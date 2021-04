Endelig, Huawei!

FreeBuds-serien tar endelig steget fra «helt ok» til «ganske gode».

Huaweis fjerde generasjons FreeBuds øker kvaliteten og senker prisen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 17 Apr 2021 06:00

Vi har vel vært sånn måtelig begeistret for Freebuds-serien til Huawei oppigjennom. «Ikke verst» var stort sett konklusjonen både for Freebuds 3 og 3i.

Nå er versjon 4i her, hvor i-en betyr at proppene er av typen med gummiputer som lager forsegling mot øregangen din. Mer AirPods Pro enn AirPods, med andre ord. Sammenliknet med forgjengeren er den fremste oppgraderingen på batteritid, og det er faktisk en ganske solid oppgradering.

10 timers batteri

Selv om batteriet bare har blitt rundt 50 prosent større, har Huawei tilsynelatende gjort mye med effektiviteten, for batteritiden er økt fra 3,5 til 10 timer uten støydemping og fra 3 til 7,5 timer med støydempingen aktiv. Mye av dette kommer nok av oppgraderingen fra Bluetooth 5 til 5.2, som blant annet åpner for at man kan overføre lyd på Bluetooth Low Energy-båndet.

I tillegg kommer en drøy ekstra fullading i etuiet, slik at total batteritid er opptil 22 timer. 22 timer totalt er kanskje ikke så imponerende, men 10 timer på én enkelt lading er veldig bra. 10 minutters lading skal dessuten være nok til inntil fire timers avspilling, så det er veldig fort gjort å tanke opp igjen om du går tom.

Vi skal ikke si at vi har finmålt batteritiden, men inntrykket er uansett at dette er blant de mest utholdende øreproppene vi har vært borti så langt. 10 timer kan nok godt stemme med hvor sakte batteriet tappes under bruk. Samtidig må det også nevnes at batteriene her er veldig små, og sannsynligheten for at de kan få « Airpods-syndromet » i løpet av et par år nok også er ganske stort.

Et kompakt etui, men iblant kan det være litt vanskelig å «grave» ut proppene, spesielt om man ikke er helt tørr på fingrene. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Bedre bluetooth, lavere forsinkelse

Til under tusenlappen er FreeBuds 4i omtrent midt på treet prismessig - et stykke over de aller billigste, men betydelig billigere enn for eksempel Apples AirPods Pro og Sennheisers Momentum True Wireless 2.

Huawei fortsetter med den AirPods-liknende designet med en pinne rettet ned mot munnen. Størrelsesmessig er mikrofonpinnen til Huawei omtrent midt mellom den lange AirPods-pinnen og den litt kortere pinnen på AirPods Pro. Det ovale etuiet er kompakt, og omtrent på størrelse med Apples AirPods Pro-etui, bare litt høyere. Designet skal være inspirert av fjæresteiner på Island, ifølge Huawei.

Vi ser kanskje for oss at det blanke belegget vil være ganske utsatt for riper, men kan ikke si at vi har sett så mye til det i løpet av testperioden. Fettmerker er det derimot svært mottakelig for.

Sitter godt på plass, høy komfort

Meget god batteritid, lader raskt

Kompakt og lommevennlig etui

Aktiv støydemping

IP54-sertifiserte Ting å tenke på Litt dypere bass og litt skarpere diskant hadde ikke skadet

Svak aktiv støydemping, følsom for vind

Ingen Aptx-støtte

Ingen autopause

Noe svak samtalekvalitet i støyete omgivelser og/eller vind

Enkel paring

Har du Huawei-telefon med EMUI 10.0 eller nyere vil du kunne pare FreeBuds 4i bare ved å holde dem i nærheten av telefonen. Andre må sette dem i paringsmodus ved å holde inne sideknappen på etuiet til dioden i front blinker hvitt. Vi hadde ingen Huawei-telefon for hånden, men den manuelle paringen har i det minste fungert utmerket. Proppene dukker kjapt opp på telefonen, og paring er gjort i løpet av bare et par sekunder.

