Nye RTX 3080 Ti tar livet av storebroren

Leverer like rå ytelse til lavere pris.

Anders Brattensborg Smedsrud 2 Juni 2021 15:00

Global databrikkemangel, oppdemmet oppgraderingslyst fra tidligere generasjoner og gjenoppstandelsen til kryptogravere. Alt inntraff samtidig med annonseringen av Nvidias nye grafikkort i RTX 30-serien tilbake i september. I den påfølgende budkrigen mellom de profittsøkende og de mest oppgraderingskåte PC-spillerne ble de få kortene på markedet revet vekk på et blunk.

Veldig synd for alle som har fått med seg hvor kraftig RTX 30-serien er, men som både har et budsjett å forholde seg til for hobbyen sin og knapt med tid til å hamre F5-tasten i nettbutikker.

Etter åtte måneder er situasjonen i stor grad den samme. Like fullt står et nytt grafikkort for døren:

Denne gang RTX 3080 Ti, som skal legge seg mellom RTX 3080 og RTX 3090 på ytelsesstigen, og møte konkurranse fra AMDs toppkort, RX 6900 XT.

Enkelte vil kanskje ha vansker med å la seg begeistre av et nytt grafikkort, dagens situasjon tatt i betraktning. Særlig ettersom Nvidia har priset sin Founders Edition til 13.000 kroner, noe som er 5000 kroner mer enn de har solgt sin egen RTX 3080 for.

Som vi vet kan også partnerprodusentenes kort forventes å bli vesentlig dyrere, og det er disse vi i Norge får å velge mellom.

Så la oss være realistiske: Prisene vil være høye, og RTX 3080 Ti vil være vanskelig å få tak i den første tiden.

Likevel kan kortet markere starten på en ny vår for PC-spillere som lengter etter en oppgradering, og det kan gi mange en lettere inngang til toppytelse uten å gå via RTX 3090 som er enda mye dyrere.

Kommer med effektiv «gravesperre»

RTX 3080 Ti er nemlig det første kortet til Nvidia med en ny generasjon gravesperre som hele RTX 30-serien, med unntak av RTX 3090, skal utstyres med.

Til forskjell fra sperren vi så på RTX 3060 i vinter, skal den nye være bedre integrert i brikken og vanskeligere å komme ser rundt.

Vi har testet den nye sperren, og under «mining» låser hastigheten seg umiddelbart på mellom 54 og 60 MH/s ved omtrent 270 watt. Til sammenligning oppgir markedsplassen for kjøp og salg av miningkraft, Nicehash, at et RTX 3090 kan oppnå 120 MH/s, mens et rimeligere RTX 3080 kan nå 100 MH/s.

Den nye gravesperren gir dermed håp om at kortet, med sin høye innkjøpspris og høye energiforbruk, ikke vil være attraktivt for kryptogravere. Gravere som fra før står overfor dalende profitt som følge av kursnedgang og færre blokkjedetransaksjoner, og som dessuten vil kompenseres mindre for tjenestene på «ethereumnettverket» fra i sommer.

Med muligheten det gir for lettere tilgjengelighet, og ikke alt for oppblåste priser fremover, la oss se hvordan RTX 3080 Ti stiller seg mot sin nærmeste familie og konkurrenter:

