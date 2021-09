En av våre tidligere favoritter har blitt kraftig oppgradert

Vi tester den nye versjonen fra norskdesignede Elride.

Elride Prime Evolv er en kraftig oppgradert utgave av en av favorittene våre fra elsykkeltesten i 2019. Prisen har blitt heftigere, men det har ytelsen også. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I 2019 hadde vi en stor samletest av elsykler under 23.000 kroner, hvor norskdesignede Elride Prime Urban var blant de som imponerte oss mest. God komfort og jevnt over god til alle situasjoner, var egenskaper vi satte pris på.

Nå er en ny modell på trappene. Den nye utgaven heter Elride Prime Evolv, og er nært beslektet med modellen som imponerte i 2019.

Likevel er forskjellene flere. Blant annet er motoren og batteripakken ny, samt at den kan friste med et helt nytt girsystem utviklet av norske Kindernay. Prisen har også endret seg mye, hvor et eksemplar starter på 34.990 kroner. Da uten det lukkede girsystemet. Vil du ha med dette også, øker prisen til 41.999 kroner.

Det betyr altså at prislappen, med girsystemet fra Kindernay, har økt med 19.000 kroner versus modellen fra 2019. Så, får du valuta for pengene? Det korte svaret er ja.

9 Imponerende Elride Prime Evolv
Fordeler Sterk og stillegående motor

Velfungerende girsystem

Stiv og god ramme

Kan huse stort batteri

God demper og komfort

God byggekvalitet

Gode bremser

Robuste og gode dekk Ting å tenke på Tyngre enn før

Du bør ikke tråkke når du girer

Blir ganske kostbar med Kindernay-gir

Stivere ramme og større batteri

I etterkant av samletesten i 2019 falt valget på nettopp en Prime Urban da en av redaksjonens medlemmer skulle kjøpe elsykkel. Vi tok den ut av boden for å teste den mot Elride Prime Evolv og se hva man betaler ekstra for.

Og en av de store forskjellene du umiddelbart vil legge merke til, er at Prime Evolv har fått batteriet innebygd i rammen. Noe som har blitt vanlig blant sykler i denne prisklassen. Så du bør nærmest forvente dette i dag.

Batteriet i Prime Evolv er innfelt i rammen - en egenskap som har blitt vanlig på elsykler over de rimeligste kategoriene i år. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Rammen er noe lavere i toppen, som gir et litt lavere innsteg. Men fortsatt må du belage deg på å heve beinet høyt for å komme over. Rammen er forsterket i underkant av der salen festes, og oppleves totalt sett som langt stivere på den nye modellen. Og det er uten tvil en positiv endring. Det gjør nemlig at du får bedre respons når du sykler, spesielt når du skal manøvrere deg gjennom trange bygater eller snirklende skogstier.

Ved å legge oppbevaringen av batteriet inne i rammen, får du muligheten til å velge et større batteri. Foregående modell hadde 470 wattimer å bidra med, mens Prime Evolv starter på 630 wattimer – og kan oppgraderes til hele 920 wattimer om du skulle trenge det.

Så lik, men så annerledes: Elride Prime Urban gir en sykkelfølelse som i mange situasjoner er påfallende lik den Evolv byr på - men om turen og underlaget blir krevende nok merker du raskt hvor Elride har lagt pengene fra den økte utsalgsprisen; motor, giring og demping. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Testeksemplaret vi har testet, er en tidlig utgave av modellen som kommer for salg, og har derfor «bare» 570 wattimers batteri.

Merk at den nye modellen er noe tyngre enn tidligere. Den har økt fra om lag 23 kilogram, til 26,5 kilogram. En forskjell det kan være verdt å merke seg om du må bære med deg sykkelen ofte. Større batteri og kraftigere ramme vil vi tro er mye av grunnen til at den er blitt tyngre.

Elride Prime Urban Elride Prime Evolv 34999 NOK Motor Bafang M400 Bafang M500 Moment 80 Nm 100 Nm Batteristørrelse 470Wh (36V, 13 Ah) 630 Wh (36V, 17 Ah) Oppgitt rekkevidde inntil 100 km 130 km Batteritype Eksternt Integrert Bremser Tektro Tektro Orion M375, 180mm Hjul 27,5 x 2,1" 27,5 x 2,6" Girsystem Shimano Deore SRAM GX Kindernay Lykter Spanninga, 1 diode Spanninga, 2 dioder Dempegaffel HG500 SRAM PG1030 SR-SUNTOUR RAIDON Sykkelvekt 23 kg 26,5 kg Førerlengde (rammestørrelse) 160 - 180 cm (S), 175 - 195 cm (M/L), 190-205 cm (XL) 160 - 180 cm (43 cm), 175 til 195 cm (51 cm) Førervekt 100 kg, men kan bestilles for høyere 115 kg, men kan bestilles for høyere