Huaweis AI Life-app er som vanlig ikke tilgjengelig gjennom Google Play Store, men du kan laste ned og installere appen manuelt gjennom en QR-kode på esken om du ikke har en Huawei-telefon med App Gallery. Utover å oppdatere programvaren på proppene har imidlertid ikke appen veldig mye funksjonalitet å by på. Ved enten å dobbelttappe eller holde fingeren på utsiden av proppene har du tilgang til to kommandoer, og disse kan du endre funksjon på i appen.

Huawei FreeBuds 4i Pris 938 NOK Hodetelefondesign In-ear Høyttalerelement Dynamiske Kontroll Spill av / Pause, Svarknapp Type Stereo 2.0 Kablet (hodetelefon>lydkilde) Nei Trådløs Ja Trådløs overføringsteknologi Bluetooth Bluetooth-versjon 5.2 Tilgjengelige farger Sort, Hvit, Blå, Rød Elementstørrelse 10 mm Produktvekt 5.5 g Funksjoner Aktiv støyreduksjon (ANC) IP-klassifisering (grad av beskyttelse og vann / støvtett) IP54 Frekvensomfang (maks) 20000 Hz Frekvensomfang (min) 20 Hz Mikrofon Ja Lanseringsår 2021

Som standard er disse satt opp til å spille/pause musikken og til å bytte mellom støydempingsmoduser, men du kan velge å endre dobbelttappet til for eksempel å hoppe en sang frem eller tilbake, og du kan også sette opp ulike kommandoer på høyre og venstre propp, siden standard er at de gjør det samme.

Holde inne-kommandoen er litt mer begrenset. Du kan velge om du vil bytte mellom alle tre støydempingsmodusene (støydemping, omgivelsesmodus eller ingen av delene) eller ta bort noen av dem, eller du kan skru kommandoen helt av. Modus kan også velges i appen.

Huaweis AI Life-app hører til. Appen finnes også på iOS, men foreløpig uten støtte for Freebuds 4i. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ingen appstøtte på iOS

iOS-versjonen av AI Life støtter for øvrig ikke FreeBuds 4i i skrivende stund, kun FreeBuds Pro og FreeBuds Studio . Om du ikke har tilgang til en Android-enhet får du dermed ikke brukt appen, men det er kanskje mest prekært når det gjelder å hente oppdateringer.

Før vi fikk oppdatert til siste versjon hadde vi nemlig et problem med at proppene iblant plutselig mistet evnen til å spille av lyd, selv om de fortsatt var tilkoblet telefonen. Å tvinge en ny tilkobling ved å skru bluetooth av og på var tilsynelatende det eneste som hjalp. Dette kan det virke som om har blitt rettet opp i etter at vi oppdaterte proppene til siste versjon, og det må også sies at proppene kan brukes med iOS helt fint også uten appen. En funksjon vi kanskje kunne ønsket oss er autopause, altså at proppene pauser innholdet ditt om du tar dem ut av ørene. Den funksjonen finnes ikke her.

Passformen minner veldig om passformen til Apples AirPods Pro, som betyr at Freebuds 4i sitter veldig godt på plass i mine ører. Det følger med totalt tre størrelser på øreputene, og undertegnedes ører trives som vanlig best med den minste størrelsen.

Til all vanlig bruk sitter de utmerket godt fast, og jeg har faktisk også hatt dem med på løpetur - igjen helt problemfritt. Komforten er også høy - proppene er svært lette og har en vektfordeling som gjør at de ikke drar unødig i ørene dine, så disse er behagelige å gå med i timevis av gangen.

Velkjent design med «pinne» ned mot munnen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Folkelig, fin lyd

Behagelig er også lyden Huawei serverer. Huawei har lagt seg på en ganske engasjerende linje, med en fyldig mellomtone og en noe avrundet diskant som gjør at det blir komfortabelt å lytte til over lang tid - heldigvis uten at det blir for ullent.

