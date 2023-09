Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Apple iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max

Med iPhone 15 Pro endrer Apple alt, uten å vise det

Fantastisk mobil til ditto pris.

Sterkere både inni og utenpå enn i fjor: iPhone 15 Pro til venstre og iPhone 15 Pro Max til høyre. Du ser det ikke på avstand, men de er ganske store oppgraderinger. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Nytt år, ny iPhone. Og selv når Apple snur opp ned på telefonen sin er det lett å tenke at det er kjedelige greier. På litt avstand ser det ut som i fjor.

Så da sier vi det slik. Eller?

Nesj!

Årets iPhone 15 Pro og Pro Max er helt flunka nye. Det er antakelig de mest oppdaterte iPhonene siden den opprinnelige iPhone X. Hør bare her:

Oppdatert utforming og spinndyrt titan i rammen

Pro Max er 19 gram lettere enn forgjengeren - rundt 9 prosent

USB-C-port til lading og rask dataoverføring og eksterne skjermer

Alle bildene dine er (også) portrettbilder

Pro Max har 5x optisk zoom i kameraet

Action-knappen fra Watch Ultra erstatter lydløsbryteren

Oppussede sporingsfunksjoner for mobil og klokke takket være ny UWB-løsning

Thread-støtte (programvare kommer senere)

Ny prosessor og øvrig maskinvare på innsiden - samt de vanlige par hundre mer og mindre betydningsfulle gimmicksene som dukker opp hver lansering.

Det er mulig å ha mange ulike meninger om disse endringene, men faktum er at de fleste av dem er ganske store og betydningsfulle. Enten man er fan av endringen eller ikke påvirker de hva en iPhone er i til dels betydelig grad.

Samtidig er det likevel slik at iPhoner sjelden, og heller ikke i år, utsettes for revolusjoner. Men det er en stor oppdatering det er snakk om, og vi er overrasket over hvor mye vi liker av den.

Psst - ser du etter testen av «vanlige» iPhone?

9 Imponerende fjerne Sammenlign Apple iPhone 15 Pro Max annonse Utvalgte butikker 17990 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos 17990 hos Eplehuset Sjekk nå 9 Imponerende sitat iPhone 15 Pro Max er dyr, deilig og mye lettere enn før. Fordeler + Veier merkbart mindre enn tidligere (221 gram)

+ Svært godt kameraoppsett med inntil 5 ganger zoom (25x digital)

+ Refokuser eller lag portrettbilder i etterkant

+ Svært mange muligheter i Action-knappen

+ USB-C-porten er alt vi kunne ønske oss og mer

+ Apples økosystem av apper er fortsatt gedigent

+ Lynrask og lyssterk ProMotion-skjerm (120 Hz, 2000 Nits)

+ Vil kunne snakke direkte med smarthjemmet (Thread-støtte)

+ Meget smale skjermrammer

+ Særdeles kraftig maskinvare, og starter med 256 GB lagring

+ Noe bedre batteritid enn iPhone 15 Pro (opp mot 2 døgn) Ting å tenke på — Mye gammelt tilbehør for Lightning må byttes

— Ikke lett å kjenne om telefonen er på lydløs lenger

— Ekstremt dyre telefoner

— Hvorfor helt annerledes menyer for Action-knappen?

— Fortsatt ingen lettvekter (221 gram)

— Vi kunne ønsket oss mer utbytte av zoomkameraet

iPhone 15 Pro Max i «naturlig titan» til venstre, mens den blå iPhone 15 Proen er til høyre. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Vesentlig bedre ergonomi

240 gram er definitivt for mye for en telefon man skal sitte med i hånden halve dagen. Med mindre du er tilhenger av å trene statisk håndleddsutholdenhet bør en telefon være lettere.

Og årets bytte til titan er faktisk merkbart på vekta - spesielt til Pro Max. Det er en vektnedgang på knappe 9 prosent er slett ikke galt for en telefon som tidligere har scoret altfor høyt på BMI. Selv om det er langt unna hine hårde tiders 130–160-gramstelefoner, trekker det Pro Max ned igjen mot akseptabel vekt.

