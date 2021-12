Genial måte å få piggdekk på sykkelen din

Festes ved hjelp av glidelås.

Mange lar sykkelen stå om vinteren for å slippe å legge av og på piggdekk. Men det finnes en norskutviklet løsning som gjør denne jobben langt raskere og enklere. Hvor du på kun få minutter kan gjøre sykkelen din klar for vinterføre.

Den første gangen vi fikk prøve reTyre-dekk var i forbindelse med en samletest av elsykler i 2020. Der kom sykkelen fra Buddy Bikes levert med disse dekkene som standard. Og det som skiller reTyre fra andre dekk er at du har den ene halvdelen av en glidelås festet til begge sider av dekket.

Nå har vi testet ett av flere «skins» - eller ytterdekk - som du kan feste til denne glidelåsen. Nærmere bestemt reTyre Winter Traveler Skin. Det er et dekk med 160 karbidpigg som skal gjøre deg bedre rustet til vinterføre på sykkelsetet.

I skrivende stund får du kjøpt disse som en pakke sammen med et sett basisdekk til under tusenlappen.

8.5 Meget bra reTyre Winter Traveler Skin annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sammenlign sitat " En genialt enkel måte å sko om sykkelen din på " Fordeler Krysse av Rask og enkel måte å legge om til vinterdekk på

Krysse av Godt mønster som passer godt til det meste av vanlig vinterføre

Krysse av Lette å rulle sammen og legge vekk etter bruk

Krysse av Ikke noe dyrere enn vanlige piggdekk, gitt at du har base-dekket.

Krysse av Godt egnet til elsykler Ting å tenke på Bytt Lite pigg i enkelte situasjoner. Da er Ice Racer et bedre alternativ

Bytt Gir en del rullemotstand

Bytt Litt usikker levetid vs. vanlige dekk

Genialt enkelt

Det er ganske enkelt å se om ReTyre sykkelen har ReTyre eller ei. Det er innfeste for glidelås på både basisdekk og skin, og som oftest har du en blå sidevegg på dekket i tillegg.

Før du prøver å legge på et skinn, eller et ekstra lag med dekk, må du vaske originaldekket. Det gjør det langt enklere å få på skinnet uten for mye krangel. Men skulle det være krise midt ute «i felt», får du dem på selv om det blir litt skitt å hanskes med. Vi testet begge deler.

Skinnet legges på ved å feste glidelåsen til motparten på basedekket. Akkurat på samme måte som om du skal lukke jakken din. Det som dog er viktig å huske på er at du trekker med deg skinnet etter hvert som du drar på glidelåsen. Om du ikke strammer det sånn passe, vil du ende opp med at det blir en liten sprik mellom starten og slutten på skinnet. Om glippen ikke er for stor gjør det ikke så mye i praksis, men det beste er å holde skinnet stramt nok til at du kommer ut i en jevn overgang mellom slutt og start av skinnet.

reTyre Winter Traveler Skin reTyre Ice Racer Skin Continental Contact Spike 240 28x1.60 (42-622) annonse Pris 490,- 799,- 499,- Type dekk Urban/lettrullende Knaste/blandingsbruk Urban/lettrullende Prisområde 1000 kr (m. ReTyre One) 1400 kroner (m. ReTyre One) Rundt 1000 kroner paret Antall pigger 160 300 240 Spesielle egenskaper Skin, forutsetter ReTyre One Skin, forutsetter ReTyre One - Vekt 1580 gram 1680 gram 870 gram

Man skulle kanskje tro at glidelås er en håpløs løsning med tanke på at du tross alt sykler igjennom mye skit, slik at den vil bli et mareritt å få av eller på. Men reTyre har åpenbart brukt mye tid og penger på å utvikle en løsning hvor du ikke støter på dette problemet. For i praksis hadde vi ingen problemer med glidelåsen.

Samtidig legger holdehempen på glidelåsen seg inntil dekket når du har jobbet deg rundt hele runden med skinnet. På den måten slipper du problemer med at glidelåsen løsner under bruk.

Det vi ikke vet, og heller ikke riktig har fått testet er hvordan reTyres løsning oppfører seg ved gjentatt og hyppig sykling med skin over fuktige og skitne overflater. Legger det seg vann mellom ReTyre One og Winter Traveler, for eksempel? Kan det tære på gummien slik at den morkner, eller blir det såpass lite fuktighet at det fordamper vekk løpende? Svar på akkurat dette spørsmålet får man ikke fort - men vi vet at betraktningene i hvert fall ikke gjelder et ordinært dekk. Der må du imidlertid stå på litt hver gang du skal legge om.