De har også en god del bass, men vi kunne kanskje ha ønsket oss en noe dypere og litt mer fysisk bassgjengivelse, for FreeBuds 4i blir litt for veike her for å få det til å rykke ordentlig i trommehinna. Det låter i det hele tatt ikke så ulikt Apples vanlige Airpods, om enn med noe mer direkte bassgjengivelse fordi du får skapt den forseglingen mot øregangen.

Stereoperspektivet og luftigheten er middels, men FreeBuds-lyden er velbalansert og lett å like. Huawei makter kanskje ikke å gi noen voldsom hifi-opplevelse, men det forventer vi heller ikke til denne prisen. Litt skarpere diskant, litt dypere bass og et litt luftigere lydbilde hadde gitt et enda bedre inntrykk, men til en tusenlapp låter dette egentlig finfint, og jeg har litt vanskelig for å se at noen kan mislike denne typen lyd veldig sterkt.

Trådløs lading får du ikke, men etuiet lader i det minste med USB-C. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Da skal du i tilfelle tilhøre en klasse av audiofile med svært høye krav, og da ville du sannsynligvis ikke sett på denne typen produkt uansett. Samtidig: FreeBuds 4i låter ikke nevneverdig bedre enn billigproppene fra 1More som vi testet nylig. Huawei-proppene låter kanskje litt åpnere og luftigere, men 1More-proppene har litt mer pondus i bassen. FreeBuds har imidlertid langt bedre batteritid.

Det må også nevnes at proppene ikke har Aptx-støtte, kun AAC av mer avanserte lydkodeker. Det er imidlertid et mindre problem enn tidligere, med tanke på at AAC også støttes på Android-plattformen nå. Å kutte ut Aptx har vi sett stadig flere produsenter gjøre den siste tiden.

På begge de to forgjengerne har vi erklært at du ikke bør kjøpe disse for støydempingen, og det gjelder til dels også her. Vi synes nok Huawei har gjort forbedringer også her, og nå er i alle fall forskjellen mellom støydemping av og støydemping på ganske tydelig. Proppene er likevel et godt stykke bak de beste i klassen, som Apples AirPods Pro og Samsungs Galaxy Buds Pro . I tillegg er støydempingen svært følsom for vind, så i de fleste tilfeller utendørs endte jeg opp med bare å skru den av.

Heldigvis lar ikke lyden seg påvirke av støydempingsmodus, slik det kan være på enkelte andre hodetelefoner. Det må også sies at med riktig forsegling mot ørekanalen er den passive støydempingen omtrent så god som den kan være på slike ørepropper, så du kommer langt bare med den.

Samtalekvaliteten er også godt innenfor det vi anser som akseptabelt. Selv i ganske krevende forhold, med vind og en trafikkert vei like ved klarer vi i all hovedsak å gjøre oss forstått, og tilbakemeldingen fra motparten var at han «ikke ville ha reagert» på om han hadde fått en samtale hvor den i andre enden snakket i disse. De sliter imidlertid noe med at støydempingen blir litt overivrig når det er bråkete rundt, og vind er et ganske betydelig problem også for mikrofonene når de brukes til samtaler.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

FreeBuds 4i er et steg opp for Huawei, spesielt med tanke på at batteritiden nå er på inntil ti timer. Det er helt i toppsjiktet blant true wireless-propper.

Lyden er absolutt godkjent til en prislapp på under tusen kroner, proppene sitter godt på plass og er komfortable å ha på. Vi løp med dem uten problemer. Mangelen på appstøtte er i skrivende stund et aldri så lite skjær i sjøen om du tenker å bruke FreeBuds-proppene på iOS, men de fungerer godt også uten - og appen er uansett ikke veldig funksjonsrik.

Når det er sagt, så får du den samme lydkvaliteten også i en del enda billigere propper, og støydempingen er ikke veldig imponerende - men det forventer vi kanskje heller ikke i denne prisklassen. Totalt sett ganske bra fra Huawei, og absolutt et habilt valg om du ikke har lyst til å bruke mer enn en tusenlapp på ørepropper.

