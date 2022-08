Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Violet SmartSwitch Lite

Denne lille skjermen kan erstatte lysbryteren din

Styrer både lys og lyd i huset.

Vi satte opp fire ulike knapper: Én for lysene i stua, én for kjøkkenet, én for å aktivere «middagsmodus» og én for å skru av/på lysene i hele etasjen.

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Når du skal sette opp et såkalt smarthus er det ganske overveldende hvor mange valg du kan ta. Skal du ha en hub, eller skal alt bare styres via mobilen? Hvilken taleassistent skal du ha? Hvilket merke skal smartlyspærene være, og støtter de Zigbee, Z-wave eller bare wifi? Listen kan fortsette i det uendelige.

Violet SmartSwitch Lite gjør valget ganske enkelt, fordi den i utgangspunktet er laget for å være en liten skjerm du setter på veggen, for å styre to systemer: Sonos og Philips Hue.

Har du utstyrt hjemmet ditt med andre lys, eller et helt annet lydsystem, er kanskje ikke dette testen for deg. Men har du både Philips Hue og Sonos-dingser i hjemmet, kan det være verdt å følge med.

For Violet SmartSwitch Lite gjør et par ting veldig bra, men har også et par mangler du bør være klar over.

Og, siden ingenting er enkelt i denne verdenen, har lysbryteren også støtte for andre systemer enn Sonos og Philips Hue, men det kommer vi tilbake til.

Erstatt en lysbryter... eller ikke

Violet SmartSwitch Lite er altså en litt ekstra avansert lysbryter, som har byttet ut de fysiske bryterne med en skjerm. Den er ment å erstatte en allerede eksisterende bryter du har på veggen, og passer inn i samme veggboks som lysbryteren din trolig allerede befinner seg i nå.

En slik operasjon er ikke veldig avansert, men krever likevel en elektriker, ettersom du bytter ut fastmontert elektronikk.

På undersiden finner vi imidlertid også en liten micro-usb-port, slik at du enkelt kan koble den opp også uten hjelp fra en elektriker.

Enkelt oppsett, litt skuffende skjerm

Selve bryteren, altså skjermen, er hakket høyere og bredere enn en vanlig lysbryter, så du vil nok slite om du skal putte den inn i en eksisterende ramme med flere andre. Violet SmartSwitch Lite er ment å henge alene på veggen, og helst ta over plassen til en eksisterende, vanlig lysbryter.

Den bygger litt ekstra ut fra veggen når den er montert, men ser ved første øyekast ganske lekker ut. Overflaten er relativt blank, men lysstyrken i skjermen er god nok til at det ikke er noe problemer med å se hva som står på skjermen, selv om det er mye lys i rommet.

Skjermkvaliteten er helt grei. Vi hadde ønsket oss et OLED-panel her, slik at den svarte bakgrunnen på panelet faktisk var helt svart, men i stedet lyser hele skjermen opp litt, selv der det teknisk sett burde vært helt bekmørkt. Dette var imidlertid noe vi irriterte oss mer da vi satt med bryteren i hendene, enn da den faktisk hang på veggen.

De fleste brytere henger på veggen mellom 80 og 120 centimeter over gulvet, og dette er ikke ideelt for en skjerm du skal se på. Heldigvis er knappene og selve grensesnittet ganske enkelt, så dette var mest irriterende under oppsettet, og ikke så mye i det daglige.

Innsynsvinkelen er også god nok til at du kan se teksten på knappene selv når du ser ned på dem.

