Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Ecovacs Winbot W1 Pro vindusvaskerobot

Roboten som vasker vinduene dine

Ecovacs Winbot W1 Pro er som en robotstøvsuger, bare at det er vinduene dine den vasker. Og den fungerer godt! Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Å vaske vinduer er noe herk. Dét tror jeg er en oppfatning mange flere enn meg har. Gode kjerringråd for vindusvask er dyre, og nærmest uansett hva du gjør blir det skjoldete til slutt.

Hva så om det fantes en maskin som kunne gjøre jobben for deg? Si hei til dagens testprodukt, kalt Ecovacs Winbot W1 Pro. Dette er rett og slett en robotvindusvasker - i praksis en slags robotstøvsuger for vindusvask. Du setter den på vinduet, lar den gjøre greia si, og så piper den intenst når den er ferdig.

Hvordan fester den seg til vinduet, tenker du kanskje? Konseptet er like enkelt som det er briljant: Winbot bruker en vifte til å suge ut lufta mellom seg og vinduet, slik at den skaper et slags vakuum. På hver side sitter et belte (tenk stridsvogn) som sørger for at roboten kan bevege seg.

I esken finner du selve robotvaskeren, to mikrofiberkluter som kan brukes på begge sider, strømadapter og en liten flaske med Ecovacs-vaskemiddel med «duft av blåklokke». Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

For å unngå at den mister taket og faller ned må du til enhver tid ha strøm tilkoblet, selv om roboten også har et lite batteri (650 mAh) som gjør at den kan holde seg fast en liten stund på egen hånd hvis strømmen skulle falle bort.

Så fort du tar ut ledningen begynner imidlertid roboten å sutre over at du må sette den inn igjen, så det er ikke meningen at du skal operere den på batteri ut over absolutte nødstilfeller. I tillegg til batteriet har også roboten en sikkerhetsløkke som må festes i noe stødig før du setter roboten i gang.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Eget - eller selvvalgt - vaskemiddel

Oppsettet er fort gjort. Du må installere Ecovacs-appen og pare roboten med den, sette på en av to mikrofiberkluter som følger med, fylle opp reservoaret med vaskemiddel, og så er du i praksis klar.

Reservoaret rommer 60 milliliter, som skal være nok til å dekke omtrent 20 kvadratmeter med vindu. Det følger med en liten flaske Ecovacs-vaskemiddel, men du skal også kunne bruke annet vaskemiddel og eventuelt også bare rent vann.

Det må nevnes at Ecovacs-vaskemidlet er svinedyrt: 299 kroner for 230 milliliter er ran på høylys dag, så vi bestemte oss relativt fort for å forsøke med andre og rimeligere midler underveis i testperioden.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Ecovacs Winbot W1 Pro annonse Utvalgte butikker 4999 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos 4947 hos ComputerSalg Sjekk nå 7.5 Bra sitat Vindusvaskeroboten gjør faktisk en habil jobb Fordeler + Gjør stort sett en god vaskejobb

+ Enkel å sette i gang

+ Nødbatteri som holder den i gang i tilfelle strømbrudd

+ Kan vaske på steder du ikke selv kommer til

+ Kjekk oppbevaringsveske følger med

+ Flink til å stoppe om den mister grepet Ting å tenke på — Levner iblant små striper og skjolder, spesielt der den blir stående når den er ferdig

— Ganske støyete i bruk

— Sikkerhetstauet kan være litt kort om du har veldig høye vinduer.

— Rekker ikke helt inn i hjørner og langs kantene

— Litt kresen på rammeløse og andre vinduer uten tydelige kanter

— Man kunne kanskje sett for seg en helt batteridrevet versjon?

Roboten har spraydyser både oppe og nede (eller foran og bak, alt ettersom), så den kan operere begge veier uten å snu seg rundt på vinduet. Dysene sprayer i «kryss», og det anbefales at du fukter mikrofiberkluten med vann før du setter den på roboten.

Som standard er roboten innstilt på det vanlige «Fast»-programmet, men du kan også velge «Deep» om du har skitnere vinduer og vil ha en mer inngående rengjøring, spesielt i hjørnene. Du kan også velge at roboten skal gå over dobbelt, eventuelt «Spot» om du har et område som er ekstra skittent.

