En skikkelig råtass av en elsykkel

Her kan du fjerne både batteri og motor.

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 26 Juni 2021 06:00

Vi i har testet en rekke elsykler den siste tiden, og alle syklene har det samme til felles; de har motorer som hjelper deg opp motbakker og over lange forblåste sletter uten at du nødvendigvis trenger å slite deg ut. Men det finnes også elsykler som er rettet mot deg som vil ha litt mer trening ut av en tur.

Trek har nemlig laget en unik løsning der de kombinerer en meget god terrengsykkel, med demping både foran og bak, med en hjelpemotor og batteri som du enkelt kan koble til – eller ta av for å heller bruke sykkelen som en vanlig tråsykkel.

Vi har nå testet Trek sin nye E-Caliber-serie, nærmere bestemt Trek E-Caliber 9.8. En fullblods, steike dyr, fulldemper med en prislapp på 110.000 kroner. Som er blant de rimeligste konfigurasjonene av denne nye serien.

Trek E-Caliber 9.8 2021 (Electric) annonse Sjekk prisen Steike dyr. Men steike god til det den er ment for. Å la deg henge med og fortsatt ha følelsen av å sykle en vanlig sykkel. Fordeler Lett til å være elsykkel

Spekket med gode deler rund baut

Enkelt å ta ut batteri og motor

Rammen gir deg en herlig kontakt med underlaget

Meget gode bremser og gir

Meget god demping

Sterk nok motor til det den er ment å gjøre

Grei rekkevidde

Enkel app som lar deg skreddersy modusene etter eget ønske Ting å tenke på Steike dyr

Ingen spesielle.

Batteri og motor kan tas ut i en del. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Slik ser det ut ned mot kranken når batteri og motor er tatt ut. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Enkelt å gjøre om til vanlig tråsykkel

Noe av det som gjør denne sykkelen helt spesiell er at du enkelt kan bygge om sykkelen til en tradisjonell tråsykkel – eller tilbake til å ha elektrisk motor.

På undersiden av underrøret på hovedrammen sitter nemlig fremdriften, som er levert av Fazua. Dette er et meget smart og velfungerende system hvor du kan trekke ut hele motor- og batterisatsen i en og samme del, for så å fjerne batteriet fra pakken.

Batteriet er på rett over 250 wattimer, og holder deg gående i minst 30 kilometer. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Når det er gjort kan du sette det resterende skallet tilbake på sykkelen, og vips så har du en tradisjonell tråsykkel som fortsatt er av ypperste sort. Og ikke minst rundt 3 kg lettere. Skallet har dessuten et hulrom der du kan oppbevare for eksempel lappesaker om du skal ut på en lengre tur.

Du må ta ut denne pakken for å lade opp batteriet, og alt ettersom hvordan du setter opp effektkurvene på motoren, så vil denne gi deg mellom 30 og 80 kilometer med rekkevidde.

Motoren som trekker deg fremover kan yte opp mot 250 watt og et dreiemoment på 55 Nm. Så det er ingen pinglemotor som følger med, selv om den blir noe slapp om man sammenligner direkte med andre elektriske terrengsykler som ofte har motorer med 85 Nm dreiemoment.

Les også Sykkelbransjen kalte situasjonen en «katastrofe». Dette sier de nå

Kontrollen er berøringsbetjent, og fungerer helt kurant. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Lag moduser etter eget ønske

Det som skiller systemet fra Fazua sammenlignet med mye annet, er at dette oppsettet er ment for å hjelpe til når du trenger det som mest. Det skal altså ikke nødvendigvis trekke deg over alt, men heller gi en hjelpende hånd når du febrilsk prøver å henge på noen som normalt er hakket raskere enn deg.

Via appen kan du oppdatere og lage dine egne moduser. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Via en egen app, kalt nettopp Fazua, som du laster ned på telefonen din, kan du gå inn og se data som status for batteriet, hvor mye strøm som er igjen, hvor langt du har syklet med sykkelen og hvor mange ganger du har ladet opp batteriet.

Det som er desto mer interessant er at du kan lage dine egne innstillinger for hvordan du vil at motoren og de ulike modusene skal oppføre seg. Noen, som undertegnede, er i dårligere form og trenger dermed mer hjelp fra bunnen av. Og oftere. Mens andre som er i bedre form kanskje foretrekker en liten ekstra «dytt» når man allerede ligger tett oppunder maksimalt tråkk.

Du har tre ulike moduser å velge mellom via en enkel berøringsmekanisme på styret. Hvitt lys betyr at motoren er deaktivert, mens grønn (breeze) er første og snilleste steg, blått (river) er en mellomting, mens rødt (rocket) gir mest sprut fra motoren. I tillegg er det totalt fem dioder som lyser opp de ulike fargene, og som samtidig indikerer hvor mye strøm du har til rådighet ved at de slukker ettersom du bruker opp batteriet.

Vi liker du har rikelig med justeringsmuligheter, og samtidig er det mulig å laste ned ulike moduser fra nettet, hvor du kan sjekke ut hvordan andres innstillinger passer deg.

