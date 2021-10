Test Apple AirPods (3rd Generation)

Apples nye AirPods byr på forbedringer over nesten hele fjøla

Men ett område får oss til å steile litt.

Tredjegenerasjons AirPods kommer med en rekke oppgraderinger, blant annet bedre batteritid.

Apples AirPods startet i praksis en hel produktkategori da de ble sluppet på tampen av 2016, og det er veldig langt fra å overdrive at de har blitt svært populære.

Har du en iPhone er AirPods et veldig naturlig tilbehør, selv om det er mange konkurrenter som både byr på bedre batteritid, bedre lyd og ikke minst aktiv støydemping til like mye eller mindre av hva AirPods koster.

Nå er imidlertid generasjon tre her, med en ganske lang liste av små og store forbedringer. Noen av de viktigste er følgende:

En time ekstra batteritid per lading, opp fra fem til seks timer med musikk.

Nyutviklede høyttalerelementer.

Støtte for romlyd (spatial audio) for musikk og video.

Adaptive EQ – bruker en innovervendt mikrofon til å tilpasse lyden til hvordan proppene sitter i ørene dine.

Ny design med såkalt «force sensor» på stammen til proppene.

Regn- og svetteresistente med IPX4-sertifisering.

Trådløs lading som standard, med Magsafe i etuiet

8 Meget bra Apple AirPods (3rd Generation) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Lite å plukke på med Apples nye AirPods, men lyden kan bli i overkant skarp " Fordeler Krysse av Lette propper med god passform

Krysse av Seks timers batteritid, 30 timer med etuiet

Krysse av Det åpne designet appellerer til mange

Krysse av Svært kompakt etui

Krysse av Vannsikret med IPX4, både for propper og etui

Krysse av Smarte Apple-funksjoner som romlyd og sømløst bytte

Krysse av Force Sensor-knappene gir gode kontrollmuligheter Ting å tenke på Bytt I overkant skarp diskant på enkelte typer musikk

Bytt Generasjon to hadde bedre samtalekvalitet

Bytt Den hvite plasten føles kanskje ikke super-eksklusiv

Bytt Høy pris for propper uten støydemping

Dyrere enn før

Oppgraderingene i generasjon tre kommer (selvfølgelig) også med en høyere prislapp. 1990 kroner er nå prisen, opp et par hundrelapper om du sammenligner med AirPods 2 med trådløst ladeetui, ganske mange hundrelapper om du sammenligner med rimeligste versjon. En litt formildende omstendighet er likevel at Apple Music er inkludert i seks måneder.

La oss ta designen først. Tredjegenerasjons AirPods har fått en design som minner mer om AirPods Pro, med en kortere stilk og et rundere hus med en tydelig akustisk port. De har også fått de samme «knappene» som AirPods Pro har, i form av de såkalte force sensor-panelene på hver av stammene.

Dette er en fin oppgradering fra tapp-kontrollene på forrigegenerasjons AirPods, med tydeligere feedback og ikke minst flere kommandoer tilgjengelig. Nå kan du både spille/pause musikken (ett trykk), hoppe en låt frem (to trykk) og tilbake (tre trykk), og dessuten aktivere Siri ved å holde inne knappen. Du kan også snakke direkte til Siri ved å si «Hey Siri», akkurat som du kunne tidligere.

Som tidligere kan du også koble til iPhone og iPad ved å holde etuiet i nærheten av enheten, og så dukker det opp en dialogboks på skjermen. Vil du pare med ikke-Apple-enheter må du sette proppene i paremodus via knappen på baksiden av etuiet.

Holder du AirPods nært iPhone, spretter en dialogboks opp. I starten brukes den til å pare øreproppene, når det er gjort viser den kun batteristatus.

Vinklet mer «ned» i øret

Passformen har alltid vært et polariserende element ved AirPods, hvor man gjerne enten synes de passer utmerket eller ikke i det hele tatt. Jeg har alltid tilhørt den første kategorien, og det gjelder også for generasjon tre.

De hviler stort sett problemfritt i den lille vika foran øreåpningen, og at husene denne gang er vinklet litt nedover gjør også at det føles ut som om de klamrer seg litt bedre fast enn tidligere. Det bør være problemfritt å løpe med disse, i alle fall om du er blant dem som har ører som er kompatible med AirPods.