Vis innhold Trøbbel med mesh-nettverk Man kommer raskt inn til innstillingsmenyen hvor du kan koble til ekstra tjenester og bestemme hva slags knapper som skal vises. Så fort vi kobler smartbryteren til strøm - i vårt tilfelle i sofaen ved hjelp av en micro-USB-kabel - får vi beskjed om at den verken er tilkoblet internett eller har noen kilder for informasjon. Skjermen fremstår som ganske responsiv og rask, og det tar ikke lang tid før vi har funnet nettverksinnstillingene og koblet oss opp på wifi-nettverket. Skjermen går så igjennom en liten omstart for å installere den nyeste programvareoppdateringen, og før vi vet ordet av det har smartbryteren allerede oppdaget Sonos-nettverket i hjemmet. Her trengs det ingen annen form for tilkobling eller verifisering, den bare kobler seg opp helt automatisk. Herlig! Philips Hue-tilkoblingen skal i teorien være nesten like enkel, skal vi tro instruksjonsmanualen. Men når vi kommer til punktet hvor Philips Hue-broen skal dukke opp automatisk i oversikten på skjermen, glimrer den med sitt fravær. Vi finner frem IP-adressen til Philips Hue-broen vår og ser om den kan pares manuelt, men også dette gir feilmelding. Forrige Neste Niklsa Plikk, Tek.no Niklsa Plikk, Tek.no Niklsa Plikk, Tek.no Åpne fullskjerm Etter litt googling viser det seg at Violet SmartSwitch Lite ikke fungerer så godt med mesh-nettverk. Eller rettere sagt - bryteren må være koblet til nettet via samme node som Philips Hue-broen. I vårt tilfelle har vi koblet den til en mesh-mode vi har stående i kjellerstuen, fremfor i «hovedruteren» i stua. Dermed måtte vi trikse litt for å få det hele til å fungere. Det enkleste måten vi kom på å gjøre dette på var å ta med lysbryteren til samme rom som Hue-broen står i, og koble den til strøm via USB der. Da hoppet den over til samme tilkoblingspunkt som Hue-broen er tilkoblet, og nesten umiddelbart dukket broen også opp i innstillingene på SmartSwitchen. For å være sikker på at bryteren fortsetter å være tilkoblet til samme node, og ikke bytter til en annen så fort den skal til sitt endelige hjem, gikk vi også inn i innstillingene på ruteren og skrudde av «roaming» for den. Dermed vil SmartSwitchen fortsette å være tilkoblet der, selv om den kanskje får litt sterkere signaler fra en annen node som er litt nærmere. Produsenten sier for øvrig at de jobber med en fiks for dette problemet, men inntil videre virker dette som eneste fiks. Ganske klønete, men ikke en «dealbreaker». I resten av testperioden forble den tilkoblet Hue-broen, bortsett fra én gang, hvor plutselig samtlige knapper hadde et en liten varseltrekant ved siden av seg. Da mente den nemlig at den ikke lenger kunne finne Hue-broen, og ingen av knappene ville fungere. Feilen løste imidlertid seg selv etter kort tid.

Smart (og rask!) lysstyring, men har sine mangler

Med Violet SmartSwitch Lite endelig koblet opp til både Philips Hue-hubben og Sonos-systemet, kommer vi endelig til det morsomme: Bestemme hvilke knapper som skal vises.

Det vil alltid være lysknappene som vises på hovedskjermen, mens lydstyringen (Sonos) får du tilgang til via en liten flik nederst på skjermen.

Du kan sette opp alt fra én til åtte knapper på skjermen, og i utgangspunktet er de ment for å aktivere eller deaktivere ulike «scener», men kan også settes til å skru av og på alle lysene i et rom.

Vi satte opp lysbryteren til å styre lysene i både stue og kjøkken, hvor noe er Philips Hue-lys, mens noe er koblet til Hue via en Namron-bryter. Begge rommene har også en Sonos-høyttaler hver.

Slik ser knappeinnstillingene ut.

I Hue-appen har vi fra tidligere satt opp et par scener i stuen - for eksempel «Middagstid» hvor alle lys unntatt de over stuebordet skrus av, og «Filmtid», hvor alle lysene i nærheten av TV-en skrus av.

Disse la vi til som egne knapper på SmartSwitchen, samt egne knapper for å styre hvert rom individuelt og en knapp for å styre alle lysene i hele etasjen. Denne knappen tenkte vi kunne være fin for å skru av alt før man går og legger seg.

Alle knappene ferdig satt opp.

Skjermen er rask i responsen, og våkner til live umiddelbart når du trykker på den for å «vekke» den. Den er nemlig ikke alltid på, noe vi synes er en fordel for det som tross alt bare er en lysbryter.