Oppå der kommer forbedret ergonomi. Den spisse stålrammen fra fjorårets telefoner er borte, og i stedet er en slags mellomting mellom avrundet og spiss ramme valgt. Årets er flat på midten, men avrundet ut mot bakside og forside. Dermed er iPhone 15 Pro behagelig å holde også uten deksel, i motsetning til fjorårsmodellen.

Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro Max Apple iPhone 15 Apple iPhone 15 Plus Samsung Galaxy S23 Ultra Google Pixel 7a annonse Pris 14 990,- 17 990,- 11 990,- 13 490,- 12 890,- 5 490,- Pris ved publisering 14990,- 17990,- 11990,- 13490,- 14990,- 5490,- Skjerm (oppløsning) 6,1", 120 Hz, 2000 Nit (2556 x 1179) 6,7", 120 Hz, 2000 Nit (2796 x 1290) 6,1", 60 Hz, 2000 Nit (2556 x 1179) 6,7", 60 Hz, 2000 Nit (2796 x 1290) 6,8", 120 Hz, 1750 Nit (3088 x 1440) 6,1, 90 Hz (2400 x 1080) Vekt 187 gram 221 gram 171 gram 201 gram 234 gram 193,5 gram Hovedkamera 48 MP (RAW, LOG) 48 MP (RAW, LOG) 48 MP (binned til 12 MP, 2x zoom) 48 MP (binned til 12 MP, 2x zoom) 200 MP (binned til 12 MP) 64 MP (binned til 12 MP) Zoomløsning 3x optisk, 15x digital 5x optisk, 25x digital Digital/crop Digital/crop 10 MP + 3 MP optisk, inntil 100x digital Digital/crop Lagringsalternativ 128 / 256 / 512 / 1024 GB 256 / 512 / 1024 GB 128 / 256 / 512 (6 GB) 128 / 256 / 512 (6 GB) 256 / 512 / 1 TB (8-12 GB) 128 GB (8 GB) Prosessor (RAM) Apple A17 Pro (8 GB) Apple A17 Pro (8 GB) Apple A16 Bionic Apple A16 Bionic Qualcomm Snapdragon 8 g2 Google Tensor G2 Lading USB-C, uspes. hurtiglading, 15W Magsafe/7,5W Qi USB-C, uspes. hurtiglading, 15W Magsafe/7,5W Qi USB-C, uspes. hurtiglading, 15W Magsafe/7,5W Qi USB-C, uspes. hurtiglading, 15W Magsafe/7,5W Qi USB-C, 45W, 15W Qi USB-C, 18W, 7,5W Qi Vannsikring IP68 (tett) IP68 (tett) IP68 (tett) IP68 (tett) IP68 (tett) IP67 (tett) Åpne fullskjerm Mer +

Kan fås i «naturlig» titan

Glasset bak er annerledes, og lettere å bytte hvis noe går galt. Stål er byttet ut med titan og har endret form i rammene. På innsiden er det ny prosessor og et nytt kamera. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Det skal litt til å skade stålet i iPhone 14 Pro, men titan er enda sterkere. Og det har et helt spesielt utseende.

Vanligvis er ikke farger noe som opptar oss veldig i testene våre, men fargen «naturlig titan» er spennende. For det første får den titans litt gyldenkoksgrå fargetone rett ut av esken, og dessuten har rent titan en tendens til å eldes med en verdighet som minner om skinn. Det er litt uklart akkurat hva slags overflatebehandling, om noen, det er på naturlig titan-utførelsen.

Om titanet får patinaen metallet kan få eller ikke avhenger litt av den overflatebehandlingen. Men enten fargene endres over tid, eller blir værende som nye er det uansett en meget spesielt utseende iPhone.

Endelig er USB-C-porten på plass, og den kan både lade fort, overføre massive mengder data raskt og drive eksterne skjermer. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Velkommen til 2023, Apple!