Kraftigere motor

Elride fortsetter å bruke motor og styring fra Bafang. Men motoren, på lik linje som med batteriet, er blitt oppgradert. Forskjellen er at du nå har en M500-serie motor som yter opp mot 100 Nm med dreiemoment når du skrur effekten på maks – mens den forrige modellen hadde en M400-motor med 80 Nm.

Bafang M500 er en 250-watts elsykkelmotor med 100 Nm moment - noe som gjør den til en av de kraftigste på markedet. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Likevel blir vi litt overrasket over hvor like de virker i starten. Spesielt når vi sykler på vanlige asfalterte veier hvor det ikke er for mye motbakker. Også den gamle sykkelen har godt med krefter til at du fint, uten for mye behov for egne krefter, kan holde farten rundt 25 km/t.

Det er først når du møter tyngre bakker eller litt mer utfordrende skogstier at de ekstra kreftene virkelig kommer til sin rett. Da merker du forskjellen på de to. Under vår test var vi blant annet innom en skogsti hvor den nye motoren var langt bedre å bruke. Mer krefter når du trenger det som mest, rett og slett.

En stor fargeskjerm viser informasjon om hvor mange watt motoren trekker med, hvor fort det går og så videre. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Samtidig er denne nye motoren langt mer stillegående enn før. Og vi vil si den også er hakket mer presis med tanke på å respondere riktig til tråkkene dine. Og skal vi sammenligne med de beste motorene vi har testet hittil i år, fra andre produsenter som Bosch, Yamaha og Shimano, må vi si at denne motoren fra Bafang ikke lenger er langt unna samme nivå.

Krefter er det som nevnt mer enn nok av, men det resulterer også i en litt større appetitt på strøm enn den foregående modellen. Under vår testtur satt vi igjen med omtrent like mye batteri på de to modellene da turen var over. Men husk at den nye modellen har en del større batteri. Likevel vil du få noe bedre rekkevidde siden batteriet på vår test-modell var på 570 wattimer – mot 630 wattimer som blir standard når sykkelen står klar i butikkene. Og da likevel hakket bedre rekkevidde enn forgående modell.

Et helt spesielt norsk girsystem har fått plass i testsykkelen. Vi får vite at enkelte av delene i vår sykkel er 3D-printet og at enda bedre deler vil dukke opp i utsalgsmodellen - men i praksis merket vi ikke nevneverdig til denne «uferdigheten». Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Velfungerende girsystem

Du kan velge å kjøpe denne sykkelen med vanlige, tradisjonelle gir. Altså med kjede og utvendige gir (10 gir). Men du kan også velge å betale ekstra for et flunkende nytt, lukket girsystem fra norske Kindernay. På vårt testeksemplar hadde vi sistnevnte med 7 ulike gir.

Og vi må si oss imponert over mye ved denne løsningen. Noe av det som virker forlokkende er at du minsker behovet for vedlikehold. Siden dette er et lukket system, trenger du ikke bekymre deg for rengjøring eller justeringer underveis. Det trengs rett og slett ikke. Det du dog vil trenge er et oljeskift for hver 10 000 kilometer du legger bak deg.

PS: Husk at du likevel må passe på at kjedet er rent, smurt og i orden. Hvis du helt vil unngå vedlikehold av kjede og tannhjul er det beltedrift som gjelder - noe som foreløpig ikke er veldig vanlig i annet enn de aller dyreste elsyklene.

Store bremseskiver og kraftige bremser er felles mellom ny og gammel Elride Prime. Skivene på bakhjulet er imidlertid noe kraftigere på forrige modell, selv om det ikke var merkbar forskjell på stoppkraften mellom de to. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Giret på vår testsykkel opereres ved hjelp av to hendler - én på hver side av styret. Som enten girer lettere eller tyngre. Her kommer det en endring fra testsykkelen når salget starter. Da skal de to separate girspakene byttes ut med en mer tradisjonell girvelger der du har hendel for opp og ned på samme sted.

