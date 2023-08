Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Logitech MX Keys S og MX Master 3S

Supre for superbrukere

MX Keys og Master spiller hverandre bedre, men musen viser svakhetstegn.

MX Keys S og MX Master 3S. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Logitechs MX-mus og tastatur har vi tidligere etablert er fantastisk for avanserte brukere. Nå har selskapet gitt pakken en oppdatering. Den er av det mindre slaget som ikke får oss til å ville kaste ut den forrige, men som kan gjøre den mer attraktiv for deg som har sittet på gjerdet tidligere.

Musen og tastaturet selges både separat og som en pakke, der hovedinsentivet for sistnevnte er at du får med en håndleddsstøtte.

Nyheter for MX Keys S

Smartere baklys

Nye tastehetter

MX Keys S har pen bakbelysning som justerer seg selv. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Mens baklyset på forgjengeren fungerte godt, tennes det nå automatisk når hendene dine nærmer seg så du slipper å gjette hvor du skal begynne å skrive når det er mørkt. Det har også fått en sensor som justerer lysstyrken basert på omgivelseslyset. Her er tanken å spare strøm, og vi synes sensoren velger et fornuftig nivå for oss. Ellers kan du overstyre og sette en fast lysstyrke, også.

Nye tastehetter på F-raden gir deg lettere tilgang til emojier, demping av mikrofon og diktering. Dette er små, men meningsfulle endringer som reflekterer hvordan mange bruker symboler når vi snakker sammen, og at vi sees oftere i virtuelle møterom nå.

Nyheter for MX Master 3S

Mer støysvake brytere

Ny «Bolt» USB-mottager

Ny 8000 DPI-sensor

MX Master 3S snakker med en ny mottaker: Bolt. Den lar deg koble til flere nyere typer Logitech-utstyr. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Viktigst er de nye, mer støysvake bryterne. Logitech hevder Master 3S lager 90 prosent mindre støy enn 3-eren når du klikker, og vi merker en kraftig støyreduksjon. Fremfor skarpe og høye knepp gir musen fra seg svake «tump» som vil forsvinne inn i den vanlige omgivelsesstøyen. Vi digger de nye bryterne på hjemmekontoret, og for kontorfellesskap er de en velsignelse. Har du sidemenn du mistenker for å spille «cookie-clickers» hele dagen er denne en fin gave til en kollega som ellers lever farlig.

Tidligere MX Master-mus kom med Logitechs Unifying-mottager. 3S har meldt overgang til den nye Bolt-mottageren. Den er like liten og kan kommunisere med flere Logitech-produkter på en gang, men er sikrere. Overgangen er kjedelig om du har eldre Logitech-utstyr som kommuniserer med en Unifying-mottager fra før, men alt av nyere utstyr bruker nå Bolt, så for deg med oppdatert utstyr betyr dette én mottager mindre i maskinen. Blant annet brukes Bolt med den gode MX Mechanical-tastaturserien.

Ellers har 3S en ny sensor med 8000 DPI. Det lar deg bevege musen raskere over større avstander. Det har kanskje vært en etterspurt funksjon etter hvert som ultrabrede skjermer, flerskjermoppsett og Logitechs Flow-funksjon har bredt om seg. Vi skal ikke hevde at ingen får nytte av denne oppgraderingen, men vi er mindre imponerte. Jo høyere DPI du gir musen, jo mindre bevegelse kreves før den flytter seg. Resultatet blir at små flikk sender pekeren en halv meter av gårde, og presisjonen lider. Vi brukte musen på «bare» 1200 DPI, som egentlig er mer enn «raskt» nok.

Under ser du nye MX Master 3S sammenlignet med tidligere «mestermus».