Apple blir med resten av verden på USB-C-toget en del år på overtid, og som et esel på bakbeina etter EU. Men når de først gjør det gjør de det tross alt på en ok måte. For i iPhone 15 Pro er det jaggu ikke mye som mangler.

Du får overføringshastigheter opp i 10 Gbit/s, for alle råfilene dine. iPhone Pro støtter dessuten LOG-video i år, det som gjerne omtales som videofilenes råformat.

Oppå der igjen er både hurtiglading, strømforsyning og Display Port støttet over utgangen.

Det betyr at du kan koble til et vell av tilbehør. For eksempel en klassisk dock med HDMI-kontakt. Eller du kan drive en skjerm rett fra iPhonen - vi prøvde, og det funket utmerket.

Lading går også svært raskt, selv om Apple ikke opplyser akkurat hvor høy effekt de ulike telefonene kan lade med.

Så vi får konkludere med at USB-C-porten kom sent, men godt. I hvert fall for iPhone 15 Pro-telefonene.

I titanrammen finner vi den nye handlingsknappen som kan gjøre nesten hva som helst. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Den snodige Action-knappen

Vi klarer ikke å bestemme oss om den nye «Action»-knappen, eller handlingsknappen, på iPhone 15 Pro.

Handlingsknappen erstatter den fysiske stillebryteren, og du kan nå bestemme selv hva knappen skal gjøre. Den har vært en ikonisk del av iPhone siden Jobs lanserte den aller første. I en verden der alt er touch, er det ganske fint å bare kunne føle på kanten til telefonen sin i lomma og vite om den er lydløs eller ikke.

Da OnePlus tok vekk en tilsvarende bryter i sin OnePlus 10T, ble det ståhei både blant anmeldere og fanbase. Den har siden kommet tilbake.

Vi liker alt det som knappen kan. Siri-snarveier øker valgmulighetene til nært det uendelige. For bak dette konseptet kan du automatisere det meste, være seg appfunksjoner eller smarthjem.

I tillegg kan knappen gjøre vanlige valg som å skru av og på stillemodus, aktivere og fotografere med kamera eller starte taleopptak.

Vi skulle gjerne brukt knappen til alt på en gang. Samme hva vi velger må vi velge bort noe. Det er frustrerende når det vi aller mest vil ha der er en fysisk stilleknapp - mens vi også ønsker alle de andre funksjonene.

Apple har på sett og vis gitt oss muligheten til å velge mange nyttige funksjoner, men for å få noen av dem må vi velge bort én av dagens nyttigste funksjoner. Samtidig er stillemodus lagt til som valg i kontrollsenteret, slik det er på Android-telefoner flest.

En underlighet er det uvanlig «livaktige» designet på menyen som styrer handlingsknappen.

Veien til det perfekte mobilkamera

Her i Tek legger vi vår stolthet i å ta markedsledende selfier. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

De første sterke zoomløsningene i mobiler tilførte ikke så mye mer enn kompleksitet til telefonene. Og det bærer også Apples første forsøk med en 5x-zoom preg av.

For i iPhone 15 Pro Max kan du zoome inntil 5x optisk, eller opp til 25x hvis du kombinerer optisk og digital zoom. Det er en kjekk mulighet, men den er basert på et kamera med middels kvalitet sammenliknet med vanvittig gode hovedkameraet. Zoomen har langt færre megapiksler gjemt bak langt mindre lyssterk optikk.

Zoom vs. høyoppløst kvalitetskamera

Slik ser en rigg med tre iPhoner og én Samsung S23 Ultra ut. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Telefonen prøver så godt den kan å oppskarpe bildene fra zoomløsningen, og noen steder ser vi AI-en prøve - og feile. Typisk er det tydelig på tekst langt unna som kameraet akkurat ikke klarer å skjelne.

Ved et par anledninger fikk vi lesbar, om enn mer «uklar» tekst ut av hovedkameraet, mens zoomkameraet satte sammen et bilde som så klarere og tydeligere ut, men der teksten ble til rotete, meningsløse symboler. I noen situasjoner kan ekstrakameraet tilføre fleksibilitet selv om det ikke er bedre til alt ennå.