Har mistet ubetydelige egenskaper

Modell Nvidia RTX 2080 Ti Nvidia RTX 3080 Nvidia RTX 3080 Ti Nvidia RTX 3090 AMD RX 6900 XT Arkitektur Turing Ampere Ampere Ampere RDNA 2 Grafikkprosessor TU102-300 GA102-200 GA102-225 GA102-300 Navi 21 XTX Brikkestørrelse 754 mm² (12 nm) 628 mm² (8 nm) 628 mm² (8 nm) 628 mm² (8 nm) 519 mm² (7 nm) Transistorer 18,6 mrd. 28,3 mrd. 28,3 mrd. 28,3 mrd. 26,8 mrd. Shadingenheter 4352 8704 10 240 10 496 5120 Tekstur/rasterenheter 272/88 272/96 320/112 328/112 320/128 Strålesporingkjerner 68 (1. gen) 68 (2. gen) 80 (2. gen) 82 (2. gen) 80 «AI»-kjerner 544 (1. gen) 272 (3. gen) 320 (3. gen) 328 (3. gen) 0 GPU-boost 1635 MHz 1710 MHz 1665 MHz 1695 MHz 2250 MHz Minne 11 GB G6 (14 Gb/s) 10 GB G6X (19 Gb/s) 12 GB G6X (19 Gb/s) 24 GB G6X (19,5 Gb/s) 16 GB G6 (16 Gb/s) Minnebåndbredde 616 GB/s (352-bit) 760 GB/s (320-bit) 912 GB/s (384-bit) 936 GB/s (384-bit) 512 GB/s (256-bit) Typisk forbruk 260 W (8+8-pin) 320 W (12-pin) 350 W (12-pin) 350 W (12-pin) 300 W (8+8-pin) Lansert September 2018 September 2020 Juni 2021 September 2020 Desember 2020 Lanseringspris (fra) 11 500,- 8000,- 13 000,- 17 000,- –

Nye RTX 3080 Ti har en del til felles med lillebroren RTX 3080, men mest ligner den på RTX 3090.

De to store forskjellene fra RTX 3090 er heldigvis også de minst betydningsfulle: Altså halvparten så mye minne, og ingen støtte for NVLink- teknologien som lar deg kombinere kraften fra flere grafikkort.

RTX 3090 har som vi husker så absurd mye minne at spillere flest ikke vil få bruk for det i kortets levetid. Selv den gjenværende halve mengden på 12 GB blir dermed nok for de mest krevende 4K-titlene fremover, og bidrar selvsagt til å redusere produksjonskostnad og utsalgspris for kortet.

Når det kommer til «NVLink» er det ekstremt få spill som støtter teknologien lenger, og den fokuseres ikke på fra spillutviklere.

Ellers har RTX 3080 Ti fått en nesten like komplett grafikkbrikke som RTX 3090, med bare 2,44 prosent færre shadingenheter (CUDA-kjerner), teksturenheter, strålesporingkjerner og AI-kjerner (Tensor-kjerner). Minnehastigheten er på sin side redusert med snaue 2,5 prosent og klokkehastigheten for grafikkbrikken med under 2 prosent.

Disse nedgraderingene bør knapt være merkbare under spilling. Særlig fordi kortene får forsyne seg med like mye strøm.

Biter seg fast til RTX 3090

RTX 3080 Ti er et kostbart kort, så vi fokuserer på ytelsen ved 1440p- og 4K-oppløsning i gjennomgangen vår.

Og det er tre ting vi lurer på når RTX 3080 Ti står på testbenken:

1) Har de som nylig punget ut en sekk gullmynter for RTX 3090 gjort et godt kjøp?

2) Hvordan står nykommeren seg mot den mye rimeligere RTX 3080, som så langt har vært generasjonens desidert mest ettertraktede entusiastkort?

3) Hvilken motstand kan konkurrent AMDs sterkeste kort stille opp med?

Fasit etter endte testløp hos oss er at RTX 3090 beholder tittelen som verdens kraftigste grafikkort med veldig knapp margin. Ved 1440p og 4K-oppløsning er RTX 3090 bare henholdsvis 1,5 og 1,8 prosent raskere.

Dette er dårlige nyheter for dem som akkurat har investert i et dyrt RTX 3090, men ditto bedre nyheter for alle som av ulike årsaker har ventet eller ikke fått tak i et kort med topp ytelse enda.

Målt mot RTX 3080 tar RTX 3080 Ti en ledelse på henholdsvis 4,1 og 6,7 prosent i 1440p og 4K-oppløsning.