Minimum vindusstørrelse er 30 x 40 centimeter, ifølge Ecovacs, som vel er omtrent akkurat det roboten trenger av plass for å kunne snu seg rundt.

Ecovacs-appen trenger du egentlig ikke forholde deg til annet enn når du vil endre på standardinnstillingen. Til vanlig bare setter du roboten på vinduet og trykker på knappen om den ikke selv merker at den er på et vindu og starter automatisk. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Fjernstyring i appen

Roboten merker vanligvis at du trykker den fast mot et vindu og starter vifta selv, men du kan også starte den ved et enkelt trykk på knappen i front. Da vil den suge seg fast og starte det siste rengjøringsprogrammet du har valgt.

Det eneste kravet er at vinduet er flatt og at glasset er minst tre millimeter tykt. Ecovacs advarer dog om at du ikke bør bruke roboten på vinduer som ikke har en klar kant til å stoppe den - hvis det dukker opp et «hull» i overgangen mellom to glassflater vil den kunne falle ned.

I slike tilfeller vil du også kunne gå inn og styre roboten selv via appen. Det er ikke helt enkelt, men det er greit å ha muligheten som en kriseløsning hvis du har vinduer som ikke lar seg vaske av automatikken.

Hos meg gjelder det pleksiglassvinduene utvendig på balkongen. Disse er festet med bolter som stikker ut, og hvor roboten enten stoppet og klagde over at den hadde mistet sugekraften eller ikke turte å begi seg utenfor i det hele tatt.

Her var i praksis eneste løsning fjernstyring, men det er en såpass kronglete prosess at det ville tatt mange timer om jeg skulle dekket alle glassflatene.

Sikkerhetstråden er rundt tre meter lang. Strømkabelen er til sammen drøyt fire meter, men kan naturligvis forlenges med en skjøteledning. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Vasker rent!

Så lenge vinduene er firkantede og har tydelig innramming fungerer imidlertid roboten utmerket. Jeg har nå de reneste vinduene jeg har hatt i denne leiligheten. Min far spurte på et tidspunkt om min mor hadde vært fornøyd med resultatet, og jeg er ganske sikker på at svaret på det er ja.

(Under kan du se en video som viser Fast-programmet, satt til 10x hastighet. I virkeligheten tok sekvensen omtrent tre minutter. Deep-programmet bruker mer tid på hjørner og kanter, og er stort sett det vi har brukt i testperioden)

Det blir absolutt rent, og det er også mer eller mindre skjolde- og stripefritt så lenge du sørger for at mikrofiberkluten er noenlunde ren. Vi prøvde også med glassrens fra merket Klar, og resultatet virket sammenliknbart med Ecovacs’ eget middel.

Helt perfekt er roboten imidlertid ikke. Når sola står inn, ser du ting som kanskje ikke er synlig ellers, og da kommer det frem noen små skjolder og striper. Det må sies at flere av vinduene vi har testet på ikke har vært vasket utvendig på veldig lenge, og med det i tankene gjør Winboten en imponerende jobb.

W1 Pro har bare én knapp, og den brukes til å starte vaskingen. Holder du den inne i noen sekunder vil roboten skru av vifta og dermed slippe «taket». Under flappen til høyre sitter reservoaret for vaskemiddel. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Akkurat som for robotstøvsugere flest sliter den imidlertid litt med å nå helt inn i hjørnene (som ikke er så rart på grunn av den kvadratiske formen), og den har også litt utfordringer med å nå helt opp under den øvre karmen. Den klarer ikke kjøre horisontalt helt øverst, men blir i stedet «hengende» litt fra det ene hjørnet - med litt begrenset vaskeevne som resultat.

Et inntrykk er også at den er litt «ukritisk» i hvor den sprayer vaskemiddel. Den sprayer gjerne helt inn i karmen på vinduet, og så klarer den ikke alltid få vasket det bort igjen. Sånt blir det litt skjoldete av - men igjen: Dette er ikke noe du ser før du går inn og finstuderer.

