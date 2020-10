77 tommer med grom bildekvalitet

LGs nye GX-serie imponerer.

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 10 Okt 2020 15:00

Statistikken viser at vi nordmenn har kjøpt større og større TV-er de siste årene. Det er ikke så lenge siden 50 tommer var det største du fikk kjøpt – mens i dag er det 75 tommer eller mer som gjelder.

Vi har nå fått inn LGs nye GX-serie i 77 tommer, LG OLED77FX6, som er en storebror til CX-serien vi testet tidligere i år – som imponerte oss stort. Noe av det som skiller de to modellene er at GX-serien har fokus på å henges tett på veggen – på samme måte som Samsungs Q950-serie .

I skrivende stund koster et eksemplar deg om lag 69.990 kroner. Det er eksempelvis 10.000 kroner mindre enn en Q950 i 75 tommer, eller 20.000 mindre enn Sonys ZH8 i samme størrelse. Merk dog at disse modellene i tillegg kan gi deg 8K, noe ikke GX-serien er kapabel til.

9 Imponerende LG OLED77GX annonse Sjekk prisen LGs nye GX-serie er en perle av en OLED Fordeler Meget god bildekvalitet i alle oppløsninger

Flott og stilrent design

Brukervennlig

Meget god til spill - lav inputlag, 4K@120 H og VRR-støtte.

77 tommer gir enda mer mening

LG har tatt syvmilssteg innen bildebehandling og oppskalering

Bygger svært lite ut fra veggen

Veggfeste følger med

Har støtte for Dolby Vision

Moviemaker-modusen er slettes ikke dum. Ting å tenke på Lyden er ikke like imponerende

Skjermen gir noe gjenskinn

Skal du ha den på fot kommer dette tillegg.

Mangler støtte for HDR10+

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Smal og stilren

Det er liten tvil om at en av årets trender er å lage TV-er med smale rammer og minimalistiske uttrykk. GX-serien følger i så måte det som er på «moten» blant de dyrere skjermene i år.

Og det er lite feil med det i våre øyne. Du får en stilren overflate av glass hvor kun en syltynn ramme av metall omslutter det hele. Det skal sies at den siste centimeteren av glasset er en sort ramme, så selve bildet går altså ikke helt ut til kanten, slik det for eksempel gjør med Q950 fra Samsung.

Det som er spesielt med denne OLED-skjermen er at den er laget primært for å henges på veggen. Og i esken følger det med et snertent og velfungerende veggfeste som gjør at skjermen kan henges tett på veggen. Selve festet går inn i TV-ens bakside, som gjør at hele skjermen bare henger et par centimeter ut fra veggen. Altså noe få millimeter mer enn sin konkurrent Q950, men likevel er dette også imponerende hvor lite GX-modellen står ut fra veggen.

Det er også verdt å merke seg at alle portene på skjermen er plassert slik at kabler ikke blir stående ut mot baksiden av skjermen. Noe det gjør på CX-serien til LG. Og ikke minst kan du dekke til alle kablene med egne deksler som gir en ren bakside. Ikke at du klarer å se den uansett når skjermen henger så tett på veggen, men det holder i alle fall kablene på plass.

Baksiden har ulike tilkoblinger som gjemmes med to deksler etter du har koblet til det du skal. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Merk at fokuset altså er å henge skjermen på veggen. Skulle du heller sette den på stereobenken, må du kjøpe føttene utenom. Da vil du trolig være mer tjent med å spare noen kroner og heller velge CX-serien.

Gallerimodusen gir deg mulighet til å bruke TV-en til å vise kunst når du ikke ser vanlig TV. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Galleri-modus

Når du først skal henge GX på veggen, så følger det med en funksjon som mange nok vil sette pris på. Den har nemlig en gallerifunksjon som du kan bruke når du ikke ser på TV.

Funksjonen kan minne en del om den du får med Samsungs The Frame-serie, altså at skjermen dimmes kraftig ned og ser mer ut som et maleri enn et tradisjonelt TV-bilde.

Funksjonen til LG fungerer greit den, men er ikke like naturtro som det Samsung får til med sine The Frame-skjermer. Dessuten har du langt mindre utvalg av bilder å velge blant.

