Mate X2 har alt unntatt én ting

Uten Google vinner Samsung på walkover.

Huawei Mate Xs til venstre hadde kun én skjerm - en bretteskjerm på utsiden av telefonen. Nye Mate X2 til høyre, har innvendig bretteskjerm som er beskyttet mot elementene. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 22 Apr 2021 19:30

På de rundt fjorten årene som har gått siden den moderne smarttelefonen ble «født» har konseptet gradvis modnet. På den positive siden skal du nå veldig langt ned i pris før en telefon ikke er god nok til grunnleggende bruk. Samtidig er det noe litt kjedelig over hvor like de svarte rektanglene har blitt. Hvis det er én ting som er spennende for tiden er det hva de nye brettbare telefonene kan bety for brukeropplevelser og formfaktorer.

Huawei demonstrerer på sett og vis både mulighetene og stengslene samtidig med sin Mate X2.

På den ene siden har de endret design drastisk siden fjorårets Mate Xs, på den andre siden er designvrien de har endret til på mange måter lik den som også er valgt av Samsung og Xiaomi.

En flott og rask ytterskjerm hører til. Det er ekstra frontkamera her for raske selvportrett om du trenger det, men du kan også brette ut telefonen og bruke et vesentlig bedre hovedkamera til jobben. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Og siden vi snakker om først snakker om sider - det som har skjedd er at selve bretteskjermen har byttet side. Den har gått fra å omslutte utsiden av telefonen til å være på innsiden av telefonen, beskyttet som av permene i en bok.

Huawei Mate X2 er ikke i salg i Norge - iallfall ikke foreløpig. Men da vi fikk tilbud om å prøve telefonen ble den en fin mulighet til å ta en fot i bakken med både Huaweis ypperste teknologi for øyeblikket, og økosystemet deres - og spesielt App Gallery.

7.5 Bra Huawei Mate X2 annonse Sjekk prisen Mate X2 er en tydelig påminnelse om hvor vanvittig gode Huawei er til å lage telefoner. Fordeler Den raskeste mobilopplevelsen du kan få

Soleklart beste kamera i en brettbar mobil

Virkelig god bretteskjerm

Topp batteritid

Kileformen gjør telefonen enkel å holde

Lynrask kablet lading

Du kan ta selvportrett med hovedkameraet

Rask skjerm inni og utenpå

Bretteskjermen er beskyttet Ting å tenke på Mangler Google-støtte

... og har dermed heller ikke Vipps

... og en rekke apper er omstendelige å installere

Irriterende "skjevhet" i stereolyden

Ingen trådløs lading

Mangler "halvåpen"-modusen Galaxy Z Fold2 har

De små men viktige forskjellene

Selv om skjermen er på innsiden, og Mate X2 umiddelbart likner på Galaxy Z Fold 2, er det forskjeller her. For det første er Huaweis telefon svakt kileformet når den er brettet ut. Den ene siden er tykkere enn den andre siden. Det gjør telefonen enklere og litt mer naturlig å holde, men for å være nærmest brukeren når telefonen er sammenbrettet er høyttalerne i den smale ytterste delen av telefonen.

Fra venstre; Hawei Mate X2, Mate Xs og Samsung Galaxy S Fold 2. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Og stereolyden blir hjulpet av samtalehøyttaleren. En så stor telefon med det som i praksis er 1,5 eksterne høyttalere er mildt irriterende. Her forventer jeg litt større lydtrykk så jeg kan bruke telefonen uten hodetelefoner eller Bluetooth-høyttalere.

På den positive siden gjør kileformen at telefonen er jevn på tykkelse utvendig, men innvendig stenges den helt for rusk og gliper ved at de diagonale linjene går mot hverandre fra hengselet.

Designmessig er det en ganske stor kamerahump å se på baksiden og en heldekkende skjerm på forsiden. Førstnevnte er en av de viktigste forskjellene på Mate X2 og Galaxy Z Fold2.

