Test GoPro Hero11 Black

GoPro hever lista enda et hakk med Hero11 Black

En ny høst, en ny generasjon GoPro-kamera i hyllene. Dette har vært lanseringstempoet aktivitetskameraprodusenten GoPro har operert med i hvert fall de siste ti årene. Ikke sjelden er det også snakk om flere nye kameraer i hver generasjon – men dette har også variert en del.

At det kommer en ny versjon av toppmodellen Hero Black har likevel alltid stått fast, og i høst byr GoPro på Hero11 Black.

I tillegg slipper GoPro en mindre og lettere versjon i form av Hero11 Black Mini. Denne har samme innmat og egenskaper som den vanlige utgaven, men er optimalisert for opptak ved å kun bruke én knapp – foruten å ha integrert batteri og ingen skjermer.

Denne enklere versjonen er nok et slags svar til oss som har påpekt at GoPro Hero Black i de senere par år har blitt mer som et meget robust allroundkamera fremfor et rent actionkamera. Mini er derfor en slags «actionutgave» anno 2022 altså, eller moderne Hero Session om du vil.

Men i denne testen tar vi kun for oss Hero11 Black i vanlig størrelse – som vi strengt tatt er godt vant med.

9 Imponerende GoPro Hero11 Black Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Med Hero11 Black er GoPro enda et skritt nærmere det ultimate allroundkameraet. Fordeler + God billedkvalitet

+ Robust og vanntett uten ekstra hus

+ Praktisk «selfieskjerm» på kameraets front

+ Super digital stabilisering - NY: i hele 360 grader

+ Meget gode muligheter for sakte film

+ Flere ekstrafunksjoner som livedeling og opptaksprogrammering

+ Praktisk «selfieskjerm» på kameraets front

+ NY: Kjekke snarveier for timelapse i mørke omgivelser

+ NY: Større billedbrikke gir mer i høyden og 8:7-forhold

+ NY: Kommer med Enduro-batteri som standard

+ NY: Mulighet for 10-bit fargedybde ved 4K-filming (eller høyere) Ting å tenke på — Redigeringsapp for PC/Mac er ikke prioritert

— Ingen HDMI-utgang (uten Mod)

— Kan bli varm ved «stillestående» filming

— NY: Ingen støtte for H.264 (kun HEVC/H.265)

— Større, tyngre og potensielt litt mer sårbar enn eldre modeller

— GoPros abonnementstjeneste i Norge inkluderer ikke bytte av ødelagt kamera

Kjent størrelse og nytt batteri

Med unntak av modellnummeret er GoPro Hero11 Black kliss lik Hero10, som igjen var bygd på de samme målene som Hero9.

På papiret (og fysisk) er Enduro-batteriet i forgrunnen like stort som de «gamle» GoPro-batteriene. Men det gjør stor forskjell i minusgrader og lar oss filme i noen ekstra minutter ellers.

Fordelen med dette er at Hero11 Black kan benytte seg av det samme ekstrautstyret som de siste forgjengerne. Det samme gjelder for batteriene. Men allerede her kan vi melde om en oppgradering fra forgjengeren, ettersom Hero11 kommer med «kaldværsbatteriet» Enduro som standard.

Men dette er kanskje ikke så merkelig, da batteridriftstiden sank fra Hero9 til Hero10 og et bedre batteri var det åpenbare svaret. I dag tilbyr også GoPro kun Enduro-batterier i løsvekt til GoPro Hero9 og Hero10.

På papiret har både det nye og det gamle batteriet den samme kapasiteten på 6,62 wattimer, men det er likevel en forskjell i opptakstid. Den er på sin side avhengig av oppløsningen. For vanlige opptak med 1080p klokket vi inn forskjellen til omtrent ti minutter.

GoPro Enduro Batteri

Doblet batteritid i kaldt vær

Men det er ved bruk i minusgrader at Enduro-batteriet virkelig kommer til sin rett. Med dette batteriet spiller det ingen rolle for Hero11 om vi hiver kameraet i kjøleskapet eller fryseren, ettersom opptakstiden omtrent er den samme uansett.

Med det gamle standardbatteriet får vi omtrent halve opptakstiden når vi tester kameraet i fryseren – så lenge vi starter med et temperert kamera. Er batteriet allerede kaldt, slukner det omtrent med en gang.

Ja, dette kan skje. Men det vil neppe være noe stort problem for de fleste.

