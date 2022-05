Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Samsung Galaxy A53

Galaxy A53 er vanntett og rimelig

En flott og rask AMOLED-skjerm gjør Galaxy A53 behagelig å bruke.

Finn Jarle Kvalheim 7 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Rimelige telefoner kan være skikkelig, skikkelig gode - det har OnePlus og Motorola lært oss. Men hva med Samsung? Koreanerne er utrolig gode på dyr luksusteknologi, men holder det hele veien inn også når det ikke koster skjorta?

Galaxy A53 er en telefon du kan kjøpe fra 4.000 kroner. Det er under halv pris av selskapets toppmodeller, og kun en tredjedel av det eksempelvis Galaxy S22 Ultra koster. Så er det godt nok?

Det korte svaret er ja-isj. Eller tja, om du vil. For du får en pakke her som er annerledes enn det de kinesiske konkurrentene har. For eksempel er den vanntett, noe som er ganske sjelden i dette prisområdet.

7 Bra Samsung Galaxy A53 6GB ram 128GB
Fordeler

Krysse av Veldig ok kamera i dagslys

Krysse av Fine menyer med mange funksjoner

Krysse av Ganske ok batteritid (1,5 dag+)

Krysse av Flott skjerm

Krysse av Prisgunstig Ting å tenke på Bytt Stadige tregheter

Bytt Bygget i plast

Bytt Hadde klart seg uten makrokameraet

Bytt Hverken deksel eller lader er med

Bytt Svært lav målt ytelse

Bytt Kameraet sliter inne og i skumring

Plastorama

OnePlus Nord 2T OnePlus Nord 2 Motorola Moto G200 Motorola Edge 30 Samsung Galaxy A53

Alltid på-skjermen viser informasjon hvis du tapper på telefonen eller beveger den. Den er langt mer skånsom og mindre forstyrrende i mørke rom enn Motorolas variant av samme konsept.

Plastyplast

Telefonen føles litt plastete, med plast både i rammen og på baksiden. Det er slett ikke unikt i prisklassen - veldig mange telefoner under 5.000 kroner sløyfer glass og metall i konstruksjonen til fordel for pris og høyere kostnader til andre deler av telefonen.

Men det er ikke så mange mobilserier som er så «ærlige» om det som Galaxy A-serien er, der plasten nærmest er gjort til et varemerke. Du ser med en gang at det er plast, og behøver ikke å lure.

Galaxy A53 ser ut som og er laget i plast. Men superkraften dens er at den er vanntett - i motsetning til de fleste av sine konkurrenter.

Samtidig snur Samsung altså på flisa, og har en av ekstremt få telefoner på dette prispunktet som er tette.

Det er et lite paradoks at telefonen ser simplere bygget ut enn mange av sine konkurrenter, samtidig som den i realiteten er testet for å tåle vesentlig mer enn nesten alle den kan sammenliknes med. Selv de få i prisklassen som har glass på baksiden er som regel ikke tette, og vil gi seg raskere hvis de blir dynket enn A53, noe som tross alt kan skje i den beste regnjakkelomme.

En bitteliten kamerahump skjuler fire kameraøyne og et LED-lys. Samsung har dyrket en egen og minimalistisk estetikk i Galaxy A-serien de siste par årene. Skjønt minimalistisk er den bare hvis vi ser bort fra det voldsomme antallet øyne på baksiden.

Samsung og skjermer

Samsung kan lage skjermer, og selv om Galaxy A-serien aldri får de aller fineste spesifikasjonene, så er det meget gode skjermer i dem. Den er lyssterk nok til å fungere fint i sterkt utelys, selv om den er vesentlig svakere enn Samsungs absolutte toppmodeller. S22-serien er for det meste så lyssterk at du knapt merker at solen skinner på dem. Med A53 blir det vanskeligere å sjeldne fargene, men godt lesbar er den fortsatt.