Mate X2 er svakt kileformet, og har sine to høyttalere i den smaleste enden. Det gir ganske dårlig ytre lydopplevelse - én av svært få fysiske skavanker denne telefonen kan påstås å ha. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Gode skjermer inni og utenpå

Denne mobilen har 90 hertz-skjermer både på innsiden og på utsiden. Det betyr jevnt god ytelse begge plasser. Spesielt for innsiden er det gjerne viktig for bretteskjermer med høyere ytelse - de vanlige 60 hertz-variantene jeg har prøvd har ofte vært så trege i oppdateringene at de har oppdatert seg ujevnt fra venstre til høyre. Det fører typisk til at tekst blir skråstilt på skjermen når du blar opp og ned.

Med raskere skjermer fra 90 hertz og opp blir dette i mindre grad et problem. Med Mate X2 er det ikke et nevneverdig stort problem, men det er såvidt merkbart. Problemet var så godt som eliminert også i Galaxy Z Fold2, som har en enda litt raskere bøyeskjerm med 120 hertz oppdatering - den har imidlertid kun 60 hertz i skjermen på utsiden, som dermed fremstår som litt mer flimrete.

Designmessig fungerer den nye løsningen vesentlig bedre enn gamle Mate X2, som raskt ble skrapete og lite pen på utsiden. Det var rett nok i teorien mulig å bytte plasten over skjermen på den, men i praksis mistenker jeg at de fleste lot den skrapete skjermen være i fred selv om den ble mindre pen å se til.

Med sine 7,6 tommer er Galaxy Z Fold2 til venstre noe mindre enn Huaweis Mate X2, som har en 8-tommers innerskjerm. Det er også merkbart i vanlig sammenbrettet bruk, der Samsungen fremstår som vesentlig mer kompakt. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Lynende rask brukeropplevelse

Det er umulig å bruke Mate X2 uten å kjenne et lite savn til Huawei som sterk aktør i mobilbransjen.

Den opplevde ytelsen på skjermen er så godt som uslåelig. OnePlus kommer nærme, men Samsung er som regel et greit stykke bak. Glem sporadiske stopp eller skjønnhetsfeil. Glem alt av ventetid. Her er den konstante følelsen av menyer som flyter som du forventer og ønsker det.

En batteritid som føles nærmest evig er også del av Huawei-opplevelsen. Det er ikke det at den aldri går tom - det handler mer om at det foregår så forutsigbart. Legger du fra deg Mate X2 for en mobilfri helg, kan du være nesten sikker på at batteriet har tikket ned et par titalls prosent, samtidig som telefonen fortsatt er mer enn klar for en lang dags bruk. Du blir sjelden overrasket av «oi, tom telefon!», slik du kan bli med andre telefoner.

Uansett lader de alle raskt nå for tiden, men handler om de små og fortsatt ganske viktige tingene som ingen andre enn Huawei får til helt på den samme måten.

Mate Xs hadde skjermen på utsiden og var svært sårbar for riper og slitasje. I tillegg har vi siden slipp opplevd skjermen som nokså bølgete og ujevn, og telefonen blir heller ikke helt flat når den brettes ut. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Forsøker å lage eget økosystem

Før USA satte hardt mot hardt i handelskrigen med Kina var Huawei det selskapet som klarte å tukte Samsung og Apple. Selskapet vokste i markedsandeler i takt med at de gjorde reelle fremskritt på kamerafronten og på ting som batteritid og opplevd ytelse. Men det skulle «bare» en utkasting av Google-systemet til før Huawei-telefonene ble mindre aktuelle på europeisk jord.

Akkurat det prøver selskapet så godt de kan å gjøre noe med, ved å lage sitt eget økosystem for apper og løsninger, så som kart og sikkerhet. Det vi gjerne ikke tenker på til daglig er at en telefon med Google ikke bare har «Google Play», men også en hel haug store og små funksjoner som skal lette hverdagen for apputviklere. Så Huawei må ikke bare erstatte appbutikken med sin egen, men også gjøre det lett for apputviklere å komme til dem uten å starte helt fra bånn.

