlus Open støtter heller ikke digital penn slik Z Fold gjør

Litt lenger lovet levetid fra Samsung (5 år vs. 4 år for OnePlus)

Ventes rundt 1000 kroner dyrere enn dagens rimeligste Fold5 (veil 22.000 kroner) I tillegg kommer en rekke små og store endringer. Mer +

På OnePlus Open er ytterskjermen diger. Den er akkurat like stor som du forventer fra en helt vanlig telefon.

Kontrasten er betydelig til Samsungs Galaxy Z Fold5, der ytterskjermen er laaaaaang og smaaaal. Her angriper OnePlus rett og slett koreanerne der det svir mest.

Open har en ytterskjerm på 6,3 tommer som er like bred som du er vant til. Aspektet er så godt som 21:9 slik som på mobiler flest.

Det er også en svært lyssterk og god skjerm. Litt uvant er det med ergonomiske buer på den ene siden, og litt skarpe kanter på siden mot hengselet.

Selv om Open til dels er større enn Samsungs flaggskip er den lettere, med sine 240 gram.

Det betyr at du aldri egentlig trenger å åpne telefonen for «vanlig» bruk. Der den smale Samsung-skjermen gjør det tidvis ønskelig - er det ingen spesielle ulemper ved å gå en hel dag med OnePlus Open lukket.

Med andre brettemobiler er «utenpåbruk» det du gjør når du ikke har anledning til å åpne mobilen. Artig nok trives OnePlus Open like godt lukket som åpen - for ytterskjermen er prima på alle måter. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

OnePlus bedyrer at de bruker et annerledes materiale i hengselet på telefonen, og skryter ellers av både ultratynt glass i bretteskjermen og keramisk beskyttelse på ytterskjermen.

Mye av dette er «som vi kjenner det», og ultratynt glass (UTG) er et kjent Samsung-konsept som også Fold- og Flip-modellene har. Over der ligger det uansett en «skjermbeskytter» i plast som du ikke kan ta av, så i realiteten snakker vi fortsatt om en skjerm med plastoverflate.

Og det er stadig vekk en synlig liten knekk i innerskjermen. Selv om vi ikke ser den fullt så godt som på de tidligste modellene.

I motsetning til Samsungs bretteprodukter er ikke dette en tett telefon. Det reklameres med IPX4, som er en av de lavere «sprutsikker»-kategoriene, men jeg hadde fortsatt vært nokså forsiktig med å for eksempel bruke OnePlus Open i pøsende regn.

Som 14 gram lettere enn Galaxy Z Fold5 er OnePlus Open faktisk grei å holde med én hånd. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Telefonen er naturlig nok utstyrt med det meste av det beste, og er dermed så rask som vi forventer. OnePlus har til og med engasjert tyske TÜV for å forsikre seg om at telefonen vil være rask og god å bruke også om 48 måneder, eller fire år.

Og ytelsen når du kjører flere samtidige apper eller veksler mellom inner- og ytterskjerm er upåklagelig.

Starter du en app utenpå, er den der med én eneste gang idet du åpner telefonen på innerskjermen. Det er ingen betenkningstid.

Appsnarveiene nederst kan du bare trekke over den du har fremme for å multitaske. Du kan ha inntil tre apper fremme samtidig på skjermen - eller du kan ha én app som flyter i løst vindu over en annen app. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Det er også veldig raskt og smidig å bruke opp til tre samtidige apper i vindusmodus. Du kan ha mange ved siden av hverandre og sveipe dem inn og ut av hovedskjermen. Løsningen for multitasking på OnePlus Open minner pussig nok litt om WebOS og Palm-mobilene fra gamle dager.

Bare trekk en ny app opp fra verktøylinjen nederst på skjermen, og telefonen vil tilby deg å plassere den sammen med den eller de to du har fra før.

Galaxy Z Fold5 lar deg ha alle tre appene fullt på skjermen samtidig, men da må to av dem dele den ene halve skjermen slik at hver får en kvart. Akkurat hva som er best løsning er jeg usikker på.

Som med Samsungs telefon tar OnePlus Open vare på appkombinasjoner du har åpnet sammen, slik at du lett kan gå tilbake til dem senere.

Den største forskjellen for min del i bruken av Open mot andre foldemobiler er hvor naturlig bruken av ytterskjermen føles.

Dette er i enda mindre grad enn på Z Fold5 en «nødskjerm» du bruker når du ikke kan bruke innerskjermen.

De oppleves som likestilte skjermer, og selv om jeg bretter ut telefonen først hvis jeg har plass og skal sitte stille et øyeblikk - opplever jeg det ikke som særlig til hindring å måtte bruke den lukket.

Designmessig er det ingen tvil om at OnePlus vil at du skal legge merke til kameraet. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Det er en uvanlig diger kameratut på OnePlus Open. Jeg synes den rett og slett er altfor stor - for dette er ikke en kompakt telefon fra før.

