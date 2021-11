Test SAMSUNG QLED QE75QN900A

Så rått har vi aldri sett YouTube før

Samsung overbeviser med sin nye toppmodell med Neo QLED.

TV-er med 8K-oppløsning er fortsatt ganske kostbare og det finnes lite ekte 8K-oppløsning å se på. Men å se på «ekte» 8K-materiale er ikke nødvendigvis hele grunnen til å kjøpe en TV som dette. Den kan nemlig oppskalere og forbedre de vanlige sendingene du ser på til noe bedre - enten det er full HD eller 4K.

Vi har nå tatt en kikk på Samsungs nyeste flaggskip, QN900, som i tillegg til å friste med 8K-oppløsning har det selskapet kaller Neo QLED – en helt ny type baklysteknologi. Og den har kunstig intelligens og bruker nevrale nettverk til å stille inn bildet passer deg best mulig. Med andre ord så mye teknologi som selskapet klarer å få plass til i en syltynn TV.

Modellen vi har kikket på er 75 tommer, men du får kjøpt en mindre utgave på 65 tommer. Prisen starter på 59.990 for den minste varianten, mens du må legge på 10.000 til for den ti tommer større storebroren. Vil du slå på stortrommen fås den også som 85 tommer. Da er prislappen på 99.990 kroner.

9 Imponerende Samsung QLED QE75QN900ATXXC annonse 69990 NOK Sjekk nå 69990 NOK Sjekk nå 69990 NOK Sjekk nå sitat " Samsungs flaggskip er et utstillingsvindu av hva du kan få av teknologi i en TV " Fordeler Krysse av Egnet seg meget godt i opplyste rom

Til å være YouTube er dette meget overbevisende kvalitet.

Gnistrende HDR-bilde

En av de store nyhetene som Samsung bringer til torget med QN900 er Neo QLED-teknologien. Kort forklart er dette et langt mer finmasket baklys som bruker mindre dioder enn før, slik at du får flere soner og mer presisjon når panelet skal lyssettes. Den første modellen vi testet dette med var lillebroren QN95, og teknologien gjør seg like godt på denne toppmodellen.

Det første du vil merke er at skjermen er langt mer lyssterk over større overflater sammenlignet med fjorårets modeller. Mens du før kunne oppleve over 1000 nits på et lite parti av skjermen, kan du nå få det samme på et langt større område. Og det gjør at spesielt HDR-innhold blir ekstra imponerende.

Vi testet med noen demo-snutter fra YouTube som både var 8K og HDR, og det er lite tvil om at de åpne flammene i det ene klippet blir så virkelige at man nesten vegrer seg for å ta på skjermen. Fortsatt har du ingen støtte for Dolby Vision, men alle de andre resterende HDR-standardene er på plass.

Lysstyrken kombineres med farger som er meget habile. Men du må belage deg på å justere noe for å få det meste ut av denne skjermen. Likevel skal det sies at Samsung nå har lagt mer arbeid i spesielt Film-modusen, slik at denne fint kan brukes rett fra fabrikk uten at du trenger å gjøre noe store endringer. Du kan også fint bruke Moviemaker-modusen.

Film-modusen er den som kommer nærmest et helt nøytralt bilde ut av esken.

Ferdig kalibrert er bildet meget presist.

Ellers har også denne TV-en en AI-løsning som vil lære seg hva du liker å se på, og ikke minst gjøre justeringer for å tilpasse seg. Denne TV-en er proppet til randen med kraftig maskinvare som bruker 16 ulike nevrale nettverk for å optimalisere det du ser på. Så merker den for eksempel at du ser på sport, vil den ta i bruk kunnskap den har tilegnet seg via en av disse nettverkene til å gjøre bildet best mulig. Og det gir blant annet en ekstra «vask» av spesielt dårligere signaler før det oppskaleres og vises på skjermen.

Fortsatt er det sånn at spesielt Dynamisk overdriver lyspresisjonen og ikke minst gir et blåstikk i bildet, men Film er slettes ikke helt på bærtur. Og vi merker oss at skjermen er meget bra til å vise sømløse overganger mellom ulike graderinger av samme farge. Så om du ser en solnedgang, vil du ikke kunne se overgangen mellom de ulike nyansene slik en dårligere TV ofte vil gi deg.

