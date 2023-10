Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Witt Etna Fermo Rotante

Witt Etna Rotante er den villeste pizzaovnen vi har testet

Roterende stein, sa du?

Witt Etna Fermo Rotante kommer i fire ulike farger, deriblant den oransje varianten vi fikk teste. Ooni Koda 16 til høyre. Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Niklas Plikk og Ole Henrik Johansen Publisert i går 16:09 Lagre

Det er ikke lenge siden vi oppdaterte vår store samletest av pizzaovner, hvor vi kunne konkludere at de fleste pizzaovnene nå begynner å se mer og mer like ut.

Pizzaovner er tross alt ikke så komplekse maskiner, og når én aktør har funnet en løsning som fungerer er det lett å bare kopiere designet og håpe på det beste.

Danske Witt Etna Rotante er imidlertid noe helt for seg selv. Ikke bare er det den desidert største pizzaovnen vi har testet – og tyngste – det er også den første pizzaovnen vi har prøvd med en automatisk, roterende pizzastein.

Gimmick? Ja, jo, men det funker faktisk!

8 Meget bra fjerne Sammenlign Witt Etna Fermo Rotante annonse Utvalgte butikker 8499 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 8499 hos Elkjøp Sjekk nå 8 Meget bra sitat En helt rå pizzaovn, men den er både diger og dyr Fordeler + Veldig enkel å bruke

+ Lager fantastisk god pizza

+ U-formet brenner gir jevn og god varme

+ Tykk stein holder godt på varmen

+ Blir ikke særlig varm utvendig

+ Den roterende steinen fungerte overraskende bra! Ting å tenke på — Stor og tung

— Dyr

— Krever batteri/strøm for tenning og rotering

— Bruker en halvtime før den er skikkelig varm

Tung, diger og krever batteri

Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vi visste at Witt Etna Rotante var stor, det hadde vi allerede blitt advart av produsenten om, men det var ikke før vi begynte å pakke den ut at vi innså nøyaktig hvor stor den var. Esken advarer om «heavy object inside», og det stemmer godt – selve ovnen klokker inn på hele 37,5 kilogram.

Har du ikke en dedikert plass du kan ha pizzaovnen stående hele sesongen er dette altså ikke pizzaovnen for deg, for du kommer ikke til å ville flytte rundt på denne hver gang du skal ha middag.

Witt-pizzaovnen tårner høyt på bordet, og holdes oppe av fire solide metallben som foldes ut. Den er drøye 66 centimeter bred, 43,6 centimeter høy og 76,1 centimeter dyp.

Til tross for at den er betydelig større enn andre pizzaovner, er heldigvis beinene ikke satt lengst ut i kantene. Den passer dermed på et vanlig avlastningsbord, i motsetning til f.eks. Wilfa 16", som trengte uforholdsmessig mye bordplass.

Vårt testeksemplar kommer i en ganske snerten oransjefarge, men for de litt mer konservative finnes pizzaovnen også i svart, grått og hvitt.

Her kan du se en rekke sammenligningsbilder med Ooni Koda 16, som vi kalte «stor» da vi først testet den. Sammenlignet med Rotante er den en liten knøtt, og veier omtrent halvparten (18,2 kg):

Forrige Neste Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no

Bruker batterier for tenning og snurring

I motsetning til samtlige andre pizzaovner vi har testet bruker Witt en elektrisk tenner, som krever et AA-batteri, mens resten har brukt såkalte piezotennere. Fordelen er litt mer forutsigbar tenning, men vi synes ikke det veier opp for ulempen med å måtte ha et batteri som kan bli tomt, og i verste fall korrodere hvis det blir stående ute i vær og vind. Instruksjonsmanualen oppfordrer attpåtil å ta ut batteriene hver gang det vil gå lang tid mellom du skal bruke pizzaovnen. Følger man dette rådet blir det rett og slett ganske klønete å opprettholde.

Motoren for å rotere pizzasteinen drives enten av fire AA-batterier, eller via en medfølgende liten strømkabel.

Samtlige batterier skal i teorien settes inn ved at du først setter pizzaovnen på hodet slik at du har full tilgang til undersiden, men vi fikk det også til med litt ekstra jobb å gjøre det fra undersiden.

Batteriene til både tenneren og roteringsmotoren sitter på undersiden, og er litt vanskelige å komme til hvis man ikke snur pizzaovnen på hodet. Lettere sagt enn gjort når den veier nærmere 40 kilogram. Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Pizzasteinen er teknisk sett delt i to, med den runde pizzasteinen i midten og den litt mer dekorative, avlange pizzasteinen i front. Steinen i front virker mest å være for å sikre at du ikke får pizzaspaden under den roterende steinen når du skal legge inn pizzaen, for i praksis var vi aldri egentlig nær den med hverken spade eller ingredienser.

Witt Etna Rotante kommer for øvrig ikke med gasslange og regulator, så dette må kjøpes separat. Og det gjelder egentlig alt av ekstrautstyr – enten det er pizzaspader, børste eller trekk til ovnen.