Her måles nykommeren mot MSIs Gaming X Trio-modell (vi har ingen Founders Edition tilgjengelig), men vi vet fra tidligere tester at Nvidias egne kort er sammenlignbare når det kommer til ren ytelse. Særlig ved 4K-oppløsning tør vi påstå at RTX 3080 Tis ytelsesløft vil kunne merkes i en del tilfeller.

Selv om RTX 3080 Ti ikke er Nvidias aller sterkeste kort, har det ingen problemer med å danke ut AMDs råeste. RTX 3080 Ti er henholdsvis 6,6 og 11 prosent raskere enn RX 6900 XT ved 1440p- og 4K-oppløsning.

Det blir veldig tydelig at Nvidias kandidat nyter godt av sitt raske GDDR6X-minne for 4K-oppløst innhold, der rivalen i hovedsak har tregere GDDR6-minne og ikke virker å få uttelling for sin «Infinity Cache», som skulle øke kortets effektive minnebåndbredde på en energieffektiv måte.

OBS: Vi har testet uten ReBAR-teknologien aktivert på alle våre kort. Med støttede systemer kan ReBAR øke ytelsen med inntil 20 prosent i utvalgte spill.

Det finnes desidert flest av de såkalte rasterbaserte spillene vi har basert ytelsesmålingene våre over på. Fremtiden tilhører imidlertid titlene som også inkluderer støtte for moderne teknikker som strålesporing. Og der skal vi se at Nvidias nykommer også har et solid tak på konkurrenten.

Ytelse med strålesporing og «oppskalering»

Selv om RTX 3090 og RTX 3080 Ti yter nesten helt likt i Control, ser RTX 3090 ved første øyekast ut til å være over 6 prosent raskere når vi aktiverer strålesporing.

RTX 3090s to ekstra strålesporingskjerner hjelper, men deler av forskjellen skyldes også at strålesporingsytelsen til RTX 3090 er målt med MSIs Gaming X Trio-modell. Som undertegnede husker, imponerte MSIs kjøleløsning noe voldsomt og ga hakket raskere ytelse enn Nvidias FE-kort.

Det bør dermed være trygt å anta at RTX 3080 Ti, også for spill med strålesporing, ligger som klistret inntil RTX 3090.

Forskjellen ned til RTX 3080 er ikke stor nok til at man merker det under spilling, og å ta steget opp til et RTX 3080 Ti vil ikke være nok til at du kan spille med strålesporing i høyere oppløsninger, som 4K. Både RTX 3080, RTX 3080 Ti og RTX 3090 er i utgangspunktet beregnet for strålesporing ved 1440p-oppløsning når du vil spille med denne teknologien alene.

Men hvorfor aktivere strålesporing alene? Med Nvidias kort kan du stort sett kombinere teknologien med DLSS for å ta tilbake bildeflyten du mistet.

Om du aktiverer DLSS sammen med strålesporingen blir nemlig RTX 3080 Ti et helt annet dyr. Da blir det mulig å oppleve strålesporingen i 4K-oppløsning og over 60 FPS.

Mens RTX 3080 Ti ligger komfortabelt over 60-FPS-grensen, svever RTX 3080 faretruende nær den og vil duppe under med jevne mellomrom. Kanskje er det akkurat dette scenarioet, altså at du ofte spiller strålesporede titler med DLSS-støtte på 4K-skjermen din, som blir utløsende for å velge Ti-utgaven over RTX 3080. Ytelsesforskjellen er i alle fall på ikke helt ubetydelige 8 prosent, og da målt mot MSIs knallsterke Gaming X Trio-versjon av RTX 3080 som vi ga 9,5/10 i vår test.

En artig detalj er for øvrig at Control yter 11 prosent bedre med strålesporing og DLSS aktivert, enn om du spiller uten noen av disse teknologiene slått på. Mer realistisk grafikk, og høyere ytelse, det er et testament til Nvidias teknologiutvikling.

Konkurrentens beste viser at denne type ytelse og muligheter ikke skal tas for gitt. AMDs RX 6900XT kan knapt brukes med strålesporing i 1440-oppløsning, og støtter foreløpig ingen form for smart oppskalering. Et alternativ er imidlertid på vei.

