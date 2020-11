Forbedringer over hele linja fra OnePlus

OnePlus 8T er dessuten billigere enn vi forventet.

Baksiden på OnePlus 8T-en vi har fått til test er en blågrønn variant, der selskapet skal ha jobbet mye og lenge med å få fargen akkurat riktig. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 31 Okt 2020 06:00

OnePlus slapp en av årets aller beste mobilserier i slutten av april, med 8 og 8 Pro. Nå har de oppdatert minstemann i 8-serien, og slipper 8T. Pro-modellen blir værende som heftigste utgave fra selskapet .

Med den utmerkede OnePlus Nord som kom i juli føles det litt som kineserne har ekstra mye de vil fortelle oss akkurat i år. Det understrekes av at OnePlus akkurat har sluppet to nye Nord-modeller i enda lavere prisklasser . Med tjukt av virus og presidentvalg i nyhetene gjør det kanskje ikke så mye med litt ekstra mange dingsebomser å sikle over, mens man later som om kalenderen ikke viser 2020.

Hvis du leser denne testen fordi du har en OnePlus 8, eller til og med OnePlus 7T, kan vi vel allerede nå avsløre at OnePlus 8T neppe er en telefon du bør sette av penger til. OnePlus er et selskap som gjør små forbedringer hele tiden, og slipper dem så hyppig at det slett ikke er forventet at alle skal bytte dings hele tiden. Fordelen med det høye tempoet er at du som er på jakt etter en ny telefon til enhver tid kan få en relativt oppdatert pakke.

Det er også grunnen til at denne testen i hovedsak ser på 8T sammenliknet med vårens OnePlus 8-modell.

Kort fortalt er OnePlus 8T er en meget god telefon. Og det er forbedringer over omtrent hele fjøla i denne oppfriskningsmodellen som kommer på markedet til en overraskende behagelig pris - helt ned i 6.800 kroner. Hvis du trenger en ny telefon bør du lese videre.

9 Imponerende OnePlus 8T 256GB annonse Sjekk prisen Du blir garantert ikke misfornøyd med OnePlus 8T. Fordeler Meget god skjerm med god lysstyring

Lynende rask i bruk

Pen design

Fysisk lydbryter

Greie stereohøyttalere

Meget god haptisk motor Ting å tenke på Enorm ladekloss

Ingen trådløs lading

Fortsatt ikke vanntett

En sjøgrønn affære

Det er en pen telefon, dette her, og vår variant er en blågrønn sak. OnePlus er åpenbart også stolte av designen på telefonen sin, ettersom det i testmateriellet fra selskapet står følgende å lese:

– Gjennom hele utviklingen testet vi hundretalls varianter før vi landet på den perfekte typen [bakside], som inneholder 7 lag, for å komplettere den høyblanke ytterflaten og få frem den unike nyansen mellom grønt og blått.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Greit det, OnePlus. Skjønner. Dere har laget en sjøgrønn telefon.

Det må sies at mine naboer er mindre blaserte over fargebabbel enn undertegnede, og omtrent samtlige kom bort for å se da jeg fotograferte OnePlus 8T. Til min milde irritasjon kommenterte alle sammen den fine fargen. Så kanskje kineserne er inne på noe - selv om jeg altså synes den ser ut som alle andre telefoner som har hermet etter Tek-fargene noensinne.

Ellers har kamerahumpen flyttet seg til samme sted som Samsungs S20-modeller har dem. Det var nødvendig på grunn av måten innmaten er organisert på, fikk vi vite fra OnePlus.

Telefonen er forholdsvis stor fysisk, om enn ikke fullt på størrelse med giganter som Galaxy S20 Ultra eller iPhone 11 Pro Max.

