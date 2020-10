Sonys treningspropper sitter bom fast og byr på aktiv støydemping

SP800N er Sonys helt trådløse treningspropper, og kan være et godt alternativ til toppmodellen 1000XM3.

Sonys WF-1000XM3 er kjent for å være blant det ypperste du får av «true wireless»-ørepropper, men de er ikke veldig godt egnet for trening. Til det er de litt for store, og det følger heller ikke med noen form for vinger eller andre festeanordninger som gjør at de holdes fast i øret om du beveger på deg.

Møt WF-SP800N, Sonys mer treningsfokuserte propper med støydemping - til cirka 2.000 kroner. Disse er noe mindre enn 1000XM3, og de kommer dessuten med vinger - noe vi gjerne altså skulle sett at 1000XM3 også gjorde. SP800N er dessuten IP55-sertifiserte, og skal tåle både regn, svette og til og med en lett vask etter trening.

Akkurat vasket dem har vi ikke gjort, men vi kan skrive under på at de ikke så ut til å ta skade av en løpetur i sprutregn på tampen av sommeren. Pass på å la dem tørke opp før du legger dem tilbake i etuiet, bare.

Lang batteritid

Selve proppene er bare marginalt mindre enn 1000XM3-proppene, men Sony har i alle fall batteritid som matcher størrelsen. SP800N er nemlig oppgitt å vare i inntil ni timer per lading med støydempingen aktiv, og hele 13 timer uten støydemping. I tillegg kommer ytterligere én lading i etuiet, altså totalt 18 timer med støydemping eller opptil 26 timer uten.

At det bare er én ekstra lading i etuiet er kanskje litt tynt, men proppene varer i alle fall lenge på egen hånd. Ni timer er jo eksempelvis dobbelt så lenge som Apples AirPods Pro og femti prosent lenger enn WF-1000XM3. Etuiet er dessuten langt fra de mest kompakte, men det forventer vi kanskje heller ikke fra Sony etter det ganske massive WF-1000XM3-etuiet.

Vi har ikke lyttet i ni sammenhengende timer, men kan i alle fall skrive under på at batteriprosenten tømmes veldig sakte. Vi liker også at Sony-appen viser batteriprosent både for øreproppene og etuiet, men det er kanskje litt underlig at den ene dioden på etuiet kontinuerlig lyser rødt så lenge proppene lades.

Pumpende bass

Sony har utstyrt SP800N med Extra Bass-betegnelsen sin, som naturligvis betyr at de skal være tunet ekstra hardt mot bunnen av registeret, med pumpende bass som resultat. Rent objektivt er nok SP800N et lite hakk eller to ned i lydkvalitet fra 1000XM3, som er blant de skarpeste og mest veloppløste proppene du finner. Først og fremst er de imidlertid bare skrudd helt annerledes:

Bassfokuset her går nemlig på bekostning av både skarphet i toppen og ikke minst luftigheten i lydbildet, og til vanlig lytting fremstår SP800N som litt i overkant fyldige i fremtoningen. Vi savner litt bedre plass til de ulike elementene i lydbildet, og bassen her blir litt slik bass ofte blir når man skal tilby ekstra mye av den - den blir litt løssluppen og blør litt over i mellomtonen.

Når det er sagt, så låter SP800N ellers ganske flott. Diskanten er relativt skarp og veloppløst, stereoperspektivet er greit og det er ingenting som mangler - det bare blir ørlite for mye av det gode for vanlig, kritisk lytting. Under trening er saken en annen - da er det ekstra bassfokuset kjærkomment, og man tenker ikke over de små kompromissene på samme måte. Sonys Headphones-app har for øvrig den samme equalizeren vi har sett tidligere, så du kan i alle fall gjøre små justeringer om du skulle ønske.

Dommen over lyden avhenger dermed litt av bruksområdet: Til trening er dette finfint, men om du i hovedsak skal bruke dem til annet, finnes det bedre lyd der ute - for eksempel hos Sonys egen WF-1000XM3 eller Sennheisers CX400. Samtidig: Vi er fullt klare over at det finnes mange som liker hodetelefoner med mye bass, og om du er blant dem kan det meget godt hende du vil like denne lyden godt - potensielt også veldig godt.

Det må dog nevnes at SP800N kun støtter AAC av avanserte lydkodeker, ikke Aptx eller engang Sonys egen LDAC. Det gjør at du kan måtte ta til takke med den mest grunnleggende SBC-kodeken om du ikke har en iPhone (selv om de fleste Android-telefoner etter hvert også støtter AAC), som i teorien kan gi svakere lydkvalitet, men som også kan gjøre at du får større problemer med synkroniseringen av lyd og bilde, for eksempel på Instagram og i spill. Til Netflix og liknende fungerer det helt fint med AAC, både på iPhone 11 og Googles Pixel 3, som vi testet med.

