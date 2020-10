Googles nye smarthøyttaler spiller pent og koster halvparten av en Sonos

Sjelden har vi opplevd en produktlansering som har vært så lite hemmelig som Googles høstlansering forrige uke . Chromecast, Pixel-telefoner og Nest Audio - alt var lekket i detalj på forhånd, og enkelte amerikanske forhandlere hadde sågar produktene for salg lenge før lansering.

Nest Audio er foreløpig det eneste av de nye Google-produktene som er bekreftet for lansering i Norge, og skal være tilgjengelig i butikk fra og med denne uken. Prisen er satt til 1.099 kroner, altså noen hundrelapper mer enn hva forgjengeren Google Home kostet ved lansering - selv om Google selv ser ut til å selge høyttaleren for 999 kroner i skrivende stund. Enkelte har også 3–for-2 i forhåndsbestillingsperioden.

Google hevder selv de har gjort store investeringer i både maskinvare- og programvareutvikling siden Google Home, og sier lydtuningen denne gang er gjort ved hjelp av brukerforskning, ikke intuisjon. Og der Google Home hadde ett enkelt fullfrekvenselement som fikk hjelp i bassområdet av to passive radiatorer, har Nest Audio en kombinasjon av en dedikert woofer på 75 mm og en tweeter på 19 mm.

Diskré - men lyser om du skrur av mikrofonen

Selve høyttaleren er en diskré liten sak med avrundede hjørner og som i sin helhet er kledt i tøy. Testhøyttalerne våre (vi fikk tilsendt to) var av den grå typen, men høyttaleren vil også komme i sort og i duse grønn-, rosa- og blåfarger. Nest Audio er enkel for øyet, men kanskje enda viktigere: Den passer godt inn i moderne interiører, og størrelsen gjør den lett å plassere - Nest Audio er omtrent like høy og bred som en Sonos One, men omtrent halvparten så dyp.

Under tøykledningen finnes tre «knapper» på toppen - i midten finner du spill/pause, og så kan du justere volum til høyre og venstre. I tillegg sitter en knott på baksiden som skrur av mikrofonen, om du skulle ønske det. Fire små lysdioder i front forteller om status, men det er kanskje litt irriterende at de alltid er på om du skrur av mikrofonen. Googles ønske er åpenbart at du skal ha mikrofonen på, og den maser støtt og stadig om at «Mikrofonen er dessuten av...».

Lite fiksfakserier på Nest Audio, som er en tøykledt liten kloss med en eneste knapp på baksiden. Den skrur av mikrofonen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

I USA konkurrerer Nest Audio direkte med Amazons Echo, som i praksis er mye av det samme, bare med Amazons Alexa ombord i stedet for Googles Assistant. I Norge er konkurransebildet noe annet, med tanke på at Amazon (i det minste foreløpig) ikke selger sine produkter her. Her blir nok den nærmeste konkurrenten Ikea og Sonos’ Symfonisk-høyttaler , som etter en nylig prisøkning nå koster 1.190 kroner. Den har imidlertid ingen stemmestyring, så sammenlikningen er kanskje ikke helt rettferdig.

Budskapet fra Google rundt Nest Audio er at den er ment å skulle konkurrere med populære smarthøyttalere på markedet både når det gjelder lyd og funksjoner. Google Home var jo et greit første steg inn på høyttalermarkedet for Google, men den var nok mer fokusert på å bringe assistenten inn i hjemmene til folk enn å levere mer enn helt grei lyd.

Spiller pent

Nest Audio er betydelig bedre lydmessig. I begynnelsen syntes vi kanskje den hadde litt lite bassressurser og låt litt spinkelt, men vi har nok blitt betydelig mer vennlig innstilt i løpet av testperioden. La oss bare rydde det av veien først som sist: Nest Audio er ikke noe bassmonster, men det kan man nok heller ikke forvente av en høyttaler av denne størrelsen. Det den derimot er, er godt balansert, rimelig veloppløst og i det hele tatt ganske velspillende til nettopp størrelsen.

Symfonisk-høyttaleren til Ikea har betydelig mer bass å by på, men er kanskje ikke like kontrollert og stram som Nest Audio er. Vi må opp på en Sonos One for liksom å få i pose og sekk - den har mer og like stram bass som Nest Audio, i tillegg til at den låter enda større og spiller høyere - men den koster altså det dobbelte og er omtrent dobbelt så stor.

Det sagt: Det er forsåvidt en ganske fin opplevelse å lytte til Nest Audio, med fin dynamikk fra topp til bunn. Den leverer et ganske stort og luftig lydbilde (igjen - med størrelsen tatt i betraktning) og imponerer kanskje mest i diskantområdet, som er både skarpt og veldefinert. Sitter man midt i «sweet spot» kan man også høre at det faktisk er en del bass å hente her, men dette er i større grad enn diskanten avhengig av at du befinner deg på riktig sted.