Til film og videosnutter er den utmerket, og rask oppdatering på opptil 120 hertz er også teknisk meget bra for en AMOLED-skjerm i denne prisklassen. Rent praktisk betyr det mindre slitne øyne under bruk og raskere respons når du spiller - selv om dette ikke er en telefon med fryktelig mye ytelse bygget inn.

En super skjerm med mange innstillinger. Her er Galaxy A53 blant de beste litt rimeligere mobilene.

Variabel reaksjonstid

Vi har for lengst kommet til et sted der alt har «gigahertz nok» og reine spesifikasjoner ikke er så innmari spennende lenger - iallfall ikke for det som har vært gradvis oppdatert siden årtusenskiftet. Men det betyr ikke at alt er lynende raskt.

Galaxy A53 «lider» litt under det Samsung ofte sliter med nedover i prisklassene. Menyene virker tunge å drive, og støtt må den ta seg en pustepause. Også ved oppstart av apper som ikke har vært i bruk på en stund tar det ganske lang tid - selv forholdsvis enkle apper som Spotify og sosiale medier.

I tillegg er det ikke til å legge skjul på at selv blant de rimeligere telefonene er Galaxy A53 nokså dårlig motorisert.

Det viser ytelsestestene som plasserer den godt bak sine tilsvarende prisede konkurrenter fra Motorola og OnePlus. Og det er konkurrenter som virker å være nedlesset i langt mindre krevende programvare.

Rask skjerm - trege menyer. Det irriterer daglig at Galaxy A53 holder det litt bedagelige tempoet den gjør. Du venter aldri lenge, men du venter litt forholdsvis ofte.

Her virker det som om Samsung kunne hevet inntrykket mye ved å kjøre lettere menyer enn i muskuløse toppmodeller som kan tygge seg gjennom hva som helst, for sammenlignet med det du finner i Galaxy S22-serien har A53 bare en strikkmotor å hjelpe seg med.

Det til tross fungerer menyene greit. Det er forholdsvis sjelden disse stoppene blir plagsomt lange, og tidvis kan det gå en stund mellom hver gang de melder seg.

Den «premiumfølelsen» som skikkelig rask og smidig respons gir deg - den får du ikke her. Og veldig overraskende er heller ikke det, for selv på de heftigste og teknisk sett svært godt motoriserte toppmodellene fra Samsung kan det av og til merkes antydninger til rusk i forgasseren.

Til syvende og sist handler nok dette om at Samsung har brukt mer tid på funksjoner og på menydesign enn på å få alt til å flyte fullstendig prikkfritt for hvert trykk. Men her er også styrken til konkurrenter som Motorola og OnePlus som legger inn støtet spesielt på denne delen av brukeropplevelsen.

A53 er altså en tregere opplevelse enn mange av sine konkurrenter, og her er det i mindre grad et inntrykk som bare lurer deg, slik det er med den fysiske konstruksjonen.

Antallet øyne sier lite om kvaliteten som kameratelefon. Hovedkameraet her er ok i god belysning, resten er ettertanker.

Kamera: Ok+

Det er en hel haug kameraøyne på baksiden av Galaxy A53. Samsung har gått «i fella» og lagt til et makrokamera på nokså forsiktige 5 megapiksler. Dette har lenge vært en gimmick i noen av de rimeligere telefonene og det er ikke fryktelig nyttig her heller. Skal jeg gjette handler det aller mest om å få billige telefoner til å se ut som dyrere telefoner som flere gode kamera bakpå, akkurat som man har skrytt av antall prosessorkjerner på eskene til billige telefoner, uten å nevne styrken. For et mest mulig nyttig makrokamera i mobiltelefon bør du heller gå for noe som bruker en ultravidvinkel med autofokus.

Hovedkameraet er imidlertid brukbart.

Samsung er nær uslåelige på fornuftig eksponering med mye og vanskelig lys. Dagslysbildene blir omtrent alltid meget gode, med en fabelaktig balanse mellom lyst og mørkt i bildet og få problemer med utbrenning eller undereksponering. Det kan være vanskelig for telefoner fra andre merker, selv i ganske høye prisklasser.