Du kan også skru av og på lyset ved å bare holde fingeren mot skjermen når den er av, så du slipper å «vekke» den før du gjør noe. Dette fungerer imidlertid bare for ett rom, og forunderlig nok kan du ikke velge en scene på denne måten.

Det er bare støtte for én «gest». Denne kan du starte uten å aktivere selve skjermen. Du bare holder fingeren på den avskrudde skjermen, og i vårt tilfelle skrur det på/av lyset i kjøkkenet.

Til å skru av og på lys, og velge scener, er Violet SmartSwitch Lite lynrask.

Vi savner imidlertid litt flere justeringer og valgmuligheter.

Det er for eksempel ingen måte du kan dimme lysene på via bryteren. Du kan sette opp scener med dimmet lys, men det er det. Her hadde vi sett for oss at man for eksempel kunne ha trykket for å skru av/på, men trykk og hold, og deretter flytte fingeren opp eller ned, for å dimme lyset man hadde valgt. Altså omtrent som i Philips Hue-appen. Det fungerer ikke.

Det er heller ikke noe fargehjul du kan få opp på skjermen for å justere fargetemperatur på lysene, og heller ikke noen måte å endre hvordan knapper ser ut, eller måten du kan endre «temaet». Forhåpentligvis er dette funksjonalitet som kommer til senere, for alt dette er programvarebegrensninger, ikke noe fysisk.

Veldig begrenset lydstyring

Okay, det var lysene, men hva med lyden? Sonos-integrasjonen kommer du altså til ved å klikke på det lille ikonet nederst på skjermen.

Her får du opp ganske standard informasjon om hva som spilles av i det valgte rommet - slik som artist, sangnavn, lengde på sangen og albumbildet.

Slik ser det ut når du skal velge en sang fra Sonos’ favorittliste. Underlig nok så spiller den ikke av alle sangene, bare én, før du manuelt må velge neste.

Her vet vi ikke helt om vi skal klage på Sonos eller Violet, men for å starte en sang i et rom, er det eneste valget du har å benytte deg av «Sonos favoritter»-knappen. For en som hovedsakelig benytter Sonos-systemet som et høyttalersystem og ikke der jeg konsumerer musikken direkte i, hadde jeg ikke en eneste Sonos-favoritt lagret fra tidligere.

Jeg har derimot haugevis av spillelister i Spotify, og naturligvis mange sanger jeg har likt der. Så her måtte vi manuelt gå inn på Spotify-sanger via Sonos-appen og huke dem av som favoritter. Og Favoritt-spillelister? Nei, det er visst ikke mulig for Violet SmartSwitchen å finne.

Med en liten samling av Sonos-favoritter nå lagret, er det en enkel jobb å starte å spille på hvilken som helst høyttaler i huset. Du kan sette opp hvilket rom/høyttaler som skal være standard, som i vårt tilfelle ble kjøkkenet. Cirka et sekund etter vi trykker at den skal spille av i kjøkkenet, kommer lyden ut av høyttaleren. So far, so good.

Men så fort sangen er ferdig, så slutter det igjen.

Musikkskjermen byr ikke på mange overraskelser, men vi savner flere funksjoner.

For selv om du har lagret flere favoritter, fortsetter den ikke å spille av alle sammen. Dette virker svært lite gjennomtenkt.

Her burde det være mulig å starte en spilleliste direkte fra skjermen, og ikke bare én og én Sonos-sang, slik at du for eksempel kan starte morgenen med en rolig og fin spilleliste når du går forbi lysbryteren. Det går ikke.

Det er heller ikke noen måte å gruppere høyttalere sammen. Har du for eksempel satt på favorittlåta på kjøkkenet, kan du ikke gruppere kjøkken- og stuehøyttaleren sammen fra skjermen. Da må du fram med Sonos-appen (eller holde inne midt-knappen på høyttaleren), for å pare dem sammen.

Enda underligere er det at du kan starte én Spotify-sang på hver høyttaler i hjemmet ditt, fra samme tilkoblede Spotify-konto. Vi kan kanskje kalle dette en slags heldig «hack», for det er garantert ikke noe som er tiltenkt. Du starter rett og slett bare en sang fra favorittlisten, hopper over til en annen høyttaler, og starter en ny sang.