Knapper sitter under tøyet øverst på høyttaleren. Spill/pause i midten og volum på hver av sidene. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Å sette opp Nest-høyttalerne i stereopar er dessuten en smal sak (selv om vi hadde store problemer med å splitte dem igjen når de først var satt opp), selv om paringen ikke gjør noe voldsomt med lyden utover å gjøre den større og høyere. Om lydkvaliteten er førsteprioritet foretrekker vi nok én enkelt Sonos One foran to av disse, men bare såvidt.

På lavere volum er for øvrig lydtuningen til Google slik at den skrur opp bassen noe, slik at balansen dreies noe mer over mot bass. Det er en god avgjørelse, synes vi. Noen romkorrigering har den ikke, men høyttaleren skal i det minste være i stand til å avgjøre hva det er du spiller av - til musikk justerer den opp bassen noe, mens den er skrudd mer over mot klarhet i stemmeområdet når du lytter til podcaster.

Google Home-appen er definitivt ikke den mest spennende i utforming, men det gir i det minste tilgang til de mest nødvendige funksjonene. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Multirom, men med begrensninger

Oppsett og administrasjon gjøres fortsatt gjennom Google Home-appen, og er forsåvidt fort gjort. Google-høyttalerne bruker naturligvis Google Cast som overføringsstandard, noe som gjør at det for eksempel ikke er mulig å lage et multiromssystem hvor du kan gruppere Nest-høyttalerne sammen med Sonos-høyttalere og spille fra samme kilde på alle høyttalerne samtidig. Det kan du jo med høyttalere som støtter Apples Airplay 2, selvfølgelig gitt at du bruker en Apple-enhet til å spille av med.

Multirom i Googles system løses ved at du setter opp ulike «grupper» av høyttalere som så dukker opp som mulige alternativer i Spotify eller annet. Har du mange høyttalere får du etter hvert veldig mange ulike alternativer, og et system hvor du kunne gått inn i appen og bestemt hvilke høyttalere som skulle spille til enhver tid hadde kanskje vært å foretrekke.

Det hadde også vært kjekt å ha mulighet til å utvide avspillingen til nye rom ved hjelp av «knappene» på høyttaleren, slik du kan hos Sonos, men det er ikke mulig her. Oss bekjent kan du heller ikke gjøre det med Google-assistenten: Du må i tilfelle be den starte avspilling på en predefinert høyttalergruppe.

Diodene foran sier blant annet noe om volum. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det sagt: Nest Audio er veldig kjapp og responsiv for kommandoer. Avspilling starter raskt hver gang, og den reagerer kjapt når du forsøker å gjøre en endring. Den støtter også bluetooth, om du skulle ha behov for det, men paringsmodus må aktiveres fra Google Home-appen. Lydkvaliteten virker å være omtrent på nivå med wifi-avspilling, og en fordel med bluetooth er naturligvis at det ikke krever spesifikk støtte i appen du prøver å spille av fra.

Mikrofonytelsen virker omtrent å være på nivå med tidligere Google-høyttalere. Om du ikke sitter altfor langt unna klarer den stort sett å oppfatte «Hey Google»-kommandoen gjennom musikk på helt opp mot maks volum, men det er selvfølgelig også grenser for hva den klarer å tyde. Assistenten i seg selv har vi omtalt mange ganger før - den er fortsatt like begrenset på norsk som den har vært, og hva du får ut av den avhenger naturligvis av hva du bruker den til. Assistenten fungerer veldig godt til å styre smartenheter i Google-hjemmet ditt, men du må virkelig lære deg hvilke typer kommandoer som fungerer og hvilke som ikke gjør det.

Å kunne be om at Roombaen støvsuger kjøkkenet er enkel hverdagsmagi, mens det å ikke kunne få høyttalerne til å spille samtidig er ditto irriterende. Har du et stort hjem er det også en litt morsom funksjon at du kan be Google-høyttalerne om å kringkaste en beskjed, og så spilles den av på alle høyttalerne rundt i boligen.

Sammenliknet med en Sonos One er Nest Audio betydelig mindre volumøs. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Google Nest Audio fyller en prisnisje i wifi-høyttalermarkedet hvor det omtrent ikke finnes konkurrenter, spesielt ikke i Norge hvor vi foreløpig ikke har Amazons Echo-produkter tilgjengelig (selv om enkelte aktører selger dem gråimportert). Vi synes også de fyller den nisjen på en god måte.

Sammenliknet med det som kanskje er den mest aktuelle konkurrenten, Ikea og Sonos’ bokhyllehøyttaler i Symfonisk-serien, spiller Nest Audio penere og mer kontrollert, men Ikea-høyttaleren tar igjen med mer bass, fyldigere og lyd og mer volum. Samtidig er selvfølgelig ikke denne sammenlikningen helt rettferdig, for Nest Audio har talestyring ombord, Ikea-høyttaleren har det ikke.

Nest Audio er ingen festhøyttaler og multiromsegenskapene i Google-systemet er ikke optimale. Men til mindre rom og der man gjerne vil ha en smarthøyttaler med høyere lydkvalitet enn Googles tidligere forsøk, er Nest Audio absolutt et godt alternativ.

