Mye glede i liten pakke

Vi har testet åtte nye nødladere – hvilken er best?

Åtte nye nødladere på, eh, teststeinen. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 13 Juli 2021 18:45

Det begynner jammen å bli en stund siden vi testet nødladere her på Tek, spesielt av den normale typen (vi testet «trådløse» nødladere for et halvår siden ). Faktisk er det over to år siden i skrivende stund, for i juli 2019 publiserte vi et monster av en test av 23 store nødladere . Men hva med mer kompakte nødladere? Vel, da skal vi helt tilbake til 2017 .

Så i dag slår vi et slag for de mer kompakte laderne der ute, og tester åtte nye nødladere i klassen 10.000 mAh og nedover. Tidligere har vi inkludert 10.000 mAh-kategorien blant de «større» laderne, men slik teknologien har utviklet seg har disse laderne nå krøpet stadig nedover i størrelse og er nå for nokså kompakte å regne.

Også har vi selvsagt også med en rekke mindre ladere også, fra de fleste store elektronikkutsalgene her i landet. Her er alle laderne og deres spesifikasjoner:

Som vi har gjort i tidligere tester skal vi ikke gå ekstremt nøye inn på hvordan vi tester nødladere i denne testen; vil du lese mer om dette kan du alltids ta en tur over til denne testen . Kort og godt måler vi alle gjentatte ganger over flere uker med multimetere og en gitt last på 1A, og regner ut et gjennomsnitt av de tre målingene. Deretter setter vi disse resultatene opp mot vekt, pris, prosentvis kapasitet og reell kapasitet (målt vs. produsentens oppgitte tall).

NB: Produsenter og avvik Ved publisering av en tidligere test var mange kritiske i kommentarfeltet til vår karakteristikk av «avvik» hos produsentene. Hovedgrunnen var at avviket skyldes nødvendig omgjøring fra batteriets interne spenning (typisk 3,7/3,6 volt) til spenning telefonen kan spise (typisk 5 volt). Avviket har altså en naturlig forklaring, men for å presisere: vi omtaler det allikevel som et klart avvik nettopp fordi produsenten markedsfører nødladerne med kapasiteten de ville hatt uten avviket.

Batterikapasitet forklart Batterikapasitet oppgis gjerne i mAh (milliamperetimer), men denne verdien tar ikke hensyn til spenningen (V) i batteriet. Wh (wattimer) tar denne verdien med i regnestykket, og beregnes ved å dele mAh-verdien på 1 000, og gange dette med spenningen. Slik: V * (mAh / 1 000) = Wh Wh-verdier kan direkte måles mot hverandre, og ideelt sett burde dermed både mobil- og nødladerprodusenter benyttet denne verdien – noe de ikke gjør i stor grad i dag. Det er av sikkerhetsmessige hensyn innført restriksjoner på å ha med seg litiumbatterier ombord på fly. Batterier opptil 100 wattimer er generelt akseptert (løse batterier kun i kabinbagasje), mens batterier mellom 100 og 160 wattimer krever forhåndsgodkjenning fra flyselskapet. Batterier over dette er i utgangspunktet ikke tillatt. Les mer om restriksjonene hos den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA (PDF).

Du kan finne alle tallene og målingene fra testene våre helt nederst i artikkelen. Først og fremst: her er rangeringen av nødladerne i testen, og de vi synes er de aller beste.

Merk: Siden det er en god stund siden vi har testet ladere i denne kategorien vil vi ikke sammenligne direkte med tidligere testvinnere her. Vi har imidlertid mange tidligere tester du kan titte på for å se disse, og oppsummeringer over de beste vi har testet.

Dacota Platinum A10 – En moderne og super nødlader

Dacota Platinum A10 Torstein Norum Bugge, Tek.no

Helt øverst på pallen i dag finner vi Dacota Platinum A10. Dette er en veldig kompakt og i undertegnedes øyne nokså pen lader, med et moderne og elegant uttrykk. Dette forsterkes av at den er veldig kompakt for en 10.000 mAh-lader å være, samtidig som det ikke skorter på spesifikasjoner heller.

Her er det både USB Type-C, hurtiglading, Power Delivery-lading (18 watt) og lading over både Micro-USB og Type-C. Samtidig er dette også en av laderne som har best målt kapasitet i testen; faktisk nest best.

Vekten er ikke skrekkelig høy heller, og totalt sett er dette laderen i testen vi totalt sett ville vært mest fornøyd med å ha i lomma for en enkel og kompakt «alt-i-ett»-løsning. Med 18 watts PD-lading kan du også lade opp en god del laptoper og andre enheter som Nintendo Switch, noe som er praktisk. Ja, også går lading av mobiltelefoner og lignende unna i en fei.