OnePlus 8T 256GB Pris 7790 NOK Serie OnePlus 8 Datatilkobling USB Type USB-kontakt USB (Typ C) USB On-The-Go (OTG) Ja USB-versjon 3 (Gen 2) Hodetelefonutgang (2,5/3,5 mm) Nei Bildeforhold 20:9 Pikseltetthet 402 PPI Skjerm funksjoner Motstandsdyktig mot riper på skjerm, HDR, 120Hz oppdateringsfrekvens Skjerm Farge Antall farger 16 777 216 Farger Skjermoppløsning 1080x2400 piksler Skjermstørrelse 6.55 Tommer Skjermteknologi OLED (AMOLED) Trykkskjerm (touchscreen) Ja Farge Sølv, Grønn Fysiskt tastatur Nei Seniortilpasset Nei Bredde 74.1 mm Dybde 8.4 mm Høyde 160.7 mm Produktvekt 188 g Funksjoner Innebygde stereohøyttalere Innebygde sensorer Nærhetssensor, Accelerometer, Gyroskop, Barometer Innebygget trådløs lading Nei Med støtte for hurtiglading Ja Sikkerhet Fingeravtrykklesere, Ansiktsgjennkjenning Støtte for to SIM-kort Ja Type SIM-kort Nano sim Vannavstøtende Nei Innebygget kamera Ja Frontkamera Ja Antall frontkameraer 1 stk Effektivt antall piksler frontkamera 16 megapiksler Antall bakkameraer 4 stk Effektivt antall piksler 48 megapiksler Kameraegenskaper Autofokus, Innebygget blits, Optisk bildestabilisering, Elektronisk bildestabilisering Maksimal blenderåpning 1.7 Videoinnspilling Ja Maks bildefrekvens (høyeste oppløsning) 60 fps Maks bildefrekvens (uavhengig av oppløsning) 240 fps Maks oppløsning (høyeste bildefrekvens) 1920x1080 (HD 1080) piksler Maks oppløsning 3840x2160 (4K Ultra HD) piksler 2G (GSM) Ja 3G (UMTS) Ja HSPA+ Ja 4G (LTE) Ja 4G: Hastighet (ned/opp) Cat.20/18: 2000/200 Mbit/s 5G (NR) Ja Bluetooth Ja Bluetooth-kodek aptX, aptX HD, LDAC, AAC Bluetooth-profil A2DP, AVRCP Bluetooth-versjon 5.1 Innebygget satelittnavigasjonssystem Ja System GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS, Dobbeltfrekvens-GPS NFC Ja Trådløst nettverk Ja Trådløs nettverksstandard 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6) Intern lagringsplass (størrelse) 256 GB Minnekortleser Nei Materiale (deksel/chassis) Glass, Aluminium RAM-minne 12GB Operativsystem (Den siste versjonen) Android 11 Prosessor for grafikk (GPU) Ja Grafikkprosessortype Adreno 650 Prosessorhastighet 2.84 GHz Prosessorkjernetype 8 (Octa) Core SoC/CPU (System on Chip) Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 Batterikapasitet 4500 mAh Utskiftbart batteri Nei Lanseringsår 2020

Dette er nytt i 8T

OnePlus’ 65W-lader i midten. Til venstre Samsungs 25W-lader, og til høyre Lenovos 65W laptoplader. Til å være så sterk som den er er OnePlus-laderen relativt kompakt, men den er likevel nær dobbelt så stor som de fleste andre mobilladere. Den veier også mer enn dobbelt så mye som Samsung-laderen med sine 126 gram mot 52 gram. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vi får ta en liten oppramsing av det som er nytt i denne modellen, siden det ikke er så lenge siden OnePlus 8 kom på markedet:

Lynrask ladefunksjon (65 watt)

Både lader og telefon snakker fint med hurtiglading fra USB PD-ladere

Raskere berøringssensor

Forbedret lysjustering i skjermen

Ny type skjerm med kort avstand fra piksler til ytterglass

Kamerahumpen er flyttet fra midten av baksiden til venstre hjørne - hovedsensoren er den samme

Det er mye her som er svært bra. For eksempel den raske ladingen. Det er spesielt utmerket at laderen nå kan lade andre ting enn OnePlus-telefoner raskt, siden den støtter USB Power Delivery (PD)-standarden. Dermed kan dette være den eneste laderen på hytta uten at alle uten en OnePlus-telefon må lade til vinteren er over, slik det ofte har vært med proprietære ladere tidligere. Selve telefonen tar som tidligere flere ulike typer hurtiglading og trenger ikke akkurat denne laderen for å lade raskt.

Ulempen med laderen er imidlertid størrelsen. Den er langt fra kompakt sammenliknet med for eksempel Samsungs eller Apples små og nette hurtigladere.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Et par ulemper er fortsatt med

Prisen tatt i betraktning er det ikke obligatorisk hverken med trådløs lading eller med vanntetting. Men for telefoner som har som mål å pirke i dominansen til toppmodellene er det likevel greit å påpeke at dette fortsatt ikke er med i OnePlus 8T-pakken. Den ekstreme kabelladingen er det du får, mens trådløsladeren ikke vil hjelpe på batteristatusen.

OnePlus har så langt bare fått 8 Pro-modellen IP-sertifisert, så den er sikret å skulle tåle vannsøl. De har ikke gjort det med denne rimeligere tassen. Men det må likevel sies at grunnleggende vannbeskyttelse er på plass rundt for eksempel SIM-skuffen, og OnePlus har flere ganger sagt at telefonene deres skal tåle litt plutselig søl så lenge de tørkes fort av og ikke utsettes for fukt over tid. Så jeg er kanskje litt kritisk når jeg påpeker akkurat dette.

Samtidig; høstens høljregn i kombinasjon med de våte lommene det gjerne skaper, er grunn til å føle seg litt ekstra sikker hvis det står IP67 eller IP68 på telefonen man bærer med seg. Fukt har det med å trenge inn hvis det ikke er godt beskyttet.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

120-hertz flyttes ned i pris

Den største nyheten her er skjermen. Den er like stor som i generasjonen før, altså 6,55 tommer. Men den er økt fra 90 hertz oppdatering til 120 hertz. En ny produksjonsteknikk er også brukt, sånn at det skal være mindre avstand fra pikslene til glasset som dekker skjermen. Til sist er skjermen helt flat, sammenliknet med den svakt kurvede skjermen på OnePlus 8.

Om du snubler i et ålreit tilbud på fortsatt knallgode OnePlus 8 er det vanskelig å si at du bør prioritere 8T. Forskjellen i ytelse mellom skjermene er så liten at den knapt er merkbar. Den viktigste forskjellen når det handler om roligere bilde og responsivitet er fra 60 til 90 hertz. Fra 90 til 120 hertz skal du lete en stund før du finner noen som ser forskjell på.

Forskjellen handler mer om smak. Mange misliker avrundede skjermkanter fordi det er lett å få utilsiktede trykk på mobilen når man holder og bruker den. For andre igjen er en paddeflat skjerm kjedeligere designmessig enn en avrundet en.

Begge skjermer er knallgode, så hvilken du velger er hipp som happ. De har forøvrig samme oppløsning litt nord om full-HD, og HDR+-støtte begge to.

Begge steder er det stereohøyttalere i selve telefonen, og begge telefoner spiller høyt - men i mine ører låter 8T mer metallisk og boksete enn 8-ern. Det er uansett greit nok til en kort omgang Youtube eller TikTok.

OnePlus får svært mye ut av kameraet sitt, selv om brikken er begynt å bli gammel. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Får mye ut av gammelt kamera

Hovedkameraet i OnePlus 8T er den samme kamerabrikken de har brukt i flere generasjoner telefoner. Men glasset utenpå slipper gjennom litt mer lys, og har gått ned fra f/1.8 til f/1.7. Stadig bedre programvare på kamerafronten ser også ut til å spille en rolle - og OnePlus 8T tar faktisk imponerende gode bilder i de fleste sammenhenger.

Det gjenstår fortsatt litt i mørket, og sammenliknet med absolutte toppmodeller så som de nyeste iPhonene gjør den det ikke like godt i mørket. Men den kan likevel få relativt mye ut av svakt belyste motiver - og har således blitt veldig mye bedre enn OnePlus-telefonene pleide å være.

Ultravidvinkelen er fysisk den samme som i den vanlige OnePlus 8-modellen med glass, sensor og det hele, men programvaren som styrer showet kan ha forbedringer her også. Strengt tatt merket jeg ikke mye forskjell i fotomodus.

Selskapet kaller selv dette for et firekameraoppsett. Men to av kameraene er strengt tatt ikke så nyttige i vanlig bruk. Det ene er et 2-megapiksels svart-hvitt-kamera. Det er der først og fremst for å samle lys, og for å hjelpe telefonen med å se kontrastlinjer så bildene fra de andre kameraene kan bli skarpere.