Men vi tar oss likevel tid til å kalibrere TV-en så resultatet er best mulig. Og da blir fargene enda et par knepp mer presise. Men den største forskjellen opplever vi i gammakurven og da spesielt under 50 prosent grått. Da økes lyset slik at kurven treffer bedre, som igjen vil gi deg bedre detaljer i litt mørkere partier.

Dynamisk i HDR er heller ingen god idé

Hvilke innstillinger vi endte opp med for SD og HDR ser du i karusellen nedenfor.

Med inntoget av Neo Qled har denne skjermen fått langt flere soner enn tidligere. Men nøyaktig hvor mange røper ikke Samsung. Likevel kan vi se at presisjonen er en god del bedre forrige generasjon 8K-TV fra selskapet. Vi kjører en del demoer som utfordrer baklyset hvor blant annet mindre lyse objekter beveger seg på en helt sort bakgrunn. Og denne skjermen takler dette meget godt til å være en LCD. Likevel er det noe mer blooming å spore hos denne 8K-modellen enn tilfellet er med hos QN95, som «kun» har 4K-oppløsning.

En ting denne skjermen virkelig kan er måten den håndterer refleksjoner. Her får du en TV i alle øverste klasse, hvor egenskapen til å gi mye lys kombinert med et velfungerende refleksjonsfilter, gir deg en TV som takler fint å stå i et godt opplyst rom. Innsynsvinkelen fra siden er det heller ingenting å utsette på. Her kan du fint se på skjermen fra ulike vinkler uten at bildet vaskes ut.

Når det gjelder skarphet og bevegelse så er denne skjermen helt prima. Du beholder skarpheten selv ved raske panoreringer, og skjermen gjør en solid jobb med å oppskalere spesielt litt lavere oppløsning.

Her har du innstillingene for vanlig SD-kvalitet:

Her har du innstillingene for HDR:

Under 10 ms inputlag er meget bra.

Grom spill-TV

Samsung har de siste årene også fokusert på å gi aktive spillere en TV som kan henge med i svingene. Og QN900 føyer seg inn i rekken.

Vi tar frem inpulag-måleren vår, og uten spillmodusen på er ikke denne TV-en noe du bør bruke til spill. Men den detekterer automatisk hva du har koblet til, og du kan eventuelt aktivere modusen selv via menyen, og da endrer ting seg til det bedre. Ved en oppløsning på 1080p og 60 bilder i sekundet så viser måleren rett under 10 millisekunder. Det er blant de aller beste på markedet.

Denne TV-en har fire HDMI 2.1-porter, så du har gode muligheter for å tyne det maksimale ut av nye konsoller som PlayStation 5. Samtidig har den ene porten også støtte for ARC, slik at du enkelt kan hente ut lyd fra skjermen.

Det er også verdt å merke seg at du kan bruke synkronisering av grafikken mot for eksempel en PC, slik at grafikken flyter helt jevnt uten rifter eller andre feil på grafikken.

One Connect-boksen er nå i en annen formfaktor enn før.

Smart tilkoblingsløsning

Det begynner på bli noen år siden Samsung lanserte One Connect-systemet sitt, at du har mesteparten av styringen og tilkoblingene av skjermen i en egen boks.

Gradvis har Samsung oppgradert systemet hvor det må bare går én liten kabel fra boksen og opp til TV-en, slik at det ser enda penere ut hvis du henger den opp på veggen.

Også QN900 har denne løsningen, men et par nye endringer som vi liker godt.

Du kan sette boksen i et eget spor på baksiden av foten.

For det første ser boksen helt annerledes ut. Hvor den før var avlang, er den nå mer firkantet og flatere. Noe som muligens gjør det enklere om du vil gjemme den vekk i eller bak en stereobenk. Dessuten kan kabelen sparkles inn i gipsvegg om du har mulighet det. Og du får kjøpt lengre varianter om den som følger med skulle bli for snau på lengde.

Ønsker du å bruke foten til TV-en kan du i tillegg legge hele boksen på baksiden av denne foten. Det er nemlig laget en egen festeløsning om du vil ha alt på et sted. Da følger det også med en mindre kabel fra boksen til TV-en, så du får en smidigere løsning.

PS: på bildet vårt glemte vi å sette på denne kabelen, så det du ser er bare et raskt forsøk på å vise hvordan den skal sitte.

Menyene er enkle og ryddige å forstå seg på.

