Ikeas gule batterier er borte – hvor gode er de nye?

Vi tester engangsbatteriene mot de nye oppladbare.

Vi tester de gamle gule «Alkaliske» batteriene mot IKEAs nye oppladbare «Ladda»-batterier. Den gode gamle Game Boy-en har stått for selve batteritesten.

Hvem har vel ikke vært på Ikea, nærmet seg kassen og slengt med seg et par-tre pakker med «de gule» batteriene.

Herre, hvor mange har vel ikke dratt til Ikea for batteriene?

Ikke rent få, kanskje, med tanke på hvor billige de var. Det var bare så betryggende å ha en bunke i skuffen om fjernkontrollen gikk tom, kjøkkenvekten streiket eller Xbox-spaken blunket rett før en kastet seg inn i en rangert match.

Men fra oktober var det faktisk slutt. Den siste pakken gule batterier er nå solgt og vil aldri komme tilbake.

Som erstatning introduserte Ikea en ny familie med oppladbare batterier. De er grå, og kalt «Ladda».

Her er trolig den siste pakken Alkaliske batterier IKEA sendte ut. De oppladbare Ladda-batteriene kommer i to kapasiteter.

Mer miljøvennlige etter 50 sykluser

Selskapet forteller at engangsbatteriene deres, som de solgte 300 millioner av hvert eneste år, ga masse avfall. De nye, oppladbare batteriene skal være bedre for miljøet etter 50 oppladingssykluser.

Slikt kan man jo like i disse tider, særlig ettersom Ikea mener Ladda-batteriene kan lades hele 500 ganger.

De er imidlertid mye dyrere enn engangsbatteriene, og krever at du kjøper en lader. Laderen er heldigvis svært rimelig, og koster bare en femtilapp.

Ikeas lader, kalt «Stenkol», tar både AA- og AAA-batterier.

Det som også vil avgjøre om Ladda blir en «hit», er selvsagt ikke bare basert på folks miljøengasjement.

Nøkkelen ligger i om de gir like god valuta for pengene som de beslektede gule «miljøsvinene» gjorde.

For de gule batteriene kostet tross alt 25 kroner for en tipakning. Et vanskelig utgangspunkt å skulle matche.

Bedre enn de gamle gule

For å sjekke om de likevel kommer i nærheten har vi hentet inn Ikeas to nye typer oppladbare AA-batterier til test:

Ladda med 2450 mAh kapasitet, som koster 69 kroner for en firerpakning

Ladda med 1900 mAh kapasitet, som koster 39 kroner for en firerpakning

Vi fikk også Ikea til å donere sin trolig siste pakke gule til oss, som for ordens skyld har et navn: «Alkalisk», som også er teknologien de er basert på.

Før testen var det flere i redaksjonen som tvilte på om de oppladbare ville duge, men jammen forsvant ikke rynken i panne etter panne da undertegnede presenterte denne grafen etter en uke:

Testen ble utført ved at vi lastet hvert batteripar inn i en klassisk GameBoy Advance. Den viste den samme billedsekvensen i sløyfe, med 50 prosent lydvolum. Vi overvåket så hvor lang tid det tok før skjermen slukket.

Her ser vi at Ikeas dyreste oppladbare batteri, «Ladda 2450 mAh» varer 10 prosent lenger enn de utgåtte engangsbatteriene.

De rimeligere «Ladda 1900 mAh» varer på sin side 10 prosent kortere enn engangsbatteriene. Det gir dem omtrent 22 prosent kortere driftstid enn storebroren, men så er de også vel 45 prosent rimeligere i innkjøp.

Og apropos innkjøpskostnad:

Hvilke batterier gir mest valuta for pengene, og hvor mange ganger må du bruke de oppladbare batteriene før de har tjent seg inn sammenlignet med et par engangsbatterier du kaster?

Svaret er at de gamle engangsbatteriene ikke særlig overraskende ga mest for pengene. Slik blir det bare når et batteri koster 2,5 kroner.

Men, du kjøper jo ikke en batteridreven dings bare for å bruke den frem til engangsbatteriene du satte i den dør.

Og allerede etter at du har byttet engangsbatterier for fjerde gang, lønner det seg å ha investert i en pakning med Ikeas oppladbare Ladda-batterier med 1900 mAh kapasitet.

Foretrekker du at det går 20 prosent lengre tid mellom hver gang du må lade opp batteriene dine må du betale litt mer for den bekvemmeligheten. Selv de dyrere batteriene med 2450 mAh kapasitet er nemlig tjent inn etter bare seks sykluser.

Hver opplading etter dette er i praksis gratis, og ifølge Ikea skal altså batteriene deres tåle å lades omtrent 500 ganger.

Konklusjon

Om du har en håndfull batteridrevne dingser er det i grunn lite å tenke på. Særlig for lommeboken vil overgangen til Ikeas oppladbare, grå batterier lønne seg raskt. Miljøet må vente litt lenger på gevinsten, men de fleste vil nok finne bruksområder for en liten firerpakning dobbel a-batterier i lang tid fremover.

Og så kjekt det er å slippe å dra til Ikea eller butikken bare fordi batteriene til fjernkontrollen er døde, da.

Akkurat nå vet vi bare at Ikeas oppladbare batterier er ganske gode og betaler seg ned raskt. Fremover vil vi teste en haug oppladbare batterier også fra Ikeas konkurrenter. Vi vil vite hvilke som varer lengst, og hvilke som gir mest verdi for pengene. Har du tips til hvilke vi bør teste, sleng gjerne inn en kommentar under saken!