På Nvidia-kort fungerer DLSS-teknologien selvsagt uavhengig av strålesporing. Dermed kan du velge å bare aktivere DLSS, og oppnå svært mye høyere bildeflyt enn du ellers ville fått. I nyere DLSS-titler kan man knapt se forskjell på ekte 4K-oppløsning og «4K»-oppløsningen DLSS jukser til for deg.

Med kun DLSS er forskjellen opp til RTX 3090 igjen neglisjerbar, mens RTX 3080 Ti kan være så mye som 13 prosent raskere enn RTX 3080 ved 4K-oppløsning. Ytelsesgevinsten av DLSS mellom kortene virker også å bli større jo høyere oppløsning du spiller i.

Nvidia-kortenes mer effektive strålesporing, samt mulighet for DLSS, gjør uansett sitt til at det er i spill med støtte for disse nye grafikkteknologiene at forskjellene mellom Nvidia og AMD virkelig kommer til syne denne generasjonen.

Burde fått kroppen til storebroren

Vi har konstatert så godt som dødt løp mellom RTX 3090 og RTX 3080 Ti på ytelse.

Når vi skal gjøre opp status for eksterne egenskaper slår imidlertid storebror tilbake.

RTX 3090 er som kjent bygget som en kjempe. Det er tykt og langt. Og godt er det: Kroppen er jo i hovedsak kjøleren dets, og har plass til to store vifter som flytter mye luft effektivt.

Når nesten like kraftig maskinvare, og mulighet for å hente like mye strøm, lempes inn i et kompakt format på størrelse med et RTX 3080-kort, gir resultatet seg selv:

RTX 3080 Ti Founders Edition er både varmere og støyer betydelig mer enn RTX 3090 FE. Her har vi nok hovedårsaken til at Nvidia har senket klokkehastigheten på både grafikkbrikken og minnet en smule sammenlignet med RTX 3090.

Støyen var aldri direkte sjenerende, men viftene var ofte godt hørbare. Du som er opptatt av en stille maskin har ikke mye å frykte, ettersom Nvidias eget kort ikke kommer i salg her. Det gjelder likevel å være bevisst på å velge et tredjepartskort med en stor, passiv kjøler, og gjerne med minst tre 100 mm-vifter om RTX 3080 Ti ellers virker forlokkende på deg.

Se forskjellen mellom RTX 3080 Ti FE og RTX 3090 FE nedenfor:

Koster 52 prosent mer per FPS enn lillebroren

Vi er de første til å innrømme at det ikke gir så stor mening å trekke frem «kroner per FPS»-grafen vår for tiden. Vi kjenner jo ikke de reelle utsalgsprisene, og blir derfor nødt til å legge Nvidias anbefalte priser til grunn. Priser som kun gjelder Founders Edition-kort, som ikke er tilgjengelige i Norge.

Grafen kan likevel gi et hint om hvordan Nvidia hadde forestilt seg konkurransen mellom egne kort skulle foregå i en verden uten kryptograving og databrikketørke, og hvilken valuta for pengene vi kanskje kan vente oss mot høsten om flere kort rekker å hvile seg litt i butikkhyllene.

Vi ser uansett at RTX 3080 Ti, selv med Nvidias «lave» anbefalte utsalgspris, ikke fremstår som et direkte kupp. Denne «best case»-prisingen av grafikkortene viser at du forventes å betale vel 60 prosent mer for et RTX 3080 Ti enn for et RTX 3080. Da er det kjedelig at gevinsten av å gjøre det bare er 6,7 prosent høyere FPS i 4K-oppløsning.

Det er også greit å merke seg at du betaler 52 prosent mer per FPS om du vil mate 4K-skjermen din fra et RTX 3080 Ti enn et RTX 3080.