Men tross hjelp fra optisk stabilisering og en kamerabrikke som er av mellomstor størrelse vil dette kameraet veldig fort over i nattmodus i selv normal innebelysning på kveldstid. Det betyr at mennesker og dyr blir forsøkt langeksponert, og veldig ofte ender med å se ut som uklare skyer i nokså skarpt interiør. Der A53 er blant de beste i klassen på dagtid, er den dessverre blant de dårligere i klassen innendørs og på kveldstid.

En ultravidvinkel på 12 megapiksler tar helt ok bilder - hverken mer eller mindre. Ultravidvinkelen er en «ettertanke» i nesten alle mobiler, selv ganske dyre sådanne.

Frontkameraet er på 32 megapiksler og har fast fokus. Det gjør en grei nok jobb, men autofokus hadde vært en fordel, selv om bildene aller mest tas på armlengdes avstand.

Grei batteritid

Jeg får rundtom halvannen dag ut av batteriet før telefonen går i røtt og akutt ladelyst melder seg. Det er ikke så galt, mkenen heller ikke fantastisk. Et sted midt i effektivitet for en telefon med hele 5.000 mAh batteri.

Telefonen støtter hurtiglading, men lader for det følger irriterende nok ikke med, i motsetning til hos konkurrentene som kappes om å levere raske ladere i esken. Kinesiske aktører har det gjerne med å legge ved enkle deksler også, slik at du slipper å kjøpe attåt. Det er ekstra viktig for disse rimeligere telefonene som ikke har et enormt økosystem av tilbehør rundt seg. Du kan komme til å lete en stund før du finner et brukbart deksel til Galaxy A53, så da hadde det jo vært kjekt om det fulgte med ett i utgangspunktet.

Samtidig som miljøargumentet er forståelig nok, virker det sannsynlig at det ikke kun er miljø som ligger bak, når det tross alt er penger å spare på å hoppe over tilbehør i esken - spesielt om prispunktet kan holdes og tilbehøret selges utenom.

Det er definitivt masse lyd i Galaxy A53, og den kan lade fort via USB-C-porten i bånn, men i motsetning til konkurrentene får du ikke med en hurtiglader i esken her.

Gjør de vanlige tingene helt greit

Det er masse lyd i de innebygde stereohøyttalerne. Det gjør titting på videoklipp og til en viss grad gaming til helt ok tidsfordriv på denne telefonen. Forutsatt at det ikke er de mest krevende spillene.

Den samme kraftige lyden gjør at de fleste lett bør høre Galaxy A53 fra et annet rom hvis den ringer, eller over bråkete omgivelser.

Samtalelyden er det heller ikke noe å utsette på, og den gode skjermen er svært responsiv og presis til teksting.

Ganske midt på treet

Selv Samsungs rimeligste telefoner oppleves ofte som litt overpriset. Galaxy A53 starter på 4.000 kroner og det er egentlig helt greit. Få telefoner er vanntette i denne prisklassen, og med skjerm over snittet og helt ok kamera er det vanskelig å ikke få litt sansen for tassen.

Men så har også produsenten tatt vekk laderen av esken, der konkurrentene kappes om å inkludere kjappere ladere enn A53 engang støtter. Og ytelsesmessig ligger den langt bak dem - både i praksis og når vi måler.

Ytelse blir sjelden så veldig utslagsgivende i test lenger, men unntaket er når det påvirker hvordan telefonen føles - hele tiden. Og det er vanskelig å komme unna at Galaxy A53 føles som en billig telefon, både med rimelige materialer og svak ytelse. Der telefoner som OnePlus Nord 2T og Motorola Edge 30 er langt bedre å bruke, og føles mer «premium», uten å være fryktelig dyre de heller.

Om du spiller mye på telefonen bør du definitivt kjøpe noe annet enn Galaxy A53. For alle andre kan det være en grei avveining å bytte litt ytelse i en vanntett telefon. Men du vil legge merke til det byttet hver gang du bruker den.

