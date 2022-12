Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Juster varmen i klærne med mobilen din

Vi har prøvd «smarte» klær i kulden.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Når kulden biter på nese og fingertupper er det viktig å holde varmen om man skal være utendørs. Ingen liker å fryse – og mister du varmen kan turen ut i skog og mark fort bli ganske så miserabel.

Vi har tidligere testet flere ulike klesplagg som har innebygde varmeelementer som drives av et batteri. Dette tilfører varme som kommer godt med når kvikksølvet på gradestokken trekker seg godt under null grader.

Nå har vi fått inn et par nye plagg fra Heat Experience, og årets nyhet er at du kan styre varmen fra en app på mobilen. Det ene er en vest, mens det andre plagget er en mer tradisjonell jakke med hette på.

Billige er dog disse løsningene ikke: Du må regne med å betale opp mot tre tusen kroner for et eksemplar av jakken – og noen få hundrelapper mindre for vesten.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

God kvalitet på klærne

Om vi starter med vesten så er denne laget med det som virker å være gode og solide løsninger på både stoff og glidelås. Fôret på innsiden av vesten har et mønster og tekstur som gjør at den sitter godt mot en T-skjorte eller ullundertøy.

Utvendig har du et vannavstøtende stoff som gjør at du kan tåle en regnskur uten at du blir klissvåt.

Jakken er også hendig og lett, og bærer preg av å ha de samme solide stoffvalgene og ikke minst en kraftig glidelås. Denne har et glattere fôr, mens utsiden virker å være ganske lik vesten.

Begge disse plaggene er ment som et mellomlag om du for eksempel skal i skibakken eller på isfiske, mens den fint kan brukes som en utvendig jakke om du skal kose deg på bytur eller når du skal sitte ute på litt kjølige høstkvelder.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Grei batteritid

Begge plaggene har dessuten samme løsning for å gi deg varme. I en lomme på innsiden av plaggene har du en kabel med en USB-C-tilkobling på, og det følger med en batteripakke som har 10.000 mAh kapasitet.

Med denne kapasiteten har du mellom cirka to og åtte timer med varme før pakken må lades. Alt ettersom hvor mye effekt du pøser på med. Med maks effekt så vil du ha rundt et par timer mellom turene til laderen. Det var i alle fall det vi fikk tynet ut av plaggene under testperioden, da det tidvis var godt under −15 grader ute.

På maks effekt så skal det sies at det varmer godt både foran på brystet og bak på ryggen. Undertegnede er vel det man kan kalle ganske så varmblodig, og maks effekt blir litt for mye av det gode så lenge man har en god skalljakke utenpå. Men du har heldigvis flere effekttrinn med denne nye løsningen enn hva du hadde tidligere, hvor du nå har fire knepp å boltre deg med, mens du «kun» hadde tre før.

Siden plaggene kobles til strøm med USB-C vil du i teorien kunne bruke en hvilken som helst strømbank så lenge denne har den samme tilkoblingen. Vi testet med en batteribank vi hadde liggende, og denne fungerte i alle fall helt utmerket.

Når denne knappen blinker hvitt er den klar til å kobles mot mobilen. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Appen er enkel, men oversiktlig å se på. Kamera Skjermdump

Enkelt oppsett

Du kan enkelt se at dette er de nyeste modellene ved å se på knappen som sitter festet på brystet. Knappen er nå blitt mindre og nettere, og den har dessuten fått rader med lys under seg i stedet for at selve knappen skifter farge ettersom hvilken effekt du har valgt.

Med batteriet koblet til kan du enkelt slå på plagget og søke opp dette i appen som kan lastes ned til enten iOS eller Android.

Appen er en enkel og velfungerende løsning hvor du raskt finner hva du har slått på i appen, og legger inn denne med et ikon ettersom det er en jakke eller vest, samt at du selv kan navngi plagget om du vil det.

Med plagget koblet til så kan du trykke deg inn på de ulike plaggene og velge temperaturen du vil at den skal gi deg. Alt fra 20 grader og opp mot 60 grader (!).

I tillegg er det en egen føler som viser hvor varmt du har det på innsiden av jakken.

Vi liker hvor raskt jakken eller vesten responderer når vi gjør endringer via appen. Men merk at dersom du kommer utenfor Bluetooth-rekkevidde så vil du måtte koble til plagene på nytt. I alle fall måtte vi det.

Mobilen er hendig å styre jakka med. Men ikke alltid like nødvendig. Som i dette tilfellet, der jakken er det ytterste plagget, er også kort vei opp til knappen for å gjøre justeringer. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Konklusjon

Vi har som tidligere nevnt testet tilsvarende klær som dette før. Altså plagg med varme-elementer i som gjør turen litt mer behagelig når kulden biter fra seg.

Forskjellen til årets nyheter er blant annet at de nå kan styres rett via mobilen din. Og hvor viktig er det egentlig? Det var i alle fall vår første tanke da vi fikk spørsmål om å teste disse.

Svaret er litt todelt. For det avhenger litt av hvilket scenario du bruker jakken i. Når vi er ute i bitende kulde og bruker jakken som et mellomlag, så er det deilig å slippe å åpne opp ytterjakken for å slå på eller justere effekten på jakken innenfor. Da er det faktisk befriende å helle fiske frem mobilen og gjøre endringene der. Samtidig gir appen deg temperaturen i jakken. Kanskje ikke det viktigste du trenger å vite, men har du dilla på dingser og data så er det ikke å forakte i vår bok.

Men om du bruker jakken eller vesten som det ytterste plagget på en litt kjølig sommerkveld, så vil ikke muligheten for å styre dette via en app være like viktig.

En annen ting vi liker er at klærne nå plugges til batterier via USB-C. Det at du slipper en proprietære ladeløsningen er alltid et pluss. Sjansen for at du har en ekstra batteribank eller ladekabel med USB-C er relativt stor.

Utenom dette så er dette kostbare plagg. Men etter å ha brukt disse plaggene over en lengre periode så har vi lite å utsette på kvaliteten. Selv uten batterier koblet til så er dette varme plagg som gjør seg godt som mellomplagg, så det du er ikke helt avhengig av batterier for å ha glede av dem. Selv om det naturligvis er varmefunksjonen som skiller disse fra en hvilken som helst, god jakke.

Alt i alt er dette fortsatt vel gjennomførte og velfungerende plagg fra Heat Experience.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Heat Experience Heated Outdoor Vest (Herre) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2799 hos Milrab Sjekk nå 8 Meget bra Fordeler + God og varm, også uten varmetrådene på

+ Brukes via USB-C

+ Enkel å koble til mobilen

+ Enkel app

+ Grei batteritid

+ Varmesonene sitter godt plassert

+ Det er hendig å kunne justere varmen med mobilen i den del situasjoner Ting å tenke på — Kostbar

— Bruker du jakken som ytterplagg så er ikke muligheten for å justere den via mobilen like nødvendig.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Heat Experience Heated Hybrid Jacket annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2999 hos Milrab Sjekk nå 8 Meget bra sitat En jakke av god kvalitet med mulighet for appstyrt varme Fordeler + God og varm, også uten varmetrådene på

+ Brukes via USB-C

+ Enkel å koble til mobilen

+ Enkel app

+ Grei batteritid

+ Varmesonene sitter godt plassert

+ Det er hendig å kunne justere varmen med mobilen i den del situasjoner Ting å tenke på — Kostbar

— Bruker du jakken som ytterplagg så er ikke muligheten for å justere den via mobilen like nødvendig.

Mer om JakkerBatteripakkeKlærSmartklær