Det irriterende er imidlertid at åpner du opp Spotify på mobilen din vises ingen av sangene du spiller, så der kan du spille enda en sang. Bra for deg som vil høre på ørten sanger samtidig, men ikke så bra for å fjernstyre systemet fra mobilen. I praksis ble det mest plagsomt.

Jo da, det er støtte for mer!

Smartbryteren har bare blitt smartere og smartere i løpet av testperioden. Sist ut er støtte for HTTPviaSD og Homey.

Selv om Violet SmartSwitch Lite hovedsakelig utgir seg for å være en styringshub for Philips-lys og Sonos-høyttalere, har den mer å by på.

På undersiden er det som nevnt en liten micro-USB-port, og bryteren har støtte for det som kalles HTTPviaSD. Dette åpner opp for at du kan lage egne knapper som sender en HTTP-forespørsel til en rekke ulike systemer. For eksempel kan du koble opp systemet til If This Then That (IFTTT), og på den måten kontrollere andre enheter i huset, eller starte automatiseringer via en knapp.

Denne funksjonaliteten ble faktisk låst opp helt mot slutten av testperioden, noe som lover godt for videreutvikling av flere funksjoner. Dette er imidlertid ikke noe vi har testet, ettersom det kom såpass sent i testfasen, og krever at man lager en egen YAML-fil for systemet sitt. Ikke noe som funker «rett ut av boksen», altså, men en veldig nyttig åpning for alle som liker å flikke litt ekstra på systemet i huset.

Enkelt forklart lager du en liten fil som sier at «trykker du på denne knappen, sendes en beskjed til en spesifikk URL». Deretter kan du sette opp for eksempel IFTTT eller Homey til å motta denne beskjeden, og utføre hva enn du vil av oppgaver. Dette åpner naturligvis opp for langt mer funksjonalitet, men det er foreløpig langt fra en like smidig opplevelse som Sonos- og Hue-integrasjonene. Interessert? Sjekk ut denne guiden.

På tampen av testperioden dukket det også støtte for smarthuben Homey, som virker å være enklere å ta i bruk. Har du en Homey-hub kan du sette opp en knapp på skjermen til å aktivere en «Flow». Det er også støtte for bare et vanlig klikk eller hvis du holder knappen inne, slik at du kan aktivere to ulike moduser med samme knapp.

Konklusjon: En god start

Violet SmartSwitch Lite er en god idé, men det virker som vi har testet den litt for tidlig. For det er ennå ikke alt som sitter, selv om vi ser konturene av hva det kan bli.

Noen ting fungerer helt utmerket. Responsen er lynrask, den føles «snappy» i bruk, og selve bryteren ser ganske bra ut. Det er enkelt å sette opp knapper på skjermen og bestemme hva de skal gjøre, og muligheten til å styre et par ting uten å måtte skru på skjermen er både lurt og velfungerende.

Men så var det alle disse manglene, da. Sonos-styringen virker halvferdig. Du kan ikke «flytte» musikk fra et rom til et annet, du kan ikke pare høyttalere sammen og du kan ikke starte en spilleliste fra skjermen. Du kan ikke velge utseende på knapper, og du kan ikke justere lysstyrke eller farge på lysene.

Vi hadde også litt trøbbel med å sette opp bryteren i et mesh-nettverk, noe vi tror stadig flere norske hjem er utstyrt med nå.

Likevel har det skjedd flere ting bare i løpet av testperioden som gir oss håp. Mens vi testet dukket det plutselig opp integrert støtte for varmestyring via Tado, for de som har slikt i smarthjemmet sitt, støtte for Homey og støtte for såkalt HTTPviaSD. Det er også flere «plugins» som utvikles, for å kunne legge inn flere teknologier til bryteren.

Ingenting av dette har adressert problemene i kjerneproduktet vi har opplevd, men det tyder i hvert fall på at produktet fortsatt utvikles, og noe skjer.

Vi synes allerede i dag at produktet er godt over middels, men med litt ekstra tid, finpuss og utvikling, har det potensial til å bli kjempebra. Men det er ikke der helt ennå.