Den jobben har de tilsynelatende kommet et stykke med, men fra en brukers ståsted oppleves Huaweis App Gallery fortsatt litt som en brakkeby, der mye mangler og «rørene ligger åpent».

Apputvalget: Fortsatt labert

Huawei skryter stadig av å ha lagt til stadig nye apper i App Gallery. Dessverre er det litt som å ha den uvanlige stillingen «havvokter» og skryte av at du har lagt til én og én ny dråpe i havet.

Ved oppstart av Mate X2 måtte jeg ganske raskt gi opp å søke i App Gallery. Jeg tok ned de appene jeg visste var der, i første omgang. Problemet var at av de jeg ikke visste om - var det omtrent ingen som var der. Huawei mener at «Petal Search» er en noenlunde grei mellomløsning, siden den gir resultater fra en haug ulike appbutikker på nett. Den gir også tilgang på direkte nedlasting av apper der tjenestene selv tilbyr det - så som Facebook har en direktenedlastingstjeneste for sine apper, og det samme har Netflix.

Problemet er bare at jeg mange ganger opplevde at Petal Search-resultatene sendte meg til apper og nedlastinger som rett og slett ikke virket. Og et Petal-resultat som leder til APK Pure, uten at du har APK Pure-butikken nede, innebærer at du laster ned en fil som telefonen aldri vil oppdatere automatisk. Dermed står du der og klør deg i hodet når tjenesten slutter å fungere fordi ingenting fortalte deg at appen trengte oppdatering, eller fikset det i bakgrunnen.

APK Pure-appen ordner slikt lett som en plett, men da må du faktisk ta ned den og bruke den i seg selv aktivt. Med andre ord synes jeg «Petal search» skaper mye mer kluss enn det den forenkler vekk. I den grad App Gallerys eget innhold ikke var godt nok, burde APK Pure heller vært med fra start, eller tettere tilknyttet så App Gallery kunne oppdatere apper automatisk fra APK Pure-utvalget - omtrent som i Linux på PC, der samme appbehandler kan hente fra en haug ulike såkalte «repoer».

I tillegg støter vi på et par elementer som får App Gallery til å føles mye billigere og kjipere enn det burde være. Det ene er sporadisk reklame som dekker skjermen før man får fortsette. Det kan hende det bare er for kinesiske brukere, men det er i hvert fall temmelig irriterende. I tillegg - det enorme utvalget reinspikka skrot som dukker opp i stedet for fornuftige søkeresultater der App Gallery ikke har noe å tilby.

Begge deler er unødvendig ekstra irritasjon for en telefon og et økosystem der mange av appene du forventer krever mer kluss enn ellers å få på plass.

Det sagt - det er mulig å få de fleste appene du trenger på plass. I hvert fall med litt lirking. Så er spørsmålet om du ønsker å drive med lirking, og vet hvordan du skal gå frem hvis noe skjærer seg, på telefonen din. Eller som du heller vil at den skal ta seg av det meste selv?

Det er knapt mulig å merke bøyen i Mate X2 - bare under i noen få vinkler der lyset treffer helt riktig er ujevnhetene som markerer midten synlige. Dette aspektet blir bare bedre og bedre med brettemobilene. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Dette måtte til for å finne kjente apper

Et kjapt lite overblikk over noen mye brukte apper og tjenester, og i hva slags grad det måtte knotes for å få dem til å virke ser du under. Appene som er i App Gallery er enkle å installere, og telefonen fikser oppdateringer selv. Apper i Petal eller APK Pure er mulige å søke opp og finne fra App Gallery, og å holde oppdatert hvis du laster ned APK Pures egen appbutikk. De appene som er markert som fiksbare er de der jeg har måttet gjøre en ekstra jobb for å få tjenesten til å virke - for eksempel godta feilmeldinger, eller gå utenom hele søkefeltet i App Gallery.

