Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Fend One

«Dum» sykkelhjelm med et smart grep

Fend One er sammenleggbar. Men er det viktig?

Vegar Jansen 6 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Det må innrømmes: Undertegnede er ikke den flinkeste til å beskytte skallen under sykling eller bruk av elektrisk sparkesykkel. Ikke bare på grunn av inngrodde vaner etter en hjelmfri og bekymringsløs barndom, men også fordi disse hjelmene tar plass og er knotete å drasse rundt på.

Med modellen One har Fend gjort et forsøk på å ta et grep her. Denne sykkelhjelmen er nemlig sammenleggbar, noe som gjort mulig ved å konstruere den av tre separate deler. To av disse – nemlig sidene – er i tillegg usymmetriske slik at de passer inn i hverandre og kan foldes inn mot midten uten å kollidere.

Ved å «brette inn» sidene på denne måten, tar hjelmen langt mindre plass i bredden enn en vanlig sykkelhjelm.

Fend One annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Sammenleggbar og stilig sykkelhjelm med tung prislapp. " Fordeler Krysse av Kan slås sammen i bredden

Krysse av Støtter også CPSC, som er strengere enn europeiske sikkerhetskrav

Krysse av Både tynn og tykk vattering følger med i esken

Krysse av Du får med en tøypose for oppbevaring eller transport Ting å tenke på Bytt Pris

Bytt Har ikke Mips

Bytt Større og tyngre enn en rekke europeiske modeller

At hjelmen kan gjøres smalere betyr på den annen side ikke at vi mister noe masse, så den veier stadig like mye som hjelmer flest.

Fend One sammenlignet med en vanlig (small) sykkelhjelm.

Fend One som sammenlagt.

Eller faktisk veier den mer enn flere konkurrerende hjelmer. Ikke bare fordi mekanismene som gjør den sammenleggbar også må være robuste nok til å ikke gi etter ved et uhell, men også fordi den er bygd for å takle amerikanske sikkerhetsstandarder. Mer om dette litt senere.

Så der lettere sykkelhjelmer kan ligge på under 300 gram, veier vårt testeksemplar inn på omtrent 450 gram. Hjelmen er da av typen medium/large, som skal passe på hoder fra 56 til 61 centimeter. For undertegnedes 57-centimeters kranium valgte vi å sette på tykkere vattering for å fylle ut bedre mellom hjelmen og selve skallen.

Slik «thicker padding» følger med i esken og festes enkelt med borrelås på innsiden av hjelmen. Om du trenger det eller ikke vil dog være avhengig av din hodeform og hårmanke.

Fend One er større og kraftigere enn mange europeiske hjelmer. Én av grunnene til dette er for at den skal klare de litt strengere amerikanske sikkerhetskravene. I tillegg har den foldemekanismen som bidrar til kompleksiteten.

Foruten dette kommer Fend One med en liten tøypose for oppbevaring eller transport – kjekt for å beskytte mot riper og slikt.

En annen ting å merke seg er at denne hjelmen har en «nedstikker» bak. Denne bidrar trolig litt ekstra til beskyttelse av bakhodet, men fører også til at hjelmen får en litt høyere profil enn en del andre sykkelhjelmer. Så selv om den kan slås sammen til å bli smalere, er den samtidig høyere enn for eksempel kollega Vildes sykkelhjelm.

Spørsmålet blir derfor om hvordan du egentlig trenger at hjelmen skal bli liten når den pakkes sammen. Du tar jo ikke noe av høyden ved å folde inn sidene.

Sånn sett er det greit å huske at det finnes systemer som lar deg feste en hjelm utenpå en bag eller sekk også, og da kan det være et større poeng å ha en hjelm som veier lite enn en som kan legges sammen.

Selvfølgelig, Fend One kan også stroppes utenpå en sekk om du ønsker, men det blir vanskelig å gjøre det når den er sammenslått. Så da kan jo funksjonen være litt bortkastet på den måten.