Samsungs 10x zoom i sin Galaxy S23 Ultra er fortsatt mesteren i denne disiplinen.

Hvis vi skulle oppgradert fra Pro til Pro Max, var det ikke for zoomkameraetsdel - denne gangen. Selv om det altså ikke er noen ulempe heller.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Særdeles gode kamera rund baut

Alle de tre kameraene på baksiden gjør en knall jobb, men vi hadde kanskje forventet litt mer av 5x zoomkameraet i Pro Max. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Hovedkameraet her er fjorårets sterkt stabiliserte 48-megapikselløsning. Det leverer svært gode bilder i alt fra lys til mørke.

I år vil det samle dybdedata så fort det oppdager et ansikt i bildet. Og det får med seg hele familien - også de i familien som har glede av å være hund eller katt. Dessverre vil ikke en iguan eller en papegøye få kameraet til å forberede portrettdata for bildet.

Du ser at det samles ekstra data ved at det dukker opp en stilisert f i kameraappen. Da kan du bytte til og fra portrettmodus, og velge fokuspunkt i fotogalleriet senere.

Ellers yter selfiekameraet meget godt, og du har nattmodusportretter både fra hoved- og frontkamera. Så de funker i dårlig lys også.

Ultravidvinkelen er her, og har de siste generasjonene tilført makrofunksjonalitet til iPhonene. Dette fungerer fortsatt svært bra, men her er kvaliteten på maskinvaren litt middels opp mot resten av telefonen, så treffsikkerheten er hakket dårligere i vanskelige lysforhold.

Åpne fullskjerm iPhone 15 - 1 x zoom iPhone 15 Pro - 1 x zoom iPhone 15 Pro Max - 1 x zoom Samsung Galaxy S23 Ultra - 1 x zoom iPhone 15 - 2 x zoom iPhone 15 Pro - 2 x zoom Samsung Galaxy S23 Ultra - 2 x zoom iPhone 15 - mer zoom iPhone 15 Pro Max - 2 x zoom iPhone 15 Pro - 3 x zoom iPhone 15 Pro Max - 5 x zoom Samsung Galaxy S23 Ultra - max zoom iPhone 15 - nattmodus iPhone 15 Pro - nattmodus Samsung Galaxy S23 Ultra - Nattmodus iPhone 15 - uten nattmodus iPhone 15 Pro - nattmodus av Samsung Galaxy S23 Ultra - uten nattmodus iPhone 15 - 1 x zoom iPhone 15 Pro - 1 x zoom iPhone 15 Pro Max - 1 x zoom Samsung Galaxy S23 Ultra - 1 x zoom iPhone 15 - 2 x zoom iPhone 15 Pro - 2 x zoom Samsung Galaxy S23 Ultra - 2 x zoom iPhone 15 - mer zoom iPhone 15 Pro Max - 2 x zoom iPhone 15 Pro - 3 x zoom iPhone 15 Pro Max - 5 x zoom Samsung Galaxy S23 Ultra - max zoom iPhone 15 - nattmodus iPhone 15 Pro - nattmodus Samsung Galaxy S23 Ultra - Nattmodus iPhone 15 - uten nattmodus iPhone 15 Pro - nattmodus av Samsung Galaxy S23 Ultra - uten nattmodus

iOS blir bedre og bedre

Brukergrensesnittet til iPhone fortsetter å være godt, og samtidig som de nye iPhonene slippes oppdateres også programvaren til iOS 17. Som alltid skjer det et par forbedringer og nyvinninger, og spesielt under testingen var den nye Airdrop-funksjonen nærmest umulig å unngå.

For nå kan du «tæppe» to iPhoner sammen for å skape en Airdrop-forbindelse, slik at du kan sende alt fra kontaktinfo og innhold enda mer sømløst enn før.