Oppvarming går tregere enn oppgitt

Vrideren til venstre styrer den U-formede brenneren mens den til høyre er for brenneren under pizzasteinen. Knappen i midten starter og stopper roteringen. Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Med batterier på plass, pizzasteinene lagt inn og gassen koblet til, var det bare å fyre opp. Den elektriske tenneren gjør det i hvert fall lekende lett å få den i gang på første forsøk, og den U-formede brenneren på innsiden pumper ut varme. Witt Etna Rotante kommer også med en ekstra brenner under pizzasteinen, noe vi aldri har vært borti før. Denne kan reguleres separat, men vi endte opp med å alltid ha den på, mens vi heller justerte ned den øvre brenneren for å dempe temperaturen i ovnen.

Witt skryter av «500 grader på 15 minutter», men dette var langt ifra det vi opplevde. Etter 15 minutter målte vi 300 grader celsius på fremsiden av den runde steinen, 325 grader midt på og 350 grader bak.

Her er det flere andre konkurrenter som blir varmere fortere.

Den fremste pizzasteinen fremstår mest som til pynt, for ingen pizza var noen gang nær den. Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Etter 30 minutter var det varmt nok for å begynne, men fortsatt langt unna disse 500 gradene som Witt skryter av.

Da målte vi henholdsvis 392, 402 og 420 grader celsius foran, midt og bak.

Vi pleier som oftest å vente til ovnen blir i hvert fall 400 grader før vi slenger inn pizzaen, så dette var i hvert fall godt nok for oss. Vi gjorde et par stikkmålinger senere uti testen, og vi fikk litt høyere målinger senere. Da skal sies at det var relativt kaldt da vi testet, omtrent 12–13 grader i luften, så dette påvirket kanskje oppvarmingstiden negativt.

Se, pizzaen snurrer!

Vi har laget en haug av pizzaen på Witt Etna Rotante, og resultatene har blitt strålende. Helt fra første pizza vi slengte inn, til den siste calzonen vi tok ut.

Og vi må bare si det: Den roterende steinen er faktisk ganske nyttig i praksis. Den skrus av og på via en liten knapp på siden, og det skulle vise seg at den egentlig kan stå på under hele matlagingssesjonen uten problemer, selv når du tar pizzaen ut eller inn. Den bremser nemlig opp når den får litt trykk på seg, så med riktig teknikk var det faktisk enklere å ha den på hele tiden.

Forrige Neste Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no

Det tar omtrent 30 sekunder før steinen gjør en full rotasjon, og hastigheten virker å være akkurat god nok til å skape en veldig jevn og gradvis steking. Etter å ha testet så mange pizzaovner og snudd manuelt rundt på hundrevis av pizzaer, var det rart å bare se på pizzaen stekes, og ikke snu den rundt for å sikre at riktig side var mot flammene.

Men er det nyttig? Roteringen gjør det i hvert fall enklere å få en jevnt stekt pizza. Du trenger aldri å snu pizzaen manuelt underveis, og for nybegynnere kan det være fint å slippe å tenke på akkurat den delen. Det gjør det også lettere hvis du skal lage mange pizzaer om gangen. Sleng inn én pizza og du kan umiddelbart begynne å lage neste, mens den andre snurrer for seg selv i ovnen. Ta den ut, inn med neste.

Ahhhhh, calzone <3 Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vi stekte både våre sedvanlige napolitanske pizzaer samt calzone, og spesielt for calzonen var det en glede å slippe å rotere rundt på pizzaen så ofte. Vanlige pizzaer blir ferdige på rundt 90 sekunder, mens calzonen krevde omtrent et minutt ekstra.

Vi syntes i starten at pizzaene ble litt understekt på bunnen, mens toppen var gylden og fin, så vi endte opp med å justere ned brenneren på toppen litt, og ble mer fornøyde med resultatet.

Konklusjon

Det er enda godt Witt Etna Rotante har fire bein å stå på når den veier nesten 40 kilogram. Kamera Ole Henrik Johansen / Tek.no

Med Witt Etna Rotante betaler du mye i form av både størrelse og penger for å få en ganske nyttig gimmick.

Det er den desidert største pizzaovnen vi har testet, og du bør passe på riktig løfteteknikk hvis du har planer om å flytte rundt på denne hver gang du skal steke en pizza. En dedikert plass på et utekjøkken bør nesten anses som et kriterium før du vurderer denne.

Med en pris på 8490 kroner er det også den dyreste pizzaovnen vi har testet.

Jeg lager ikke bedre pizzaer med Witt Etna Rotante enn for eksempel en Ooni Koda 16 til flere tusen kroner mindre, men jeg vil påstå at jeg vil kunne produsere dem raskere med Witts modell, takket være den roterende steinen. Litt enklere er det også, ettersom man slipper å snu pizzaen selv.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Witt Etna Fermo Rotante annonse Utvalgte butikker 8499 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 8499 hos Elkjøp Sjekk nå 8 Meget bra sitat En helt rå pizzaovn, men den er både diger og dyr Fordeler + Veldig enkel å bruke

+ Lager fantastisk god pizza

+ U-formet brenner gir jevn og god varme

+ Tykk stein holder godt på varmen

+ Blir ikke særlig varm utvendig

+ Den roterende steinen fungerte overraskende bra! Ting å tenke på — Stor og tung

— Dyr

— Krever batteri/strøm for tenning og rotering

— Bruker en halvtime før den er skikkelig varm

Mer om PizzaOoniWittPizzaovn