Merk at du kan oppdatere batteriet og motoren via en PC. Under vår testperiode opplevde vi at en slik oppdatering var helt nødvendig for å kunne bruke appen skikkelig. Det du trenger er altså en PC og en micro-USB-kabel. For å komme til tilkoblingen på selve pakken må du skru av to skruer, og vippe av et vanntetthet deksel.

Les også Rayvolt Ambassador og Rayvolt Cruzer: Elsykler som gir deg masse oppmerksomhet

«Føles ut som du sykler i medvind»

Under vår testperiode så testet vi en rekke oppsett, også standardoppsettet som sykkelen leveres med fra fabrikken.

Denne løsningen gir deg mer følelsen av å sykle en vanlig sykkel, enn en tradisjonell elsykkel. Som Trek selv sier det; «som å sykle med konstant medvind i ryggen», og det er en god beskrivelse av opplevelsen du får.

Undertegnede er ingen rå syklist, og ei heller i veldig god form. Men takket være dette systemet så føler du at du henger godt med treningskompisene som ellers ville forsvunnet fra deg. Men du kan ikke forvente å sykle noe særlig mer enn 30 kilometer av gangen om du er i dårlig form. For batteriet holder ikke noe særlig mer enn det, men igjen vil nok denne distansen være mer enn nok om du også trenger mest mulig hjelp av motoren.

Vi fikk også langt bedre syklister til å teste denne modellen under vår testperiode. Og tilbakemeldingene er at sykkelen føles naturlig å sykle, og at hjelpen fra motoren kommer godt med, spesielt mot slutten av treningsøkten.

Les også Elsykkel 2021: Her er årets beste elsykkel

Meget god ramme

Denne sykkelen er lett. Veldig lett til å være en sykkel med elektrisk motor og batteri. Vektnålen stopper på rett under 17 kilogram med batteri og motor koblet til. Merk deg at sykkelen totalt kan takle 136 kilogram. Velger du en av de dyrere konfigurasjonene i denne serien kan du slanke vekk ytterligere rundt et kilogram.

Vekten holdes nede ved å ta i bruk mye lette materialer som blant annet karbon. Rammen er meget tøff å se til, og huser blant annet bakdemperen på en måte som gjør at den knapt er synlig. Rett og slett meget smakfullt løst.

Demperen bak er en Trek IsoStrut, laget av Fax Factory, som gir deg 60 millimeter med vandring. Gaffelen har en demper fra RockShox, som gir en vandring på 120 millimeter. Begge kan låses av ved hjelp av en spak på styret, på samme side som også sal-droppen sitter plassert.

Tilbake til rammen så er den stiv og gir en meget god og presis følelse når du sykler. Du har med andre ord god kontakt med underlaget, og dempingen gjør en solid jobb med å fjerne slagene fra røtter og stein når du raser bortover stier i skogen.

Som du bør forvente til denne prisen så er det heller ikke spart på ting som bremser og gir. På sykkelen vi testet var det Shimano som leverte dette i form av sin XT-serie hvor bremsene er XT M8120 og girene XT MT8100. Begge disse gir en særdeles god bremseeffekt, samt at girene er meget presise - noe man selvfølgelig forlanger til over 100 000 kroner.

Dekk og felger er også meget gode, hvor sistnevnte er Bontrager Kovee Pro 30 i karbon.

Denne sykkelen gir deg følelsen av å sykle en helt vanlig sykkel, samtidig som du får litt hjelp på veien. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Konklusjon

Etter å ha testet en rekke vanlige elsykler, også fulldempede terrengsykler, er denne sykkelen fra Trek ganske så annerledes. Og den treffer nok blink for dem som ønsker å trene på en tradisjonell sykkel av ypperste kvalitet, men som likevel trenger litt drahjelp når det blir utfordrende. Og det er akkurat til dette E-Caliber 9.8 kommer til sin rett.

Selve sykkelen har vi lite å utsette på. Det er brukt gromme deler over hele linjen, noe du også bør kunne forvente når du legger over 100.000 kroner i en tråsykkel.

Rammen er meget solid og stiv, samtidig som den også ser meget bra ut. Utover det er det både gode bremser og et velfungerende girsystem fra Shimano som møter deg. Merk at du også får andre konfigurasjoner med for eksempel tilsvarende system fra SRAM om du heller foretrekker det.

Noe av det mest imponerende med denne sykkelen er drivsystemet fra Fazua. Her kan du enkelt skreddersy hvordan du vil at motoren skal oppføre seg med tanke på når den skal hjelpe deg, og ikke minst hvor mye den skal hjelpe til. Appen er enkel og intuitiv i bruk. Og det samme gjelder for justeringene du gjør direkte via styret. Her får du berøringsknapper hvor du enkelt visuelt ser forskjellen mellom de ulike modusene ettersom fargene endrer seg. Er du fargeblind, så husk at modusene blir kraftigere og kraftigere når du trykker deg nedover.

Og skulle du ville sykle deg en tur uten motor, kan denne enkelt kobles fra sammen med motoren slik at du reduserer vekten med rundt tre kilogram. Fleksibiliteten er med andre ord fullt til stede.

Alt i alt er dette en meget velfungerende løsning som gir deg en helt rå, elektrisk terrengsykkel som gir en naturlig sykkelfølelse. Vi velger likevel ikke å gi den noen karakter, da vi ikke har noe som helst annet å sammenligne den med.