Ettersom vi stadig vekk bar rundt på flere nye iPhoner, paret de seg sammen nærmest vilkårlig, men i mer «vanlige» scenarioer er den nye funksjonen både lekkert presentert og faktisk nyttig.

Ytelse og batteritid

Ytelsen har økt relativt kraftig i år, og det var ikke fordi det var behov for det. For Apples A-prosessorer er bjørnesterke fra før. Omtrent helt siden Apple innførte egendesignede prosessorer har Android-telefonene vært på hæla, og måttet jobbe ganske hardt for å holde tritt med iPhoners basisytelse.

Strengt tatt er det ikke nødvendig med all den ytelsen som bor i en iPhone i dag. Få vil utnytte den helt. Vi snakker om prestanda på linje med en middels laptop fra et år eller to siden.

Men tross alt; Apple fokuserer stadig mer på gaming og virkelig høyytelses bruksforslag med Pro-serien sin. Så enten du vil spille spill med ray tracing (strålesporing) på mobilen din, eller «bare» gruppebehandle et lass råbilder - eller fargekorrigere lange 4K-videoer - så kan du det med denne ytelsen her.

Batteritiden oppleves for meg som omtrent likt det vi kan forvente. Det betyr et døgn-halvannet ut av den vanlige, og opp mot to døgn for iPhone 15 Pro Max. Her er det nok rom for å strekke tiden, ved å skru av alltid-på-skjermer og andre bakgrunnsaktiviteter, men i den knappe uken vi har hatt telefonene har vi ikke fått tid til å teste.

iPhone 15 Pro fullades på rundt en halvtimes tid via USB-C-kabel og en kraftig lader.

Konklusjon: «Usynlig» kjempeoppgradering

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Du ser det ikke på avstand. Men det mistenker vi at er Apples intensjon.

Først på nært hold kan du legge merke til at iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max er helt nye telefoner. Og bare hvis du bruker den merker du hvor nye de er.

Det er lett å tenke at disse telefonene er kjedelige, og de er ikke akkurat et sirkusnummer heller. Men det er likevel nyheter over det hele. Og så godt som alle nyhetene er av det gode.

I verste fall er nyhetene litt «ja ja», som for handlingsknappen som erstatter stillebryteren, og 5x-zoomen i iPhone 15 Pro Max. De tilfører kanskje ikke en revolusjon, men du kommer ikke til å hate dem heller.

I beste fall, som med lavere vekt, USB-C-tilkobling og konstant portrettmodus i kameraet er det ting du virkelig ikke ville ønsket å gå tilbake på igjen.

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Vi har knapt nevnt den kommende Thread-støtten som iPhone 15 Pro har i seg. Den kan gjøre telefonen i stand til å snakke direkte til smarte lyspærer uten å gå via en hub etter hvert.

Og som alltid gjøres dette med en av mobilseriene som har aller lengst programvarestøtte, og som leveres med ytelse på kraftverksnivå rett ut av esken. Vi vet fra historikken at en iPhone 15 Pro vil være god å bruke også om tre-fire år - og det er skussmål svært få mobiltelefoner kan vise til.

Vi vet også at det reflekteres i annenhåndsverdien. Noe som sukrer den dyre innkjøpspillen bittelitt.

Så; imponerer iPhone 15 Pro? Jepp - den imponerer nøyaktig så mange millimeter som Apple vil at den skal.

Har du én av de to siste generasjonenes iPhone Pro-modeller trenger du ikke oppgradere til denne. Men begynner telefonen din å bli eldre er det et meget stort hopp på tvers av flere kvaliteter til siste utgave Pro.