Mer enn sikker nok?

Gjengen som har utviklet Fend One hevder å ha brukt «årevis» på å utvikle en hjelm som tilfredsstiller kravene til amerikanske forbrukermyndigheter (CPSC) og den europeiske sikkerhetsstandarden EN 1078.

Sykkelhjelmer og sikkerhetskrav Sykkelhjelmer for det europeiske markedet skal være godkjent etter sikkerhetsstandarden CE EN 1078. Foruten en design som tillater fri sikt og at hjelmen faktisk holder seg på brukerens hode, sier standarden at hjelmen må tåle fritt fall på 1,5 meter mot en flate og fall på 1 meter mot en kant. Hjelmen er da utstyrt med et metallhode som måler kraften i støtet. Dersom kraften overstiger 250 G består ikke hjelmen testen. Den amerikanske sikkerhetsstandarden kalles CPSC 1203 og går stort sett ut på det samme som EN 1078, men hjelmen må kunne tåle et større fall: 2 meter mot en flate, 1,2 meter mot en kant og 1,2 meter mot en kurve. Sistnevnte test brukes ikke i EN 1078. Samtidig går den amerikanske grensen på 300 G. Mips (Multi-directional Impact Protection System) er ikke et krav, men en bonusteknologi for den som ønsker ytterligere beskyttelse. Mips innfører et slags «sklilag» mellom hodet og innsiden av hjelmen som tillater at hjelmen kan flytte seg 10 til 15 millimeter uten at hodet må følge med. Ifølge forskere kan dette forhindre eller redusere sjansen for at rotasjonsbevegelser ved en kollisjon forårsaker hode- eller hjerneskader. Mer +

Faktisk er de amerikanske kravene til kollisjonstesting litt strengere, noe som fører til at europeiske hjelmer fort kan være både noe tynnere og lettere enn Fend One. Men dersom du er ekstra opptatt av sikkerhet vil du sikkert kunne leve med at denne hjelmen ikke er av de letteste. Spesielt om det betyr at den også er på den enda mer solide siden.

Samtidig må vi påpeke at Fend One ikke har Mips – Multi-directional Impact Protection System. Dette er et system som skal gi ekstra beskyttelse mot hodeskader som kan forårsakes av rotasjonsbevegelser, og teknologien er derfor tatt i bruk av en rekke hjelmprodusenter.

Fend One fungerer som sykkelhjelmer flest, men har ikke Mips.

For noen hjelmkjøpere vil dette bety at Fend One likevel ikke er god nok. Men strengt tatt oppfyller den altså både europeiske og amerikanske sikkerhetskrav, så den vil uansett alltid være et sikrere alternativ enn en tøylue eller caps.

I bruk

Av HMS-hensyn og andre naturlige årsaker har vi ikke aktivt forsøkt å krasje på sykkel, sparkesykkel eller aktivt eksperimentert med andre måter slå skallen for å se om hjelmen holder mål.

Strengt tatt må vi nesten bare stole på at de kontrollerende organer har sjekket at Fend One overholder sikkerhetskravene.

Men vi har fått en rekke anledninger til å bruke hjelmen, både under testing av elektriske sykler og elektriske sparkesykler. I de tilfellene har den fungert forskriftsmessig, uten å by på problemer med hverken sikt eller komfort – i den grad man bryr seg om slikt.

Ved å bruke strammestroppen bak i nakken, samt benytte tykkere padding og passe på å justere hakestroppen, var det ikke noe problem å få hjelmen til å passe (på) undertegnedes hode.

I «utslått» tilstand oppleves også hjelmen som solid og fast i fisken, helt uten unødvendig slark eller knirk.

Den byr dessuten på godt med lufting, selv om den kanskje ikke ser like aerodynamisk og sporty ut som mange andre sykkelhjelmer.

