Test Asus ZenFone 10

Asus har oppgradert favoritten

Et helt spesielt kamerasystem, kompakt størrelse og flott design er hovedingrediensene i en ZenFone. Men tidligere var også prisen skarp. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Finn Jarle Kvalheim Publisert 29. juni Lagre Lagre artikkel

Forrige ZenFone vi så begeistret for at den fikk toppkarakter. Nå er oppfølgeren her. Det er kanskje ikke overraskende at Asus resirkulerer den både uvanlige og svært vellykkede designen fra fjorårets modell.

Her er oppgraderingene på innsiden, med kun minimal forskjell i dekoren på utsiden. Form og størrelse er så lik at du fortsatt kan bruke fjorårets deksler.

Er det fortsatt bra? Javisst! Vinneroppskriften funker fortsatt. Like spennende, nytt og gøy som i fjor er det likevel ikke.

Lyssterk skjerm med inntil 144 hertz oppdatering gjør ZenFone 10 til en fryd å bruke - lenge. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

9 Imponerende fjerne Sammenlign Asus ZenFone 10 9 Imponerende sitat Ingen kompakte toppmodeller byr på mer enn ZenFone 10. Fordeler + Ekstremt kompakt design

+ Flott skjerm

+ Lynende rask

+ Vanntett (IP68)

+ Velstabilisert kamera

+ Flott fargeprofil på kamera

+ Hodetelefonkontakt

+ Trådløs lading

+ Mange farger og uknuselig bakside Ting å tenke på — Ikke zoomkamera (digital 2x zoom)

— Stabilisering hopper og spretter litt ved løping og støt

— Ingen trådløs reverslading

— Prisen har steget opp til toppmodellutvalget

— Blir relativt fort varm og taper noe ytelse ved belastning

Design: Bare farger er nye

Fingeravtrykksleseren sitter i låsetasten på siden av telefonen, og den går ikke av i tide og utide. Den kan dessuten brukes til enkel menystyring ved at du sveiper over den. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

ZenFone 10 skiller seg knapt visuelt fra sin forgjenger. Unntaket er fargene, der en rød og en grønn variant er nye, mens svart, blå og hvit er som fjorårets.

Fordelen med ZenFone-designet, slik det har sett ut i fjor og i år, er at det er ekstremt kompakt. Det byr likevel på stor nok skjerm. Den er 5,9 tommer mens bredden på telefonen bare er 68 millimeter.

I konseptet ligger også et stort nok batteri på 4300 mAh. Det er ikke fullt så stort som kjempetelefonenes 5000 mAh, men med effektiv innmat og en mindre skjerm klarer den seg med litt mindre batteri uten at brukstiden blir kort.

Dette er en telefon jeg klarer å strekke mot et par dagers brukstid, og det føles på mange måter som dette faktisk er en av de «større» telefonene med de største batteriene.

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Litt raskere enn i fjor

Telefonen er oppdatert med årets raskeste prosessor for Android-telefoner, i tillegg til siste utgave av Android. Oppå der ligger Asus sine egne menyer og funksjoner.

Igjen er mye likt forrige gang. For dette går raskt og uten forsinkelser uansett hva du gjør. Det gjorde det i fjor og, men nok en oppdatert generasjon maskinvare gjør at telefonen holder enda litt lenger før den til slutt blir treg.

I ytelse klarer ZenFone 10 seg godt mot sine konkurrenter, med tidvis svært gode tall. Men den blir relativt fort varm, og da minker tallene noe. Det er likevel masse ytelse å gå på her, og du kan game lenge uten problemer. Målingene våre ser du under:

TikTok funker bra med kraftige stereohøyttalere og flott skjerm. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Noen egne Asus-funksjoner

Du får alle de vante Android-funksjonene her, i tillegg til enkelte som du nesten bare får hos Asus.

