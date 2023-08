Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Navee V40 og Navee V50

To gode og solide «allroundere»: Navee V40 og V50

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Hittil i år har vi sett på et lite knippe store og langtrekkende elsparkesykler – som med sin tyngde og stabilitet kan føles tryggere å kjøre rundt på for voksne med litt solid egenvekt.

Men ikke alle trenger en faktisk rekkevidde på fire-fem mil, og tunge elsparkesykler er noe herk å dra med seg opp trapper eller bruke i tandem med kollektivtrafikk. Da vil vi gjerne ha noe litt mindre og lettere. Som bonus betyr også mindre batteri en rimeligere elsparkesykkel.

Testparet denne gangen er fra Navee. Produsenten har relativt nylig kommet på scenen, men dette er et av selskapene som lager elsparkesykler for kinesiske Xiaomi – som i seg selv er et slags stempel på at de ikke leker fabrikk.

Faktisk bruker Navee V40 og V50 også appen Mi Home, i likhet med for eksempel Roborock.

Mange likheter

Fysisk sett er det mange likheter mellom V40 og V50. Utformingen er nær identisk, og begge har 10-tommers luftfylte hjul med motorbrems foran og skivebrems bak. Begge bremsene kontrolleres med den samme hendelen på venstre side av styret.

Modellene er listet til å tåle en last på opptil 120 kilogram.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Displayet er stort og enkelt å lese. At det er hevet over styret gjør at det sitter litt utsatt til, men vi har ikke opplevd dette som noe problem under testperioden.

Med IP55-klassifisering skal du heller ikke være bekymret for at det drypper litt fra skyene, men vær oppmerksom på at nær alle elsparkesykkelprodusenter fraråder kjøring når det er skikkelig vått ute.

Syklene er ellers forskriftsmessig utstyrt med bjelle, reflekser og lys. Sistnevnte kan for øvrig slå seg automatisk på når det blir mørkt nok.

Noen forskjeller er det selvfølgelig også. V50 har en litt sterkere motor og et litt større batteri – og på papiret litt bedre rekkevidde. I tabellen under har vi gjengitt Navees egne tall.

Motorstyrke (maks) Maks stigning Batteri Rekkevidde Vekt V50 560 W (700 W) 20 % 375 Wh 50 km 17 kg V40 525 W (600 W) 15 % 280 Wh 40 km 16,2 kg Åpne fullskjerm Mer +

Av erfaring vet vi at det er greit å ikke ta alt produsentene skriver for god fisk. Spesielt gjelder dette tall for rekkevidde, som typisk testes under ganske spesielle og kontrollerte forhold.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Likevel holder Navee i det minste lovnaden om at V50 skal ha en mil ekstra rekkevidde sammenlignet med V40. Måler vi førstnevnte mot eksempelvis Ninebot F65D og Segway P65I, snakker vi også om en mer overkommelig størrelse og vekt, samtidig som rekkevidden ikke er så veldig langt unna.

De mindre Navee-modellene har riktignok ikke helt den samme styrken og sofistikerte løsninger som blinklys, men for andre vil det være viktigere å spare noen kilo på vekten. Nå har riktignok både V40 og V50 stadig en god tyngde, så vi vil ikke akkurat kalle dem spesielt portable, men det gjør dem likevel enklere å hanskes med.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Til sin klasse å være er også Navee V40 og V50 også relativt spreke, i hvert fall når vi setter dem i «sportsmodus». Dette gir en litt hissig akselerasjon og godt skyv i vanlige bakker. Toppfarten på flatmark ligger på drøye 19 km/t, men den kan trille atskillig fortere i nedoverbakker.

For folk som vil ta det litt roligere og muligens klemme noen ekstra kilometer ut av batteriet, har syklene også andre kjøremodi.

I appen kan vi i tillegg stille mellom tre trinn med regenerering eller «selvbremsing» når vi ikke aktivt gir gass. Vi brukte den letteste/svakeste innstillingen under testperioden.

Målt rekkevidde Tid lang bakke Tid kort/bratt bakke Navee V40 32 km 47,4 sek 32,4 sek Navee V50 42 km 47,4 sek 33,2 sek - - - Navee N65 50 km 48,0 sek 33,1 sek Ninebot F65D 45 km 43,2 sek 28,5 sek Segway P65I 45 km 45,1 sek 27,1 sek Xiaomi Mi 3 27 km 48,8 sek 39,0 sek Åpne fullskjerm Mer +

På papiret er V40 et lite hakk svakere enn V50, men i praksis opplevde vi syklene som nær jevnbyrdige. Det kan ganske enkelt være måten de er programmert på, så det kan hende Navee vil skru litt på dette i en fastvareoppdatering. Eller ikke.

