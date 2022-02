Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra er enorm på alle måter

Galaxy S22 Ultra er på samme tid både kjedelig og meget god. Den revolusjonerer ingenting, og den er så dyr at du forventer det du får. Det du får er en av markedets to beste (foto) mobiler, med iPhone 13 Pro Max i samme nabolag, sammen med et helt lass av funksjoner.

En massiv klump av en telefon har landet i redaksjonen. Galaxy S22 Ultra er det som skjer når Samsung slår sammen alt de har av teknologi i én telefon. I praksis er det Galaxy Note-serien som har gjenoppstått fra graven.

Maks kamera. Maks skjerm. Maks batteri. Og digital penn.

Det eneste S22 Ultra ikke lover å tilby er en håndterlig telefon. Her er store bjørnelabber eller god finmotorikk en fordel. Har du ikke noen av delene bør du frem med begge labbene for å bruke telefonen eller risikere at den går i bakken.

Telefonen har også en prislapp som er temmelig voksen. En telefon «med alt» kommer altså ikke helt uten ulemper. Er Galaxy Note 22, unnskyld, Galaxy S22 Ultra verdt kompromissene?

Føles som en Note-telefon

9 Imponerende Samsung Galaxy S22 Ultra 5G S908B Dual Sim 8GB RAM 128GB

Krysse av Fantastisk skjermkvalitet

Krysse av Alle kameravalgene

Krysse av Rask og god fotografering i all slags lys

Krysse av God stereolyd

Krysse av Lynraske menyer med OneUI 4

Krysse av Design som skiller seg fra det meste på markedet

Krysse av Vanntett

Krysse av Rask og god fingerleser

Krysse av Rask og god ansiktslås

Krysse av Et hav av funksjoner - Galaxy Note er tilbake Ting å tenke på Bytt Pennen er for spesielt interesserte

Bytt Veldig stor

Bytt Ganske tung også

Bytt Mindre arbeidsminne (RAM) enn fjorårsmodellen

S22 Ultra føles som noe ganske annerledes enn resten av S-telefonene – både årets og tidligere års. Den er mer bastant og kraftig i uttrykket. Den er tung i hånden. Spisse kanter i hvert hjørne fremfor de vanlige avrundede kantene gjør den lettere å holde for enkelte, men gjør og at den kan bli slitsom å holde i over tid.

Også på skjermen føles den litt annerledes enn andre Samsung-telefoner de siste årene. Dette er en av få Samsunger som har forholdt seg nesten helt uten nykker eller småproblemer av noe slag. Det er vanlig med litt småknuff i programvaren for helt nye telefoner, men det er det lite av i vårt testeksemplar etter en knapp uke i drift.

Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy S22 Plus Samsung Galaxy S22 Samsung Galaxy S21 Ultra OnePlus 9 annonse Pris 13 390,- 11 490,- 9 490,- 13 190,- 7 377,- Skjermstørrelse (tommer) 6,8 6,5 6,06 6,8 6,55 Oppløsning (piksler/standard) 3080 x 1440 / QHD 2340 x 1080 / FHD 2340 x 1080 / FHD 3080 x 1440 / QHD 2400 x 1080 / FHD Type Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Fluid AMOLED - - - - - Dimensjoner (cm) 16,33 x 7,79 x 0,89 15,74 x 7.58 x 0,76 14,6 x 7,06 x 0,76 16,51 x 7,56 x 0,89 16 x 7,42 x 0,87 Vekt (gram) 227 195 167 227 192 Materialer Victus+ / Armor aluminium Victus+ / Armor aluminium Victus+ / Armor aluminium Victus / aluminium Gorilla glass 5 / aluminium - - - - - Prosessor Exynos 2200 Exynos 2200 Exynos 2200 Exynos 2100 Snapdragon 888 RAM (GB) 8 eller 12 8 eller 12 8 eller 12 12 eller 16 8 eller 12 Lagring (GB) 128 / 256 / 512 / 1000 128 / 256 128 / 256 128 / 256 / 512 128 / 256 Batteri (mAh) 5000 4500 3700 5000 4500 Lading (W) 45, lader medfølger ikke 25, lader medfølger ikke 25, lader medfølger ikke 45, lader medfølger ikke 65W, lader medfølger Trådløs lading (W) 15 15 15 15 15 - - - - - Hovedkamera 108 MP, f/1.8, OIS 50 MP, f/1.8, OIS 50 MP, f/1.8, OIS 108 MP, f/1.8, OIS 48 MP, f/1.8 Zoom 10 MP, f/4,9, OIS, 10X 10 MP, f/2.4, OIS, 3X 10 MP, f/2.4, OIS, 3X 10 MP, f/4,9, OIS, 10X - Ultravidvinkel 12 MP, f/2.2, PDAF 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2, PDAF 50 MP, f/2.2, AF Annet Ekstra 3X zoom-kamera - - Ekstra 3X zoom-kamera 2 MP svart/hvitt-kamera - - - - - Vanntett Ja, IP68 Ja, IP68 Ja, IP68 Ja, IP68 Bytt S-penn Ja, innebygget Bytt Bytt Støttet, tilbehør Bytt