Fordi en del kjenner apper som Google-tastaturet, Chrome og Google Maps prøvde vi å legge til disse.

Forøvrig kommer og går det muligheter til å installere fullstendige Google-tjenester på Huawei-telefoner. Det var ikke en prioritet å teste i denne omgang, siden vi forsøkte å finne ut av hvor godt økosystemet står på egne bein. Foreløpig er det litt kjipe svaret at systemet ikke oppleves som modent, og at det også er et ganske godt stykke igjen til det er fremme.

App Gallery Petal / APK Pure Fiksbar Virker Vipps Nei Nei Nei Nei Facebook Nei Nei Ja Ja Facebook Messenger Nei Ja Ja Ja TikTok Ja - - Ja Snapchat Ja - - Ja Spotify Nei Ja - Ja Disney+ Nei Ja - Ja Netflix Nei Ja Ja Ja Viaplay Nei Ja - Ja Prime Video Nei Ja - Ja TV2 Sumo Ja - - Ja RuterBillett Nei Ja - Ja Entur Ja - - Ja Chrome Nei Ja Ja Ja Firefox Nei Ja - Ja Opera Ja - Ja Ja Google Maps Ja Ja Ja

Baksiden av de tre brettemobilene - fra venstre; Galaxy Z Fold2, Mate X2 og Mate Xs - sistnevnte har ikke strengt tatt en bakside, siden bøyeskjermen går rundt hele telefonen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Væpnet til tennene

Humpen på baksiden avslører det du kanskje mistenkte fra før; Huawei firer ikke på kamerakvaliteten i brettemobilene sine. Her er det et 50-megapiksels hovedkamera med enorm bildebrikke til mobil å være. Det har optisk stabilisering og både fasedeteksjon og laser til fokusering. Attåt det får du to ulike telekamera. Ett som gir tre ganger forstørrelse med nokså greie lysegenskaper på f/2.4, og ett som ofrer vesentlig mer lys (f/4.4) på å rekke helt til 10 ganger zoom.

Attåt det følger det med en ultravidvinkel som har autofokus, og dermed også kan brukes som makrokamera, fremfor de dårlige makroløsningene som finnes i hauger der ute.

Ved å brette telefonen ut kan du ta selvportrett med hovedkameraet og ytterskjermen som søker, men det finnes et frontkamera her for de gangene du bare vil ta et kjapt selvportrett uten å brette ut telefonen.

Man kan si at Mate X2 er fotografisk væpnet til tennene. Spesifikasjonsmessig er Samsungs Galaxy Z Fold2 en litt enklere affære. Hovedkameraet er det samme som du finner i S21 og S21+, mens både telekamera og ultravidvinkel har svakere spesifikasjoner enn det du ellers finner i Samsungs vanlige toppmodeller.

På papiret må Mate X2 i stedet sammenliknes med Galaxy S21 Ultra, eller muligens også den forholdsvis nylanserte brettemobilen Xiaomi Mi Mix Fold. Men den er foreløpig langt unna norske butikker.

Du kan bruke kameraet og også mobilmenyene på ytterskjermen selv om Mate X2 er åpen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kamerarigg som fungerer meget bra

I praksis fungerer Mate X2 svært bra. Den gjør nesten alt det en Huawei skal. Den er god på vanlige dagslysfoto, den er ekstremt god på zoom, og den behersker også video godt.

Ved zoom kan den kun sammenliknes med nevnte S21 Ultra av telefonene jeg har prøvd. Det er helt magisk hvor tett innpå ting du kommer før bildekvaliteten begynner å bli for dårlig til å brukes til opplastinger eller eventuelt også til utskrifter. Med kebaben i hånda på et hustak i Lillestrøm siktet jeg på et annet hustak i nærheten, og ikke bare kom jeg tett på hustaket, jeg kunne se detaljer i persiennene på vinduet langt der borte. Detaljer jeg ikke kunne se med bare øynene.