Helt kurant støydemping

SP800N er som nevnt utstyrt med aktiv støydemping, men de inneholder ikke Sonys støydempingsbrikke QN1e, slik WF-1000XM3 gjør. Forskjellen merkes spesielt ved at SP800N er mindre flink til å kansellere bort de øvre delene av registeret, men ingen av dem kan uansett hevde seg mot større hodetelefoner som omslutter ørene fullstendig.

Støydempingen på SP800N vil vi karakterisere som middels god - den fjerner definitivt en del av den mest lavfrekvente støyen, men ikke helt like mye som WF-1000XM3 og Apples Airpods Pro. På gata eller på bussen gir den likevel en viss distansering fra omverdenen, så den er definitivt ikke uten verdi. I sum vil vi likevel anse den som en slags bonus og ikke det fremste argumentet for å anskaffe et par SP800N.

Der SP800N har en klar fordel over sine søsterprodukter fra Sony er på passformen. Vingen som festes i øret gjør at proppene sitter betydelig bedre enn for eksempel WF-1000XM3 gjør, og det gjelder også når du løper eller trener. SP800N sitter i det hele tatt veldig godt på plass, i alle fall gitt at du finner en kombinasjon av vinge og gummipute som fungerer.

Det følger med to størrelser av vinger og fire størrelser av puter, og undertegnede hadde i alle fall ingen problemer med å finne frem til en god løsning. Samtidig skal det sies at også 1000XM3 satt godt i mine ører, kanskje med unntak av på løpeturer, da de hadde en tendens til å skli ut så fort jeg begynte å svette litt. Det skal sies at Jabras Elite Active 75t sitter omtrent like godt som SP800N, og de trenger ikke vinger for å få det til.

Touchpaneler - med visse justeringsmuligheter

Sony viderefører ellers sin hang til touchpaneler på proppene sine, men gir deg heldigvis også en viss selvbestemmelse. Du kan nemlig velge hvilken funksjon henholdsvis den venstre og høyre proppen skal inneholde kommandoer for. Du kan for eksempel velge å styre støydemping og ambient-modus med den venstre proppen og styre musikkavspillingen med den andre. Det du ikke får er justere hva de ulike kommandoene (tapp, dobbelttapp, osv) gjør.

Avspillingskontrollen har ett sett med kommandoer, og disse kan du altså ikke endre, men vi er i alle fall glade for at Sony også lar deg deaktivere touchpanelene fullstendig om du skulle ønske det. Vi husker jo alle fadesen med de store WH-1000XM3, hvor touchpanelene for noen levde sitt eget liv i kulda .

Ellers har SP800N en velfungerende funksjon for automatisk å pause avspillingen om de tas ut av øret, men plasseringen av touchpanelene gjør at du fort kommer borti dem, enten du bare skal justere på passformen eller ta dem ut. Vanskelig å gjøre så mye med på så små produkter, kanskje. Begge proppene kan ellers brukes alene, ettersom lyden sendes til begge proppene samtidig, ikke først til den ene og så til den andre. De støtter imidlertid ikke såkalt multipoint bluetooth, og kan derfor ikke kobles til flere enheter samtidig, men det er heller ikke veldig vanlig på denne typen propper.

Samtalekvaliteten er faktisk også rimelig god. Sony-proppene ser ut til å ha funnet en riktig balanse mellom hvor mye omgivelsesstøy de slipper gjennom og hvor mye som fjernes i mikrofonene. Vi klarte fint å gjøre oss forstått selv med biler og trafikk i miksen, og når det er stillere rundt oss er det i praksis kun stemmen vår som leveres til motparten.

Slike propper er gjerne også ganske følsomme for vind, men SP800N klarer seg relativt sett ganske godt også her. Totalt derfor mer enn godkjent på akkurat talekvaliteten, selv om det finnes enda bedre alternativer også her. På dette området virker det også som om SP800N er bedre enn WF-1000XM3, som aldri har vært spesielt gode på samtaler.

Konklusjon

Sonys WF-SP800N er absolutt habile treningspropper som sitter veldig godt på plass i øret, tåler regn og svette og har basstung, fyldig og generelt treningsvennlig lyd.

Til vanlig lytting kan det bli litt for mye av det gode, men Sonyene tar igjen med svært god batteritid og aktiv støydemping. Støydempingen er riktignok ikke helt i toppklassen, men den bidrar absolutt i totalpakken.

Om du er på jakt etter treningspropper har du flere gode alternativer, og SP800N plasserer seg definitivt i utfordrerposisjon til modeller som Jaybird Vista og Jabra Elite Active 75t. Sistnevnte vil kanskje være førstevalget i denne trioen, men om du føler at du må ha vinger for å holde ørepropper på plass er det nærmest dødt løp mellom Sony og Jaybird.

Vista koster noen hundrelapper mindre og har et mer kompakt etui, men Sonyene har en god del bedre batteritid.