Samtidig må vi nevne at Enduro-batteriet selvfølgelig ikke løser problemet med høye temperaturer og varmgang. Dersom kameraet ikke får lufting eller pauser en gang imellom, risikerer du altså stadig at det kan overopphetes ved langvarig filming med høye oppløsninger.

Ellers byr ved første øyekast ikke Hero11 på noen overraskelser. Akkurat som forgjengeren har den to skjermer, hvorav den bakre er berøringsfølsom. Andre ting de har til felles er integrerte festebein og at de er vanntette ned til ti meter uten ekstra beskyttelseshus.

Bak kameraets eneste luke finner vi plass til batteri, minnekort og en USB-C-kontakt som også brukes til lading.

Ny og større bildebrikke

Men under det harde og robuste skallet skjuler det seg også noen solide nyheter. Den viktigste sitter trolig i bildebrikken eller sensoren, som ifølge GoPro er større (1/1.9″) enn forgjengernes. Et vel så stort poeng er likevel at denne brikken er mer kvadratisk, da den har et bredde-/høydeforhold på 8:7.

Sammenlignet med eksempelvis Hero10 henter kameraet da inn 16 prosent mer informasjon i høyderetningen. Det høres ikke så veldig mye ut, men filmer du da i «full frame» eller 8:7-modus, får du med deg nesten like mye i høyden som i bredden. Det betyr at du i mindre grad slipper å måtte bry deg om kameraretningen under filming.

Samtidig må vi påpeke at prosessoren i Hero11 stadig heter GP2. Og det er kanskje ikke så merkelig, da den prosessoren var helt ny for kun ett år siden.

Men det betyr også at det ikke er så mye mer krefter å hente innen videooppløsning, så der stiller Hero10 og Hero11 stadig likt med 5,3K @ 60 FPS som maks – vel å merke i 16:9-modus, der videooppløsningen er på 5312 x 2988 piksler.

Ja, nå må vi nok innom noen tall og detaljer.

Ønsker du å filme med 5,3K i «full frame»/8:7, får prosessoren mer å jobbe med, da den må holde kontroll på 5312 x 4648 piksler. Dette begrenser oss til 30 FPS i denne videomodusen. Ønsker du 60 FPS med 8:7-format er du nødt til å klare deg med «kun» 4K. Men jøss, det er fremdeles veldig bra, og gir deg flere muligheter med materialet etterpå.

Den nye sensoren betyr at bilder tatt i vanlig fotomodus også har fått flere piksler. Vi er nå oppe i 27 megapiksler, fra 23,25 millioner billedpunkter på Hero10.

Og det vi får ekstra, får vi selvfølgelig i høyden, med hele 5568 x 4872 piksler med Hero11 – sammenlignet mot 5568 x 4176 piksler hos forgjengeren.

Åpne fullskjerm Hero10 #5 Hero11 #5 Hero10 #6 Hero11 #6 Hero10 #3 Hero11 #3 Hero10 #4 Hero11 #4 Hero10 #1 Hero11 #1 Hero10 #2 Hero11 #2 Hero10 #5 Hero11 #5 Hero10 #6 Hero11 #6 Hero10 #3 Hero11 #3 Hero10 #4 Hero11 #4 Hero10 #1 Hero11 #1 Hero10 #2 Hero11 #2

Med unntak av å få mer å gå på rent vertikalt kan vi ikke påstå å merke noen stor forskjell rent kvalitetsmessig. Men de automatiske innstillingene gjør at det også er en viss kløft mellom de to generasjonene – i hvert fall med nåværende fastvare. Spesielt ser vi dette på vanlige nattbilder. Disse blir ganske så mørke med Hero11, mens forgjengeren er tilbøyelig å plukke opp mer lys og samtidig bli litt kornete.

Men for de fleste bilder ser det slett ikke så dumt ut, i hvert fall så lenge du holder deg unna de videste vinklene. Og glem å zoome for mye inn i bildene, da får detaljene stadig et ganske tegneserieaktig preg når vi zoomer inn.

10-bit fargedybde

For de fleste er det likevel ikke stillbilder som er poenget med GoPro, og for video må vi jo ta med at den nye sensoren har mulighet for å bruke 10-bit fargedybde, mot 8-bit for tidligere GoPro-kameraer.