Det blir nesten litt for nærgående når man skal ta bilder av bygninger og arkitektur og får med seg detaljer fra inni rom langt borte.

På vei hjem gikk det lokale flymiljøet bananas til glede for omverdenen, og for meg. Som fikk mye spennende å ta bilder av, og noe å prøve videoegenskapene på. Telefonen veksler nokså sømløst mellom den ulike optikken den har tilgang på - det har blitt mye bedre enn det var, med hakkete hopp mellom kameralinsene. Men helt perfekt er det fortsatt ikke. Litt merkbart er det når det veksles mellom kamera likevel, og spesielt på vår modell sliter den med å fokusere med en gang 10x zoom passeres - men det er på videofunksjonen spesielt. Huawei sier det antakeligvis er spesifikt for vårt fysiske eksemplar, men sjekker likevel videofilene vi har videresendt.

Uansett vil du aldri komme i nærheten av fornuftig kvalitet om du prøver deg på 10x zoom med en Galaxy Z Fold2. Da må du til med en S21 Ultra.

Det er enklere å si hva denne Huaweien ikke gjør fullt så bra enn å ramse opp alt den får til. Min eneste negative reaksjon her er at nattbildene ikke får like god støydemping som vi har vært vant til på Huaweier tidligere. Det er en utvikling vi har sett gjennom årene siden P20 Pro viste oss hvordan en god nattmodus skulle fungere.

Hva det skyldes er det verre å si noe om, for teknisk har kameraene blitt bedre. Kan hende skyldes det ønsket om bedre og mer naturlige bilder i andre lysforhold?

Uansett - jeg opplever noe støy på bilder tatt i de mørkeste lysforholdene. Litt mer enn det jeg kanskje hadde forventet. Samtidig; en del av disse bildene hadde blitt bare grøt med de fleste andre telefoner, så det er snakk om variasjoner innenfor det aller beste uansett.

Kurant ytelse

Den opplevde ytelsen i Mate X2 er omtrent uslåelig enten du kjører apper, eller bare beveger deg rundt i menyene og surfer på internett. Den målte ytelsen er også i toppklasse, selv om den ikke når opp til det aller raskeste vi har målt.

Verdt å merke seg er at telefonen har litt å gå på med tanke på kjøling. På forsøk nummer to og tre med de ulike ytelsestestene blir som regel telefonen ganske heit, og i AnTuTu ble ytelsessvikten med over 100.000 poeng på det svakeste - da var også telefonen ganske varm. Noe som tyder på at den ikke klarer å opprettholde bånn pinne særlig lenge om gangen.

Samtidig er det forståelig - dette er ikke gamingtelefoner, og selv om telefonen samlet sett er ganske tjukk å ha i lomma, er hver halvdel av den nokså smal, og det er mye det skal være plass til. At plasskrevende kjøleløsninger kan ha blitt nedprioritert er forståelig.

Jeg merket ingen nevneverdige problemer med ytelsen i menyer og i praksis selv om telefonen hadde blitt varm.

PS! Galaxy Z Fold2 med sin Snapdragon-prosessor holdt en vesentlig jevnere ytelse i målingene. Til tross for at den startet svakere enn Huaweien holdt den sine tall jevnt, og vippet forbi ettersom Huaweien ble heit og noe tregere.