En enkel løftemekanisme sørger for at sidene på hjelmen enkelt kan «foldes inn».

Hjelmens unike egenskap, altså at sidene kan foldes inn og ut, gjøres kjapt. Sistnevnte går på ett lite sekund, og inn igjen tar kun et par sekunder når du har lært grepet.

Hvorvidt denne funksjonaliteten har så mye spesielt for seg er en annen sak. Når vi forflytter oss med hjelm har vi den jo som regel på hodet, så vi synes egentlig dette fungerer best når hjelmen skal settes et sted mellom bruk. Sammenslått tar den jo bare halve plassen, noe som gjør at den enklere kan oppbevares på en smal hylle eller lignende.

På den annen side kan vi se et transportbehov for den som av og til bruker en bysykkel eller leier en elektrisk sparkesykkel når det passer seg. Skulle du sånn sett ønske å gå rundt med en skikkelig hjelm stappet ned i vesken eller sekken, er det ingen tvil om at Fend One tar litt mindre plass enn en konvensjonell sykkelhjelm.

Men bevares, det er fremdeles noe du merker at du drar rundt på.

Fend One har uansett senket terskelen en smule for å bruke hjelm her hos oss. I hovedsak er dette takket være at den faktisk er tilgjengelig, ikke nødvendigvis at den er sammenleggbar. Samtidig breier den seg ikke fullt så mye som sammenslått, så det er litt mindre bry med å stappe den i sekken – som igjen gjør hjelmen mer tilgjengelig.

Her er likevel ikke sammenleggbarheten det viktige, ettersom undertegnede fint kunne spradet rundt med en lettere hjelm festet utenpå sekken også. Men så klart – for deg som sverger til store designervesker blir det noe helt annet.

Konklusjon

Fend One er en sykkelhjelm som kjapt og enkelt kan slås sammen slik at den tar mindre plass i bredden. Dette kan være fordelaktig ved både transport og lagring.

Sammenlagt minner hjelmen litt om en død bille. En diger en. Så det er greit å kunne bruke den medfølgende tøyposen.

For vårt testeksemplar har da bredden i praksis halvert seg – fra 22 centimeter til omtrent 11 centimeter. Dette gjør at det kan bli enklere å finne en plass å sette den fra seg, eller å få den ned i en sekk eller veske.

Samtidig gjør ikke dette noe med høyden eller for den saks skyld vekten, som kan være litt høyere enn en del europeiske hjelmer.

At den veier nesten et halvt kilogram forklares til dels med at den er kraftigere enn flere modeller ment for det europeiske markedet, ettersom den også oppfyller amerikanske sikkerhetskrav. Disse er noe strengere.

Men Mips-teknologien som skal gi ekstra beskyttelse til hjernen er ikke på plass hos Fend One. Hvor mye dette skal vektlegges får nesten være opp til den enkelte.

Uansett vil dette og den norske prislappen på to tusen kroner være tunge ting å svelge. Selv om noen brukere sikkert vil verdsette å kunne legge sammen hjelmen for å halvere bredden, spørs det vel om dette trumfer at du tross alt får både lettere og langt rimeligere sykkelhjelmer – som også har Mips – enn Fend One hos de fleste forhandlere.

På grunn av mangel på sammenlignbare produkter velger vi å ikke gi Fend One noen karakter på dette tidspunktet.

Fend One annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Sammenleggbar og stilig sykkelhjelm med tung prislapp. " Fordeler Krysse av Kan slås sammen i bredden

Krysse av Støtter også CPSC, som er strengere enn europeiske sikkerhetskrav

Krysse av Både tynn og tykk vattering følger med i esken

Krysse av Du får med en tøypose for oppbevaring eller transport Ting å tenke på Bytt Pris

Bytt Har ikke Mips

Bytt Større og tyngre enn en rekke europeiske modeller

Les også Fulldempede elsykler (2022) : Elsyklene som tar seg frem overalt