Fortsatt meget brukervennlig

Samsung fortsetter å bruke Tizen som sin brukerplattform, og det gjør de nok smart i. For det er få, om noen, andre produsenter som klarer å lage en så brukervennlig løsning som det Samsung kan skilte med. LG er kanskje den som havner nærmest.

Med Tizen får du et system som prøver å sy sammen alle de ulike appene og inngangene du bruker, og ved å trykke på hjemknappen spretter en linje opp i bunnen av skjermen med de appene du liker å bruke mest. Og du kan selvsagt flytte og organisere denne etter eget ønske. Og når du markerer for eksempel en av appene, vil du få en ny linje over som viser hva du så på sist og noen tips til nye ting å se på.

Så Samsung lykkes fortsatt godt med å sy sammen de ulike tilbyderne. Og skulle det være en disputt i hjemmet om hva man skal se på, kan du nå enkelt splitte opp skjermen i to. Så du for eksempel kan se en direktesending via dekoderen din, mens du strømmer noe annet via mobilen på den andre.

Fjernkontrollen er enkel og ryddig den også.

Det er enkelt å samkjøre mobilen med TV-en, og det fungerer også smertefritt mot iOS-dingser. Og du kan også enkelt spille av musikk via mobilen på TV – en på samme måte. Ved å starte opp for eksempel Spotify, kan du hente opp skjermen på samme måte som du vil spille av på en trådløs smarthøyttaler.

Skjermen har det Samsung kaller Digital Butler, hvilket gjør TV-en til et mulig nav for smartdingser du har i huset. Her testet vi med noen enkle enheter, og de poppet opp på skjermen så lenge de var koblet til samme hjemmenettverk eller var i nærheten.

Og når vi først er inne på lyden så er denne TV-en proppet full av høyttalere. Langt flere enn hva som er vanlig. Og du får en bedre filmopplevelse siden skjermen kan sys sammen med en lydplanke, og er denne av samme merke som Samsung, så vil disse to snakke sammen og dra nytte av hverandre. For selv om lyden er helt innafor fra bare skjermen, mangler det fortsatt litt mer krefter fra bassen til å riste nok liv i filmopplevelsen.

Konklusjon

Skal du ha det beste fra LCD-verden så vil Samsung QN900 være en av de beste alternativene du kan velge. Også om du i tillegg er av typen som liker å kjøpe ting som er klar for hva enn fremtiden har å tilby.

For 8K-oppløsningen er alt annet enn moden ennå. Du må først og fremst belage deg på å se det som finnes av innhold via YouTube om det er ekte 8K-innhold du vil ha. Men bare på et år har mengden innhold du kan se på vokst betydelig, så 8K er gradvis i ferd med å bli mer aktuelt.

Vi er mektig imponert over den nye bildeprosessoren i TV-en, som gjør underverker med lavoppløst innhold på det store 8K-panelet. Samsungs «nevrale» nett gjør åpenbart mye riktig, slik at både full HD og 4K-innhold ser bedre ut.

Når det kommer til fargejusteringer vil fortsatt Film-modusen være ditt beste valg om du ikke går for en kalibrering. For du kan tyne ut noen prosent til om du tar deg tid til denne jobben.

Bildemessig er det «Neo QLED» som gjør den store forskjellen fra fjorårets QLED-TV-er. Med langt flere soner takket være mindre dioder, får du nå en bedre presisjon i lyset sammenlignet med tidligere – og mye høyere lysstyrke over mye mer av skjermen av gangen. Før kunne du også fint få mye lys på mindre partier, mens Neo QLED øker denne muligheten betydelig.

I tillegg har skjermen et knallgodt antirefleksfilter, som sammen med god lysstyrke gjør at denne skjermen takler opplyste rom uten noe problem. Og Samsung er gode på bildekvalitet. Spesielt er fargene presise, skarpheten upåklagelig og bevegelsene sømløse. Det nye baklyset har god presisjon, men fortsatt kan du se noe «blooming» i områder mellom helt mørke og lyse partier i bildet.

Skjermen er noe av det aller beste du kan velge til å spille på. Meget lav inputlag, en rekke nye HDMI 2.1-porter og synkronisering av grafikken, er alle ting som bør friste enhver aktiv gamer.

Foruten noe blooming er det lite å sette fingeren på med QN900. Noen vil savne støtte for Dolby Vision, og prisen er høy. Som vanlig koster det å være kar om du skal ha siste skrik innen teknologi. Men annet enn det er dette en gnistrende god TV vi ikke har noe betenkeligheter med å anbefale.

