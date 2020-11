Sømløs G1+ redder seg inn med ny programvare

Første utgave var håpløs.

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 14 Nov 2020 06:00

Denne testen skulle egentlig vært en total slakt av robotgressklipperen Sømløs G1+, som på en god dag fortjente en karakter på 1,5 av 10. Det første testeksemplaret vi fikk tilsendt var så dårlig at vi knapt hadde opplevd maken.

Den kunne ikke holde seg innen for kantråden, den kjørte helt «villmann» i nedoverbakker og den veltet ved flere anledninger. Akkurat som flere andre G1+-eiere har fortalt oss om . Og ikke minst så stod den og spant og spant og spant opp testområdet til en hver tid. Plenen lignet etter hvert mer på en åker enn en velfrisert gressmatte. Med andre ord alt annet enn et velfungerende produkt.

På Facebook har det til og med oppstått en egen gruppe med snart 400 medlemmer, «Vi med Sømløs». Her har man kunnet lese mange fortvilte forbrukere som har fått en av de første versjonene av klipperen.

Det viste seg at modellen vi hadde fått tilsendt var en av de første versjonene, med en programvare som man trygt kan si at ikke gjorde jobben sin.

Vi fikk derfor muligheten til å teste den aller nyeste utgaven av modellen, som produsenten bedyrer skal være langt bedre. Dette er den samme programvaren som angivelig skal hjelpe alle de som allerede har fått en «jordfreser» til å oppføre seg som en normal robotklipper.

Med den første klipperen vi fikk tilsendt var det også en rød boks som lot oss oppdatere programvaren. Så i denne testen vi vil se på både hvor godt den nyeste modellen klarte seg, men også hvordan den eldre modellen ble med ny programvare. Siden det er mange Sømløs-brukere der ute som allerede har denne utgaven av klipperen også.

Med en prislapp fra 14 000 kroner legger denne roboten seg i en priskategori hvor det er en tøff kamp om beinet, og det var Husqvarna som vant vår stortest for tre år siden. Så spørsmålet er derfor om nykommeren klarer å redde seg inn etter det vi må si har vært en svært turbulent start.

Prisen tatt i betraktning ble det naturlig å sammenligne Sømløs G1 med den eldre Husqvarna Automow 315-modellen vi hadde til rådighet.

6 Helt greit Sømløs G1+ annonse Sjekk prisen Den oppgraderte modellen gir deg styring via Wifi. Fordeler Grei å montere

Helt kurant app

Følger med et ekstra sett blade

Ny programvare gjør at den fungerer normalt

Grei klippekvalitet

Bråker langt mindre etter oppdatering Ting å tenke på Litt billig byggekvalitet

Stopp-knappen hang seg opp flere ganger

Har problemer med å kommunisere med en OnePlus 7 Pro

Bakhjulene pakker seg lett når det er litt vått

Bråker mer enn Husqvarna sin modell

Skjerm og taster kjennes og ser billig ut

Satte seg fast en ekstra gang sammenlignet med den nye versjonen av klipperen

6 Helt greit Sømløs G1+ (høsten 2020) Her får du ikke Wifi-støtte ennå, men et enklere grensesnitt og hakket mer stabil robot. Fordeler Grei å montere

Helt kurant app

Følger med et ekstra sett blade

Grei klippekvalitet

Bråker ikke så mye

Satte seg mindre fast enn den oppgraderte modellen (en gang) Ting å tenke på Litt billig byggekvalitet

Bakhjulene pakker seg lett når det er litt vått

Bråker mer enn Husqvarna sin modell

Skjerm og taster kjennes og ser billig ut. Færre knapper enn foregående modell

Ingen støtte for Wifi ennå.

Slik ser maskinen og ladestasjonen rett ut av esken før vi har fått montert alt ferdig. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ser ut som en tradisjonell robotklipper

Ut av esken er det et ganske tradisjonelt design som møter deg. Sømløs G1+ har en todelt fargekombinasjon, hvor brorparten av overflatene er grå, mens resten er sort.

Begge variantene vi har testet av Sømløsklipperen ser ganske like ut på overflaten, med store bakhjul og en diger rød stoppknapp på toppen.