Typisk Winbot-resultat: Stort sett rent og fint, men med litt å gå på helt inn i kanter og hjørner. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Ganske bråkete

Når roboten er ferdigvasket, kjører den for øvrig tilbake til samme sted du satte den på i utgangspunktet, og der blir den stående til du kommer og plukker den av vinduet. Det er vel og bra, men om du ikke er der for å løsne på den umiddelbart, vil det bli et stort firkantig avtrykk av mikrofiberkluten på vinduet, og det er veldig godt synlig om du ikke får vasket det bort selv rimelig kjapt. Akkurat hva løsningen på det skulle vært, er jeg ikke helt sikker på, men det er i alle fall viktig å være klar over.

Vi har også prøvd roboten på glassveggene i dusjen, som også virket som en overkommelig oppgave. Her hadde den imidlertid en sterk trang til å forsøke å forsere gummilista mellom døra og veggen, som så resulterte i at den stoppet opp og klaget over manglende sugekraft. Løsningen ble å åpne døra litt, slik at avdelingen mellom de to ble tydeligere, og da fungerte det greit.

Her ble roboten stående og klage på at den hadde mistet sugekraften, så vi måtte tilbake og løsne den for å feste den på nytt. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Vær forberedt på at roboten kan kreve ganske mye tilsyn om du forsøker å bruke den på litt uortodokse flater. Den bråker også ganske mye. Ecovacs oppgir 70 desibel, og det er også det vi målte fra omtrent en meters avstand. 70 desibel er som å ha en litt bråkete robotstøvsuger kjørende, og det merkes godt om du bruker den inne mens du er i samme rom.

70 desibel er også å regne som et slags minimum - vifta kan spinne opp enda raskere når roboten vil sikre at den henger fast, så det kan være enda verre. Og det er en ganske høyfrekvent og «hvinete» lyd som fort blir plagsom.

Konklusjon

Roboten kommer i en liten «koffert», som er kjekk å ha for lagring når du ikke trenger den. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

En robot som vasker vinduene dine vil nok for mange høres ut som en drøm, og Ecovacs’ Winbot gjør faktisk jobben på en god måte.

Den vasker minst like rent som jeg klarer selv, og ikke minst kan den vaske vinduer på steder jeg ikke selv kommer til. Skal vi pirke må det sies at den ikke kommer helt til i den øverste randen på vinduet, samtidig som det i noen tilfeller kan by på utfordringer å vaske helt ut i sidene. Roboten er også ganske forsiktig i hvilke vindusflater den begir seg ut på, som nok i utgangspunktet er bra for sikkerhetens skyld, men det gjør også at den ikke klarer å vaske litt mer uortodokse flater om du skulle ha det.

Optimalt sett kunne nok også vaskemiddel-tanken vært hakket større - 60 milliliter rekker ikke til allverden, og spesielt ikke om du vil at roboten skal gå over vinduet to ganger. Den er også ganske bråkete, og prisen på Ecovacs’ eget vaskemiddel er latterlig. Heldigvis kan du bruke andre vaskemidler uten problem.

Alt i alt sitter vi igjen med et godt inntrykk av Winbot W1 Pro. 5000 kroner er selvfølgelig en god del å betale for vindusvask, men spesielt for deg som har vinduer du ikke får vasket på vanlig vis kan den nok være verdt hver krone.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Ecovacs Winbot W1 Pro annonse Utvalgte butikker 4999 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos 4947 hos ComputerSalg Sjekk nå 7.5 Bra sitat Vindusvaskeroboten gjør faktisk en habil jobb Fordeler + Gjør stort sett en god vaskejobb

+ Enkel å sette i gang

+ Nødbatteri som holder den i gang i tilfelle strømbrudd

+ Kan vaske på steder du ikke selv kommer til

+ Kjekk oppbevaringsveske følger med

+ Flink til å stoppe om den mister grepet Ting å tenke på — Levner iblant små striper og skjolder, spesielt der den blir stående når den er ferdig

— Ganske støyete i bruk

— Sikkerhetstauet kan være litt kort om du har veldig høye vinduer.

— Rekker ikke helt inn i hjørner og langs kantene

— Litt kresen på rammeløse og andre vinduer uten tydelige kanter

— Man kunne kanskje sett for seg en helt batteridrevet versjon?

Publisert 6. august 2023, 12:30

Mer om Rengjøring