Det er lett å tenke at alt fremstår som et godt kjøp sammenlignet med RTX 3090, men med disse tallene i minnet er vi ikke sikre lenger. Om valget står mellom RTX 3080 Ti og RTX 3090 er det helt klart, men sett opp mot RTX 3080 betaler du jammen en solid nok avgift for å ha det (nest) beste.

Konklusjon

Ytelsesmessig er det knappest mulig margin som skiller RTX 3080 Ti fra det på papiret 4000 kroner dyrere RTX 3090, og i spill er det nesten umulig å skille dem fra hverandre.

De to «store» tingene man mister fra RTX 3090 til RTX 3080 Ti, som er halvparten av minnet og NVLink-støtte, er også uten betydning for de fleste spillere.

Dessuten kommer alle RTX 3080 Ti-kort med Nvidias mining-sperre fra start av. Det bør bety at færre kort snappes opp av kryptogravere, og at vi ser flere av dem i butikken etter hvert.

Som sine brødre er RTX 3080 Ti overlegen konkurrenten fra AMD når det kommer til strålesporingsytelse, og teknologier som DLSS gir merverdi i stadig flere titler. Spilling med strålesporing og DLSS åpner dessuten porten for kombinasjonen av høy realisme og høy bildeflyt selv ved 4K oppløsning.

Kjølingen og støynivået til Nvidias Founders Edition imponerte ikke særlig. Det trenger imidlertid ikke de interesserte tenke så mye på, for i Norge får vi kun tredjepartsmodeller uansett. De fleste av disse vil gå Nvidias kort en høy gang når det kommer til støy og temperatur, og trolig være mer attraktive å overklokke det siste stykket opp mot RTX 3090 også.

Selv om det fremdeles er priset stivt, mener vi RTX 3080 Ti er en god nyhet for entusiaster som ikke har følt at RTX 3080 har vært en stor nok oppgradering, men kviet seg for å punge ut for RTX 3090. Kanskje fordi de har ruget på et RTX 2080 Ti fra tidligere. Nå slipper de litt billigere unna, og om valget står mellom RTX 3090 og RTX 3080 Ti, vil vi i alle tilfeller peke mot sistnevnte.

Om du derimot står i spagat mellom RTX 3080 og nye RTX 3080 Ti, blir det litt vanskeligere. Det er selvsagt fristende med høyere ytelse, men vi snakker om under 7 prosent i snitt ved 4K-oppløsning, og til en pris som er rundt 60 prosent høyere. Vi kan ikke anbefale noen å betale over 50 prosent mer per FPS enn hos RTX 3080 når gevinsten ikke er større. Selv om vi tar med i betraktning at RTX 3080 Ti har to gigabyte ekstra videominne.

Ser du for deg å kunne «makse» spill med strålesporing i 4K-oppløsning, trenger all ytelsen du kan få. Da kan det være verdt å strekke seg etter Ti-modellen, men vi vil understreke at den kloke måten å spille i 4K-oppløsning med strålesporing selvsagt er å aktivere DLSS-funksjonen. Med strålesporing og DLSS aktivert kan både RTX 3080, RTX 3080 Ti og RTX 3090 Ti alle drive de samme spillene med super flyt.

Og da vil vi jo anbefale deg det signifikant rimeligste kortet av de tre. Såfremt det er tilgjengelig, selvsagt.

For 1440p-oppløsning gir dessuten RTX 3080 langt mer mening enn RTX 3080 Ti, med bare 4 prosent lavere ytelse. Her vil du jo sjeldnere ha behov for den lille ekstra ytelsen Ti-modellen kan gi, da bildeflyten alltid vil være god uansett.

Nvidia RTX 3080 Ti Founders Edition 12GB

Vanvittig 4K-ytelse, også med strålesporing når DLSS er aktivt

Energieffektivt

DLSS gir massiv FPS-økning i støttede titler

HDMI 2.1-støtte

Støtte for AV1-kodeken

Riktig mengde videminne Ting å tenke på Dyrt

Blir varmt

Lager noe støy

Krever en voksen strømforsyning

Spillytelse