Kan den nye Sømløs-maskinen tukte Husqvarna sin Automow-modell? Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vi opplevde under testperioden at denne knappen hengte seg opp litt, men det gjaldt stort sett den gamle modellen. Kanskje ikke så rart, med tanke på hvor mange ganger denne ble trykket ned hver dag i starten – før vi fikk oppgradert programvaren.

Luken ville ikke låses igjen, og spratt i stedet opp fordi knappen hadde kilet seg fast. Dette ordnet seg etter litt pirking rundt kantene av knappen med en liten skrutrekker. Tydeligvis kan gress og annet bøss sette seg mellom selve maskinen og den nevnte knappen.

Slik ser skjermen og knappene ut. Merk den røde stoppknappen. Den ga oss litt hodebry da den kilet seg fast i nedklemt posisjon. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Det er også en luke til hvor du finner justeringen av klippehøyden på toppen av maskinen. En slik konfigurasjon er ganske lik som de aller fleste robotklippere vi har testet. Velfungerende og greit.

Likevel syns vi ikke det er noe imponerende byggekvalitet på Sømløs G1+. Verken den nye eller gamle modellen. Riktig nok er de aller fleste slike robotklippere laget for det mest i plast. Men plasten på Sømløs-klipperen føles noe billigere og tynnere enn for eksempel Husqvarna-modellen vi har fra før.

Det er også verdt å merke seg at den roterende platen som holder på knivene også er i plast. Her har Husqvarna en mer solid løsning med en metallplate over knivene som hindrer knivene fra å få mer juling enn nødvendig.

Les også Robotklippere til under 20 000 kroner: Lei av å klippe gresset selv?

Noe av det du trenger å gjøre er å skru fast ladestikkene i ladestasjonen så roboten får ladet. Utenom disse ser du også kontaktene for kantkabelen og strøm. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Enkel å montere

Å montere klipperen foregår omtrent som med alle andre robotgressklippere. Det er først og fremst en kanttråden som må på plass. Den definerer området klipperen skal kjøre innenfor.

Vi endte naturligvis opp med å koble kanttrådene vi allerede hadde lagt ut for Husqvarnaen til ladestasjonen fra Sømløs – som for øvrig også er den samme «løypen» som vi har testet alle de andre klipperne på.

Bladene står mer utsatt til enn på Husqvarna sin modell. Selv om det er en slags beskyttelseskant på utsiden av den roterende platen. På den første modellen, som du ser på bilde her, var det feste til fire blader. Mens den nye modellen vi fikk tilsendt hadde tre slike fester. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Igjen må vi si at selve ladestasjonen til Sømløs er laget i den samme, litt småkjiipe plasten. Den føles i alle fall billigere og mer skjør enn hva tilfellet er med de andre løsningene vi har testet. Selv om vi ikke opplevde noen problemer med denne platen under testperioden. Og den er grei å montere.

Du trenger altså bare huke på kablene, hekte på strømforsyningen som følger med og ikke minst skru inn de to ladepunktene som kobler roboten med ladestasjonen. I tillegg til å feste selve platen til bakken med jordplugger.

For 2500 kroner ekstra får du dette taket som monteres over ladestasjonen for beskytte mot elementene. Ole Henrik Johansen / Tek.no

På selve roboten må du skru fast bladene. Disse skrur du enkelt fast med en stjernetrekker, og det følger med et ekstra sett blader i pakken. Du vil normalt se på plenen når disse bør skiftes. Da blir den ofte litt mer blass i fargen, og napper du opp et gresstrå vil du se at tuppen er lysere fordi strået har blitt revet av og ikke kuttet skikkelig.

Merk at den nye modellen vi fikk tilsendt bruker tre blader, mens den gamle utgaven kom med fire.

Du kan også kjøpe med et tak til G1+. Det koster 2500 kroner, altså noe billigere enn Husqvarna sin originale løsning, men likevel ganske kostbar sammenlignet med en rekke tredjepartsløsninger som finnes der ute.

Skjermen på den nye modellen er enklere enn den forrige. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Taket klipses sammen og festet i bakken med plugger på utsiden av ladestasjonen. Passformen på sideveggene var ganske dårlig, og vi måtte virkelig ta i skikkelig før disse klikket på plass.