Fra minst til størst mot høyre; Galaxy S22, Galaxy S22+ og Galaxy S22 Ultra.

Trenger du pennen?

Ikke alle trenger en penn, men den kan være mer praktisk enn du tror.

Idet pennen plukkes ut kan du gjøre kjappe smånotater rett på skjermen. Kanskje en handleliste til butikken, eller bare noe du kommer på at du må sjekke mens du sitter på bussen. Eventuelt kan du fri deg fra penn og papir når du tegner kruseduller i møtene på jobb. Hvis du bruker den iblant kan den både være nyttigere enn du tror og sannsynligvis også bedre å skrive med enn du tror – for en god digital penn, som Samsungs S-pen er, gir en ganske annerledes opplevelse enn alskens postterminaler og pakkesigneringer.

Spesifikasjonsmessig mener Samsung denne er bedre enn tidligere utgaver av slaget, men det gjør de alltid – og dette er blant teknologiene som har vært rimelig ålreite i ganske mange år nå. Så om du bør bytte ut Note 10-en din med en S22 Ultra fordi pennen er bedre er ærlig talt litt vanskelig å si, men den er i hvert fall ikke dårligere. Og med flere og bedre funksjoner rundt er totalpakken flyttet seg et godt stykke, iallfall.

Du kan tegne med den digitale skjermpennen. Det er faktisk både morsommere og føles mer naturlig enn man skulle tro.

Flott skjerm

Den lyssterke skjermen tilpasser seg omgivelsene. Her skal det være den beste lysstyrken noensinne i en Samsung, med inntil 1750 nits. Det er vesentlig mer lysstyrke enn i en iPhone 13 Pro Max som klarer inntil 1200 nits i små områder og korte perioder. Det er viktig for eksempel når du bruker telefonen i omgivelser med masse lys, for eksempel i sola, eller når du ser på HDR-video fra for eksempel Netflix. Jo mer lysstyrke skjermen kan prestere, jo mer «ekte» blir inntrykket av lommelykta som lyser ut gjennom en ellers mørk skjerm i Stranger Things.

Som vanlig for Samsung-telefoner er det også mulig å stille lysstyrken svært langt ned, så den ikke blender deg unødvendig ved kveldsbruk.

Du kan ha på full oppløsning og rask oppdatering, noe som ikke var mulig i de første Samsung-mobilene med raskere skjermer. Men det er ikke standardinnstillingen, og mobilen advarer mot mer batteribruk hvis «alt» skrus på samtidig.

Samsung kan skjerm. Og denne telefonen er intet unntak. Det er et imponerende blikkfang som pryder S22 Ultra, og den fungerer særdeles godt i alle sammenhenger. Samsung sier den skal fungere enda bedre i sterkt lys enn andre skjermer, siden den justerer fargene for å fremheve dem der de ellers ville blitt litt borte i flomlyset.

Det gjør den nok også – men her kommer en ulempe med å konkurrere mot seg selv, når man gjennom flere år har vært best på mobilskjerm. Det så riktig så bra ut i S21-serien også.

Om noe i seg selv er merkbart er det at skjermene har blitt mer lyssterke. Personlig savner jeg et litt større hopp på skjermfronten. Fra en del kinesiske mobilprodusenter vet vi at skjermer som dekker frontkameraet har blitt vanlig, men her er det fortsatt et stort, sjenerende hull i toppen av skjermen – eller i filmopplevelsen.

Samsung er en av verdens største og beste skjermprodusenter. Galaxy S-serien har alltid hatt standardsettende skjermer – og årets er intet unntak.

Ok+ batteritid

Batteriet er den samme størrelsen som tidligere, med 5.000 mAh, og det tar like lang tid å lade det som før – med maksimalt 45 watts lading. I min bruk strekker det seg i halvannet døgn, men ikke mye mer enn det. Det betyr helt innafor batteritid, om ikke blant de aller beste. På uken den har vært i min bruk har også batteritiden blitt gradvis mindre «trang», noe som kan henge sammen med at telefonen lærer seg typen bruk jeg har. Innledningsvis ble den også påvirket negativt av en app som fikk jobbe i bakgrunnen.

