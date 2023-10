Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Google Pixel 8 Pro

Pixel 8 Pro byr antagelig på den beste brukeropplevelsen

En mobil du får lyst til å bruke. Mye.

Pixel 8 Pro er Google-mobilen med alt. Den skryter av AI-funksjoner, men aller mest er det bare en skikkelig, skikkelig god mobil. Med 7 års oppdateringer. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Finn Jarle Kvalheim Publisert i går 19:00 Lagre

Google har akkurat sluppet den nye Pixel 8-serien, og Pixel 8 Pro er den beste og dyreste – med alle funksjonene.

Og den vi tester her.

Det er Pixel 8 Pro som gir deg enda større skjerm, enda mer lysstyrke og den beste kameraløsningen av de to. Den har og noen andre forbedringer på spesifikasjonsarket.

Samtidig er det årets dyreste Pixel-telefon, og med Pixel 7a friskt i minnet; bør du bruke 12.700 kroner på en ny telefon fra Google når billigere også er kjempebra?

9 Imponerende fjerne Sammenlign Google Pixel 8 Pro annonse Utvalgte butikker 12690 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 12690 hos Telia Sjekk nå 9 Imponerende sitat Hvis brukeropplevelsen betyr alt er det Pixel 8 Pro du skal ha. Fordeler + 7 år med oppdateringer

+ Fantastiske kamera

+ Den beste brukeropplevelsen

+ Tett telefon

+ Har temperaturmåler (!)

+ Lader raskt både kablet og trådløst

+ Den mest presise skjermen med det beste tastaturet

+ Innovative AI-funksjoner her og der

+ Relativt mot Apple og Samsung en "rimelig" Pro-modell Ting å tenke på — Koster i meste laget

— AI-funksjonene kunne vært enklere å ta i bruk

— Mange AI-funksjoner er forbeholdt engelsk språk

— Bedre økosystem hos Apple

— Bedra langzoom hos Samsung

Den vanlige Pixel 8-modellen ser nesten lik ut, men mangler zoom-kamera og temperatursensor. Den har også litt mindre batteri og skjerm. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Lite nytt på utsiden

Rent konkret er det et svært forsiktig oppdatert design med nye farger og en ny temperatursensor på baksiden. Alle tre kameraene er nå i «samme øye», fremfor oppdelt som i fjor.

Glasset på baksiden er også matt i stedet for blankt, slik fjorårsmodellen var.

På utsiden er det faktisk det hele – ikke så ulikt når Samsung og Apple oppdaterer telefoner, og et års nye modeller mest av alt ligner på varianter av fjorårets. Det har blitt vanlig for etablerte mobilserier.

Skjermen i Pixel 8 Pro er ekstremt lyssterk og kan konkurrere med selv det heftigste sollys. Kamera Niklas Plikk / Tek.no

Langt mer nytt inni

Den store skjermen på 6,7 tommer har blitt helt ny, og ekstremt lyssterk. Det er litt forskjeller i hvordan selskapene velger å måle og oppgi lysstyrke, men jeg kan i hvert fall skrive under på at lysstyrken er mer enn god nok i årets modell til å konkurrere med solen, og at det eneste som fullt ut minner om lysstyrken jeg får fra en Pixel 8 Pro er den som iPhone 15 Pro stiller med.

Tallene for lysstyrke er ikke enkle å sammenligne direkte – men også her må vi uansett nyanser i de målemetodene frem med Galaxy S23 og iPhone 15 Pro for å finne lignende.

Under skjermen er det en ny prosessor med enda mer fokus på AI. Grafikkdelen er også ny. Alle kameraene er nye og har fått vesentlige endringer – i tillegg til at den nevnte temperaturmåleren har kommet til på baksiden.

Brukeropplevelsen Pixel 8-mobilene byr på både i apper og skriverier og annet du måtte gjøre her er antagelig det beste jeg noen gang har opplevd. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Antagelig den beste mobile brukeropplevelsen

For ikke mange år siden var det en vedtatt sannhet at iPhoner bare var «bedre å bruke» enn sine motstykker med grønn robot fra Google. Med Nexus- og nå Pixel-serien har Google hamret løs på det imaget.

Og i år føles det faktisk som de er ved en milepæl. For flyten og presisjonen i responsen fra en Pixel 8 Pro er vanvittig. Legg til at de ser ut til å ha kontroll på bugs og andre småproblemer som de ikke hadde like godt i fjor, så er dette en himmelsk telefon å bruke.