Produkt MX Master 3S MX Master 3 MX Master 2S MX Master Pris 1200,- 1250,- 800,- - Støysvak klikking Krysse av Bytt Bytt Bytt Lydløs rulling Krysse av Krysse av Bytt Bytt Logitech Flow Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Evighetsrulling Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Glassporing Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Samtidig paring 3 enheter 3 enheter 3 enheter 3 enheter Batteritid (inntil) 70 dager 70 dager 70 dager 40 dager Lading USB-C USB-C Mikro-USB Mikro-USB Tilkobling Bolt, Blåtann 2,4 GHz Unifying, Blåtann 2,4 GHz Unifying, Blåtann 2,4 GHz Unifying, Blåtann DPI 200 - 8000 (125 Hz) 200 – 4000 (125 Hz) 200 – 4000 (125 Hz) 400 – 1600 (125 Hz) Vekt 140g 140g 145g 145g Mål (mm) 124,9 x 84,3 x 51 124,9 x 84,3 x 51 126 x 85,7 x 48,4 126 x 85,7 x 48,4 Åpne fullskjerm Mer +

Nye Smart Actions

Logi Options+ har fått en ny «Smart Actions»-funksjon. Den er også tilgjengelig for tidligere Master- og Keys-produkter som støttes av Options+.

Her har Logitech latt seg inspirere av «if this then that», og lagt inn støtte for automatisering av gjentagende oppgaver. Starter du alltid dagen med en rutine som å åpne nettleseren til Tek.no, sjekke e-post og starte Spotify? Da tenker Logitech at du heller vil gjøre det med ett tastetrykk enn syv-åtte museklikk.

Vi er tvilende til hvor mange som vil binde opp en knapp på tastaturet eller musen for slike enkle rutiner, men Smart Actions byr på mer avanserte funksjoner også.

Undertegnede redigerer mange bilder av testprodukter. Det å sette oppløsning for hvert bilde i en serie er en skikkelig monoton prosess i Photoshop. Med MX Keys og Smart Actions trykker jeg nå på én knapp, og alt gjøres for meg. Jeg sparer litt tid, men mye viktigere: jeg eliminerer sjansen for feil.

Se hvordan den nye rutinen jobber for meg nedenfor. Alt jeg gjør er å trykke på en tast:

Options+ kommer med noen maler for apper som Premiere Pro, der du kan endre hastighet for enkeltklipp raskt og enkelt, eller for å sende kode til GitHub. Av mer artige funksjoner kan du automatisere at ChatGPT genererer svar på meldingen du har på utklippstavlen din.

Logitech lover flere maler, men det beste er å lage sine egne rutiner. Det er litt vrient å komme i gang ettersom det ikke alltid er selvforklarende hvordan du bør kombinere tastetrykk, museklikk, apper, tekst og systemkommandoer for å få resultatet du ønsker deg. Men tør, og ork å prøve, så vil Smart Actions kunne vise seg som en nyttig funksjon. Særlig ettersom apper som Photoshop og Premiere har egne kommandoer, som å endre penselstørrelse og tetthet, zoome inn, velge neste arbeidsområde og lignende.

Ettersom rutiner kan eksporteres og importeres kan vi håpe mange vil dele sine rutiner med hverandre. Her burde Logitech hatt et deleverktøy i appen.

Vi skulle også ønske Smart Actions kunne registrere nøyaktig hvor på skjermen, eller hvilke dialogbokser du klikket i med musen. I stedet blir det nå forferdelig mange «tab», piltaster og «enter»-kombinasjoner i egenlagde rutiner.

Slik lager du en Smart Action-rutine

Forrige Neste

Mye kjent med mestermusen

Som tidligere modeller ligger MX Master 3S godt i hånden og er en miks mellom en flat spillmus og Logitechs Ergo-mus. Alle knapper er lett tilgjengelige, men størrelsen gjør den best egnet for deg med litt større never.

Håndmodellen har lange fingre. Musen er ganske høy, så det er en fordel med en litt større hånd. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det lydløse rullehjulet, som skifter mellom trinnvis og trinnløs rulling automatisk, er nyttig. Det samme er «siderullehjulet» ved tommelen som gjør det lett å veksle mellom faner, panorere historielinjen i Premiere eller justere penselstørrelse i Photoshop.