Og gevinsten er heller ikke fullt på størrelse med tuten.

Du får likevel ganske gode kamera her. Du får et stabilisert hovedkamera på 48 megapiksler, med en stor kamerabrikke. Du får et 3x optisk zoomkamera med meget høy oppløsning, og du får en ultravidvinkel med autofokus slik at du kan ta makrobilder.

Bildene blir gode, men kanskje ikke så ekstraordinært gode som den enorme kamerahumpen antyder. Hasselblad står for fargene her, som i enkelte tidligere OnePlusser, og akkurat den biten gjøres utmerket.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Detaljer og bildekvalitet i dagslys er uansett en forholdsvis enkel øvelse, som Open mestrer godt med hovedkameraet. Som for flere av telefonene som har det synes jeg det er begrenset vinning å hente på periskopkameraet. Det tar deg faktisk bare 3x nærmere optisk, og er ikke mer enn du får fra Z Fold5s helt vanlige zoomkamera. Du gjør det imidlertid ved betydelig høyere oppløsning, så telefonen tilbyr inntil 6x total zoom ved ok kvalitet.

Ultravidvinkelen gjør en grei nok jobb og fungerer også godt på veldig nært hold.

I den grad det er noe ved dette kameraet her som ikke svarer til forventningene er det først og fremst den enorme størrelsen som er forvirrende. For selv om kvaliteten på bildene er god - er det altså andre som får til omtrent like bra uten samme enorme tut.

Det er et ganske stort batteri i OnePlus Open - med sine 4800 mAh er det større enn i Samsungs tilsvarende telefon (4400 mAh). I praksis er forskjellen liten. Telefonen holder et døgn til halvannet med litt bruk begge steder.

Der forskjellen er vesentlig større er på ladehastighet. For OnePlus Open lader meget fort med sin inkluderte 67-wattslader. Samsung klarer kun 25 watt med sin Fold, og laderen er ikke inkludert.

Så får vi helle litt malurt i begeret og konstatere at OnePlus fortsatt ikke er fullt og helt på USB-C, med gammeldags USB-A i laderenden av ledningen - og at de ikke har trådløs lading, slik Galaxy Z Fold5 har.

Både fingersensor og kameraopplåsing fungerer bra. Her får vi også OnePlus’ kjente og kjære lydbryter. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Det er et par kraftige høyttalere utenpå OnePlus Open, som gjør den til en fryd å spille eller se video på. Det er også utmerket til telefonsamtalen, eller hvis du har tenkt å våkne til alarmen fra telefonen.

Men her skryter også telefonen litt på seg. For selv om volumet kan bli veldig høyt, er ikke lydkvaliteten så bra ved bånn pinne. En toppmodell fra Samsung eller Apple vil stort sett låte litt bedre, selv om volumet kanskje ikke går like høyt som fra OnePlus. Dette er flisespikk, men likevel.

OnePlus har prioritert litt annerledes enn Samsung, og kommet frem til et supert resultat. Selv om det er hardt å svelge mangelen på vanntetthet og trådløs lading, for å nevne noe. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

OnePlus Open er ingen revolusjon. Men den har nyanseforskjeller mot Samsungs alternativ som jeg setter pris på.

Det er alltid en fordel at telefonen er lettere. Samtidig skytes den fordelen litt ned av den enorme kameratuten bakpå - som dessverre ikke lar seg oversette i så mye utover «forventet» bildekvalitet.

Den store ytterskjermen som gjør at jeg aldri føler at jeg må inn på storskjermen inni er deilig å bruke. Samsungs ytterskjerm dekker også hele utsiden, men så smal som den er blir likevel video et frimerke på den. Video utenpå OnePlus Open ser helt fint ut.

Innerskjermen har ikke støtte for penn, noe jeg ikke tror mange vil se på som noe veldig stort tap. Den er ellers lyssterk og fin, og har en ganske beskjedent synlig brett på midten - den kan bli mer synlig etter mer bruk, men enn så lenge er den mindre synlig enn jeg ser i Samsungs Fold5.

Som en som lader mest med kabel blir jeg glad av lynrask lading for en telefon som ikke er innmari strømsnill. Men jeg vet at mange ønsker seg trådløs lading.

Den største ulempen med OnePlus Open er nok at den ikke er vanntett (IP67/68). I stedet omtales den som sprutsikker, med IPX4-sertifisering. Her er vi i et grenseland som burde tåle regn og småsprut, men som likevel føles risikabelt for en så dyr telefon. Her har foldemobilene fra Samsung hatt IPX8 en god stund - de skal tåle å senkes i vann.

I bruk synes vi likevel OnePlus Open er bedre enn Fold5 på viktige ting - og da spesielt den fantastiske ytterskjeren. Det veier opp for en del svakheter, for eksempel på vanntetting. Vi lar det bli dødt løp mellom de to og gir OnePlus samme karakter.