Til ringing og meldinger oppfører telefonen seg utmerket. Det er verdt å få med at kameraet er bedre integrert i Snapchat om dagen enn det var før, det forbedrer den opplevde bildekvaliteten en del. Skjermen er også nokså presis for berøringer, og den ganske «brå» skjermbøyen på hver side gjør at det er veldig lite innhold som havner i bøyen. Dette er altså ikke som tidligere dagers «Edge»-telefoner, der deler av tastaturet plutselig var vanskelig å nå.

Og uansett kan du også skrible meldinger med pennen hvis du heller føler for det.

To forskjellige zoom-kamera, et utmerket hovedkamera og et helt ok ultravidvinkelkamera. S22 Ultra har mange øyne, men det hadde også fjorårsmodellen.

Litt bedre kamera

Kameraene i S22 Ultra er svært like de vi alt har sett i forgjengeren, S21 Ultra. Hovedkameraet kan knipse bilder med inntil 108 megapiksler, mens det hører til et zoomkamera som forstørrer ti ganger optisk, i tillegg til enda et zoomkamera som fyller «mellomrommet» og forstørrer tre ganger. De to sistnevnte har fått noen små endringer i selve kameraglasset, men har omtrent de samme spesifikasjonene som i fjor. En ultravidvinkel hører også til, og der er alt som i fjor.

Det som uansett er forskjellig fra i fjor er bildebehandlingen, der Samsung skryter av at en ny prosessor med raskere AI-funksjoner skal hjelpe til. Det er ikke en utenkelig påstand, ettersom bildebehandlingen er ekstremt viktig i kamera med begrensede fysiske egenskaper, som i telefoner – som gjerne ikke skal være flere centimeter tykke.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Det kan hende forbedringene hjelper S22 Ultra i dagslys, men det er ikke ute i det fri og med vanlige pek-og-skyt-bilder du vil merke disse i så fall. Her har Samsung alltid vært gode. Den mest merkbare styrken i S22 Ultra er på kvelds- og nattfoto, der det er svært lite lys å jobbe med. Fargene blir riktigere og jeg opplever sjeldnere enn med andre telefoner at denne telefonen tar seg nær av lyskilder og strølys i bildet. Den er ekstremt god til å håndtere eksponering og dynamikk også når det blir mørkt.

I år som i fjor er det mulig å zoome særdeles langt inn med kameraet i Ultra-modellen, men også som i fjor gir nytten seg et sted mellom 10 og 30x forstørring. Dersom du skal være sikrest mulig på å kunne bruke bildene etterpå er det greieste å holde seg rundt de ti gangene zoom som kameraet gjør optisk.

Åpne fullskjerm Galaxy S22 Ultra Galaxy S21 Ultra iPhone 13 Pro Max Galaxy S22 Ultra Galaxy S21 Ultra iPhone 13 Pro Max

Ellers imponerer S22 Ultra med god kontroll i portrettmodus, og en særdeles naturlig utseende bokeh. Hvis den blir forsynt med mye lys blir bildene også veldig skarpe – noe de ikke alltid blir av objekter i bevegelse i vanlig innebelysning.

Videokvaliteten er også helt gnistrende fra denne telefonen, mens selfiekameraet leverer omtrent som forventet – uten å imponere fullt så mye som man kunne håpet til prisen. Også der er forøvrig maskinvaren den samme som i fjor.

Selve programvaren for kameraet er rask og god, og det er minimalt med forsinkelser på noe som helst – enten man veksler mellom funksjoner, knipser bilder eller går inn og ut av appen.

Åpne fullskjerm Galaxy S22 Ultra Xperia Pro-I (Har ikke portrettmodus) Galaxy S21 Ultra iPhone 13 Pro Max Galaxy S22 Ultra Xperia Pro-I (Har ikke portrettmodus) Galaxy S21 Ultra iPhone 13 Pro Max

Yter litt bedre enn i fjor

Den målte ytelsen går litt opp, men det er ikke dramatisk sammenlignet med i fjor.

Jeg noterer meg at enkelte andre har opplevd at S22-serien har gått varme under bruk, men under min bruk har jeg bare oppnådd en mild lunk i telefonen som går over ganske fort. På gjennomkjøring nummer to og tre av ytelsestester går gjerne ytelsen noe ned, men i de fleste resultater under 10 prosent, som for en såpass høytytende affære som dette er udramatisk. Større «problemer» har jeg ikke støtt på.