«Gest»-knappen, skjult i den lille «hyllen» du hviler tommelen på, gir tilgang til ulike snarveier basert på om du beveger musen vertikalt eller horisontalt. For eksempel kan du tilegne «Opp, «Ned», og «Venstre/høyre»-bevegelse til å fungere som volum og låtmikser.

Både rullehjulene og gestknappen kan settes opp med flere nyttige og appspesifikke snarveier som gir deg bedre arbeidsflyt.

For øvrig er Flow fortsatt med, og for deg som jobber på flere ulike enheter samtidig, som en Windows-PC og en MacBook eller en iPad, er dette en genial løsning. Flow lar deg dele musen og Keys-tastatur, samt utklippstavle, mellom inntil tre enheter helt sømløst.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Her deler vi samme tastatur og mus mellom Windows-PC-en og den bærbare MacBooken med Flow.

Det er noe spesielt ved å bruke samme tastatur og mus for å styre ulike maskiner. Under vår testing fungerte dette bra. Vi paret opp enhetene på alle maskinene én gang, fortalte appen hvordan skjermene var plassert i forhold til hverandre, og vips kunne musepekeren forsvinne ut av den ene skjermen og inn på skrivebordet til den andre. For å hente musepekeren tilbake til «hovedskjermen» måtte vi ta skikkelig fart med den, men heller det enn at den stadig hopper over uten at du ønsker det.

MX Master 3S og Keys S har ellers rask tilkobling til inntil tre ulike enheter, og fungerer med blåtann for dem uten inngang for mottager.

Pekeren «lagger»

Under testen har vi møtt på store problemer med musen som må nevnes. En mindre sak er at «tilbake»-knappen dens ikke alltid lystrer.

Mye verre er det at pekeren ofte «lagget». Plutselig beveget den seg i rykk og napp heller enn å holde jevn fart. Fenomenet varierte i intensitet, men ble aldri helt borte for oss.

I eksempelet nedenfor har vi sakket ned farten på klippet til 50 prosent for å synliggjøre problemet.

Verken å rengjøre sensoren, bytte USB-port for mottageren, prøve på en annen maskin i andre omgivelser, prøve en annen Bolt-mottager eller å fjerne andre trådløse mottagere som kunne forstyrre hjalp ikke. Flere brukere på nett kan vise til lignende opplevelser som oss.

Vi fant imidlertid en mulig løsning til slutt:

Når vi satte musen til blåtannmodus forsvant nemlig hakkingen. Det er jo ikke optimalt, men en mulighet vi kan leve ganske godt med og noe å teste dersom du opplever det samme som vi beskriver.

Selv om dette trolig ikke blir et problem for alle, kan det virke som Logitechs nye mottager eller trådløsteknologi ikke er så stabil som den burde.

Vi opplevde problemer med sporingen til MX Master 3S, og har i alle fall lyst til å skylde på den nye Bolt-mottageren. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

MX Master er overhodet ingen spillmus. Til det er den altfor treg. «Pollingraten» til sensoren, altså hvor mange ganger i sekundet den rapporterer om bevegelse til maskinen, er bare 125 Hz. Det gir utslag på responsiviteten og presisjonen i spill, og sammenlignet med en klassisk G502-spillmus med sin pollingrate på 1000 Hz er det «natt og dag»-følelse.

For annet enn spillbruk er det heldigvis ikke noe du merker noe til, og Logitech kan følgelig vise til svært god batteritid på rundt et par måneder. Det overgår langt på vei trådløse spillmus.

Konklusjon: MX Keys S

Keys-tastaturet blir vi bare mer og mer glade i. Selv om det – på grunn av Flow-egenskapene – fungerer ekstra godt sammen med MX Master, står det fjellstøtt på egne ben.

Tastene har lang vandring til å være lavprofil, og gir god tilbakemelding. De er akkurat så stive at du sjelden trykker ned noen ved uhell, og de er veldig stille. Dette er en garantert «hit» for kontorfellesskap.

Baklyset ser pent ut og de nye strømsparefunksjonene fungerer godt. Selv med lys på store deler av dagen går det lang tid mellom hver lading.