Som tidligere er generasjon tre av typen som bare sitter i øret, uten noen gummipropper som skaper forsegling og gir passiv demping av lyd fra omgivelsene. Vi vet at mange rett og slett ikke liker kanalpropper, og bortsett fra Airpods har de ganske få alternativer i markedet i dag.

AirPods (3rd Generation) ser veldig like ut som AirPods Pro i øret.

Fortsatt et veldig kompakt etui

Etuiet er også nytt, og har som sagt fått trådløs lading som standard. Det har også arvet det utvendige designet fra AirPods Pro, med lokket på langsiden i stedet for på kortsiden. Størrelsesmessig er etuiet omtrent akkurat like stort som før, som egentlig betyr at det er svært kompakt i true wireless-sammenheng.

Det er veldig få av konkurrentene som har såpass kompakte etuier som dette, så det er et lite pluss for Apple. Det er også den samme blankhvite plasten som gjelder, både for propper og etui, som Apple forklarer med at det er blitt «ikonisk» for AirPods og at de derfor ikke vil endre på det. Nuvel.

Det betyr også at etuiet er like ripeutsatt som før.

Nye AirPods øverst til venstre, AirPods Pro til høyre og forrige generasjon AirPods nederst.

Lyden er strammet opp

Lydmessig er nye AirPods et litt tveegget sverd. Kombinasjonen av en ny driver og en ny forsterker gir en renere, skarpere og strammere lyd enn tidligere. Forrige generasjon AirPods hadde en utpreget varm og komfortabel lyd, med mye bass og en litt avrundet diskant som man kunne høre på i timevis uten lyttetretthet.

Generasjon tre har fått en langt skarpere og mer veloppløst diskant, men det gjør også at den kan fremstå som skjærende og slitsom i en del typer musikk. Det avhenger selvfølgelig mye av hva du lytter til, og er sjelden et problem i podkaster og lignende, men noen musikksjangre er kanskje mer utsatt for dette enn andre.

Uptempo-pop med kvinnelige vokalister er gjerne et eksempel, og Sigrids «Burning Bridges» er en låt som jeg for eksempel må nyte på middels til lavt volum med tredjegenerasjons AirPods. Gabrielles klassiker «5 fine frøkner» er en annen, og det finnes også mange andre eksempler. Det blir rett og slett litt slitsomt å høre på.

Det nye etuiet (øverst til venstre) og det gamle etuiet (høyre) er omtrent like store, men lokket er flyttet over på kortsiden. Nederst AirPods Pro-etuiet, som er hakket større enn begge de andre.

Apple har imidlertid også strammet opp bassgjengivelsen betydelig her. Generasjon tre har like mye bass som tidligere, men den er fastere og kjappere enn tidligere, som er en forbedring i våre ører. Lydbildet har dessuten vokst noe i utbredelse siden sist, og levner et litt større og luftigere inntrykk. Det låter i det hele tatt litt mer hifi-aktig enn hva generasjon to gjorde, men det er altså ikke nødvendigvis noe vi er udelt begeistret for.

På mange måter kan man si at Apple har lagt seg betydelig nærmere AirPods Pro-lyden enn hva de tidligere gjorde. Om du – som meg – synes de også lider litt av diskantsyndromet, vil du garantert tenke det samme om dagens testprodukt.

Samtidig: Om du eksempelvis lytter mer til The Weeknd eller annet som lander på «riktig» side av diskantgrensen vil nok nye AirPods oppleves som en større lydmessig forbedring, men diskantproblemet var ett man aldri hadde med generasjon én og to, så det er verdt å være oppmerksom på.

«Knappen» fra AirPods Pro har funnet veien også til standard-AirPods.

Romlyd er nytt på AirPods

Med tredjegenerasjons AirPods får du også såkalt romtilpasset lyd, eller spatial audio på originalspråket. Det gjør for eksempel at du får Dolby Atmos i serier og filmer som støtter dette, for eksempel på Netflix.

Vi rakk i denne omgang kun å teste på iPhone, siden Apple for denne testen sendte oss en ekstra iPhone 13 med iOS 15.1 om bord, som er nødvendig for å bruke nye AirPods. I storsuksessen Squid Game er forbedringen med romlyden aktiv eksempelvis ganske merkbar, med et langt større lydbilde og bedre separert dialog. Noen voldsom surroundeffekt får du imidlertid ikke.