En svak skjevhet i teksten oppleves ved skrolling. Dette er merkbart på alle bøyeskjermer jeg så langt har prøvd, men minst merkbart i de raskeste - som Mate X2-skjermen er én av. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Spesifikasjoner: Huawei Mate X2 Pris: Omtrent 25.000 kroner i Kina Størrelse Dimensjoner: 16,18 x 7,46 x 1,47 centimeter Vekt: 295 gram Ytre skjerm: 6,45 tommer, 2700 x 1160 piksler, OLED, 90 Hz Bøyeskjerm: 8 tommer, 2480 x 2200 piksler, OLED, 90 Hz Maskinvare Prosessor: Huawei Kirin 9000 5G, Mali G78 GPU RAM og lagring: 8 GB RAM, 256 eller 512 GB lagring, plass for minnekort fra Huawei Kamera Hovedkamera: 50 MP, f/1.9, 1/1.28", Laser + PDAF, OIS Telekamera 1: 12 MP, f/2.4, 3x zoom, PDAF, OIS Telekamera 2: 8 MP, f/4.4, 10x zoom, PDAF, OIS Ultravidvinkel: 16 MP, f/2.2, AF Frontkamera: 16 MP, f/2.2 Annet Batteristørrelse: 4500 mAh (1–2 dagers brukstid) Lading: 55W hurtiglader medfølger, støtter ikke trådløs lading Stereohøyttalere Ikke vanntett

Vi skulle anbefalt Mate X2, men ...

Med helt uovertruffen opplevd ytelse i denne formfaktoren, og båte en batteritid og en utforming som gir mersmak er det veldig mye som fungerer med Mate X2. Kameraet er også i særklasse godt for brettbare, selv om Samsungs og Apples tradisjonelle toppmodeller oppleves som hakket kvassere.

Den litt svake høyttalerlyden fra en telefon som er laget for å brukes som nettbrett trekker litt ned. Det er plass nok «i pakka» til å lage bedre lyd. Det er tross alt veldig langt fra å være en liten telefon dette her, og det frister ekstra å bruke den uten tilbehør når du skal game eller titte på Youtube på farten.

I tillegg får den et minus i boka for å kun tilby 90-hertz skjerm innvendig, sammenliknet med Samsungs 120-hertz skjerm.

Det handler ikke om at man generelt trenger 120-hertz i skjermer, men at alt som bidrar til raskere oppdatering av bøyeskjermer er bra. Disse skjermene er ganske trege i utgangspunktet, så her bidrar alt. Bittelitt skjev oppdatering av skjermen ved skrolling opp og ned er mulig å se på Mate X2. Huaweien vinner seg igjen ved å ha 90-hertz skjerm på utsiden også, der Samsungs alternativ bare kan skilte med 60 hertz.

Fra venstre; Huawei Mate Xs, Mate X2 og Samsung Galaxy Z Fold 2. De tre er foreløpig eksklusive medlemmer av sjangeren brettbare mobiler, som også inkluderer et par modeller fra Motorola, Xiaomi og Royole. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Men elefanten i rommet er stor og irritabel.

Den heter Google Play, og veldig spesifikt heter den også Vipps. Ingen av delene er å finne på Mate X2.

Hvis det finnes én app som er i stand til å alene stå spikre bommen foran merket i Norge så er det landets mest brukte app for vennebetaling.

Men det betyr ikke at vi kunne gitt en forbeholdsløs anbefaling av Mate X2 eller en App Gallery-telefon dersom Vipps var inne. Til det har Huawei selv en del igjen å rydde i med tanke på hvor appene er å finne og hvordan ting som oppdateringer og enkel installasjon løses.

En versjon av Huawei Mate X2 med de sedvanlige Google-tjenestene ville tatt en nokså selvsagt 1.-plass i mobilrangeringen vår over de råeste mobilene på markedet. Uten full kontroll på app-økosystemet sitt kan ikke Mate X2 ta den plassen. Det er også verdt å merke seg at telefonen den konkurrerer hardest med er et halvt år gammel nå. Det er ventet at Samsung kan lansere hele fem brettbare mobiler i 2021, og sannsynligvis er det ikke lenge til den første.

Det er altså både tett mellom telefonene helt i toppen, og svært usikkert om en tenkt førsteplass i rangeringen vil være naturlig også i juni.