Google Pixel 8 Pro Google Pixel 8 Samsung Galaxy S23 Ultra Apple iPhone 15 Pro Max Google Pixel 7a annonse Pris 12 690,- 9 190,- 12 990,- 17 990,- 5 490,- Pris ved test 12.700 kroner 9200 kroner 15.000 kroner 18.000 kroner 5.500 kroner Skjermstørrelse 6,7" 6,2" 6,8" 6,7" 6,1" Skjermegenskaper Victus2, 2400 nits Victus, 2000 nits Victus 2, 1750 nits 2000 nits - Batteristørrelse 5050 mAh 4575 mAh 5000 mAh 4441 mAh 4385 mAh Prosessor Google Tensor G3 Google Tensor G3 Snapdragon 8 Gen 2 Apple A17 Pro Google Tensor G2 Lagringsplass Fra 128 GB (8GB) Fra 128 GB (8GB) 256 GB (8GB) 256 GB (8 GB) 128 GB (8 GB) Kamera Vidvinkel, Ultravid/makro, 5x zoom Vidvinkel, Ultravid/makro Vidvinkel, Ultravid/makro, 3x zoom, 10x zoom Vidvinkel, Ultravid/makro, 5x zoom Vidvinkel, Ultravid Tyngde/bredde 213g / 7,65cm 187g / 7,08cm 234g / 7,81cm 221g / 7,67 cm 193g/7,29cm Lading 30W USB-C/23W trådløs(Qi) 27W USB-C/20W trådløs (Qi) 45W USB-C/15W Trådløs (Qi) 25W USB-C/15W trådløs (MagSafe) 18W USB-C/7,5W trådløs (Qi) Vanntett Ja, IP68 1,5m 30 min Ja, IP68 1,5m 30 min Ja, IP68 1,5M 30 min Ja, IP68 6m 30 min Ja, IP67 1m 30 min Andre egenskaper 7 år oppdatering 7 år oppdatering 5 års oppdateringer, digital penn Typ. 5-7 år oppdateringer for iPhone 5 år oppdatering Åpne fullskjerm Mer +

Ekstremt god å skrive på

Fra den voldsomt presise berøringsskjermen til det AI-drevne Gboard-tastaturet er det ingen annen telefon jeg har fått til å skrive like fort eller riktig på. Og en paradegren for Google er at språkstøtten fra tastaturet flyter automatisk over i det du måtte skrive.

Enten du veksler mellom e-poster på norsk eller engelsk, eller bare irriterer omverdenen med å skrive hvert tredje ord på engelsk, tilpasser tastaturet seg. Jeg antar det fungerer omtrent likt hvis ditt hvert tredje ord er på italiensk eller fransk.

Skal jeg skrive mye og langt foretrekker jeg faktisk en Pixel 8-telefon foran en iPhone. Så gode som iPhone-skjermene alltid har vært ville det vært en uventet konklusjon for få år siden.

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

«AI først», men ikke heeelt i Norge

Når vi snakker om Pixel 8 må vi dessverre innom noen begrensninger også. Når amerikanerne snakker om telefonen snakker de om en helt annen telefon. Et helt annet «verdiforslag», hvis vi direkteoversetter et engelsk uttrykk for hva som er på tilbud, hva du får ut av det og hva du betaler.

Rent teknisk er det den samme telefonen vi snakker om, men den kan ikke de samme tingene.

Amerikanerne kan få en Pixel 8 som besvarer samtaler og sorterer ut spam-oppringninger for dem. I nyeste utgave kan den fungere som sentralbord, der viktighetsgrad av nødvendige samtaler sorteres – og helt nødvendige samtaler slippes gjennom.

Det er fortsatt mange «AI»-elementer i en Pixel, og nesten i en hvilken som helst mobiltelefon i 2023. Men de som har mest til felles med den typen AI som «trender», altså ChatGPT og Midjourney og slikt – den får vi mindre av i Pixel 8 her på berget.

Hvis en Pixel 8 Pro kunne berget også nordmenn fra Microsofts «supportavdeling» i India hadde det automatisk vært verdt en del på sluttkarakteren. I stedet er Pixel 8 Pro her til lands bare en veldig god, for det meste vanlig, telefon.

Særdeles bra kamera

Vi tester «Beste bilde»-funksjonen der vi får sette sammen bilder med ansiktsuttrykk fra flere ulike bilder. Målet er å lage et bilde der alle smiler, for eksempel. Enkelte vil fundere på hva et slikt bilde egentlig er – er det fortsatt et fotografi? Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Kameraene i Pixel 8 Pro er fornyet fra a til å. Det er et nytt hovedkamera her, og også vidvinkelen og zoom-kameraet er nytt. Til og med selfiekameraet har ganske store spesifikasjonsendringer fra forrige generasjon.

Alt i alt tar telefonen ekstremt gode bilder med alle de fire kameraene. Eksponering og fargegjengivelse er av det gode slaget – kanskje med litt forsterkede farger for noens smak, spesielt når det blir litt mørkere ute.

I mørket gjør stabiliseringen en knall jobb, og gir deg god og tydelig beskjed om hvordan du skal holde telefonen for at de lengste eksponeringene skal bli bra.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Selve fotograferingen tar også noenlunde kort tid – også innendørs, slik at objekter i bevegelse – barn, dyr og typiske «øyeblikkssituasjoner» fanges noenlunde klart.

Årets Pixel 8 Pro har kort fortalt de beste kameraene vi har opplevd i en Pixel-mobil, og om de er bedre eller dårligere enn i en Samsung S23 Ultra, eller en iPhone 15 Pro Max avhenger kun av hva du vil gjøre.

Jevnt over er det topp kvalitet på alt, men den tydeligste svakheten her er at Pixel 8 Pro, i likhet med råeste iPhone, overkjøres av Samsung på zoom. S23 Ultra fortsatt zoomkongen som tar deg nærmere og klarere.

Legg merke til at du kan lese av klokken på mobilskjermen som holdes opp i bildet fra S23 Ultra.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Google Pixel 8 Pro 10x zoom (5x optisk) Finn Jarle Kvalheim / Tek.no S23 Ultra zoomet 10x (10x optisk) Finn Jarle Kvalheim / Tek.no iPhone 15 Pro Max zoomet 10x (5x optisk)

Omstendelige AI-funksjoner

En solid del av salgsargumentene fra Google for Pixel 8 og Pixel 8 Pro er AI-funksjonene for kameraet.

Her er det meste plassert i Google Foto-appen, og du må skru på backup til skyen før du får lov til å leke deg med «Google-magien».

En ulempe med dette er at det er ganske omstendelig. Hvis du bare vil redigere et bilde og telefonen ikke har rukket å laste det opp – vil du møtes av feilmeldinger om at det må tas backup først.

I flere forsøk på å redigere bildene med funksjonene har vi fått beskjed om at vi bryter med Googles retningslinjer for AI – til tross for at vi kun forsøker å flytte en person rundt i bildet.

Det jeg prøver å si er; dette er ikke helt gjennomkokt ennå. Så ikke kjøp telefon spesifikt for å få disse tingene.

Her flytter jeg Niklas opp på muren for å se hvordan bakgrunnen blir etter at AI har gjort pussejobben. Kamera Niklas Plikk / Tek.no

Rediger bilder med AI

Blant tingene en Pixel 8 Pro kan gjøre er å finne kanter og merke av objekter i foto. For eksempel kan jeg trekke et løselig omriss rundt kollega Niklas og få et nokså presist utskåret omriss laget av AI-en i telefonen.

Deretter kan jeg trykke og holde på utskjæringen og trekke ham opp til muren han står foran. Det er mulig å endre størrelse også.

Funksjoner som dette er ikke helt nye – men det er nytt at telefonen forsøker å fylle inn bakgrunnen der Niklas i utgangspunktet var på egen hånd. Her brukes AI for å identifisere det som er rundt og fylle på med mer av det.

Du kan forresten også bruke funksjonen til å bare ta vekk ting som lager støy i bildet.

Når telefonen er ferdig med å jobbe får du fire forslag til riktig bilde, der det kan være forskjeller både på utklippet og plasseringen av objektet, og på det som er fylt inn der objektet pleide å være.

Skal vi være ærlige er det sjelden vår Pixel 8 Pro gir en fulltreffer på AI-fyllet som er så god at det imponerer om vi ser på i annet enn små størrelser.

Gruppebildet som aldri skjedde

Det er alltid noen som ser sure ut, blunker eller på andre måter gjør seg til på gruppebilder. Igjen har Google Foto-appen en løsning.

For hvis du bare tar en haug bilder av gjengen du har samlet – vil appen se at bildene ligner på hverandre.

Under ser du noen eksempler der vi leker oss med AI-funksjonene i Pixel 8 Pro:

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Idet du velger «Beste bilde»-funksjonen i redigeringsverktøyet varsler telefonen at den ser etter lignende bilder, og noen øyeblikk senere får du opp bildet ditt, med et utvalg hoder fremhevet under bildet.

Her kan du velge hodene fra forskjellige bilder og sette sammen slik du ønsker.

Også her kan resultatene noen ganger sprike kvalitetsmessig, men jevnt over blir resultatene vesentlig bedre enn for bildefyllet etter at du har tatt vekk eller flyttet på noe i bildet.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / AI-Generated with Google Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Grei batteritid, rask lading

Google selv lover en telefon som ikke går tom for strøm før dagen er omme. Det er et konservativt mål med tanke på at mobiltelefonene med best batteritid klarer et par dagers forsiktig til middels bruk.

Selv får jeg drygt halvannet døgn ut av en Pixel 8 Pro mellom hver gang jeg må lade.

Telefonen lader også nokså raskt over kabel, og en halvtimes tid på kabelen gir deg som regel mer enn nok til resten av dagen hvis du går tom på midten.

Her er det også mulighet for rask trådløs lading inntil 23 watt. Google har sin egen Pixel Stand som kan lade så fort, ellers blir det for det meste 10–15 watts lading å få fra trådløse ladere flest under Qi-standarden.

PS! Normalt ville ytelsestester vært en del av testen – men siden vi tester telefoner før lanseringsdato, er slike apper begrenset til vi får oppdatert «ferdig» programvare. Vi legger til ytelsestester så fort vi får muligheten til det. Vi tillegger det likevel ikke voldsom vekt, all den tid også Tensor G2-brikken i forrige generasjon ga god nok ytelse.

En helt ny sensor?!

Sammen med kameraet på baksiden er det en egen temperatursensor. Den kan brukes til å forsøksvis måle temperaturen på det som er foran den. Spesielt presis er den ikke, men den gir deg en omtrentlig måling på alt fra en panne med feber, til temperaturen på tevannet ditt.

Google har visstnok også søkt om godkjenning til bruk i medisinske sammenhenger senere. Foreløpig er det en termometerapp som lar deg gjøre enkle målinger.

For meg fremsto det som litt for upresist til å være fryktelig nyttig, men kan hende det over tid blir både mer presist og nyttigere? Uansett er det en sjeldenhet å se nye sensorer på telefoner i dag – så det er en spennende utvikling.

Konklusjon: Den aller beste brukeropplevelsen?

Hvis det du vil ha er den beste telefonen å bruke, og du samtidig setter pris på et vanvittig godt kamera – er Pixel 8 Pro definitivt verdt å prøve ut. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

De fleste harde konklusjoner har et vanskelig forbehold. Så også denne. Men Pixel 8 Pro er antagelig telefonen med den beste brukeropplevelsen jeg har brukt.

Knapt noen annen telefon flyter like godt i menyene. Ingen telefon er like god å skrive på. Det er ingen der ute som nevneverdig overgår den i skjermkvalitet heller.

Alle de fire kameraene leverer til eller over forventning.

Og foruten Fairphone, med sine 8 år, er det absolutt ingen andre vi vet om som lover hele 7 år med oppdateringer i dag, slik Google gjør for Pixel 8-serien.

Og både batteritid, generell ytelse og design er tipp topp. Til å være en definitiv toppmodell er ikke 12.700 kroner helt hinsides dyrt heller – i dagens landskap. Apples utvalg iPhone 15 Pro-modeller starter til sammenligning på 15.000 kroner nå.

Samtidig er en del av AI-funksjonene Google skryter av hverken de raskeste eller mest brukervennlige. Det er ikke alltid de fungerer fullt så godt som lovet heller. Og på noen funksjoner, så som zoom, går Samsung dem uansett en høy gang. Er du på jakt etter eksklusive materialer og et mer omfattende og helhetlig økosystem for pengene dine, heter fasit antagelig Apple.

Det er altså vanskelig å si akkurat hvilken mobil som er «klart best», men brukeropplevelsen du får fra en Pixel 8 Pro overgås ikke tydelig av en eneste konkurrent på markedet. Dette er en vanvittig god telefon, og Googles «Pro»-pris er litt lavere enn enkelte av konkurrentenes.