Du får også hodesporingsfunksjonen som gjør at lyden flytter seg rundt i stereomiksen etter hvordan du beveger hodet, slik at det alltid fremstår som om lyden kommer fra skjermen du ser på. Det er fascinerende, om enn litt gimmick-aktig – og nok en funksjon nye AirPods har arvet fra AirPods Pro.

Batteritiden virker å være omtrent akkurat der Apple sier, på rundt seks timer – som er en ålreit forbedring fra tidligere. Forhåpentligvis gjør det også at levetiden på proppene øker, ettersom mange har opplevd at batteritiden på gamle AirPods har blitt så svak at de knapt holder halvannen time. Trådløs lading som standard er også fint, selv om det vel kan diskuteres hvor nødvendig det er med Magsafe på AirPods.

Innstillingene til AirPods finner du i bluetooth-menyen.

Seks timer på en lading er for øvrig litt over middels i dagens true wireless-marked. Enkelte av konkurrentene klarer å skvise ut så mye som ti timer på én lading, mens de rimeligste proppene stort sett ligger på rundt tre.

Som tidligere skal du også kunne bytte sømløst mellom Apple-enheter med AirPods, men det har vi ikke hatt anledning til å teste foreløpig. Vår MacBook Pro 15 vil eksempelvis kun koble til proppene, men ikke spille lyd gjennom dem. Dette får vi anta er i orden til proppene er i butikk tirsdag.

Dårligere samtalekvalitet

Samtalekvaliteten har kanskje vært en av de fremste kvalitetene til tidligere AirPods, og her må vi dessverre si at utviklingen har gått litt i feil retning for Apple. Vi er usikre på om det er de kortere stammene eller hva det er, men generasjon to oppleves som bedre for motparten enn hva generasjon tre gjør.

Det er i hovedsak dynamikken som er bedre på forgjengeren, så det blir mer behagelig å lytte til. Generasjon tre oppleves som skarpere og flatere, med dårligere dynamikk. Det sagt, så er dette fortsatt i øvre sjikt blant true wireless-propper, med ålreit støydemping, svært god vindfiltrering og en lydkvalitet hvor vi generelt gjør oss forstått selv gjennom ganske støyete byomgivelser. Generasjon to var bare enda et hakk over.

AirPods (3rd Generation) er vel i praksis akkurat hva man forventer av en generasjonsoppgradering fra Apple – små forbedringer på mange fronter og høyere pris.

Konklusjon

AirPods (3rd Generation) er bedre enn forgjengeren på mange områder. Et viktig element er naturligvis at batteritiden har økt, i tillegg til at trådløs lading nå er standard. At både propper og etui er vannsikret med IPX4 er også noe vi setter stor pris på, og AirPods har dessuten arvet en rekke funksjoner og egenskaper fra AirPods Pro. Vi skal heller ikke kimse av at det er mange som setter pris på det åpne designet, uten gummiputer i ørene.

Samtidig er det ikke til å komme unna at tredjegenerasjons AirPods akkurat nå er plassert i et litt underlig landskap prismessig. AirPods Pro fås nemlig til 2190 kroner for tiden, i alle fall inntil den nye versjonen med Magsafe-lading overtar fullstendig og igjen bringer prisen opp til 2990 kroner (en prisforskjell som absolutt ikke er verdt det, om du spør oss).

Om du ikke er avhengig av det åpne designet og gjerne vil forbli i Apple-universet ville vi definitivt lagt på de ekstra 200 kronene for AirPods Pro og fått god støydemping med på kjøpet. Ellers må det nevnes at det finnes svært mange gode konkurrenter som koster betydelig mindre enn hva nye AirPods gjør. Mange også med bedre lyd og aktiv støydemping.

Det det ikke finnes så mye av, er gode ørepropper med åpent design. Og det er kanskje der AirPods har funnet sin nisje. Det gjelder også i høyeste grad for den tredje generasjonen. Men er du sensitiv for skarp diskant bør du definitivt se deg om andre steder – eventuelt velge annengenerasjons AirPods.