Gode alternativ til iPhone 15 Pro

Samsung Galaxy S23 Ultra er Samsungs absolutte toppmodell med vanlig formfaktor. Den grisebanker selv råeste iPhone på zoomkvalitet, og deler mange egenskaper med største iPhone, så som vanntetthet og høy ytelse. Du får i tillegg digital penn.

er Samsungs absolutte toppmodell med vanlig formfaktor. Den grisebanker selv råeste iPhone på zoomkvalitet, og deler mange egenskaper med største iPhone, så som vanntetthet og høy ytelse. Du får i tillegg digital penn. Motorola Razr 40 Ultra er antakelig den mest iøynefallende mobilen på markedet i dag. Det er en liten flip-telefon for deg som liker at alle ser på mobilen din når den legges på bordet. Den er også utpreget praktisk, med en stor ytre skjerm som kan kjøre alle mulige apper. Ytelsen er topp og kameraet er godt nok. Du gir avkall på vanntetthet, litt bildekvalitet og noe batteritid kontra spesielt iPhone Max.

er antakelig den mest iøynefallende mobilen på markedet i dag. Det er en liten flip-telefon for deg som liker at alle ser på mobilen din når den legges på bordet. Den er også utpreget praktisk, med en stor ytre skjerm som kan kjøre alle mulige apper. Ytelsen er topp og kameraet er godt nok. Du gir avkall på vanntetthet, litt bildekvalitet og noe batteritid kontra spesielt iPhone Max. Nothing Phone (2) er en kul telefon som ikke koster alt i hele verden. Det lysende «Glyph»-grensesnittet på baksiden kan være ringblits eller varsle deg om ulike hendelser. Telefonen er lynende rask, har godt med lagring og er værtettet - men her bør du ikke senke telefonen i vann, den er bare IP53. Et kamera fullt på høyde med iPhone 15 Pro har den ikke, men den får svært mye ut av det litt enklere utstyret den har.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Apple iPhone 15 Pro annonse Utvalgte butikker 14990 hos Elkjøp Sjekk nå 14990 hos Power Sjekk nå Billigste hos 14990 hos Eplehuset Sjekk nå 9 Imponerende sitat Kjent, kjær og totaloverhalt toppmodell fra Apple. Fordeler + Refokuser eller lag portrettbilder i etterkant

+ Svært mange muligheter i Action-knappen

+ USB-C-porten er alt vi kunne ønske oss og mer (sukk!)

+ Apples økosystem av apper er fortsatt gedigent

+ Lynrask og lyssterk ProMotion-skjerm (120 Hz, 2000 Nits)

+ Vil kunne snakke direkte med smarthjemmet (Thread-støtte)

+ Meget smale skjermrammer

+ Særdeles kraftig maskinvare

+ Svært godt kameraoppsett med inntil 3 ganger zoom (15x digital) Ting å tenke på — Mye gammelt tilbehør for Lightning må byttes

— Ikke lett å kjenne om telefonen er på lydløs lenger

— Ekstremt dyre telefoner

— Hvorfor helt annerledes menyer for Action-knappen?

9 Imponerende fjerne Sammenlign Apple iPhone 15 Pro Max annonse Utvalgte butikker 17990 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos 17990 hos Eplehuset Sjekk nå 9 Imponerende sitat iPhone 15 Pro Max er dyr, deilig og mye lettere enn før. Fordeler + Veier merkbart mindre enn tidligere (221 gram)

+ Svært godt kameraoppsett med inntil 5 ganger zoom (25x digital)

+ Refokuser eller lag portrettbilder i etterkant

+ Svært mange muligheter i Action-knappen

+ USB-C-porten er alt vi kunne ønske oss og mer

+ Apples økosystem av apper er fortsatt gedigent

+ Lynrask og lyssterk ProMotion-skjerm (120 Hz, 2000 Nits)

+ Vil kunne snakke direkte med smarthjemmet (Thread-støtte)

+ Meget smale skjermrammer

+ Særdeles kraftig maskinvare, og starter med 256 GB lagring

+ Noe bedre batteritid enn iPhone 15 Pro (opp mot 2 døgn) Ting å tenke på — Mye gammelt tilbehør for Lightning må byttes

— Ikke lett å kjenne om telefonen er på lydløs lenger

— Ekstremt dyre telefoner

— Hvorfor helt annerledes menyer for Action-knappen?

— Fortsatt ingen lettvekter (221 gram)

— Vi kunne ønsket oss mer utbytte av zoomkameraet