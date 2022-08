Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Sunwind Helle

En gassgrill du enkelt kan klappe sammen

Gjør det enklere å få den med på tur.

Grilling går hånd i hånd med sommer og sol, og vi nordmenn elsker lyden av «fresende» mat på grillristene.

Og det finnes mange løsninger som kan gi deg denne gleden, enten det er en stor gassgrill du har på terrassen hjemme, eller en mindre bærbar grill for å lage noe godt sammen med venner i parken eller på tur i skogen.

Nå har vi testet Sunwind Helle, en gassgrill hvor du kan slå sammen bordet og få med deg en ganske så kompakt pakke på tur. Altså en grill som havner litt mellom de to andre kategoriene. Slettes ingen dum idé om du er en av mange som liker å reise rundt med for eksempel en bobil.

Prisen er heller ikke avskrekkende, selv om du likevel må legge ut rundt 2700 kroner i skrivende stund. Her kan det lønne seg å følge med, for prisen på denne har vist seg å svinge en del.

Sunwind Helle Pris 1 999,- Grilltype Gassgrill Design Grillvogn Tilgjengelige farger Sort Grillflate, bredde 52 cm Grillflate, dybde 38 cm Funksjoner Termometer, Hyller, Stativ/vogn (Inkludert/ innebygget), Balkong

Skal du ha med en gassgrill og ønsker å oppbevare den i nesten på campingvogna, så er det kjekt at grillen kan klappes sammen.

Helt kurant byggekvalitet

Når du pakker ut grillen så er det ikke så mye montering som skal til før du er oppe og går. Du må feste hjulene til bordet, og ikke minst sette dette sammen med selve grillen. Merk at du fint kan bruke grillen uten dette bordet også, om du skulle ha det behovet.

Selve byggekvaliteten er ikke den aller mest solide vi har vært borti, men den er ikke dårlig heller. Det er en del plast på sidene av grillen, som håndtakene til å løfte grillen, mens selve grillen er i metall – naturlig nok.

Slik ser grillen ferdig klappet opp.

Bordet er også kurant og relativt stabilt, men du må regne med noe vingling om du skal gå litt hardt til verks og skrape ristene etter bruk.

Når vi først er inne på risten så er denne laget i støpejern, noe som trekker opp kvalitetsinntrykket. Den er delt opp i to deler, og ligger stabilt i huset på grillen. En annen ting som er verdt å merke seg er at disse ristene er enkle å løfte vekk, og du har god tilgang til å rengjøre undersiden.

For under ristene er du rett ned på selve brennerne, hvor du totalt har to reguleringer – en for hver side av grillen – slik at du kan lage mat på både med direkte- og indirekte varme samtidig.

Grillen er enkel å trille med seg når den er klappet sammen.

Kan klappes sammen

En av tingene som gjør denne grillen interessant for folk som for eksempel vil ha en grill med i bobilen, er at den kan klappes sammen.

Og det er ganske enkelt å gjøre dette. Du trenger bare å løfte grillen i håndtaket på den ene siden, slik at delen av bordet som har hjul, kommer ut av holderen sin. Så er det bare å slippe grillen ned mens bordet «sakser» seg sammen.

På undersiden av den grillen finnner du en klips som du løsner for å løfte opp grillen.

Når bordet er helt klappet sammen kan du låse bordet med et enkelt klips, samt at du også kan låse lokket på grillen med tilsvarende løsning.

Da sitter du igjen med en grill der lokket sitter som støpt, og du trenger ikke bekymre deg for at bordet skal klappe opp mens du triller av gårde.

For grillen blir nemlig en slags «trillekoffert» når du har klappet den sammen, der hjulene er store nok til at du ikke vil ha noe store problemer med å trekke grillen etter det på ulike underlag.

Sidebordene kan du alternativt ta av og legge under lokket før du smekker igjen lokket.

Når vi drar frem tommestokken ser vi at grillen er omtrent 45 centimeter høy, 50 centimeter dyp og 115 centimeter lang i kollapset form. Med andre ord ikke verst med tanke på at du får en grillflate som måler 50 centimeter i bredden og fra 30 til 38 centimeter i dybde.

Vekten er på 17,5 kilogram.

Grillen blir raskt varm, og kan brukes allerede etter noen få minutter.

Blir kjapt varm

Grillen har som nevnt to brennere, og størrelsen gjør at du får en ganske rask oppvarming når du trenger det.

Det tar omtrent 5–6 minutter før grillen har nådd maksimal temperatur når du skrur begge tennerne på maks. Det vil si, da er varmen på store deler av risten oppe i over 350 grader på de delene som sitter rett over selve brennerne.

Ut mot kantene tar det noe lengre tid før du har i nærheten av den samme temperaturen, selv om du naturlig nok alltid vil ha noe mer varme der brennerne sitter plassert under.

Gir du det litt mer tid så vil du kunne få noe mer varme ut av grillen, som er helt oppe og nikker på 400 grader på ristene om du gir den noen minutter ekstra med lokket på.

En ting vi irriterer oss litt over er temperaturmåleren i lokket. Den er for all del flott og ren i designen, men det er også ulempen. For den viser bare hver hele 100 grader, så du må bare anta at du kan dele opp glippene mellom disse for å se når grillen for eksempel er på 230 grader.

God «grillyd» og svimerkinger er på plass.

Som nevnt er det litt forskjell i jevnheten i varmen på risten, men den uperforerte delen hvor brennerne sitter rett under, som også blir varmest, utgjør brorparten av overflaten du har å grille på. Så når du først er klar over det, så er det ikke så aller verst å bruke områdene ut mot kantene av grillen til å for eksempel grille ting som ikke krever like mye varme.

Samtidig er det ikke dumt å ha to soner å velge mellom. På den måten har du litt mer frihet til å ha direktevarme og indirekte varme om hverandre, eventuelt ha to ulike temperaturer på direkte varme.

Røyk og godlukt smetter ut på baksiden av grillen.

Konklusjon

Skal du på tur i en bobil så vil du raskt innse at det kan være en utfordring å få med alt man har lyst til uten at du overgår nyttelasten du har til rådighet. Samtidig er kompakte ting praktisk når du skal stable ting i ulike rom.

En kompakt grill med grei størrelse på grillflaten er derfor noe mange kan tenkte seg, og her er Sunwind Helle et godt alternativ som ikke koster en formue å kjøpe.

For den kan klappes sammen og låses slik at den tar opp langt mindre plass enn om du må ha grill og bord stående oppe når du skal stue den vekk. Og det er enkelt å få til dette, hvor du bare trenger å løsne klipset som låser bordet og løfte grillen opp slik at border kan settes i et hakk som låser den i oppslått posisjon.

I tillegg til å kunne klappes sammen så får du en ganske stor grillflate som måler 50 centimeter i bredden og mellom 30 og 38 centimeter i dybden. Og du har to brennere som gir deg en ganske så rask oppvarming av grillen, i tillegg til å gi deg litt mer valgfrihet med to soner som kan ha forskjellig temperatur samtidig.

Byggekvaliteten er ikke den aller råeste vi har sett, hvor bordet er litt vinglete når du skal skrape ristene. Men utover dette er det ikke for mye å sette fingeren på. Dette er rett og slett en grei og praktisk grill som passer godt når du skal ut og farte, eller har litt lite plass så grillen bør «pakkes» sammen etter bruk.