For eksempel kan du velge å skru på dataroaming per reise, slik at det ikke står på for alltid. Praktisk når du reiser til Tyskland en uke, og kanskje drar til et annet kontinent neste år. I Europa har du sannsynligvis samme datamengde tilgjengelig som her hjemme, mens på andre kontinenter koster surfing fortsatt flesk.

Innholdsmessig er mobilen svært lik fjorårets. Testen av ZenFone 9 leser du under:

Spesiell stabilisering

Det øverste kameraet stikker lenger ut. Inni kan du se hele kameraet flytte på seg når telefonen jobber for å stabilisere bildet. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Kameraet inni ZenFone 10 hviler i et mekanisk oppheng, som faktisk jobber så aktivt at du ser hele øyet bevege seg på innsiden av linsen.

Det gir god stabiliserig for video og for foto i dårlig lys.

På papiret er kameraet likt fjorårets, med samme sensorstørrelse som i fjor, samme antall megapiksler og samme teknologi. Men Asus lover likevel at de har forbedret stabiliseringen og at den digitale zoomen også er bedre.

Asus’ ZenFone 10-kamera fungerer godt både i lys og mørke. Men det kunne vært litt raskere for kjappe knips i middels lys, og ved kraftige bevegelser under filming rister hele konstruksjonen. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

På sitt beste er kvaliteten på både bilder og video meget god. Om den er akkurat så mye bedre som Asus hevder - det sliter jeg med å uttale meg om. Men som i fjor har stabiliseringen god effekt. Unntaket er stabilisering av kraftige støt, for eksempel ved løping - da merkes det på videoen at hele mekanikken «spretter» litt rundt inni kameraet, slik du kan se i testsnutten under.

Det ZenFone 10 effektivt stabiliserer er for eksempel bevegelser når du går mot objektet du filmer. Da flyter kamerabevegelsen veldig fint. Kraftigere bevegelser stabiliseres bedre av rene digitale løsninger enn av store, og dermed tunge, optiske mekaniske varianter.

I den grad skoen trykker for kameraet her, merker jeg meg at høy dynamikk noen ganger er vanskelig for det. Hvis solen er i den ene enden av bildet, og det er skygger i motsatt ende, er det ikke sikkert eksponeringen får til å fange det hele godt - selv ikke med HDR på. Dette er paradegrenen til de to største i faget, Samsung og Apple. Flere av testbildene er relativt mørke for å få til å fange himmelfargen rundt kraftig sol, for eksempel.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Samtidig er effekter som naturlig uklarhet rundt nære objekter, og svært pen gjengivelse av ting som solnedganger og natur styrker fra dette kameraet.

Av og til er kameraet litt tregt til å knipse, og det sier ganske ofte fra om at siste bilde ble uklart. Funksjonen som varsler om det er hendig, men et raskere kamera hadde ikke hatt behov for å varsle om det like ofte.

Selfiekameraet er tidvis kjappere enn hovedkameraet, og gir gode resultater.

Alt i alt er det et topp kamera, hvis du ikke har daglig behov for kraftig zoom. Selv om du får 2x zoom med gode resultater, kommer du ikke veldig mye nærmere enn det før kvaliteten svikter.

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Trådløs lading er nytt

Den viktigste enkeltklagen på fjorårets ZenFone 9 var fraværet av trådløs lading. Det har blitt lagt til i år. Det er også den raskeste standardiserte utgaven av trådløslading som er med, inntil 15 watt. Kinesiske mobilmerker lader enda raskere trådløst, men da som regel utenfor standarden og med merkespesifikke ladere.

Jeg undres likevel litt over at Asus ikke har laget programvare for løsningen. Dermed får vi ikke trådløs reverslading til for eksempel øreplugger. Jeg har spurt Asus om det kan være et sted i menyene jeg ikke har lett, men de bekrefter at funksjonen ikke er på plass.

Liten, men god underholder

Hodetelefonkontakten er det nesten bare Asus og Sony som har tatt vare på i dyrere telefoner. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

At telefonen «bare» har 5,9 tommers skjerm er ikke så innmari farlig, når det er en av de bedre skjermene i markedet. Dette er en lyssterk OLED-skjerm med 144 hertz oppdatering som er bent frem flott å se på i alle forhold. Kun de aller dyreste telefonene har mer å gi - og da først og fremst litt på lysstyrke.

Det er svært kraftige høyttalere plassert rundt skjermen, og om alle ser bebreidende på deg når du gamer eller titter på TikTok, er det også hodetelefonkontakt her. Dermed får du forsinkelsesløs kablet lyd til spillingen.

Knallgod i år også, men

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

I fjor fikk ZenFone 9 den sjeldne karakteren 10/10 - den hadde overraskelsesfaktoren, som en helt ny telefon, med helt ny design og mange helt nye tanker. Prisen startet på 7000 kroner innledningsvis, før den la seg på 8000 etter startsalget.

I år får vi en ZenFone 10 med noen få forbedringer, og ny startpris på 9500 kroner. Designet er det samme.

Det er unektelig en litt mindre spennende telefon, samtidig som jeg heier på selskaper som tør å bygge videre på et godt grunnlag. Retningsløs virring, slik for eksempel LG drev med før de forlot mobilmarkedet, gjør at du aldri vet hva du får.

Men når prisen rykker opp kraftig, og det du først og fremst får av nyheter er trådløs lading - sitter likevel ikke entusiasmen like løst.

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Dette er fortsatt en fantastisk telefon. Du får god batteritid. Den ligger fint i én hånd. Det er en flott skjerm, masse høyttalerlyd og fysisk hodetelefonkontakt her, for deg som liker det.

Kameraet har stabilisering ulikt alle andre mobiler, og det gir gode resultater - så lenge du klarer deg uten store mengder zoom.

Alt her er bra.

Den trådløse ladingen ville vært prikken over i-en som kunne ledet en litt «kjedeligere» ZenFone til en 9,5 om ikke til fjorårets blanke tier. I stedet lander vi enda litt lavere, siden prisen også har økt.

Her er noen alternativ til Asus ZenFone 10:

Samsung Galaxy S23 : Hvis du likevel skal betale rundt 10.000 kroner, er Samsungs «folketoppmodell» S23 også innenfor rekkevidde. Her får du zoomkamera, og et mer etablert økosystem av tilbehør. Også S23 er kompakt og vanntett, men designen er ikke like spennende.

Hvis du likevel skal betale rundt 10.000 kroner, er Samsungs «folketoppmodell» S23 også innenfor rekkevidde. Her får du zoomkamera, og et mer etablert økosystem av tilbehør. Også S23 er kompakt og vanntett, men designen er ikke like spennende. Google Pixel 7a : Hvis du vil spare hele 4000 kroner og nesten få råd til to telefoner i samme budsjett er Pixel 7a et fantastisk valg. Her får du store deler av totalpakken fra Asus, men uten å betale like dyrt. Flotte menyer, lang tids oppdatering, tett mobil og godt kamera er blant stikkordene. Men trådløsladingen er treg.

Hvis du vil spare hele 4000 kroner og nesten få råd til to telefoner i samme budsjett er Pixel 7a et fantastisk valg. Her får du store deler av totalpakken fra Asus, men uten å betale like dyrt. Flotte menyer, lang tids oppdatering, tett mobil og godt kamera er blant stikkordene. Men trådløsladingen er treg. Motorola Razr Ultra: Om design er alt får du ikke fetere telefon enn nye Razr Ultra. Flipmobilen med de stilige fargene og den enorme ytterskjermen. Den med det finfine kameraet og rask skjerm på innsiden og på utsiden. Få telefoner er fetere akkurat nå, men du betaler for det også - her må du 4000 kroner opp fra startprisen til ZenFone 10.

Publisert 29. juni 2023, 15:30