Det eneste vi har å trekke en del for er egentlig at Dacota Platinum A10 er en nokså dyr lader, med en prislapp på 399 kroner. Men om du kan svelge prisen vil du få en super lader i retur, som vil gi mye kapasitet for mengden lader du må drasse på.

Andersson PRB 2.72 – Definitivt mest for pengene

Andersson PRB 2.72 Torstein Norum Bugge, Tek.no

Nestemann på pallen er Andersson PRB 2.72, som vinner vår «definitivt mest for pengene»-pris i denne testen. Dette er selvsagt ikke en pris noen deler ut, men om undertegnede hadde kunnet hadde den fått den.

Til 149 kroner får du svært mye nødlader for pengene, med både PD-lading, hurtiglading og – igjen – lading over både Micro-USB og USB Type-C. Designet er nokså fint, og du får med en fastmontert bærereim.

Kapasitetsmessig kommer også Andersson godt ut med denne laderen; ja, faktisk aller best i testen. Så hvorfor er den da ikke også aller øverst i testen?

Vel, først og fremst fordi den er svær. Nokså diger sammenlignet med Dacotaen. På ingen måte så stor at du ikke kan ta den med deg rundt i lomma, men det er et betydelig hopp i størrelse fra A10 til PRB 2.72. Men om pris og funksjonalitet er dine viktigste kriterier ved kjøp, vel, da er dette et meget godt valg.

En klar anbefaling!

Andersson PRB 2.71 – Kompakt og fin

Andersson PRB 2.71 Torstein Norum Bugge, Tek.no

Andersson kaprer enda en plass på topplisten vår i denne testen, med den nesten identisk navngitte laderen PRB 2.71. Til tross for nesten identisk navn er det imidlertid en veldig annerledes lader; ja, formfaktoren er mye likere testvinneren Dacota Platinum A10.

Det betyr at dette er en kompakt lader, om enn ikke en veldig pen en. Der Dacota har gått for pene, fargerike gummierte overflater har Andersson valgt den kjipeste, blanke og sorte plasten de kunne finne. Det er i alle fall vårt inntrykk.

Men foruten dette er det en meget god lader, og gitt kapasiteten veier den lite; dette vises også på grafene våre. Vi kunne ha ønsket oss hurtiglading på USB-A-portene, men samtidig er det ikke noe man strengt tatt kan kreve i denne prisklassen.

Totalt sett gir kompromissene mening, så også dette er en lader vi kan anbefale.

Goji 5000mAh Mini – Meget kompakt og funksjonell

Goji 5000mAh Mini Torstein Norum Bugge, Tek.no

Dette er den eneste av de veldig kompakte nødladerne vi vil anbefale i denne testen. Med 5.000 mAh kapasitet er Goji 5000mAh Mini en veldig kompakt og nett liten lader, med gummiert utside og et pent design. Kroppen er meget tynn, og passer svært godt i en lomme.

Ingen av utgangene har hurtiglading, men det er det heller ingen av laderne i denne mAh-klassen som har. Men med 2,4 ampere ut har den høyere hastighet enn de andre laderne, og med en hyggelig prislapp blir totalpakken svært hyggelig.

Legg også til at den har nokså høy målt ytelse sett i prosent, og du har en pakke vi kan anbefale. Skal du ha den aller mest kompakte nødladeropplevelsen, har Goji laget et godt alternativ i denne.

Andersson PRB 1.72 – Desidert billigst, men også tregest

Andersson PRB 1.72 Torstein Norum Bugge, Tek.no

Anderssons tredje lader i testen heter PRB 1.72, og er svært billig. Ja, til 99 kroner er den definitivt den billigste laderen vi har testet på en lang stund – men er den god på noe annet?

Vel, joda. Den har riktig nok nokså høy prosentytelse, men det er heller ingenting å bli eksepsjonelt imponert over. Den er kompakt, men ikke mer enn for eksempel Goji 5000mAh Mini. Noe den har som de andre ikke har, er en bærereim.

Men der stopper også de gode tingene.

For Andersson PRB 1.72 har lavest ytelse på utgangene av alle i testen, og vi synes ikke at prisen gjør det verdt å ikke bare hoppe opp et hakk og gå for Gojien. Det er tross alt bare snakk om en krølla femtilapps forskjell.

Dacota Platinum A5 – Burde ladet raskere

Dacota Platinum A5 Torstein Norum Bugge, Tek.no

Der Dacota kom meget godt ut med sin Platinum A10, er Platinum A5 litt mer skuffende. Designet er det samme, og like flott her som der. Den er meget kompakt, har gummiert og fint ergonomisk design og veier lite.

