Denne knappen lar deg holde varmen

Vi tester klær med varmeelementer i.

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 23 Jan 2021 06:00

Vinteren bringer med seg en flott tid, eller den «kalde fine tida» som Jokke ville sagt det. Med den følger kuldegradene, og for mange betyr det flere frøsne øyeblikk.

Én løsning er selvfølgelig å kle på seg flere lag, men det finnes også muligheter for å holde varmen med teknologi. Det er nemlig en rekke produsenter som lager klær med innsydde varmeelementer i. Ved hjelp av et batteri kan de holde deg varm i timesvis, selv når kvikksølvet kryper godt ned på skalaen.

Vi har nå testet to produkter fra en av disse produsentene, Heat Experience, hvor et par hansker og en varmegenser har blitt satt på prøve.

Produktene er langt fra billige, hvor hver av produktene har en prislapp på 1999 kroner. Så er det verdt pengene?

7 Bra Heat Experience All Mountain Varmehansker annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Solide hansker med varme Fordeler Gode og varme – også uten elementene på

Slitesterke

Godt grep

Gode muligheter til å snurpe sammen for å slippe å få snø i hansken

Opp mot fem timer batteritid

Elementene holder kulden på god avstand

Enkel å bruke Ting å tenke på Dyr

Langt ladetid

Lommen til batteriet kunne hatt glidelås i stedet for borrelås.

8.5 Meget bra Heat Experience Grid Fleece Varmegenser – Herre annonse Sjekk prisen En deilig måte å slippe å fryse på Fordeler Høy kvalitet på stoffet – god tilpasningsevne

Varmer godt, også uten batteri

Varmesonene er plassert midt i blinken

Enkel å bruke

Transporterer svette godt

Opp mot 10 timers brukstid

Kan vaskes

God glidelås

God tilpasningsevne Ting å tenke på Dyr

Treg til å lade

Vi har testet genser og hansker med varme i. Ole Henrik Johansen / Tek.no

God kvalitet

Om vi starter med varmegenseren, så er dette et plagg som er ment som et mellomlag. Altså mellom for eksempel ullundertøyet og ytterjakken din. Førsteinntrykket er godt og genseren virker å være av god kvalitet. Stoffet som er brukt er meget fleksibelt og faktisk ganske varmt selv uten elementene aktivert.

Under testperioden lot vi flere personer ha på seg genseren, så vi fikk sett plagget på flere ulike typer kroppsfasonger, og vi synes den passet like godt på undertegnedes noe «kuleformede» kropp som de med en mer atletisk fasong. Og grunnen til dette er mye materialvalget, som er av typen «vaffel-fleece» som kan strekkes i flere retninger. Samtidig så har plaget gode egenskaper til å være pustende samtidig som det transporterer vekk svette.

Samtidig er det verdt å nevne at plagget har en meget god glidelås.

Hanskene er heller ikke av dårlig kvalitet. Langt ifra. Vi fikk altså tilsendt hanske-varianten av produktet, mens det også finnes en vottevariant. Vottene er noe billigere enn hanskene, med en prislapp på mellom 1499 kroner.

Tilbake til hanskene så har disse flere egenskaper som man vil ha i denne typen aktivitetshansker. Blant annet er det valgt et meget slitesterkt materiale, samt at hansken er lange nok til at du fint kan overlappe jakken din og stramme til for å slippe å få inn uønsket snø. Her har du stramming rundt håndleddet, samt en egen snurping rundt underarmen.

Samtidig er det lagt ved skinn i grepet, slik at du får godt tak rundt det du vil holde i. Det er verdt å merke seg at hanskene har en overflate som gjør at du ikke kan bruke trykkfølsomme skjermer, som for eksempel telefonen din, uten å måtte ta av deg hanskene. Hanskene er for øvrig isolert med såkalt Primaloft-isolasjon. De er også vannavstøtende.

Knappen endrer farge ettersom hvor mye varme du vil ha. Rødt er varmest, så kommer hvitt som en mellomting, og blått som det laveste nivået. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Genseren holder i flere timer

Begge produktene har som nevnt varmeelementer sydd inn, som blir drevet av batterier du gjemmer i egne lommer i plaggene.

Varmegenseren bruker et ganske stort Li-ion-batteri med en kapasitet på 6000 mAh. Det vil si et batteri som er på høyde med de største batteriene vi har sett i enkelte mobiltelefoner. Det følger med en lader som du kobler til med en «gammeldags» mobilplugg, og du bruker om lag fire timer på å lade opp batteriet om det har gått helt tomt.

Batteriet plasseres i en liten lomme på venstre siden av genseren, et lite stykke over hoften. Og det er ikke noe vi merker spesielt mye til når vi bruker genseren. Det ligger rolig, og gjør i så måte ikke noe stort nummer ut av seg.

Med batteriet koblet til så aktiverer du varmeelementene ved å holde knappen på brystet inne i noen sekunder. Da lyser knappen opp, og du kan regulere hvor mye varme du ønsker ved å trykke raskt på samme knapp. Den skifter fra mellom fargene rødt, hvitt og blått, hvor rød er den varmeste modusen, mens hvitt er en mellomting og blått er svak varme.

