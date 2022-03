Slår alle på ren bildekvalitet

Skjermbildene vi legger ved viser målingene vi har gjort av TV-ene.

Når vi kalibrerer TV-er bruker vi programvaren Calman Ultimate. I tillegg har vi også denne pakken fra Portrait Displays som tar seg av målingene og matingen av testplansjer til de ulike skjermene.

Til å måle inputlag, bruker vi en løsning fra Leo Bodnar.

Foruten dette har vi en rekke videoklipp som vi ser igjennom i ulike oppløsninger, som for eksempel HD, 4K og 8K der det er mulig. I tillegg ser vi nærmere på hvor godt skjermene klarer seg med tradisjonell 720p, som veldig mye av det du ser via en dekoder sendes i. Vi er også innom Blu-ray-filmer i 4K, samt ulike strømmetjenester som Netflix, Amazon Prime og Disney+.

Slik leser du resultatene:

Til venstre kan du se hvordan hver enkelt farge plasserer seg i et fargerom. Innenfor hver enkelt hvite firkant gir best presisjon. Boksen for hvitt gir også en indikasjon på om bildet er for eksempel for varmt eller kaldt, dersom for eksempel prikken plasserer seg utenfor firkanten i retning mot rødt eller blått. På bildene ser du resultatene målt i DCI P3-fargerom. Vi måler også i tillegg Rec2020 og Rec. 709.

I midten øverst kan du se RGB-balansen fra 0 til 100 grått. Her er det bedre jo tettere rundt midten grunnfargene legger seg. Eventuelle blåstikk eller for varmt bilde vil også gi tydelig utslag på denne grafen.

Til høyre ser du EOTF-kurven, hvor den gulen linjen er målet man skal prøve å oppnå, mens den grå linjen er målingene av hva TV-en faktisk presterer. Forskjellen mellom Gamma og EOTF, er at gamma ber om en prosentmålt mengde av maksimal lysstyrke, mens EOTF ber om et spesifikt antall nits.

Under EOTF ser du lysstyrke. Her settes for eksempel en verdi på 180, som er ganske vanlig for et rom uten for mye lys i. Så ser du hvilke verdier som er riktige i den gule linjen, mens den grå viser hvordan TV-en egentlig presterer.

Nederst i midten av diagrammene vises også DeltaE. Dette er forskjellen i visuell persepsjon av to farger. Tallene sier altså noe om fargepresisjonen til skjermen. Normalt vil ikke et menneske oppfatte forskjeller som er under 3 i verdi. Mens et trent øye sies å kunne se forskjeller helt ned mot en verdi på 1.