Men når skjermen først henger på veggen slik GX er ment å gjøre, vil denne funksjonen gi deg noe annet enn en stor sort overflate på 77 tommer når du ikke ser TV. I tillegg får du også med litt «taffelmusikk» som kan være med å sette stemningen.

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Brukervennlighet

Vi setter pris på god brukervennlighet på en TV. Og her er LG med på notene hele veien.

De har fortsatt å utvikle sin WebOS-plattform, og sammen med Samsungs Tizen-løsning er WebOS den mest brukervennlige løsningen på markedet etter vår mening.

Samtidig så får du med en fjernkontroll som har en egen pekefunksjon - noe LG har hatt i mange år. Dette fungerer overraskende godt, hvor du enkelt kan peke deg igjennom menyer, eller skrive inn pålogginger på en kvikk måte.

Menyene er smart lagt opp, og vi liker hvordan appene vises i en hovedlinje, med en sekundær linje over som viser innholdet til appen du har markert. Ikke helt ulikt navigasjonstrukturen på Samsungs TV.er.

På samme måte som med Tizen fortsetter også WebOS å spille av det du ser på selv om du trykker frem hovedmenyen. Så du trenger ikke stoppe det du ser på via for eksempel en app for å utføre endringer i menyen. Slik du for eksempel må om du bruker en skjerm med Android på.

Informasjon om kalibrering og hva resultatene viser deg. Skjermbildene vi legger ved viser målingene vi har gjort av TV-ene. Når vi kalibrerer TV-er bruker vi programvaren Calman Ultimate . I tillegg har vi også denne pakken fra Portrait Displays som tar seg av målingene og matingen av testplansjer til de ulike skjermene. Til å måle inputlag, bruker vi en løsning fra Leo Bodnar . Foruten dette har vi en rekke videoklipp som vi ser igjennom i ulike oppløsninger, som for eksempel HD og 4K. I tillegg ser vi nærmere på hvor godt skjermene klarer seg med tradisjonell 720p, som veldig mye av det du ser via en dekoder sendes i. Vi er også innom Blu-ray-filmer i 4K, samt ulike strømmetjenester som Netflix, Amazon Prime og Disney+. Slik leser du resultatene: Til venstre kan du se hvordan hver enkelt farge plasserer seg i et fargerom. Innenfor hver enkelt hvite firkant gir best presisjon. Boksen for hvitt gir også en indikasjon på om bildet er for eksempel for varmt eller kaldt, dersom for eksempel prikken plasserer seg utenfor firkanten i retning mot rødt eller blått. På bildene ser du resultatene målt i DCI P3-fargerom. Vi måler også i tillegg Rec2020 og Rec. 709. I midten øverst kan du se RGB-balansen fra 0 til 100 grått. Her er det bedre jo tettere rundt midten grunnfargene legger seg. Eventuelle blåstikk eller for varmt bilde vil også gi tydelig utslag på denne grafen. Til høyre ser du EOTF-kurven, og hvor den gulen linjen er målet man skal prøve å oppnå, mens den grå linjen er målingene av hva TV-en faktisk presterer. Forskjellen mellom Gamma og EOTF, er at gamma ber om en prosentmålt mengde av maksimal lysstyrke, mens EOTF ber om et spesifikt antall nits. Under EOTF ser du lysstyrke. Her settes for eksempel en verdi på 180, som er ganske vanlig for et rom uten for mye lys i. Så ser du hvilke verdier som er riktige i den gule linjen, mens den grå viser hvordan TV-en egentlig presterer. Nederst i midten av diagrammene vises også DeltaE. Dette er forskjellen i visuell persepsjon av to farger. Tallene sier altså noe om fargepresisjonen til skjermen. Normalt vil ikke et menneske oppfatte forskjeller som er under 3 i verdi. Mens et trent øye sies å kunne se forskjeller helt ned mot en verdi på 1.

Vivid gir ikke noe spesielt riktig bilde, spesielt ikke i SDR-modus Ole Henrik Johansen / Tek.no

Isf-modusene er der i mot langt bedre. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Kurante forhåndsmoduser

Fra fabrikken er det en rekke bildemoduser å velge blant. Noen langt bedre enn andre.