Alle de viktigste snarveistastene er på plass, og vi liker spesielt godt dempeknappen for mikrofon og emoji-snarveien.

Vi foretrekker å bruke tastaturet med den myke støtten – som bare følger med i pakkeløsningen – men kjøper du tastaturet separat er det ikke sikkert du vil savne den, altså.

Smart Actions er et godt tilskudd, og alt i alt er Keys S lett å anbefale både for mer avanserte brukere og deg som bare trenger et godt tastatur å skrive e-post eller knuse tall på.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

9 Imponerende fjerne Sammenlign Logitech MX Keys S annonse Utvalgte butikker 1299 hos Elkjøp Sjekk nå 1399 hos Komplett Sjekk nå Billigste hos 1189 hos Kjell & Company Sjekk nå 9 Imponerende sitat Stilrent, funksjonelt og stille. Fordeler + Raske og støysvake taster med lang vandring

+ Stilig design og god byggekvalitet

+ Et lass av funksjonstaster

+ Programvare med mange unike og nyttige funksjoner

+ Lang batteritid

+ Smart bakbelysning

+ Kan være koblet mot tre enheter

+ Fungerer med blåtann og Bolt-mottaker Ting å tenke på — Felles nordisk tastaturoppsett

— Enda bedre med håndleddstøtten

— Tastene blir synlig fettete ved bruk

Konklusjon: MX Master 3S

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

MX Master 3S tar med seg alt det gode fra forgjengerne, som den gode ergonomien, de utallige hurtigknappene, Flow, de smarte rullehjulene og den lange batteritiden. Også programvaren, med appspesifikke innstillinger, liker vi. De nye nesten lydløse hovedknappene digger vi, og vil nok slite litt med å gå vekk fra dem igjen. Der støy er et problem er dette et sterkt argument for 3S.

Gitt problemene vi opplevde med at musen lagget med den nye Bolt-mottageren er vi ikke så begeistret for akkurat den. Om du ikke har mulighet til å bruke musen med blåtann – som fikset problemet for oss – ville vi vært litt forsiktige med denne nå. Selv om vi og andre har opplevd problemer er det ikke gitt at du får samme utfordringer.

Den nye 8000 DPI-sensoren forstår vi ikke poenget med, og ettersom lite annet er nytt kan MX Master 3 fra 2019 være et ok kjøp om du ikke er særlig lydsensitiv og finner den til en rimeligere penge.

Spillere, selv du som ikke identifiserer deg som en «gamer», bør styre helt unna.

Ellers har nykommeren, tross i problemene, flere ess i ermet som kan få jobben til proffbrukere til å flyte litt bedre.

7 Bra fjerne Sammenlign Logitech MX Master 3S annonse Utvalgte butikker 1099 hos Power Sjekk nå 1099 hos Komplett Sjekk nå 1099 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos 1099 hos Komplett Sjekk nå 7 Bra sitat Den mest funksjonsrike musen på markedet. Nå med rusk i maskineriet. Fordeler + Jevn sporing med blåtann

+ Flere intuitive funksjonstaster

+ Støysvake knapper

+ Smarte rullehjul

+ Styr tre maskiner sømløst med Flow

+ God og nyttig programvare

+ Ergonomisk

+ God batteritid med USB-C-lading

+ Kan være koblet mot tre enheter Ting å tenke på — Ujevn og hoppende sporing med «Bolt»

— Ikke for venstrehendte

— For treg sensor for spillbruk

— Passer best for store hender

— Poengløs 8K-sensor

— Litt kranglete tilbake-knapp

8 Meget bra fjerne Sammenlign Logitech MX Keys S Combo annonse Utvalgte butikker 2399 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos 2390 hos NetOnNet Sjekk nå 8 Meget bra sitat Et godt valg for enkel styring av flere enheter. Fordeler + Kan brukes sammen på flere enheter med Flow

+ Håndleddstøtte er inkludert

Publisert 19. august 2023, 12:30

Mer om LogitechMusTastatur