Vi har testet Xbox-skjermen til Philips

Spennende 32 tommer som gjør mye rett.

De nyeste konsollene fra Microsoft og Sony – Xbox Series X og PlayStation 5 – har hevet listen betydelig for kvalitet på grafikk og spillopplevelse. Men det gjør også at det vil kreves mer av skjermen din, for det er langt ifra alle skjermer henger med de nye konsollene.

Derfor dukker det nå opp en rekke nye skjermer som er kraftige nok til at de kan tilfredsstille alle kravene som de nye konsollene forventer. En forsmak på hva som er i vente fikk vi under årets CES-messe, der det ble et skjermbonanza uten like.

Nå har vi teste Philips 329M1. En 32 tommer stor spillskjerm som skal være skreddersydd for nettopp den siste generasjonen av Xbox.

Problemet er bare at skjermen alene koster omtrent det dobbelte av spillkonsollen. I skrivende stund må regne med å svi av nesten 11.000 kroner for et eksemplar.

7 Bra Philips Momentum 329M1RV 32" annonse 10 794,- Sjekk nå 10 795,- Sjekk nå Lagre Lagre Sammenlign sitat " Philips leverer en god skjerm skreddersydd for Xbox " Fordeler Krysse av Meget gode farger

Krysse av Grei kontrast

Krysse av Rask

Krysse av Enkel å bruke mot Xbox

Krysse av Kurant mot PC og PlayStation også

Krysse av Ambilight

Krysse av 3x HDMI 2.1 Ting å tenke på Bytt Kostbar

Bytt Svak innsynsvinkel

Bytt For mye lightbleed til prisen

Philips Momentum 329M1RV 32" Pris 10 794,- Bildeforhold 16:9 Bildestørrelse 32 Tommer Maks oppløsning 3840x2160 Oppdateringsfrekvens 144 Hz Paneltype IPS

Skjermen har Ambilight.

Et ess i ermet

En 32 tommer med 4K-oppløsning og mulighet for minst 120 bilder i sekundet er ikke noe særegent for denne skjermen fra Philips. Dette har produsenter som Asus allerede, og flere kommer utover året.

Men Philips kan tilby deg noe ikke andre PC-skjermer kan skilte med: Ambilight.

Akkurat som selskapets TV-er får du en rekke lysdioder på begge sider og toppen av skjermen, slik at du får overført fargene fra bildet til omgivelsene rundt.

Nå skal det sies at du normalt bør ha skjermen ganske tett inntil en vegg for å få full glede av funksjonen. Sitter du sånn til at lyset ikke har noen vegg å treffe bak skjermen, mister naturligvis funksjonen sin effekt.

Men forutsatt at den står mot en vegg er det en funksjon vi raskt liker. Den gjør en god jobb rett ut av esken, men skulle du ønske å gjøre små endringer kan du gå inn i skjermmenyene og sette en rekke ulike moduser for hvordan lyset skal oppføre seg. Som du kan se på bildene ble lyset automatisk grønt da vi satte skjermen i Xbox-modus.

Philips 329M1 leveres med en rekke bildemoduser å velge mellom.

Mange bildemoduser

Xbox-valget er en av flere forhåndsmoduser du kan velge i menyene. Målingene viser at du får et ganske kaldt bilde når du bruker denne modusen, så dersom du heller vil ha et nøytralt bilde så er RTS det beste alternativet rett ut av esken.

Men til ulike spill så er likevel modusene gode. Mange foretrekker for eksempel å spille med et kaldt bildet, mens andre liker å ofre blåstikket til fordel for et mer gult preg på fargene. Det er i alle fall rikelig med moduser som bør dekke de flestes behov.

Og vil du heller ha et nøytralt bilde så ser du i galleriet rett under hvilke justeringer vi endte opp med å bruke som ga et så nøytralt bilde som mulig.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Slik ser resultatene ut med Xbox-modusen aktivert.

Ferdig kalibrert er resultatet bedre.

God bildekvalitet, men...

Skjermen fra Philips koster som nevnt nesten 11.000 kroner, og til prisen så får du en skjerm som kan by på meget presise og gode farger. Den takler fint hele DCI-P3-fargerommet. Ferdig kalibrert kan du dessuten fint bruke denne til behandle bilder eller film på hobbyrommet.

Sortnivået er også ganske bra. Skjermen har god kontroll på baklyset, som i tillegg klarer å presse ut rundt 500 nits med lysstyrke på det meste. Det er nok til å gi en grei HDR-følelse hvor for eksempel eksplosjoner lyser kraftig opp på slagmarken i Battlefield.