Dette betyr enkelt og greit at den går fra å kunne behandle 16,7 millioner farger til 1,07 milliarder farger.

Vi hadde likevel ikke satt dette som et stort salgsargument med mindre du liker å justere på farger og slikt under klipping og redigering. Rett ut av kameraet vil nok de aller færreste kunne oppdage forskjellen. Dessuten er 10-bit kun mulig ved opptak i 4K eller høyere oppløsning, og «bare» 16,7 millioner farger er fremdeles et veldig stort tall.

Men vi skal innrømme at vi faktisk klarte å se forskjell i noen tilfeller. Dette krevde dog at vi hentet ut og sammenlignet stillbilder fra filmopptak gjort med 8- og 10-bit. Det var heller ikke fargene som sådan, men overganger på himmelen som virker hakket jevnere med 10-bit fargedybde. Det var i hvert fall der det stoppet på vår skjerm.

De fleste vil kunne skimte dette på det første bildet (Himmel) i sammenligningsgalleriet under. Den som ønsker kan også prøve å speide etter forskjeller i flere bilder.

Åpne fullskjerm Himmel 8-bit Himmel 10-bit Sjø 10-bit Sjø 8-bit Jorde 10-bit Jorde 8-bit Tyttebær 8-bit Tyttebær 10-bit Appelsiner 8-bit Appelsiner 10-bit Himmel 8-bit Himmel 10-bit Sjø 10-bit Sjø 8-bit Jorde 10-bit Jorde 8-bit Tyttebær 8-bit Tyttebær 10-bit Appelsiner 8-bit Appelsiner 10-bit

Enda «smoothere» – og bredere

GoPro har også gjort en videre innsats med stabiliseringen sin. HyperSmooth imponerte oss stort da den først dukket opp i Hero7 Black i 2018, og i dag skriver vi allerede HyperSmooth 5.0 i Hero11.

Sant å si er det ikke så enkelt å se den faktiske forbedringen fra HyperSmooth 4.0 i Hero10, men en viktig forskjell er likevel at den nye stabiliseringsløsningen – sammen med den mer firkantede sensoren – tillater «horizon lock». Dette betyr at bildet alltid holdes ... vel, horisontalt. Dette selv om kameraet skulle snu seg opp ned eller snurre hele 360 grader på aksen.

Hvorvidt dette gir noen stor «actionfølelse» er et annet spørsmål.

I tillegg har vi fått AutoBoost, som kun gir oss HyperSmooth når det er behov for det. Dette sørger for at vi ellers kan få et opptak med så vid vinkel som mulig.

Åpne fullskjerm HyperView SuperView Wide Linear HyperView SuperView Wide Linear

Over: Sammenligning mellom vidvinkler på Hero11 tatt med samme avstand fra plysj-Yoshi.

Og når vi er inne på vidvinkel, her har GoPro funnet ut at SuperView fra tidligere generasjoner ikke er vidt nok. Så de har kommet opp med HyperView, som er tilgjengelig i 4K eller høyere oppløsninger med Hero11. HyperView skaper en effekt av enda videre vinkel – som de mener kan få noen scener til å virke enda kulere.

I tillegg til dette har GoPro fått på plass tre nye forhåndsinnstillinger for seriefotografering i dunkle omgivelser. Altså timelapse i mørket. De tre effektene kalles star trails, light painting og vehicle lights på nynorsk, og skal kunne brukes til akkurat det det høres ut som.

Over: Medium star trails. 12 sekunder ferdig film var det vi fikk fra et fulladet batteri.

Men det følger ikke akkurat med noen bruksanvisning, og det er ikke alltid så opplagt hvordan de skal brukes. Derfor kreves det gjerne litt prøving og feiling før man helt finner ut av det. Til slutt kan man likevel ende opp med noen ganske stilige klipp.

Trolig ville vi kunne fått tilsvarende resultater med forgjengeren Hero10, men GoPro tillater ikke nødvendigvis at vi får satt de nødvendige innstillingene manuelt.

Alt dette kommer i tillegg til funksjonalitet vi kjenner fra før: Programmering av opptak fremover i tid, mulighet for å bruke Hero som webkamera, live-strømming og «Hindsight». Sistnevnte lagrer filmklipp fra inntil tretti sekunder før man trykker på opptaksknappen.

For ikke å glemme TimeWarp 3.0, en type «timelapse» med HyperSmooth – som vi egentlig dekket greit i testen av Hero9 Black.