Men vi hadde i hvert fall klart oss uten den hissige pipingen som kommer fra V50s display når vi triller i over 30 km/t – med V40 opplevde vi ikke noe slikt.

Noen smarte løsninger

Selv om Navee V40 og V50 ved første øyekast ikke skiller seg så veldig fra elsparkesykler flest, har de velprøvd teknologi som gjør dem enkle å bruke. Demping mangler, men luftfylte 10-tommers dekk bidrar likevel til litt kjørekomfort.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Videre er syklene utstyrt med kun én bremsespak. Denne virker både på bakhjul via skivebrems og forhjul via motorbrems. Dette fungerer for det meste veldig godt, med en nokså jevn bremsekurve ved vanlig operasjon.

Begge modellene kommer også med en liten gummiholder for en Apple AirTag. Denne holderen kan deretter plasseres (les: gjemmes) i et hulrom der styrestangen slås ned. Ideen er god, og selv om profesjonelle tyver selvsagt vil være klar over dette er det trolig bedre enn ingen sporingsmuligheter.

Samtidig betyr dette gjemmestedet at AirTagen normalt sett vil være omgitt av metall. Dette begrenser den praktiske rekkevidden til rundt tre meter. Og at det akkurat er en AirTag krever selvfølgelig at tyven eller noen andre i den umiddelbare nærheten har en iPhone på seg.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Men altså – det er trolig bedre enn ingenting.

For dere som ofte ønsker å ta med dere elsparkesykkelen i bilen eller på bussen eller toget, er det bare V50 som stiller med et ekstra plassbesparende styre. Dette kan nemlig vris 90 grader slik at holkene ikke stikker ut på sidene når sykkelen er sammenslått. Kjempesmart.

Vi så også denne løsningen på Navee N65, men denne var uansett såpass stor og tung at den neppe er aktuell for folk som er spesielt opptatt av portabilitet. Sånn sett er V50 et langt bedre valg for den som ønsker å kombinere bruken av elsparkesykkel med andre transportmidler.

Konklusjon

Navee Electric Scooter V40 og V50 er et par elektriske sparkesykler i den ganske så praktiske «allrounder»-klassen. Sistnevnte har litt høyere pris og vekt, men skilter til gjengjeld med vridbart styre og en ekstra mil med rekkevidde – noe som gjør at vi ville plukket nettopp V50 dersom vi skulle velge blant disse to.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

På papiret er også Navee V50 hakket sterkere, men i praksis opplevde vi ikke den helt store forskjellen på det punktet. Så dersom du strengt tatt ikke trenger den ekstra rekkevidden eller bryr deg om at V40 ikke har dette praktiske styret, ser vi absolutt ikke noe galt i å gå for den rimeligere modellen heller.

Selv om Navee altså er en relativt ny produsent, virker syklene stort sett godt skrudd sammen – men det er selvsagt vanskelig å si noe om holdbarhet og kvalitet over tid etter en kort testperiode.

Både V40 og V50 er som nevnt praktiske, med noen kjekke løsninger og fungerende bremser, samt nok krefter til å dytte en voksen kropp opp alle normale bakker. Men er du ekstra tung eller bor på et sted med ekstra vertikale utfordringer finnes det også enda kraftigere modeller.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Navee V40 annonse Billigste hos 5390 hos NetOnNet Sjekk nå 8 Meget bra sitat En kjekk og fornuftig elsparkesykkel til hverdagsbruk. Fordeler + Har app

+ Grei rekkevidde

+ Skivebrems bak

+ Fin fart i de fleste bakker

+ Luftfylte dekk gir en viss kjørekomfort

+ Har «gjemmested» for Apple AirTag Ting å tenke på — Kun demping via dekkene

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Navee V50 annonse Billigste hos 6490 hos NetOnNet Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat En transportvennlig «allrounder» med god rekkevidde. Fordeler + Har app

+ God rekkevidde

+ Skivebrems bak

+ Fin fart i de fleste bakker

+ Luftfylte dekk gir en viss kjørekomfort

+ Styret kan vris 90 grader for lagring/bæring/transport

+ Har «gjemmested» for Apple AirTag Ting å tenke på — Kun demping via dekkene

— Piping fra displayet når vi triller i over 30 km/t

Publisert 13. august 2023, 06:00