Den har også både Micro-USB og USB Type-C-lading, noe som ikke er vanlig i denne størrelsesklassen. Desverre er det heller ikke vanlig å koste så mye i denne størrelsesklassen, spesielt ikke når hastigheten på portene ikke er nevneverdig høyere enn hos andre.

Legg til at A5 også har lav målt ytelse sett på prosenten, så blir det et vanskelig produkt å anbefale. Gå heller for en av de større laderne eller Gojien.

Sandstrøm 10 000 mAh – Lav målt kapasitet og høy pris

Sandstrøm 10 000 mAh Power Delivery/Quick Charge powerbank Torstein Norum Bugge, Tek.no

Sandstrøms lader ser flott ut, med en utside i anodisert metall og matt plast. Den har et avrundet og pent design, med fine sømmer og tydelig høy produksjonskvalitet.

Vi liker også at det er hurtiglading på opptil flere porter her, samt at du kan lade med både Micro-USB og USB Type-C. Begge deler er flott, men det hjelper dessverre ikke på de andre problemene Sandstrøm støter på her.

For deres 10.000 mAh store lader er like dyr som Dacota Platinum A10, men både mye, mye større og med langt lavere målt prosentytelse. Faktisk er de nesten identiske, foruten størrelsesforskjellen og den målte ytelsen. Og da blir det vanskelig å hevde seg for Sandstrøm, selv om det er en ålreit lader sett i et vakuum.

Men når den må konkurrere, ja, da blir det trått for denne laderen

Goji 10000mAh USB C Mini – Trenger hurtiglading til prisen

Goji 10000mAh USB C Mini Torstein Norum Bugge, Tek.no

Nederst i denne testen finner vi en lader på 10.000 mAh, nemlig Gojis andre lader. Mens deres 5.000 mAh-alternativ var relativt mye lader for pengene, er det vanskeligere å si det samme om Goji 10000mAh USB C Mini.

Dette er den eneste laderen i 10.000 mAh-kategorien i denne testen uten hurtiglading og PD-lading, men til gjengjeld er det relativt høy fart på USB-utgangene ellers.

Laderen er også kompakt, og har et gummiert og pent design – akkurat som sin lillebror. Dessverre blir prislappen på rundt tre hundrelapper litt for mye når du hverken for PD-støtte eller hurtiglading, noe samtlige av konkurrentene kan tilby i denne testen.

Derfor havner Goji nederst her. Vi ønsker imidlertid å bemerke at til tross for at den er nederst, så var det mindre spredning mellom laderne i denne testen enn i mange andre tidligere tester, så dette er stadig en ålreit lader – bare ikke sett opp mot de andre vi har testet her.

Tettere løp enn vi er vant til på målingene

På målingene vi tok ble det fort klart at det var et tettere løp mellom flere ladere enn vi var vant til, og en mykere kurve nedover fra den høyeste målte kapasiteten til den laveste. Best ut kom Andersson PRB 2.72 (71,12 prosent av oppgitt kapasitet), mens Dacota Platinum A5 ble målt dårligst (64,22 prosent av oppgitt kapasitet).

Slik leser du tallene I alle nødladertester gjør vi omfattende målinger over lang tid, for å få eksakte tall å forholde oss til. Disse tallene finner du under, i grafer. Vi har ikke oppdatert grafene med nye priser for de gamle laderne, som altså reflekterer prisen ved testtidspunkt. Vi har plukket ut alle testvinnerne fra våre tidligere nødladertester som relevante for sammenligning med de nye laderne i grafene. For målinger av alle laderne vi noensinne har testet, se testene vi lenket til høyere oppe i testen. De tre grafene viser målt kapasitet (den reelle kapasiteten vi målte), prosent av lovet kapasitet du får (forrige graf omgjort til prosent) og gram per Wh/kroner per Wh (hvor mye du må betale/drasse rundt per wattimer du får).

Under finner du alle grafene fra målingene våre, med et utvalg ladere fra tidligere tester inkludert. Dette er blant de beste laderne vi har testet, så det burde gi en pekepinn på hvor de nye legger seg i leia. Legg imidlertid merke til at pris per Wh-grafen ikke har blitt oppdatert for de eldre laderne; vi ønsker å vise verdien på produktet sett opp mot kapasiteten ved test, ikke ved nåværende tid.

Prosent av lovet kapasitet:

Gram pr Wh og kroner pr Wh:

Målt kapasitet: