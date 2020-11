Den lille grilldingsen Weber Connect gjør grilling litt morsommere

Niklas Plikk 11 Juni 2020 15:30

De fleste tenker nok grill når man hører navnet Weber. Digre saker i metall og støpejern, skapt for å overleve ekstreme temperaturer og årevis med bruk. Men det er ikke det vi skal teste i dag. På testbenken har vi nemlig et helt annet produkt fra Weber, nemlig en smart liten temperaturmåler kalt Weber Connect.

Den er fortsatt i aller høyeste grad grillrelatert, og skal via Bluetooth og Wi-fi-tilkobling til mobilen og medfølgende temperaturfølere la deg følge med på grillmaten din på avstand.

Perfekt stekt kjøtt og tilbehør, hver gang, er målet.

Men hvor bra går det egentlig når en grillprodusent skal lage en liten smartdings? Vi har testet grilltermometeret Weber Connect.

Plass til flere følere til forskjellige kjøttstykker

Oversiktlig og enkel app

Guider deg gjennom alle steg du trenger

Magneter i bunnen får den til å sitte dønn stabilt på grillen

Ga smakfulle resultater Ting å tenke på Litt ustabilt appoppsett i begynnelsen

Følger bare med to temperaturfølere

Kan ikke hoppe over forklaringssteg hvis du har valgt en oppskrift

Maste flere ganger om programvareoppdatering

Pen dings

Det grønne lynet på venstre side indikerer hvor mye batteri som er igjen. Grønt lys tyder på at det fortsatt er 20 timer igjen av batteriet. Niklas Plikk, Tek.no

Weber Connect er altså et lite grilltermometer, eller steketermometer om du vil, dekket i matt plast, hvor det skjuler seg en skjerm bak den tilsynelatende helsvarte toppen. Det er plass til fire forskjellige følere, men med i pakken følger det bare på to – én for å stikke inn i et kjøttstykke, og én for å måle temperaturen i grillen.

Dette er for øvrig de samme temperaturfølerne som Weber selger til sine appstyrte griller, og den litt eldre varianten av Connect, kalt iGrill 3. Dermed er det ikke noe problem å kjøpe ekstra følere separat, men vi skulle helst ha ønsket at de fulgte med i pakken til å begynne med.

Ustø mobilapp

For å bruke Weber Connect er man nødt til å laste ned appen deres. De har laget en app spesifikt for Weber Connect, som ser et par hakk lekrere ut enn deres andre app, Weber iGrill. Funksjonsmessig virker det dog som de byr på omtrent det samme.

Førsteinntrykket av appen er positivt. Bare et par sekunder etter at appen er startet klarer den å finne Weber Connect via Bluetooth, og selve grensesnittet ser rent og logisk ut. Dette lover godt.

Men så begynner vi å ane at kanskje ikke alt er på stell. Det fine med Weber Connect sammenlignet med deres andre produkter er nemlig at den har både Bluetooth og Wifi, og ikke bare Bluetooth. Dette gjør at du slipper å ha mobilen i nærheten av grillen hele tiden for å få oppdateringer om hvordan kjøttet ligger an.

Men det var nettopp Wi-fi-en som bød på problemer i appen. Den ville rett og slett ikke kobles til. Samtidig viste også appen fahrenheit i stedet for celsius og vil ikke la oss endre, og flere informasjonsruter var bare blanke. Etter et par frustrerte sveip rundt i appen får vi et varsel om at enheten ikke er oppdatert til nyeste programvare. Så da følger vi instruksene, kobler ut temperaturfølerne og kobler dingsen til en strømkontakt via micro-USB-kabelen. Etter nærmere 20 minutter er den nye oppdateringen på plass, og plutselig fungerer ting som det skal.

Vi får koblet til Wi-fi-nettverket vårt, temperaturer vises riktig og batteristatus er på plass.

Men dette var bare én av flere programvareoppdateringer vi ble tvunget igjennom i løpet av testperioden. Ganske irriterende når man skal plukke fram temperaturmåleren for å starte en grillrunde, men må vente i 15–20 minutter for at enheten skal hente inn en ny oppdatering.

Weber Connect er hendig assistent til grillen, både for nybegynnere og erfarne grillere. Niklas Plikk, Tek.no

Bli guidet steg for steg

Temperaturfølere til grill og ovn er ikke akkurat noen nyskaping i seg selv, men Weber Connect kan heldigvis gjøre mer enn å bare la deg sette temperaturen du er ute etter. Appen byr nemlig alt du trenger av informasjon for å få et godt stykke kjøtt, inkludert alt av forberedelser, steg underveis og temperaturforslag.

Bare én av de to temperaturfølerne som følger med er spiss. Den andre har avrundet og kommer med en klype for å feste på innsiden av grillen, for å måle temperaturen i kammeret. Niklas Plikk, Tek.no

Appen har et bibliotek av forskjellige kjøttstykker du kan fortelle den at du er i ferd med å grille, og hvor godt stekt du vil at kjøttet skal være. Oppskriftsutvalget er ganske tynt foreløpig, men det skal visst komme flere valgmuligheter i fremtiden. Appen mangler for eksempel noe så enkelt som hamburgere, og skal du ha rødt kjøtt må du stort sett velge mellom biff eller entrecôte, og ikke typer som indre- eller ytrefilet. Fremgangsmåten er nok ganske lik her, men for uinnvidde hadde det vært greit med mer å velge mellom. Hvis man ønsker kan man sette en egen temperatur, noe vi gjorde da vi stekte en hamburger, og du vil få varsler i henhold til dette.

Vi handlet inn både burgere, kyllingfileter og et par entrecôteskiver for å teste med. Førstnevnte var det som sagt ikke noe valg for, men vi fant i hvert fall frem til Kyllingfilet i riktig vekt, samt Entrecôte, uten bein, 3–4 cm – medium rare.

Du blir guidet i appen, steg for steg. Niklas Plikk, Tek.no

Så var det bare å putte en av følerne fra Weber Connected i kjøttet, og fortelle appen hvilken vi hadde brukt (1, 2, 3 eller 4).

Som sagt fulgte det bare med to følere, og det er bare én av dem som er spiss, og dermed egnet for å putte inn i et kjøttstykke. Skal man grille flere forskjellige ting må du kjøpe en eller flere ekstra følere, noe vi ikke har prøvd oss på. Derfor stekte vi i stedet én og én ting.

Ekstra følere koster 229 kroner per stykk, og er nøyaktig de samme følerne Weber har brukt tidligere på sine iGrill-produkter. Når Weber Connect allerede koster 1.300 kroner, burde dette ha fulgt med.

Appen går stegvis gjennom alt du trenger å vite før du slenger kjøttet på grillen. Det inkluderer alt fra hvordan du rengjør og setter opp grillen, og hvordan du skal forvarme den. Basert på hva slags kjøtt du skal grille får du forskjellige instrukser. For biffen ba den oss om å først sette til høy varme i 15 minutter, og deretter ned til middels varme på samtlige brennere. For kylling ba den oss om å ha på maksimal varme, hele veien.

La grillingen begynne

Så er det bare å komme i gang. Én føler i kjøttet og den andre på grillristen, og følg instruksene.

Det hele fungerte som vi hadde håpet, og prosessen var ganske rett frem. Det gjelder naturligvis å ha føleren plassert riktig i kjøttet, så nærme midten av den tykkeste delen, for at resultatet skal bli riktig.

Vi setter kjøttstykket på grillen, og ved hjelp av ulike «kort» viser appen hvor langt i prosessen du er, og hva du skal gjøre. En timer viser hvor lenge det er til du skal gjøre neste steg, som stort sett besto av å enten snu kjøttstykket, eller å ta den av grillen.

Weber Connect er magnetisk, og sitter fjellstøtt på grillens metalldel når du legger den ned. Niklas Plikk, Tek.no

Tidsestimatet på appen som viste hvor lenge det var til neste steg var ikke alltid helt nøyaktig. Den estimerer tross alt bare tiden basert på temperaturen i kjøttet og grillen, og det hele kan bli påvirket av hvor ofte du løfter opp lokket for å titte på kjøttet, eller smører på noen marinade av noe slag. Stort sett var den imidlertid ganske nøyaktig, og ga oss nok advarsel til at vi var klare for å gjøre som den ba om.

Spesielt med større kjøttstykker på lavere varme kan vi tenke oss at dette er veldig nyttig. Det kan være vanskelig å estimere på egen hånd om en diger steik skal saktegrilles i fem timer eller åtte, men med appen kan man i det minste få et godt estimat, og ikke minst en advarsel når tiden nærmer seg.

Hele veien kan man naturligvis også følge med på temperaturen på selve Connect-skjermen, som var tydelig selv i sterkt sollys.

Hamburger var visst ikke en del av appen, men litt googling ga oss svaret vi var ute etter: 65 grader kjernetemperatur for medium-rare, eller 71 grader for gjennomstekt. Niklas Plikk, Tek.no

Det er for øvrig mulig å hoppe over Webers forskjellige oppskrifter, og bare sette temperaturen du er ute etter. Dette er kjekt både for kjøttstykkene den ikke har en oppskrift for, som de nevnte hamburgerne, men også for å slippe å trykke seg forbi alle de forskjellige forberedelsesstegene i hver oppskrift. Disse kan man nemlig ikke hoppe over, noe vi virkelig håper de fikser i en app-oppdatering i fremtiden.

Batteritiden er oppgitt til 20 timer, men dette tror vi bare gjelder i ekstremt optimale tilfeller. I virkeligheten er det nok noen timer mindre, men i hvert fall nok til flere økter uten at du trenger å lade. Det vil nok også variere en del om den er nødt til å bytte mye mellom Bluetooth og Wi-fi, men det er uansett nok til å holde gjennom selv de lengste grillrundene. Når batteriet går tomt er det en enkel sak å lade den opp via en micro-USB-plugg.

Konklusjon

Weber Connect virker som en solid og god assistent for grillnybegynnere, og som et nyttig verktøy for de litt drevne grillkongene der ute. Du kan enkelt velge om du vil guides gjennom hvert eneste steg i prosessen, eller bare slenge inn temperaturen du vet kjøttet skal være.

Den tekniske biten er dog ingenting å juble for. Vi hadde et småturbulent forhold til appen da vi først skulle sette opp Connect-boksen, og selv om den ble bedre med tiden spurte den flere ganger om programvareoppdatering.

Selve Bluetooth- og Wifi-tilkoblingen det derimot ingen problemer med, noe som er ekstra kjekt hvis man skal grille i timevis og ikke alltid er i nærheten av grillen.

Vi skulle ønske at oppskriftsutvalget var litt større enn det er i dag, og at det fulgte med følere til alle fire kontakter – ikke bare to. Slik den kommer levert nå føler du deg litt begrenset allerede fra start, noe som er synd for en ellers fin grilldings.

Hvis du ikke trenger mobiltilkoblingen eller oppslagsverket med oppskrifter, kan du nok få en ganske lik grillopplevelse med et billigere grilltermometer.