Når alt dette er på plass så er det på tide å programmere klipperen med blant annet hvilke dager og tider den skal klippe.

Har du den eldre versjonen av roboten som har tallknapper under displayet, kan denne kobles til en app på telefonen din, som du ser nedenfor. Den nye modellen vi fikk tilsendt har et enklere panel, og har i skrivende stund ikke mulighet for å kommunisere via WiFi med telefonen din. Dette skal visstnok kommer på plass etter hvert, ifølge produsenten selv.

Les også Den norske robotklipperen Sømløs G1 møter hard kritikk fra frustrerte brukere

Appen er enkel og grei nok. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Kranglete app med enkelte telefoner

Vi prøvde først å koble sammen mobilen med eldste roboten via en OnePlus-telefon. Dette ville bare ikke fungere. Vi testet med å restarte telefonen, roboten, laste ned appen på nytt – alt uten noe hell. Vi fikk bare beskjed om at enhetene ikke var innen rekkevidde, selv om vi hadde ruteren, mobilen og roboten innenfor en radius på tre meter.

Det virker jo litt merkelig at en mobil produsert i Kina ikke vil snakke med en robotgressklipper som er produsert i samme land. Vi fikk det i alle fall ikke til.

Da vi hentet frem en Samsung-mobil var det imidlertid ingen problemer. Etter noen få minutter er kommunikasjonen sikret, og det er enklest å konfigurere robotklipperen via appen.

Du kan også velge å droppe appen, og heller gjøre de samme endringene direkte på maskinen, men siden roboten har en liten skjerm, er dette litt mer kronglete. Likevel vil vi påstå at den eldre modellen har en bedre og mer ryddig meny om du skal gjøre endringer direkte på roboten. Selv om den nye modellen har en større skjerm enn den gamle.

Merk også at knappene ikke akkurat oser kvalitet, med en litt dårlig trykkfølsomhet – men de får jobben gjort.

Via appen får du enklere en oversikt, og denne fungerer helt kurant, selv om denne også er ganske enkel. Du kan for eksempel justere hvilken dag du vil ha kantklipp, hvor roboten slavisk følger kanttråden du har lagt ut.

Responsen mellom roboten og appen er det ingenting å utsette på. De holdt kontakten gjennom hele testbanen, så roboten rakk å sende en rekke varsler. Mer om hvorfor leser du litt lenger ned.

Den nye modellen kan som nevnt ikke samkjøres med en app ennå. Og vi syns dette er en litt merkelig vurdering. Men det skal altså med tiden bli tilgjengelig skal vi tro produsenten.

Sømløs har klart å gjøre roboten relativt støysvak. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Støyer mer

En av problemene vi har fått mange e-poster om, er at Sømløs G1 bråker veldig mye. Etter at klipperen har fått den nyeste oppdateringen, opplever vi ikke dette problemet.

Når det er sagt er det fortsatt et godt unna Husqvarna-klipperen, som er omtrent helt lydløs. Den hører du knapt at lever før du står helt tett innpå den og hører at gresset klippes.

Sømløs G1+ bråker i så måte mer, men vi har flere ganger tatt med en desibelmåler-app på telefonen, og når vi måler under en halvmeter fra klipperen, og støyen lå ofte mellom 55 og 60 dB når maskinen kjørte. Og vi merket ingen forskjell mellom den nye og gamle modellen på dette området.

Mesteparten av støyen kommer fra motorene som driver hjulene. Så den summer mer aggressivt enn Husqvarna-modellen, som knapt gir fra seg noe lyd overhode.

Likevel er roboten mer enn stillegående nok til at den neppe vil plage noen nevneverdig. Det er desto mer irriterende når den «piper og klager» på at den står fast eller har kjørt utenfor området. Noe den gjorde hyppig i starten, men som etter programvareoppdateringen ble langt sjeldnere.

Husk at det ikke anbefales å sette klipperen til å klippe om natten. Da er den til fare for blant annet pinnsvin. Da vil vi heller slå et slag for at du klipper hyppigere på dagtid med kort klippehøyde, en høyde som er perfekt for å redusere bestanden av brunsnegler.

Dette ble et vanlig syn under vår testperiode. En Sømløs G1 som har kjørt utenfor område i en liten nedoverbakke. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Gir greit klipperesultat

Når det kommer til funksjon og selvdrevenhet, så er forskjellen betydelig for begge modellene etter at vi fikk prøve den nye programvaren. Før dette var maskinen rett og slett så hjelpesløs at man heller kunne klippet gresset med en tradisjonell klipper. Det ville gått både raskere, krevd mindre innsats og gitt et bedre resultat.

Med den nye programvaren oppfører imidlertid maskinene seg mer som man forventer av en robotgressklipper. Mye av poenget med å kjøpe en slik klipper er jo at du skal slippe å passe på den til enhver tid. Ved et tidspunkt satte den oppgraderte maskinen seg fast, mens den nye ikke gjorde det. Det kan være tilfeldig, men vi velger likevel å nevne det.

Den nye modellen klipper like godt som den gamle versjonen. Merk dog at den har en mindre kniv på undersiden enn den eldre varianten. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Den første tingen som har blitt bedre er hvordan den holder seg innenfor området sitt. Før oppdateringen var det mer sjelden at den faktisk klarte å fullføre en økt uten å krysse linjen, enn at den kjørte utenfor. Spesielt ille var det om kantlinjen lå i enden av en liten bakke. Da frikoblet tilsynelatende roboten motoren, og endte opp med å rulle ukontrollert over grensen.

Her har begge variantene vi har testet med blitt bedre. En sjelden gang kjørte den utenfor, men det skal nok forholdene den siste tiden med mye nedbør også ha sin del av skylden for.

Under testperioden nå, som jo har vært slutten av oktober og starten på november, har det vært mye regn. Og man kan neppe si at forholdene har vært enkle. Selv Husqvarna–modellen vi har fra før har tidligere hatt sine utfordringer når det blir så vått og klinete.

Selv etter oppdatering satte roboten seg fast. Men kun der den allerede hadde ødelagt plenen før den fikk nye programvare. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Likevel så fikk vi en del dager med opphold, og under disse dagene har begge maskinene fått kjørt seg nonstop. Og foruten ett tilfelle, hvor den oppdaterte modellen forvillet seg seg opp i dype spor fra gamle synder, har de faktisk klart seg uten problemer.

Da vi testet den første utgaven hørte det til sjeldenhetene at maskinen faktisk klarte å fullføre en økt og finne veien tilbake til laderen. Normalt lå den i «grøfta» utenfor det oppmerkede området sitt, eller så hadde den kjørt seg fast. Og noen ganger hadde den også klart å vippe seg rundt så den lå på «taket».

Med den nye versjonen av roboten, har vi opplevd mer normal bruk. Altså en robotklipper som faktisk klarer å gjøre jobben den er satt til, og ikke minst returnere til laderen uten hjelp. Det samme gjelder for den oppgraderte modellen vi testet.

Maskinen har også en regnsensor som fungerer greit. Vi synes imidlertid det er irriterende at så fort maskinen kjenner at det regner, så stopper den, uansett hvor den er. Her hadde det vært kjekt om den heller stoppet med klippingen og kjørte tilbake til ladestasjonen hvor den kan stå under tak.

Hjulene pakker seg fort om maskinen spinner hull på gresset og kommer ned på jorden under. Dette skjedde likevel ganske sjelden etter programvareoppdateringen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Hjulene på de to robotene er helt greie, men selv etter programvareoppdateringen er det fortsatt slik at de pakker seg om det blir for vått på underlaget de kjører. I starten gjorde som nevnt ikke roboten annet enn å spinne, uansett om det var i en bakke eller på flatmark, men etter oppdateringen ble problemet langt mindre. Likevel så lønner det seg å hjelpe maskinen med å holde hjulene rene for jord. Når dette pakker seg så får hjulene dårligere grep enn ellers. Dette trenger de fleste robotklippere litt hjelp med.

Men vi har ikke opplevd at maskinen har snurret rundt og rundt, slik den gjorde før oppdateringen. Da kjørte den bare rundt og rundt helt til plenen din så ut som den hadde hatt utenomjordisk besøk ved at det minnet om perfekte kornsirkler. Fortsatt tar de en runde for å finne posisjonen sin en gang i blant, men de kommer seg raskt videre.

Klipperesultatet virker heller ikke så ille. Det er riktignok ikke så jevnt og bra som det vi får med Husqvarna-modellen, men likevel helt greit. Den nye modellen har tre blader under seg, mens den gamle har fire. Likevel kan vi ikke si at vi merker noen stor forskjell mellom klippekvaliteten på disse to.

Til prisen hadde vi forventet mer av denne roboten. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Konklusjon

Sømløs G1 har fått mye pepper. Og det med rette. Men etter at den nyeste oppgraderingen har kommet, har produktet kommet mye nærmere det kan kan forvente av en robotgressklipper til 14 000 kroner eller mer.

Roboten sliter ikke lenger med å ta seg opp eller ned bakker, og man finner den ikke utenfor området den skal klippe hver eneste dag. I stedet får du nå et produkt som gjør jobben den skal. Og den gjør en helt grei jobb.

Sammenligner vi med Husqvarna-modellen som vant vår test av robotklippere i 2017, er ikke Sømløs bedre på noe som helst. Den bråker mer, den har en dårligere byggekvalitet og har ikke den samme brukervennligheten.

Sømløs-maskinen har heller ikke den samme beskyttelsen av knivene som Husqvarnaen har. Likevel er det fortsatt en god løsning med løse blader som er billige å skifte ut. Og det følger med ekstra blader i pakken. Enkelte andre maskiner har større store blader som koster mye å skifte ut eller få slipt opp.

Når det kommer til den nye modellen, så syns vi den virker å være aller mest stabil med tanke på å kjøre seg fast eller ikke finne veien hjem. Men den er mer primitiv slik situasjonen er nå. Den har for eksempel ikke støtte for bruk via app, selv om dette etter alle solemerker skal komme med tiden. Og menyene er enda enklere og mindre oversiktlige enn den eldre modellen vi oppgraderte.

Alt i alt så matcher ikke Sømløs G1+ de beste robotklipperne vi har testet, men etter en vellykket oppdatering er den i det minste nå en kurant robotklipper som du ikke trenger å passe på hver eneste gang den skal ut og klippe for deg.

6 Helt greit Sømløs G1+ annonse Sjekk prisen Den oppgraderte modellen gir deg styring via Wifi. Fordeler Grei å montere

Helt kurant app

Følger med et ekstra sett blade

Ny programvare gjør at den fungerer normalt

Grei klippekvalitet

Bråker langt mindre etter oppdatering Ting å tenke på Litt billig byggekvalitet

Stopp-knappen hang seg opp flere ganger

Har problemer med å kommunisere med en OnePlus 7 Pro

Bakhjulene pakker seg lett når det er litt vått

Bråker mer enn Husqvarna sin modell

Skjerm og taster kjennes og ser billig ut

Satte seg fast en ekstra gang sammenlignet med den nye versjonen av klipperen

6 Helt greit Sømløs G1+ (høsten 2020) Her får du ikke Wifi-støtte ennå, men et enklere grensesnitt og hakket mer stabil robot. Fordeler Grei å montere

Helt kurant app

Følger med et ekstra sett blade

Grei klippekvalitet

Bråker ikke så mye

Satte seg mindre fast enn den oppgraderte modellen (en gang) Ting å tenke på Litt billig byggekvalitet

Bakhjulene pakker seg lett når det er litt vått

Bråker mer enn Husqvarna sin modell

Skjerm og taster kjennes og ser billig ut. Færre knapper enn foregående modell

Ingen støtte for Wifi ennå.

Alternativer:

Slik oppdaterer du Sømløs-klipperen din:

Med denne boksen kan du oppgradere din Sømløs-klipper. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Den nyeste programvare-versjonen, SØL3, er nå mulig å laste ned fra produsenten hjemmeside for dere som har en av maskinene med gammel programvare. Det eneste du trenger er en rød oppdateringsboks, så finner du videoer av hvordan du utfører oppdateringen på produsenten sin hjemmeside.

Har du ikke den røde boksen, har vi sett at produsenten har lagt ut en lenke til denne via den nevnte Facebook-siden «Vi med Sømløs», hvor du taster inn en rabattkode for å ikke måtte betale full pris for denne.

Om du vil sjekke hvilken versjon du selv har på klipperen, gjør du det på følgende vis: