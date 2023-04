AMD Ryzen 7 7800X3D

Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

De av dere som har en viss interesse av prosessorer kjenner selvfølgelig allerede til AMDs «X3D»-modeller utstyrt med såkalt «3D V-cache» – en ekstra klump hurtigminne. Derfor blir dette en test med en kort innledning og mange diagrammer.

Ekstra hurtigminne, eller cache om du vil, har vist seg å hjelpe spesielt godt i spill. Derfor ble vi også ganske begeistret da AMD Ryzen 7 5800X3D dukket opp på denne tiden i fjor. Og disse prosessorene har gjort det såpass greit at teknologien tidligere i år ble videreført til den nye AM5-plattformen og Ryzen 7000-serien.

Men typisk nok slapp ikke AMD sin rimeligste X3D-prosessor sånn med en gang. Først ut var de dyrere Ryzen 9 7950X3D og Ryzen 9 7900X3D, der vi testet førstnevnte i begynnelsen av forrige måned.

Her har nok selskapet satset på at noen ikke klarte å vente på lillebror og dagens testobjekt Ryzen 7 7800X3D.

# kjerner / tråder Frekvens (grunn/maks) L2 + L3 cache 3D V-cache # V-cache-kjerner TDP AMD-pris Ryzen 9 7950X3D 16/32 4,2/5,7 GHz 16 + 64 MB 64 MB 8 120 W 699 dollar Ryzen 9 7900X3D 12/24 4,4/5,6 GHz 12 + 64 MB 64 MB 6 120 W 599 dollar Ryzen 7 7800X3D 8/16 4,2/5,0 GHz 8 + 32 MB 64 MB 8 120 W 449 dollar Ryzen 7 5800X3D 8/16 3,4/4,5 GHz 4 + 32 MB 64 MB 8 105 W 449 dollar Ryzen 7 7700X 8/16 4,5/5,4 GHz 8 + 32 MB Ingen Ingen 105 W 399 dollar Ryzen 7 7700 8/16 3,8/5,3 GHz 8+ 32 MB Ingen Ingen 65 W 329 dollar Åpne fullskjerm Mer +

Med en kjapp kikk på spesifikasjonene, ser vi at Ryzen 7 7800X3D egentlig har mer til felles med sin forgjenger enn den har med sine kraftigere slektninger.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

For der de dyrere 7000X3D-modellene er asymmetriske siden bare halvparten av kjernene har adgang til det ekstra hurtigminnet, har 7800X3D bare én modus.

Ulempen med dette er at den under vanlig bruk ikke vil være like rask som storebrødrene, eller for eksempel Ryzen 7 7700X. Ja, selv Ryzen 7 7700 er kjappere i turbomodus.

Fordelene med det økte hurtigminnet vil 7800X3D i hovedsak få først når den brukes til diverse spill. Her vil den også kunne ha en fordel fremfor 7950X3D og 7900X3D, ettersom den ikke trenger egne drivere og mekanismer i Windows som må velge hvilke kjerner som til enhver tid skal prioriteres.

I tillegg er den selvsagt rimeligere enn de to X3D-storebrødrene.

Men selv om AMD opererer med samme offisielle pris for «gamle» 5800X3D og nye 7800X3D, sørger visse prismekanismer for at disse dessverre ligger langt fra hverandre i butikkene.

Per nå ligger nemlig den gamle modellen på rundt 4000 kroner, mens den nye 7800X3D ser ut til å koste nærmere seks tusenlapper her i Norge.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign AMD Ryzen 7 7800X3D annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Nå ved lanseringen er dette den beste gamingprosessoren på markedet. Fordeler + Har grafikkdel

+ God prosesseringsytelse

+ Klasseledende spillytelse

+ Bruker ikke spesielt mye strøm

+ Støtte for nyere teknologier (DDR5 / PCIe 5.0) Ting å tenke på — Kjøler må kjøpes separat

— Kan ikke over- eller underklokkes (på vanlig måte)

— Bedre prosesseringytelse fra andre 8-kjernere i 7000-serien

For mer informasjon om hvordan storebror Ryzen 7950X3D og 7900X3D skiller seg fra dagens testobjekt peker vi deg til testen av førstnevnte.

Kjapt om testoppsettet

I likhet med alle prosessorene i 7000-serien har AMD Ryzen 7 7800X3D fått prøve seg på et Asus ROG Crosshair X670E Hero hovedkort. Dette i kombinasjon med 2 x 16 GB DDR5-minne av typen G.Skill Trident Z5 Neo, kjørende på den offisielle plattformhastigheten på 5200 MT/s.

Innen grafikk har vi brukt et AMD Radeon RX 6900 XT. Det er kanskje ikke siste skrik, men hvem har vel råd til de nyeste toppmodellene i grafikkortverdenen uansett? For å bøte litt på dette har vi skrudd ned grafikkinnstillingene noen hakk på spillene vi tester med – noe som lemper mer jobb over på prosessoren.

Av operativsystem har vi brukt Windows 11, som også trolig vil være det de fleste med en moderne stasjonær PC av denne typen går for.

Med oppsettet ute av veien, la oss se på tester og resultater.

Testresultater

Vi starter som vanlig med «syntetiske» resultater fra benchmarkprogrammene Cinebench R23 og GeekBench 5. Med «enkel» menes her enkeltkjernet drift, mens «alle» betyr at prosessorene får brukt samtlige kjerner og alle sine krefter.

Som vi også regnet med gjør ikke Ryzen 7 7800X3D noe spesielt av seg for rene prosesseringsoppgaver. Den legger seg oppskriftsmessig bak de andre åttekjernerne i 7000-serien, men stort sett foran de sekskjernede modellene.

For tall som går i sekunder og ikke i poeng ser vi de samme resultatene rund baut. Ryzen 7 7800X3D er kjappere enn forrige generasjon og sine sekskjernede søsken, men for generell prosessering er åpenbart modeller som 7700X og selv 7700 bedre valg.

I Civilization VI med sin «spillintelligens» begynner 7800X3D å våkne litt, og vil åpenbart være med og leke i en høyere liga.

I 3DMark kan vi noen ganger få et greit inntrykk av spillkreftene, men programmet har også en tendens til å favorisere mange kjerner, spesielt i de tyngre testene. Av de fire testene her er Fire Strike den letteste, og det er også her 7800X3D benytter anledningen til å vise seg frem.

Dette er to eldre spill der forgjengeren 5800X3D gjør det veldig bra, og da skulle det bare mangle om ikke nykommeren var i samme bane. Men faktisk er 7800X3D i en enda høyere bane når det gjelder ytelse i Full HD-oppløsning, der den er helt uten respekt for konkurrenter eller dyrere modeller i 7000-serien.

Cyberpunk 2077 har vi testet på to forskjellige detaljnivåer, og det viser om ikke annet at både oppløsning og detaljnivå spiller en stor rolle for hvor god en prosessor kan oppfattes. Rangeringen er jo stort sett den samme, men forskjellene er større på lav kvalitet.

Her regner vi egentlig med at Intels toppmodell Core i9-13900KS ville gjort det et lite hakk bedre enn AMDs kandidater, i hvert fall på medium grafikkinnstillinger. Uheldigvis har vi ikke fått tak i en slik.

Horizon Zero Dawn sørger for en ny topplassering for 7800X3D, samtidig som Intels prosessorer havner et stykke ned på listen.

The Callisto Project er et annet spill der detaljnivået spiller en stor rolle, og igjen tipper vi at en Core i9-13900KS hadde kunne knivet nærmere 7800X3D på medium grafikkinnstillinger. Men så ligger Intels prosessor også i et helt annet prisleie – for ikke å snakke om at strømforbruket er langt høyere.