Det andre er et 5-megapiksels makrokamera. Det er høyere oppløst enn dedikerte makrokamera flest og det er vesentlig nyttigere enn 2-megapikselkameraet med samme jobb i OnePlus 8. Men i mange tilfeller kan man fortsatt komme like nærme og få med mer detaljer hvis man bruker hovedkameraet på litt lenger avstand og klipper inn i bildet. Da har man også autofokus og slipper å måtte holde telefonen akkurat fire-fem centimeter fra objektet.

Så langt er fortsatt den beste makroløsningen jeg har vært borti Huaweis, der det fikses med autofokus på ultravidvinkelen. Da slipper man også å ha et ekstra kamera til oppgaven på baksiden av telefonen, men kan klare seg med to for de samme formålene som denne telefonen har fire.

Hovedkameraet i OnePlus 8T tar meget gode bilder i de fleste forhold.

5 megapikslers makro er ikke helt unyttig, men det blir litt lavoppløst for de fleste sammenhenger, og uten autofokus er den veldig sårbar på avstand.

Toppmodellytelse

Det er den for øyeblikket raskeste tilgjengelige prosessoren for Android-mobiler som driver denne telefonen. Ytelsen har tilsynelatende gått noe ned sammenliknet med OnePlus 8, men det er ikke snakk om mye og det er uansett absolutt ikke merkbart i praksis. En kunne tenkt at det hadde med 120-hertz-skjermen fremfor 90 hertz i forgjengeren, men også 8 Pro har 120 hertz, og når som regel bittelitt høyere tall enn 8T.

På godsida; OnePlus 8T blir ikke veldig varm under hverken spilling eller lading, selv om den lader ekstremt raskt. Det skal skyldes at den fordeler ladestrømmen på to batterier. En teknikk som har blitt vanlig i dyrere telefoner de siste årene, men som vi sjelden ser under de typiske toppmodellprisene til 9–10 tusenlapper.

OnePlus 8T driver så godt som alle spill på en god måte, og med rask berøringsfølsomhet blir også responsen på kontroll i spillet utmerket.

Lite å klage på

Med helt utmerket lyd under mobilsamtaler og rask og responsiv skjerm når du taster meldinger er det egentlig fint lite av store ting å klage på her. Batteriet er ikke det aller største i en telefon, og med rask skjerm kunne man ventet at den kanskje spiste seg gjennom prosentene ganske fort, men 8T varer for meg i rundt halvannen dag, slik en gjennomsnittlig god toppmodell gjør. Den er ikke ekstremt varig, men heller ikke «trang» på batteritid.

Fantastisk skjerm, gode kamera både til stillbilder og video, og en solid og fin utførelse preger egentlig hele telefonen. At det er siste Android-versjon, og OnePlus har en noenlunde grei tradisjon for å holde telefonene sine oppdatert er også veldig positivt.

Den kunne hatt bedre lyd, vært helt tett og hurtiglading kunne foregått med en mindre lader. Men det er forbedringer også her - først og fremst at laderen endelig hurtiglader alt mulig som ikke er OnePlus også.

Til slutt

Det er vanskelig å komme på en telefon som gir mer for pengene enn inngangsmodellen av OnePlus 8T i dag. Du får ikke mer luksusfølelse for 6800 kroner. Også storebror med dobbelt så mye lagringsplass havner i «svært mye for pengene»-klassen, men med en prislapp på 7800 kroner må den finne seg i sammenlikninger med for eksempel de rimeligste S20-variantene fra Samsung, og da blir trådløs lading og vanntetthet tema. De byr også på bedre kamera og bedre høyttalere bygget inn i telefonen.

Hos Samsung får du mindre lagringsplass for penga, men med minnekortplass til bilder og video er det kanskje ikke så farlig? Den største ulempen hos Samsung får du hvis du går for gråimportversjonen av «S20 Vanlig» - siden den har svakere batteritid og Exynos-prosessor med litt mer ruskete ytelse - men du får den fra 8.000 kroner hos en rekke butikker.

Galaxy S20 FE 5G er nok det beste alternativet til OnePlus 8T. Men da bytter du til deg vanntetthet, trådløs lading og bedre kamera mot svakere opplevd luksusfølelse på selve telefonen - siden den har bakside i plast.

Uansett hvilken OnePlus 8T du velger kan jeg nesten garantere deg at du blir fornøyd. Men aller mest for krona får du om du velger den billigste.