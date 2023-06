Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Radiant Health Breeze saunateppe

Radiant Health Breeze er et saunateppe som skal ha samme effekt som en badstue, og kan brukes når og hvor du selv ønsker det. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Hannah Alvestad 10. juni 2023, 12:30 Lagre Lagre artikkel

Portable saunaer blir stadig mer populære, og tilbys i form av liggesaunaer og sittesaunaer. Produktet skal etter sigende hjelpe mot muskelsmerter, øke forbrenningen, hjelpe kroppen med å bli kvitt avfallsstoffer og gi bedre søvn.

Vi i Tek-redaksjonen var naturligvis nysgjerrige på dette produktet, og ønsket å teste funksjonaliteten til et saunateppe. Derfor har vi i Tek-redaksjonen spurt om å få låne et Radiant Health Saunateppe Breeze. Dette er en liggesauna, og egner seg best til bruk på et mykt underlag, for eksempel en seng.

Ettersom dette er et produkt som baserer seg på personlige erfaringer, er det utfordrende å teste det på generell basis. I denne testen har vi gått ut fra våre egne erfaringer, og snakket med en ekspert for å få en bedre forståelse av produktet.

Det finnes i dag flere aktører på markedet, men det er ikke spesielt mange som tilbys av norske nettsider i dag. Vi har valgt å teste Radiant Health-versjonen ettersom det er et norsk merke, som tilbys både på deres nettside og i andre nettbutikker. Av alternativ finnes for eksempel det danske selskapet GoodFlow, som har egne kontorer i Norge.

Saunateppet kan brukes med armene inni teppet eller utenfor. Dersom du opplever at det blir veldig varmt, kan det være lurt å ta ut armene. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

I bruk

Selve teppet er veldig rett frem i bruk. Det slås på ved hjelp av den medfølgende kontrollen, og her stiller du selv tid og temperatur. Du vil kunne se en gradvis opptelling mot den angitte temperaturen, og det tar cirka seks minutter til den når 80 grader.

Teppet er fysisk lettere enn forventet, det veier drøye seks kilo. Det er såpass langt og bredt (180 x 180 cm) at vi ikke møtte på noen utfordringer på størrelsen. Dessverre gjør dette at teppet blir relativt stort, og det tar litt plass å oppbevare.

Saunateppet minner om en sovepose, da du ligger inni det, med teppet rundt hele kroppen din. Dermed kan du trygt bruke det i sofaen uten fare for svettemerker.

De første gangene startet vi på lav temperatur (50 grader) og i 20 minutter, etter anbefaling fra produsenten. På denne måten ble vi vant med saunaeffekten før vi kjørte på med «full fres».

Det tok ikke lang tid før 80 grader og 30 minutter ble standarden. Maksimal tid er ifølge produsenten 50 minutter, men det syntes vi ble litt i overkant.

Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Ikke mulig å se alle fordelene

Det er vanskelig å si noe direkte om de påståtte fordelene med å bruke saunateppet for å øke forbrenningen. Vi har ikke fulgt med på vektnedgang i testperioden. Men med svetting kommer gjerne kaloriforbrenning.

I tillegg er det også vanskelig å si noe om avgifting av kroppen. Vi opplevde dog at teppet ga god gevinst på uthvilthet og restitusjon. I tillegg opplevdes også huden bedre, med mindre urenheter, men dette kan også ha en sammenheng med at solen har begynt å titte frem.

Professor for indremedisin ved Universitetet i Øst-Finland, Jari Laukkanen. Kamera Privat.

Vi spurte professor i indremedisin Jari Laukkanen ved universitetet i Øst-Finland om hvorvidt et saunateppe er et produkt som kan gi samme gevinster som en tradisjonell sauna.

Han har blant annet forsket på bruk av badstuer, hvor forskningen konkluderte med at badstubading tre-fire ganger i uken reduserte risikoen for hjerte- og karsykdommer og høyt blodtrykk.

Saunatepper er Laukkanen dog ikke kjent med.

– Min kommentar er at vi ved universitetet ikke har noen gode vitenskapelige bevis for det, ettersom vi ikke har forsket på det. Jeg er ikke veldig overbevist om at disse saunateppene har samme effekt som en tradisjonell sauna. De kan kanskje imitere en tradisjonell sauna, og kanskje ha lik effekt. Men min ærlige kommentar er at vi ikke vet, siden vi ikke har forsket på det.

Restitusjon etter trening

Dersom du er en av dem som er i mye aktivitet, opplevde vi at saunateppet absolutt har fordeler. Vi opplevde eksempelvis at det ga en enda bedre restitusjon etter trening enn vanlig avslapping gjorde.

De gangene saunateppet ble brukt etter trening, var energinivået høyere dagen etter og kroppen var mer uthvilt.

I tillegg må det nevnes at det fungerte ypperlig på undertegnedes spesielt stive muskler.

Saunateppet kan åpnes innenfra eller utenfra med glidelåsen på siden. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Bedre søvn

Den kanskje minst overraskende fordelen med saunateppet var endringen i søvn. Det føles nesten som etter du har vært på langtur, og kroppen blir veldig avslappet etter du har brukt det.

Derfor ville vi anbefalt å bruke den på kvelden; vi opplevde at vi trengte middagslurer oftere de gangene vi brukte den på dagtid enn da vi ikke brukte den.

Ettersom hodet ligger utenfor selve teppet er det også lett å unngå hodepine. Vi opplevde å få nok luft og det føltes ikke like tett som å bruke en vanlig badstu. Dette hjalp også på søvnen og på å få stresset ordentlig ned.

Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Konklusjon

Saunateppe er absolutt et produkt som har fordeler, men det er vanskelig å vise til alle fordelene det påstås å ha. Prisen på 6000 kroner er også ganske stiv, men mot kostnaden for å installere en badstu hjemme er det kanskje ikke så aller verst - selv om du jo må «bade» alene.

Produktet er absolutt verdt å vurdere selv i sommermånedene; det opplevdes som at det ga enda bedre effekt når det er varmt ute fra før av. I tillegg bør det også nevnes at det er utrolig behagelig å legge seg inni teppet når det er surt og kaldt ute.

Dersom du ønsker å få fullt utbytte fra treningen og nå maksimal restitusjon er dette et produkt verdt å vurdere. Det samme gjelder dersom du ønsker å sove dypere og bedre, og falle enklere i søvn.

(Vi gir ingen karakter, siden dette er en produktkategori vi aldri før har vært borti).

+ Bedre søvn etter bruk

+ Portabel

— Usikkert hvorvidt det fungerer slik det påstår å gjøre.