Dette siste diagrammet viser typisk strømforbruk ved tung prosessorbelastning, og målingene har vi gjort på to måter. Den ene er via appen AIDA64, som ser hvor mye strøm hele CPU-delen trekker, og den andre verdien henter vi fra en enkel strømmåler koblet til stikkontakten.

Sistnevnte måler da hvor mye hele datamaskinen bruker av strøm, og dette er gjort uten et dedikert grafikkort. Derfor har vi ingen verdier her for Ryzen 5000-serien, siden disse prosessorene ikke har integrert grafikkløsning.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

AMD har listet Ryzen 7 7800X3D som en 120-watts prosessor, men ut fra våre data trekker den faktisk mindre strøm under hard belastning enn selv selskapets 65-wattere fra samme generasjon.

Saken her er kanskje at Ryzen 7700 og dens like er lagd for å dra litt mindre strøm over tid. Men uansett er 7800X3D langt fra å være noe strømsultent monster, og krever derfor heller ingen enorm eller spesielt støyende kjøleløsning for å gjøre jobben sin.

Spillytelsen tatt i betraktning er den også mer energiøkonomisk enn sine kraftigere slektninger, for ikke å snakke om Intels kandidater.

Konklusjon

AMD Ryzen 7 7800X3D er i våre øyne den beste gamingprosessoren på markedet per i dag. Den er nok ikke den kjappeste prosessoren i absolutt alle spill – og det innrømmer også AMD selv – men ifølge våre egne testresultater gjør den en overbevisende jobb.

I tillegg holder den koken uten å bruke så veldig mye strøm, noe vi selvfølgelig setter pris på ettersom det sparer ørene i form av mindre viftestøy. I tillegg blir det ikke like fort varmt i spillhulen på sommeren, og vi kan i teorien klare oss med en kjøleløsning som ikke lager vakuum på bankkontoen.

Samtidig må vi peke på at Ryzen 7800X3D i hovedsak har et overtak i spill ved Full HD-oppløsning – ja, det er 1920 x 1080 piksler. Spiller du mest i 1440 (WQHD)- eller 4K-oppløsning vil grafikkortet oftere være flaskehalsen, og da er spørsmålet om du egentlig trenger en dyr X3D-prosessor.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

En rimeligere løsning kan da for eksempel være Ryzen 7 7700X eller 7700, som begge i skrivende stund ligger på rett over fire tusen kroner i nettbutikkene. Sistnevnte inkludert kjølevifte i esken.

Til sammenligning vil altså Ryzen 7 7800X3D trolig koste nærmere seks høvdinger når den legges ut for salg i morgen 6. april.

Og da nevner vi også at både 7700X og 7700 i mange tilfeller vil være hakket kjappere enn 7800X3D i flere vanlige applikasjoner og ved generell prosessering. Spørsmålet blir derfor hvor viktig det er for nettopp deg å game med Full HD-oppløsning – og hvor mye det eventuelt betyr å da ha den aller høyeste billedfrekvensen.

For ihuga gamere med FPS på hjernebarken og en sans for raske spillskjermer anbefaler vi selvfølgelig AMDs nye kreasjon.

Men for deg som må tenke litt på finansene, eller uansett aldri spiller i Full HD-oppløsning, vil det nok være smartere å se på en av de vanlige X-modellene i 7000-serien – akkurat nå er jo selv en tolvkjernet Ryzen 9 7900X rimeligere enn en 7800X3D. Eller hvorfor ikke gå for en Ryzen 7600/X til nesten halve prisen?

En annen løsning kan være gå opp i pris for både god spillytelse og masse prosesseringskraft i tillegg. Men før AMD – og muligens Microsoft – får skrudd litt på programvaren som prioriterer kjerner, klarer altså selv ikke storebror 7950X3D å hamle opp med 7800X3D i rene gamingmuskler.