En spesiell ting med dette girsystemet er at du ikke skal tråkke samtidig som du girer. Stopp et lite sekund mens du girer, og du vil ikke høre mer enn små klikk. I hovedsak merker du girskiftet kun ved at det blir lettere eller tyngre å tråkke. Få elsykler har godt av at du tråkker på samtidig med giring, men her skal du altså helst ikke tråkke i det hele tatt. Det krever litt tilvenning, men teknikken kommer nokså fort, og avhjelpes en del av den bjørnesterke motoren som reduserer behovet for å gire en del. Dermed blir du sjeldnere «overrasket» av for tunge bakker.

En ting du vil høre er en relativt kraftig tikkelyd når du bruker de tyngre girene. Den er litt uvant i starten, men er noen du vender deg til etter litt bruk.

Vi savner likevel et par ting ved dette systemet. I alle fall på vår testmodell, kan du ikke se hvilket gir du er i. Du kan riktignok høre på kneppelyden om du er i et tyngre gir, men en ekstra indikasjon hadde vært hendig. Hendlene må dessuten trykkes ganske langt inn før det skjer noe. Men med nye lovede girspaker på ferdig utgave er det slett ikke sikkert disse ulempene blir med modellen ut i butikken. Det er uansett snakk om små vanesaker.

Prime Urban har allerede et noenlunde greit kjørelys for rolige hastigheter, men i Prime Evolv er det dobbel lysdiode. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Bedre demper

Dempergaffelen har blitt en del bedre på Prime Evolv. Du merker ikke nødvendigvis den store forskjellen når du sykler på asfalt eller jevne grusveier. Men om du beveger deg inn på en sti, eller skal kjøre opp en fortauskant, vil du merke forskjellen til det bedre.

Men det er en liten ting vi savner fra den gamle modellen hva gjelder demping. Og det er muligheten til å låse av demperen via en egen bryter på styret. Nå er ikke dette noe du gjør ofte, men det at du må strekke deg ned på gaffelen, spesielt når du sykler, er litt mer tungvint.

Utover dette så er det mye som er likt på disse syklene. En av forskjellene du kan se er bagasjebæreren. Her kan de begge takle 25 kilogram med last, men vi vil si at den nye løsningen på Prime Evolv virker hakket mer solid og forseggjort.

Både ny og gammel Elride Prime-modell ble med på tur. Prisen har gått opp mye på den nye - men det er også store, merkbare forbedringer her. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Konklusjon

Eplet har ikke falt langt fra stammen hva gjelder Elride Prime Evolv. Men likevel er det noen essensielle forbedringer som gjør at en av oss undertegnede allerede leker med tanken om å oppgradere. Den største festbremsen er at den nye modellen er vesentlig dyrere. 42 000 kroner for en elsykkel er en solid slump penger.

Men, sammenlignet med den forgående Prime-modellen så er den nye Evolv-utgaven bedre på det aller meste.

Du får en bedre motor som både er sterkere og mer stillegående. Riktignok er den også hakket mer sulten på å spise kapasitet fra batteriet. Heldigvis er også batteriet tilsvarende større. Så alt i alt kan du forvente minst like god rekkevidde som før.

Og skulle det skorte med 630 wattimer, kan du utvide dette til 920 wattimer. Og batteriet sitter sikkert og godt beskyttet inne i den nye rammen. Samtidig er rammen noe stivere. Det gir deg bedre kontakt med underlaget.

Elride Prime Evolv er en fornuftig sammensatt sykkel som er lett å like, og oppgraderingene fra forrige modell merkes så fort du får et par kvister under hjulene. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En annen faktor som gjør denne utgaven bedre, er girsystemet fra Kindernay. Merk for sikkerhets skyld at du kan spare deg for 8000 kroner, ved å heller velge et tradisjonelt girsystem, om du ønsker det. Men velger du det lukkede girsystemet, får du en løsning som krever svært lite vedlikehold. Og det er ikke helt uvesentlig om du skal bruke sykkelen mye. Du trenger nemlig ikke å rengjøre eller justere dette systemet. Det eneste som kreves er et oljeskift hver 10 000 kilometer.

Samtidig så er utvekslingene godt tilpasset Bafang-motoren. Likevel må du legge deg til en vane om å ikke prøve å gire mens du tråkker. Det skal du ikke. Dette er for øvrig en god vane å ha når du har en sykkel med tradisjonelle gir på også.

Alt i alt peker alle oppgraderingene som Elride har gjort med denne nye Prime Evolv-modellen i positiv retning. Og du får utvilsomt en solid og velbygd elsykkel som er klar til det aller meste. Og er med det fortsatt en klar anbefaling i våre øyne.