De vi liker minst er Vivid og Standard. Dette er i alle fall ikke valgene for deg som ønsker et så korrekt bildet som mulig. Bildet blir for kaldt, samt at lys og kontrast er på ville veier. Dette gjør at skjermene skiller seg ut i butikkhyllene, men det er fortsatt ikke naturlig at gresset på fotballkampen skal se signalgrønn ut.

Dette gjelder først i fremst når du ser tradisjonelt SDR-innhold. Om du bruker de samme modusene med HDR, vil forskjellene bli langt mindre, men fortsatt vil du få et bildet som heller i samme retning som når du ser SDR, bare ikke like dominant.

Likevel har du mange gode alternativer. Først og fremst vil alle Kino- og ISF-moduser være helt innenfor. Samtidig så har du i tillegg en egen Moviemaker-modus som også fungerer meget bra.

Likevel så er ikke alt helt topp, så på akkurat samme måte som med CX-serien vi testet tidligere i år, vil en kalibrering rett opp i en litt ukorrekt gråskala og gjøre lyset enda et knepp mer presist. Uheldigvis så viser ikke TV-en oss hvilke endringer kalibreringen gjør i menyene, så vi har ikke lagt ved bildet av våre innstillinger denne gangen.

Ferdig kalibrert blir resultatet best mulig. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Meget bra til det aller mest

Om vi ser bort ifra litt endringer i lyd, og fokuset i å henge GX-modellen på veggen, er denne storebroren ellers lik CX-serien vi testet for en stund siden.

Det betyr at bildekvaliteten er mye den samme, med andre ord noe av det aller ypperste du får fra en OLED-skjerm i øyeblikket. Og det sier ikke rent lite.

LG har virkelig lagt seg i selene for å utvikle en bildebehandling som kan yppe seg med de beste på markedet – noe de ikke har helt klart å henge med på før. Blant annet har dårlig gjengivning av detaljer i mørke partier vært et problem.

Overganger mellom ulike shaderinger er nå meget bra, skarpheten er upåklagelig, og de er lite «groms» rundt objekter. Samtidig så er detaljene i mørkere partier ikke lenger noe problem, og sortnivået er helt bunnløst.

Selv vanlig strømming får god bildekvalitet. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Også fargene er veldig bra. Noen vil kanskje si at de oppleves litt varme, men det er ikke noe vi ser negativt på i det hele tatt. Litt på samme måte som dette ikke var noe negativt på plasma-skjermer før i tiden.

Uansett om du serverer denne skjermen med SDR-innhold fra en dekoder, eller 4K HDR fra en Blu-ray, vil du få et meget bra resultatet.

Om du skal sammenligne med for eksempel Samsungs Q950, så er disse ganske like til mye, men sortnivået til GX er naturligvis et lite knepp bedre. Men i den andre enden taper GX litt piffen når vi nevner lysstyrke. Her er Q950 kongen på haugen.

Skal du se mye TV i et rom med mye naturlig lys ville vi derfor valgt Q950, samtidig som det er noe mer gjenskinn i GX-modellen. Men til en filmkveld i kjelleren, vil denne skjermen fra LG være et knallgodt valg.

Inputlagen er lav nok til at denne TV-en fint kan spilles på. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Solid til spill

LG CX viste seg å være en meget god skjerm å spille på. Og det samme gjelder for GX-serien.

Ikke overraskende viser måleren at inputlagen er altfor høy om du bruker en av de vanlige bildemodusene. Men med spillmodusen aktivert så kryper dette tallet helt ned til 13 millisekunder. Det er noe av det bedre vi har målt, hvor det kun er årets QLED-modeller, som Q950, som har visst seg å være enda ett hakk hvassere ved å krype under 10 millisekunder.

Er du en av mange som i tillegg ha gjort en bestilling på en av de nye spillkonsollene fra enten Sony eller Microsoft, vil denne skjermen være godt egnet til disse når dem dukker opp.

