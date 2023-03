Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Stiga ST 300E - elektrisk snøskuffe

Vi har testet den elektriske snøskuffen fra Stiga

Praktisk for deg som er lei av å måke snø for hånd.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Å måke snø kan gjøres på mange måter. Når du bare skal ta trappen, balkongen eller mindre område så tar man ofte den manuelle snømåken frem.

Men det finnes batteridrevne alternativer som kan hjelpe deg når snøen er tung og våt, og kanskje ryggen ikke helt spiller på lag.

Vi har tidligere testet en elektrisk snøskuffe fra Biltema og Jula, og begge disse er nettopp slike maskiner som passer bra til mindre områder.

Nå har vi tatt inn enda en variant, denne gangen fra Stiga. Modellen heter ST 300e og er nettopp en mindre, håndholdt snøfreser som i skrivende stund koster det rett over 4000 kroner inkludert batteri.

Den er med andre ord en del dyrere enn for eksempel Biltema sin tilsvarende konkurrent, som vil koste deg rett over 2400 kroner inkludert lader og batteri.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Stiga ST 300E annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat En velbygd og solid snøfreser til lettere bruk Fordeler + Solid og god konstruksjon

+ Enkel å justere

+ Festekrok til sele

+ Grei nok batteritid

+ Kaster snøen ganske så langt

+ Enkel å betjene Ting å tenke på — Ganske kostbar

— Takler ikke dyp snø

Stiga ST 300e er solid og robust bygget. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Solid bygget

Ut av esken er Stiga ST 300e noe større totalt enn hva maskinen fra Biltema er. Det vil si, den nedre delen, huset der skovlene sitter er ganske lik for de to maskinene, så den store forskjellen designmessig ligger finner vi på skaftet.

For selve skovelhuset virker å være støpt «i samme form» som Biltema sitt alternativ når det kommer til utseende og utforming. Men vi får en følelse av at Stiga sin løsning har et hakk bedre og mer robust plast. Vi testet riktignok ikke dette direkte, men etter å ha brukt maskinen en periode så var i alle fall Stiga-en nokså uberørt av den tidvis kraftige håndteringen.

Utkastet kan du bestemme retningen på ved å vri på den gule spaken. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Samtidig skal det i rettferdighetens navn si at Biltema-maskinen har vært utsatt for mye uvøren bruk tidvis også, men bærer lite preg av det etter grundig testing. Det eneste er skovlene som har fått seg noen hakk, men dette kan heldigvis skiftes ut om du skulle være uheldig.

Stigaens robusthet gjenspeiles i vekten. For her havner ST 300e på litt over 8 kilogram med batteriet på, og det er en drøy kilo mer enn Biltemas maskin.

En fordel med Stiga er at du får en solid festeøye som gjør det mulig å bruke en bæresele, som man ofte har på en ryddesag. Da kan du på en enkel måte avlaste armene om du skal bruke maskinen over lengre perioder av gangen.

Det er et solid «pistolgrep» du får på Stiga ST 300e. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Vi liker kvalitetsinntrykket som denne maskinen gir. Håndtaket hvor du holder nederste hånd virker meget solid, og er godt å holde i. Videre oppover på maskinen har du et lite kontrollpanel som lar deg slå på maskinen.

Kontrollpanelet er samtidig en del av «pistolgrepet» som lar deg starte skovlene. Hele denne løsningen virker også meget solid laget, og gir i tillegg et godt grep.

Her ser du Stiga ST 300e og Biltema sin snøskuffe side om side. PS: Vi har justert opp lengden litt på Stigaen før bruk, så den er egentlig ikke så mye lenger enn konkurrenten når begge er helt slått sammen. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Dette grepet går dessuten mer langsetter selve stammen på maskinen, mens Biltema sin variant har et mer vinklet grep. Det kan minne litt mer om pistolgrepet man har på en høytrykksspyler.

En annen ting som skiller Stiga fra Biltema i design er måten batteriløsningen er laget.

Mens Biltema har batteriet fest et rett under håndtaket, har Stiga sin maskin denne festet bakerst på stammen, i et eget avlukke som er IP 44-sertifisert. Dermed tåler den også litt ekstra dårlig vær og vind.

Dette virker rett og slett som en langt mer solid løsning. Det gjør at maskinen er noe lenger og større i fysisk størrelse enn Biltema sin maskin, men likevel ikke for stor.

Rett ved inngangspartiet er det hendig med en elektrisk snøfreser. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Enkel i bruk

Når vi skal bruke Stiga ST 300e oppleves den ikke så stor og ruvende som den først gir inntrykk av.

I stedet får vi klare assosiasjoner til å bruke en kanttrimmer av litt størrelse. Hvor den største forskjellen er at huset som kaster vekk snøen er en god del større og noe tyngre enn hva en robust ryddesag er.

Du kan enkelt justere lengden på maskinen, og du har et tilsvarende håndtak som på Biltema sin maskin til å justere retningen snøen skal kastes.

Batteriet som følger med er på to amperetimer, og holder rundt 20 min om snøen ikke er for vått og tung. Kamera OIe Henrik Johansen, Tek.no

Stigas maskin bruker batterier som er på 48 volt. I praksis så gir dette en sterk motor som med enkelthelt kaster snøen ganske langt av gårde.

Vi testet maskinen under flere ulike situasjoner, og selv med ganske bløt snø før du likevel kastet snøen de nødvendige meterne som skal til. Til lettere snø så går det helt uanstrengt, og vi tenker lengden den kaster snøen ut holder i lange baner.

Men hver obs på at dette er en freser som ikke er ment for deg som våkner opp til 30–40 centimeter nysnø over natten. Denne maskinen klarer det på sett og vis om du absolutt må, men den liker seg bedre når snølaget som har lagt seg ikke er mer enn 15 centimeter. Over det så kan det hende du må dra over to ganger, eller i verste fall mer også. Men til å vedlikeholds måke opp mot 15 centimeter går dette som en lek.

Når vi først er inne på batteri, så følger det altså med et batteri på 2 amperetimer. Det gir deg i praksis rundt 15–20 minutter brukstid. Det kan kanskje høres litt snaut ut, men om du bare skal måke foran inngangspartiet ditt litt på balkongen så kommer du nok i mål. Skulle du likevel trenge mer kapasitet, så finnes det blant annet en 4 amperetimers batteri som gir deg omtrent den doble kapasiteten. Dette må du dog kjøpe utenom.

Den lille snøfreseren kaster snøen ganske langt. Her på en dag der det var varmegrader i luften og snøen var ganske så bløt. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Konklusjon

Selv om det finnes større maskiner er Stiga ST 300e den typen maskin vi tar oss i å bruke mesteparten av tiden. I alle fall om det bare skal gjøres mindre jobber som å fjerne snø fra inngangspartiet, terrasse eller foran garasjen.

Og det er nettopp til disse formålene at denne maskinen kommer godt til sin rett. Det kan ofte være et tiltak å dra frem den store og tunge snøfreseren, eventuelt frister det kanskje ikke å måke bløt snø for hånd. Her blir en slik maskin helt perfekt.

Samtidig liker vi hvordan Stiga er bygget og konstruert. Den har en utforming som minner oss om en bensindreven kantklipper med motoren lengst bak, og samtidig er byggekvaliteten på maskinen god.

Sammenlignet med Biltema-maskinen vi tidligere har testet, er denne snøfreseren et knep bedre på konstruksjonen, noe som gjenspeiler seg i litt høyere vekt og lengde.

Likevel syns vi den er like kurant å bruke så lenge du har plass nok til å snu deg rundt der du skal måke. Bruker du normalt en vanlig håndskyffel, vil det bli omtrent samme behovet for armslag.

Det er lite vi har å utsette på Stiga ST 300e. Annet enn at den koster ganske mye mer enn Biltema sitt alternativ om vi ser på totalen for en ferdig bakke med batteri og lader inkludert. Spesielt om du i tillegg må ha et ekstra batteri.

Men totalt er dette en maskin som holder høy kvalitet, og som vi trygt kan anbefale deg.

PS: Vi har testet flere (større) elektriske snøfresere den siste tiden. Hvis du synes denne maskinen virker litt spe, så er det bare å følge med i tiden som kommer!