Du skal ikke reise deg mye opp før bildet vaskes ut.

IPS-panelet som sitter i denne skjermen gir deg helt grei innsynsvinkel sideveis, men faller fort igjennom om du beveger deg litt opp eller ned. Men dette vil sjelden være noe stort problem om du skal bruke skjermen alene. Skal flere sitte å se på, går det også stort sett greit så lenge man sitter i riktig høyde.

Skjermen sliter med for mye lyslekkasjer.

Et stort irritasjonsmoment med skjermen er imidlertid at den har ganske kraftige lysblødninger når vi ser en sort bakgrunn.

Det er greit at LCD-skjermer alltid har noe lekkasjer, spesielt i hjørnene, men med en prislapp på nesten 11.000 kroner hadde vi forventet bedre kontroll på lyset enn det Philips klarer å by på. Hadde det vært en rimeligere skjerm kunne vi nok akseptert det i større grad, men ikke i denne prisklassen.

Vi skal naturligvis ta forbehold om at det kan være variasjoner i produksjonen, og at vi her har fått en av de dårligere eksemplarene.

Og det er litt synd, for resten av bildekvaliteten er slettes ikke dårlig. Og skjermen er sterk på bevegelse, samt at våre målinger viser at den også har en ganske så lav inputlag.

Skjermen har godt med tilkoblinger, og en enkel løsning for å holde kablene samlet.

Godt med tilkoblinger

Dette er en skjerm som gir deg rikelig med tilkoblingsmuligheter. Blant annet har du hele tre HDMI-innganger som støtter versjon 2.1. Flere nye toppmoderne TV-er har gjerne bare én inngang som støtter HDMI 2.1, så det er imponerende å se tre av dem.

Dette gjør at skjermen støtter alle de nye funksjonene som du ønsker deg med de nye konsollene.

For eksempel får du 4K-oppløsning med 120 bilder i sekundet, samtidig som du kan kjøre VRR (synkronisering) for å få en grafikk uten «tears» og andre feil på grafikken.

I tillegg har du en DisplaypPort-inngang (1.4) som gjør at skjermen også er godt egnet for å kobles mot en PC. Da vil du kunne tyne ut opp mot 144 bilder i sekundet, og fortsatt ha synkronisering på.

Grei lyd

Mot konsoll så får du også lyd i denne skjermen, og den er faktisk helt kurant.

Du får en greit oppløst mellomtone og diskant som gir en grei oppfatning av hvor fienden kommer løpende mot deg. Skal du se film skorter det litt på kreftene i bassen, så ikke forvent noen bakoversveis av actionscene.

Men om du vil ha en pause fra headsettet, er lyden mer enn god nok til å kunne brukes uten videre behov for eksterne høyttalere.

Menyene er enkle og ryddige.

Kurante menyer

I noen år har Asus vært den ledende på brukervennlighet på PC-skjermer. Mye takket være en enkel og genial liten styrepinne som enkelt lar deg navigere rundt i menyene.

Denne funksjonen har også Philips 329M1, ved å ha en joystick plassert på baksiden av skjermen.

Menyene i seg selv er ganske enkle uten for mye spradende grafikk. Så det er helt kurant og oversiktlig å finne frem.

Philips 329M1 er en rask og god spillskjerm, men har et vesentlig problem som må rettes opp i.

Konklusjon

Philips 329M1 er en god skjerm til veldig mye. Den har alt du trenger for å koble til alt av PC-er og de nyeste konsollene og gi deg full valuta av hva de har å tilby.

Den tilbyr en egen Xbox-modus, som automatisk justerer bilde og tilkoblinger for å være tilpasset spillkonsollen. Det er likevel ikke så mye som gjør at den er ekstra egnet for Xbox, og i praksis fungerer den like til en PS5 eller PC. Hele tre HDMI med 2.1-støtte og en DisplayPort-tilkobling gjør at du bør ha mer enn nok tilkoblingsmuligheter.

I tillegg får du den unike Amblight-teknologien, som Philips er alene om. Og vi syns effekten den gir er minst like behagelig å bruke som den er på TV-ene til selskapet.

Samtidig er skjermen god på bildekvalitet. Du får gode farger og sortnivå i en rask skjerm som henger med på notene selv når kampene på den digitale slagmarken hardner til.

Og den er ellers også god nok til å fint kunne behandle bilder og film på hobbybasis.

Det største problemet til denne skjermen er at du får altfor mye lysblødninger fra baklyset. Det er rett og slett ikke bra nok for en skjerm i denne prisklassen.

I vår bok en «dealbreaker» som overgår det som ellers er det meget godt produkt.