Samtidig løper fortsatt Apples maskinvare fra i fjor høst ganske radig fra Samsung i de fleste av testene.

Det er også verdt å merke seg at mengden inkludert arbeidsminne (RAM) faktisk har gått ned fra i fjor. S21 Ultra kom med 12 eller 16 gigabyte, mens S22 Ultra kommer med 8 eller 12 gigabyte. Det er fortsatt tilstrekkelig for det meste du kan finne på å bruke telefonen til i dag, men for en mobil som koster 13.000 kroner og skal ha en varighet på 4–5 år synes jeg 8 gigabyte er litt i laveste laget.

Vi er godt ute av perioden der mobiler var «forbruksvare», og i snitt byttes de ut saktere enn hvert tredje år for tiden. Det betyr at å selge nye produkter med spesifikasjoner som er «på grensa» blir stadig mer kritisk – og spesielt når vi er i denne prisklassen her, der du og jeg som forbrukere burde kunne forvente full pakke som varer svært lenge før den potensielt blir for svak eller for treg. Det er nok en stund til 8 gigabyte er for lite, men når den tid kommer vil forgjengeren fortsatt finnes med minimum 12 gigabyte RAM og ha enda mer å gå på på akkurat den fronten, selv om prosessoren er litt tregere. Det er et underlig trekk av Samsung å justere ned mengden RAM i en toppmodell som dette, men det har sannsynligvis sammenheng med den pågående halvledermangelen i verden.

Vår testmodell er utgaven med 256 gigabyte lagring og 12 gigabyte RAM. Her har jeg ikke merket noe til tregheter av noe slag.

Pennen kommer med en haug funksjoner. Dette er i praksis en Galaxy Note under et nytt navn.

Note smelter sammen med Galaxy S

Den uunngåelige konklusjonen er at S22 Ultra er hakket bedre enn fjorårets, og at den nå har smeltet sammen med Note-serien fullstendig. Derfor er den mest merkbare forskjellen i designet på selve telefonen og at den digitale pennen nå hører hjemme i et lite hull nederst til venstre på telefonen. Da er den alltid med, i motsetning til for S21 Ultra som bare kunne ha S-pen som «eksternt» tilbehør.

Forbedringen er større enn du kanskje tenker, for idet du begynner å plukke på pennen er det fort gjort å se nytte i kjappe notater og til «tegn og forklar»-situasjoner. Men samtidig spørs det om det er den som gjør at du bør punge ut over 13.000 kroner for en S22 Ultra.

Du som har S21 Ultra trenger ikke nødvendigvis gå over til noe mobilabonnement med årlige bytter eller på annet vis knuse sparegrisen for S22 Ultra. Til det er forskjellen for liten – i hvert fall om ikke pennen har stått øverst på ønskelisten helt siden januar i fjor. Den tar litt bedre bilder, har litt bedre skjerm og er litt raskere.

Den er litt bedre enn i fjor over det hele, rett og slett. Og det plasserer den også helt i toppen av alle telefoner du kan velge blant, som den beste Android-telefonen du kan velge akkurat nå.

En lekker hvit perlemorsaktig variant finnes også.

Men hvis du har en eldre modell er dette en svært aktuell telefon å bytte til for deg som vil ha det beste tradisjonelle smarttelefoner kan tilby. Det er ikke en moderne brettbar formfaktor her, men alt annet er omtrent som bra som det får blitt – og det er en vanvittig kamerapakke du får på baksiden av denne telefonen.

For deg som nå har siktet deg inn gjenstår i grunnen to spørsmål; trenger du årets modell? Og hva tenker du om størrelsen?

Fjorårets S21 Ultra er fortsatt en ekstremt god telefon, og med oppdatering til samme programvare som S22-serien kjører er den et potensielt utmerket kjøp når den er nedsatt noen kroner. Men om du ikke har store hender eller særdeles god koordinasjon seiler de mindre modellene i S22-serien opp som potensielle alternativ, og det samme gjør potensielt Galaxy S21 Fe. Men pass ekstra godt på prisen på S21-modellene – må du punge ut med fullpris for fjorårets telefoner kunne du like gjerne gått for årets.

Hva med et eple? Apple iPhone 13 Pro Max 128GB
Billig toppmodell OnePlus 9 128GB
Fjorårsmodellen til bedre pris Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B 256GB