Godt egnet til vanlig bruk

Skinnet vi har testet heter Winter Traveler, og er godt egnet til deg som vil komme deg fra A til B uten å være livredd underlaget på vinterstid.

Mønsteret er ikke veldig grovt, men likevel har det store nok knaster til å kaste fra seg snøen underveis. Dekket ruller godt, og har du motorhjelp på en elsykkel merker du knapt forskjell fra et vanlig dekk. Med de relativt dype og tydelige sporene det setter fra seg går det helt fint å sykle på vanlige snølagte veier uten at dekket føles hverken glatt eller pakker seg for mye.

Totalt er det omtrent 160 pigger som sitter plassert i den midtre delen av rullebanen på dekket. Og de er nokså store, slik at du kan forvente å ha helt ok feste selv på stålis. Men siden du ikke har pigger ut mot sidene av dekket, vil ikke dette dekket passe like godt til aktiv sykling på stier med mye is.

I slike situasjoner kan dekket være litt, la oss kalle det forræderisk, for om du kommer inn mot en sving i for stor hastighet merker du ikke nødvendigvis så godt når grepet gir seg. Nå har sykkeldekk for vinterbruk i likhet med bildekk som regel vintergummi, og sitter greit uavhengig av piggene hvis det er løs snø eller slaps du ferdes i - men på hålke vil du kunne få problemer med å merke at dekket glipper før det er for sent. Dette merket vi spesielt på stålis, hvor dekkene hadde godt grep så lenge vi syklet relativt rett frem, men svingte vi for hardt glapp dekkene tak.

Dette er altså ikke et dekk å gå helt bananas med - noe fintfølelse bør du ha, og du bør helst holde deg unna hastigheter som forutsetter at du legger deg i svingene. Spesielt hvis du risikerer å støte på blank is. Her vil for eksempel Ice Racer trolig passe bedre, de den har flere pigger, som også fordeler seg lenger ut mot sidene på dekket.

Det kan forresten være verdt å få med seg er at oppgitt piggantall for vinterdekk til sykkel som regel er basert på én av de tilgjengelige størrelsene - og ofte på største modell. For reTyre, og en rekke andre dekk, får du altså lavere antall pigg om du skrur ned dekkstørrelsen. 26-tommers-utagaven av Winter Traveler har for eksempel «bare» 146 pigger.

Konklusjon

Er du en av mange som liker å sykle for eksempel til og fra jobb, er det ofte sånn at man legger om til piggdekk for hele vinterhalvåret – selv om det vil være perioder med mildvær hvor man ikke har behov for pigger. Hvor et vanlig dekk hadde vært like greit.

Piggdekk gir mer motstand når du tråkker. Utover at du forhindrer knall, fall og sykehusopphold, så er det også en fordel er at du føler deg som en ekte toppidrettsutøver når våren kommer, vanlige dekk settes på og det føles som du «flyr» bortover veien.

Og rullemotstanden er uansett ikke veldig problematisk her, gitt at det er et smalt og akkurat passe mønstret dekk. På en elsykkel merker du knapt at det ikke er snakk om et vanlig sommerdekk - men så er det også strengt tatt elsykler de er laget for.

Sykkelopplevelsen er i det hele og store meget god på reTyre Winter Traveler.

Før testen var vi skeptiske til ideen om å kunne trekke et ekstra lag med piggdekk på utsiden av et annet dekk med glidelås. Men reTyre har imponert oss.

For løsningen til reTyre er genial etter vår mening. Med litt trening tar det ikke mange minuttene før du er klar for is og slaps. Bare ved å trekke på et skinn på utsiden av det vanlige «sommerdekket» ditt. Og kommer det en mild periode går det like raskt å ta av piggene igjen.

De to-tre minuttene drevne hender bruker på å kle av og på et reTyre-skin står i kraftig kontrast til det kvarteret de samme kyndige hendene gjerne bruker på å bytte et dekk. Og for uerfarne kan kontrasten bli enda større. For ikke å snakke om at du slipper helt unna verktøy når du legger om et reTyre-dekk.

I skrivende stund kan du plukke opp et sett basisdekk og et sett pigg-skins for under tusenlappen. Til vanlig ligger prisen noe over et sett med to liknende vanlige dekk - men så har du i praksis to sett dekk i pakken. reTyre One til sommeren og Winter Traveler til vinteren - så enhetsprisen blir likevel lavere.

Og med en såpass velfungerende løsning så har ingen videre betenkeligheter med å gi dette produktet et klart Anbefalt-stempel.