Videre har vi stemmestyring og GPS og fjernstyring via GoPros mobilapp Quik. Og da har vi ikke nevnt «mods» – mulighet for å montere ekstrautstyr for slikt som lyd og lys.

De to nyeste generasjonene Hero Black, samt Hero7 Black fra 2018.

Men GoPro har fjernet ting også. Et viktig element er videokomprimeringsstandarden H.264, som fremdeles er mulig som tilvalg på Hero10. Det nye kameraet kjører kun den tyngre og mer effektive standarden HEVC, som ikke er like snill mot eldre maskinvare.

Så dette er ikke nødvendigvis udelt positivt for deg som ønsker å redigere klippene på din egen datamaskin, men så er det også årevis siden GoPro hadde noe fokus på dette.

Som de fleste andre selskaper ønsker nemlig GoPro at du skal abonnere på deres tjenester, og da får du både tilgang på «premium»-funksjonalitet i Quik-appen og ubegrenset lagringsplass i nettskyen. Begge deler er jo veldig kjekt når det er lagt opp til at du skal redigere film på mobiltelefonen eller et nettbrett.

Og dersom selv dette høres slitsomt ut, er «Auto Highlights» nytt av året – slik at skybasert AI-automatikk kan analysere klippene og kverne ut høydepunktvideoer for deg. Dette har vi ikke testet.

Ellers har abonnementet – som for øvrig koster en femhundrelapp i året – den samme svakheten som tidligere, nemlig at norske kunder ikke enkelt kan bytte kamera dersom det skulle bli alvorlig kvestet. Her stiller vår naboland med EU-medlemskap langt bedre.

Men nå skal det også sies at GoPro Hero11 utvilsomt er et solid kamera. Et helt tilfeldig fall rett i asfalten under testingen resulterte i nøyaktig én liten skramme.

Konklusjon

GoPro Hero11 Black er et godt skritt opp fra forgjengeren. Den nye billedbrikken legger til rette for et litt «høyere» filmformat og enda bedre stabilisering, mens Enduro-batteriet fikser de største problemene med kulde – og gir uansett noen minutters ekstra filming.

Videre gir 10-bit fargedybde litt mer å gå på for de mest kravstore filmskaperne. Andre nyheter er «hyperview» som legger til en ekstra vidvinklet dimensjon, og nye forhåndsinnstillinger som gjør det mer spennende å eksperimentere med timelapse på kvelds- og nattetid.

Samtidig jobber fjorårets store nyhet, nemlig GP2-prosessoren, allerede med maks kapasitet. Dette fører til at det nye 8:7-formatet er begrenset til 30 FPS ved filming med maks oppløsning (5,3K), men 4K og 60 FPS vil selvsagt være godt nok for mange.

Andre vil kanskje savne muligheten for å velge den eldre og «lettere» H.264-komprimeringen i tillegg til HEVC, spesielt om redigeringen skal foregå på litt eldre/svak maskinvare. Dette er mulig på forgjengeren, men ikke Hero11.

Typisk nok er ikke nye GoPro helt perfekt innstilt fra starten av. «Barnesykdommer» som litt vel mørke bilder ved nattfotografering vil typisk kunne fikses med fremtidige fastvareoppdateringer.

Ellers er «tegn abonnement» det stadig gjentagende mantraet fra GoPro. Bevares, dersom du bruker kameraet og Quick-appen flittig – og dessuten har stort lagringsbehov – trenger dette slett ikke være en dårlig deal.

Men det er litt surt at dette ikke inkluderer kamerabytte dersom man er skikkelig uheldig, slik det er i våre naboland.

Alt i alt er det likevel ingen tvil om at årets nye GoPro er en god og solid sak, som for øvrig også kommer i en mer kompakt Mini-utgave for de som prioriterer størrelse og vekt fremfor skjermer.

GoPro Hero11 Black har i skrivende stund en utsalgspris på nesten 6000 kroner. Dette er ikke langt fra startprisen på forgjengeren, som nå typisk er en tusenlapp rimeligere. Avhengig av dine behov kan Hero10 kan sånn sett være et alternativ – bare spander på deg et Enduro-batteri til vintersesongen.

Ellers nevner vi at konkurrenten DJI nylig slapp Osmo Action 3 – en etterfølger til den gode DJI Osmo Action.