Batterilevetiden skal være opptil 10 timer med blå-modus aktivert, men gradvis mindre med de kraftigere modusene aktivert. Under vår testperiode testet vi også med rød modus, og da brukte vi genseren fint i 4,5 time uten at batteriet gikk tomt.

Hanskene holder er overraskende varme uten elementene på. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Hanskene holder ikke like lenge

Hanskene på sin side har langt mindre batterier, hvor kapasiteten er på 2200 mAh i hver hanske. Batteriene har også her en egen lomme å oppbevares i. Mens lommen på genseren har en egen glidelås, så har disse lommene borrelås. Det er en litt dårligere løsning da det fortsatt går an å skyve batteriet ut av lommen uten å åpne opp borrelåsen. Dette skjedde bare når vi faktisk prøvde å klemme den ut, men det tyder likevel på at det kan skje ved et uhell.

Du bruker elementene i hanskene på samme måte som med genseren, og du har i tillegg de samme tre modusene å velge blant.

Batteriet i hansken legges i en lomme og lukkes med borrelås. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Batteritiden på hanskene er ikke like god som på genseren, hvor du kan forvente opp mot fem timers bruk om de står på med blå modus. Vi testet igjen med rød modus, og litt overraskende holdt de det gående i nesten tre timer før batteriet måtte melde pass.

Også her må du regne med fire timer i laderen før batteriet er fulladet.

Batteriet er kraftig men likevel ganske kompakt. Og merkes lite til når du har på genseren. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Varmer det godt?

Under vår testperiode var det flere dager hvor målestokken viste minst 15 kuldegrader, og med ganske høy luftfuktighet opplevdes kulden som ganske intensiv. Med andre ord: Perfekte forhold for å teste om disse produktene gir deg det du betaler for. De er jo tross alt ganske dyre.

Det korte svaret er «ja».

Vi likte spesielt godt varmegenseren, som mellom ull og ytterjake gir overraskende godt med varme. Elementene er plassert på brystet, samt nedre del av ryggen. Og det kan kanskje høres litt lite ut, men i praksis virker det som du har varme på langt mer av kroppen enn du faktisk har.

Genseren gir godt mer varme. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vi testet de ulike modusene, og var vi aktive, som for eksempel å gå på skøyter eller ski, tok vi oss ofte i å senke modusen ned til blått. Ellers ble det i overkant varmt. Mens om vi satte fra oss skiene for å sette oss ned med en appelsin og Kvikklunsj, var rød- eller hvit-modus å foretrekke. Så hvor mye av dagen du faktisk har batteri til, varierer ut ifra hva du gjør.

Det samme gjelder for vottene. Disse viste seg å være ganske så varme i utgangspunktet, så da vi holdt oss aktive hadde vi ikke noe stort behov for varme i det hele tatt. Men da vi satte oss ned og slappet av, var det godt å kunne sette på varme. Elementene varmer oversiden av hånden din, samt fingrene, med andre ord de aller mest utsatte plassene når det er veldig kaldt ute.

Begge plaggene kan vaskes. Men kun en av dem takler å vaskes i vaskemaskinen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Kan plaggene vaskes?

Ja. Det kan de.

Men, det er kun genseren som tåler å gå i vaskemaskinen. Og da skal du behandle det som om det er et vanlig ullundertøy. Med andre ord skal du holde deg til 30 grader, og etter vasken må det lufttørkes siden plagget ikke trives i en tørketrommel.

Hanskene på sin side skal ikke inn i vaskemaskinen. Det oppfordres til å bruke tradisjonell håndvask med en maks temperatur på 40 grader. Og når jobben er unnagjort må også disse lufttørkes.

Naturligvis må da batteriene kobles fra og legges til side før du setter i gang med å rengjøre.

En glidelås i stedet for borrelås hadde kanskje vært en bedre løsning? Ole Henrik Johansen / Tek.no

Konklusjon

Etter å ha testet produktene fra Heat Experience sitter vi igjen med mange gode inntrykk. Det som først og fremst taler imot plagene er at prisen er ganske stiv. Spesielt er nesten 2000 kroner for et par hansker ganske kostbart. I tillegg syns vi 4 timers ladetid er i overkant lenge.

Men for pengene får du likevel rikelig med behagelig velvære. For er du litt frossen av deg, vil disse plagene gjøre turene ut i kulden bedre.

Vi liker spesielt godt varmegenseren, som selv uten elementene er varm og god å ha på seg. I tillegg er stoffet av god kvalitet, og tilpasser seg kroppen godt og oppleves på ingen måte begrensende om du beveger deg mye.

Hanskene er også gode, laget i et slitesterkt materiale med god varm isolasjon. Det vi ikke liker fullt så godt, er at lommen som holder batteriet kun har en borrelås. Her hadde en glidelås vært bedre.

Når du først slår på plagene så gir varmeelementene godt med varme, spesielt om du øser på med maks styrke. Det gjør det langt mer behagelig å sitte rolig i kulden. Og du kan redusere varmen enkelt ved å trykke på knappen, og løsningen med ulike farger gjør det enkelt å bruke.

Samtidig ser vi at bruksområdet vil være mer enn bare på vinteren. For eksempel vil genseren fint kunne brukes om sommeren, når mørket faller på og luften blir kaldere.

Alt i alt er dette plagg vi har fått stor sans for, og som har gjort en nokså kald periode til en mer fornøyelig opplevelse.