Du har nemlig alt du trenger for å dra nytte av alt de nye konsollene får å fare med. Det vil si at du har HDMI 2.1 på plass, mulighet for å vise 120 bilder i sekundet med 4k-oppløsning, og ikke minst støtte for VRR.

Dessuten er den også klar for deg som heller sverger til å bruke PC. Støtte for synkronisering er på plass, og du kan som sagt fyre løs på den digitale slagmarken med hele 120 bilder i sekundet om du har et grafikkort som er klar for oppgaven.

Du må kjøpe føtter som ekstrautstyr om du skal ha LG GX-serien til å stå på en stereobenk. Fordelen er at disse løfter skjermen høyt nok opp til at du får plass til en grei lydplanke mellom benken og skjermen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Grei lydkvalitet

På samme måte som med CX-serien, bruker også GX-serien AI-læring til å gi deg bedre lyd. Forskjellen er likevel at storebroren har flere elementer å boltre seg i – uten at du får helt bakoversveis om du skal se film av den grunn.

Men lyden er klar og tydelig. Spesielt så er stemmer tydelig og i fokus, men man skulle gjerne hatt litt mer bass.

Og når vi først er i gang med å sammenligne denne GX-modellen med Samsung Q950, så har Samsung fått en rekke tileggsfunksjoner i år, som å samkjøre en lydplanke med høyttalerne i selve TV-en – eller automatisk heve lyden om noen kommer forbi med en støvsuger.

Men at GX har dårlig lyd blir feil. Den er faktisk ganske god til å være en flatskjerm, men likevel er et ekstern opplegg å foretrekke for å gjøre filmkvelden komplett.

Konklusjon

LG fortsetter å gi oss svært gode TV-er med sin GX-serie. Den gjør det aller meste rett.

GX-serien er designet for å henges på vegg, og er dette viktig, vil de ekstra 10.000 kronene du betaler for en 77-tommers GX muligens være verdt det versus tilsvarende størrelse i CX-serien. Muligheten for å sette skjermen i gallerimodus når du ikke ser TV vil også være noe som bidrar til balanse i regnestykket.

Foruten dette har de to modellene mye til felles. Det betyr at GX-serien har en meget god bildekvalitet på tvers av de ulike formatene du kan mate den med. Farger og sortnivå er helt upåklagelig, og til å være OLED har den dessuten mye å bidra med når du skal fylle skjermen med HDR.

På ren lysstyrke så taper både CX og GX til de langt mer lyssterke LCD-skjermene fra Sony og Samsung –om du vurderer å ha en TV i et rom med mye lys. Men til gjengjeld vil OLED-teknologien gi deg en meget behagelig filmkveld om lyset er av.

Det skal samtidig nevnes at GX, på samme måte som CX, også er litt mer utsatt for gjenskinn enn for eksempel Q950. Det er på langt nær det verste vi har sett, men likevel verdt å nevne om du har en stue med mye lys.

Skal du spille så er GX like god som sin lillebror CX, hvor du har alt du trenger for å ta i bruk de nye generasjonene med konsoller som dukker opp etter hvert. Og skulle en PC friste mer, har du støtte for synkronisering og ikke minst 120 bilder i sekundet. Samt en inputlag på 13 millisekunder.

Alt i alt er LGs nye GX-serie en flott skjerm å se til, og ikke minst leverer den et knakende godt resultat på bildekvalitet. En TV vi uten problemer kan anbefale deg.

9 Imponerende LG OLED77GX annonse Sjekk prisen LGs nye GX-serie er en perle av en OLED Fordeler Meget god bildekvalitet i alle oppløsninger

Flott og stilrent design

Brukervennlig

Meget god til spill - lav inputlag, 4K@120 H og VRR-støtte.

77 tommer gir enda mer mening

LG har tatt syvmilssteg innen bildebehandling og oppskalering

Bygger svært lite ut fra veggen

Veggfeste følger med

Har støtte for Dolby Vision

Moviemaker-modusen er slettes ikke dum. Ting å tenke på Lyden er ikke like imponerende

Skjermen gir noe gjenskinn

Skal du ha den på fot kommer dette tillegg.

Mangler støtte for HDR10+

Alternativer: